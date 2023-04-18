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Президент побывал в штабе российской группировки на Херсонском направлении, после чего отправился в штаб Росгвардии в ЛНР

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Президент побывал в штабе российской группировки на Херсонском направлении, после чего отправился в штаб Росгвардии в ЛНР

Президент РФ Владимир Путин побывал в штабе российской группировки «Днепр» на Херсонском направлении. Туда он прибыл на военном вертолёте.


О визите сообщила пресс-служба Кремля.

После штаба «Днепра» президент отправился в штаб группировки Росгвардии «Восток» в Луганской Республике. Оба визита не планировались заранее и состоялись спонтанно и неожиданно.

Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников

- рассказали подробности визита в штаб группировки войск южного участка фронта в президентской пресс-службе.

По просьбе Путина высокопоставленные офицеры доложили ему об обстановке на Херсонском и Запорожском участках зоны спецоперации, а также дали ей свою оценку.

Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно

- сразу задал Путин тон предстоящей беседе.



Совещание проходило по-деловому, докладчики говорили сжато и по существу. Особое внимание было уделено докладу командующего ВДВ, так как, по словам Путина, его мнение высоко ценят в Минобороны и Генштабе.

Это первый визит российского президента в Херсонскую область с момента её вхождения в состав Российской Федерации.

Затем последовало посещение Путиным штаба группировки Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Там он ознакомился с докладами генерал-полковника Александра Лапина и других высокопоставленных офицеров.
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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71 комментарий
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:41
    +7
    Хорошая привычка все осматривать лично
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:44
      +4
      Главное, что б выводы делались правильные, а затем решения и ДЕЙСТВИЯ осуществлялись те, которые необходимы здесь и сейчас!
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:56
      +2
      Привычка хорошая,но реальное положение дел разве покажут?Надеюсь что с оборорой будет все в порядке.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 09:28
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Привычка хорошая,но реальное положение дел разве покажут?Надеюсь что с оборорой будет все в порядке.

        Понятно , что к приезду проверяющих всё украшают и красят . Но в каждом крупном и среднем подразделении есть куратор из ФСБ , контр разведки и т.д ... Поэтому будет реальная картина театра боевых действий ..
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 09:37
          0
          Все кураторы на местах, докладывают не напрямую, а через своих начальников!!! А уж тут вариантов, не один, что как причешут и преподнесут.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 09:42
          -1
          Я не буду выкладывать все "чудеса",о которых поведали наши мобилизованные -коллеги,находясь в марте в отпуске..Где все эти кураторы тогда,не знаю.
        3. Single-n
          Single-n Сегодня, 09:47
          0
          А если есть все эти кураторы и пр. то нафига самому ездить? Тем более что САМ в военном деле ни в зуб ногой? Ну покажут ему пару дотов в глубине обороны и как это ему поможет в оценке эффективности укреплений первого эшелона? С таким же успехом можно меня отправить. Есть подозрение, что в военной тематике у меня знаний будет больше чем у президента. Я хоть опыт службы имею. Да и в целом интересовался. Это равносильно отправке меня на инспекции в банк. Ну покажут мне красивые мониторчики и 100500 отчетов. И чего я там за час -два пойму? То что в помещении банка есть свет и отопление?
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:36
        +4
        Так успешные\разумные правители никогда не складывали яйца в одну корзину! А уж организовать параллельные ветви контроля, донесения информации с мест и полей, событий, сам бог велел!!!
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 09:52
          0
          Впечатление, что по минским соглашениям и началу спецоперации яйца в одной корзине лежали, в заблуждение ввели конкретно, причем, как утверждает Царев - ввели свои.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 09:29
      +2
      К Вагнерам не заехал - нет смысла , единственные у кого всё путём и наступают, и ничего не отдают противнику.
    4. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:39
      -2
      А вот товарищ Сталин - привычки лично шастать по стране не имел, но - как-то умудрился выиграть войну и отгрохать супердержаву..
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:51
        0
        СУПЕРДЕРЖАВУ отгрохал СОВЕТСКИЙ НАРОД!!! все, нет поля для дискуссии.
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 09:56
        0
        Одна из проблем нынешней войны и войны 1914го - агитация, на фронте и тем более в тылу у многих нет понимания за что воюем. Как подтверждение - свежий ролик Прилепина. У тов. Сталина с этим компонентом точно был порядок.
  2. Aken
    Aken Сегодня, 08:42
    +5
    Ждём очередные всхрюки из подземелья про двойника.
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 09:02
      -12
      Цитата: Aken
      Ждём очередные всхрюки из подземелья про двойника.

      Зачем всхрюки? Нет никаких пруфов, что этот "КП" не в Ново-Огарёво. Вполне мог и сам "посетить".
      1. Aken
        Aken Сегодня, 09:09
        +5
        И так тоже можно. Значит, уже получаем два варианта.
      2. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 09:59
        0
        Это гражданам Вукраины необходим вечный цирк, они ему верят, любят, ждут.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 08:42
    +7
    Ну тут не прибавить, не убавить. Если уж Верховный САМ посещает командные пункты наиболее угрожающих направлений...то это говорит о том, что обеспокоен, хочет лично убедится в готовности
    1. NKT
      NKT Сегодня, 08:48
      +2
      Интересно, американцы знают местонахождение этих КП?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:01
        0
        Они безусловно отслеживают перемещения первых лиц.Это действительно сложно скрыть.
        1. Хорон
          Хорон Сегодня, 09:30
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Они безусловно отслеживают перемещения первых лиц.Это действительно сложно скрыть.

          Скрыть перемещение одного человека не так сложно, даже если это первое лицо, гораздо сложнее скрывать перемещение группы людей и чем больше группа, тем сложнее это делать. bully
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 09:34
        0
        Цитата: NKT
        Интересно, американцы знают местонахождение этих КП?

        Да, общее местоположение безусловно, сейчас, при таком ведении боевых действий, когда нельзя уничтожать спутники противника, скрыть это невозможно
    2. иван2022
      иван2022 Сегодня, 08:49
      -7
      Цитата: svp67
      Ну тут не прибавить, не убавить. Если уж Верховный САМ посещает командные пункты наиболее угрожающих направлений...то это говорит о томи

      Это говорит и о том, что противник теперь знает, какие направления считаются главными.....Посетить - одно, но делать на этом пиар на всю страну-другое. Военных небось проняло до.....
    3. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 08:59
      +5
      Очевидно, что всё-таки что-то готовится в близжайшее время. Информация у верховного не из жёлтой прессы, зря бы не летал.
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 08:43
    -3
    Фантастика и сюрреализм.....
    Если главное "не отвлекать", то ЗАЧЕМ. ?
    1. Комментарий был удален.
      1. Володин
        Володин Сегодня, 08:54
        +7
        Цитата: Alien From
        Сомневаюсь, что это лично ОН! Не обоснованный риск.

        Ага. И в Чечню с Дагестаном в разгар боевых действий тоже "не лично он" прилетал...
        1. Охсетин
          Охсетин Сегодня, 09:03
          -13
          Молод был, горяч, да во власти ещё надо было утвердиться.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 08:47
      +8
      Генеральный директор старой школы минимум раз в месяц делает обход каждого цеха завода. Даже если это металлургический комбинат.
      Зачем? Ведь можно руководить из уютного кабинета.
    3. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 08:56
      +3
      люлей надавать, напрямую узнать о проблемах, минуя Друга Шойгу и Герасимова грустного.
    4. Магог_
      Магог_ Сегодня, 09:12
      0
      то ЗАЧЕМ ?
      Похоже, недавние доклады Шойгу и Герасимова пришлось перепроверять лично... То, что в военном ведомстве всегда грешат "показухой" - и про Шойгу разговоры на этот счёт ходят - , Президенту не привыкать.
    5. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:36
      0
      Цитата: иван2022
      Фантастика и сюрреализм.....
      Если главное "не отвлекать", то ЗАЧЕМ. ?

      Чтобы утереть нос зеленскому со компанией, да и его ненахождение в бункере приводит к взрыву пуканов либерты. Вон уже охсетин отметился и тут же показал своё ры...лицо. winked
    6. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:55
      0
      Цитата: иван2022
      Фантастика и сюрреализм.....
      Если главное "не отвлекать", то ЗАЧЕМ. ?

      Ну-у так то бы он не только президент, он по Конституции ещё и главнокомандующий. Главком посетил штаб группировки действующей в СВО. Что не так?
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:46
    0
    Вот честно радует, что ВВП решил получать информацию не от Шойгу и Герасимова
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:50
      +2
      Тут главное что докладывали верховному, ведь наша извечная проблема не потревожить вышестоящих и доложить что хотят услышать никуда не делась
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 09:25
        +1
        Надеюсь они прямыми контактами обменялись laughing
  6. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 08:47
    +1
    Хорошо, что они в Херсонской области сидят, а не в Крыму.
    Сразу вспоминается, как наши командующие пытались управлять "перегруппировкой войск в Харьковской области" из Белгорода.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:10
      -1
      Если бы они управляли из Харьковской области, могли не успеть убежать.
  7. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 08:48
    -7
    Где Шойгу и Герасимов? Почему не сопровождают?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 08:51
      +7
      Цитата: GRIGORIY76
      Где Шойгу и Герасимов? Почему не сопровождают?

      Похоже, вы не знакомы с директивой посещения прифронтовых и фронтовых территорий (включая штабы) высшим командным составом. Появление всех в одно время в одном месте - неоправданный риск
    2. Cap
      Cap Сегодня, 08:58
      +5
      Начальник ГШ является руководителем учений ТОФа, вы не в курсе про крупные учения на Дальнем Востоке и Курилах?
    3. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 09:01
      +7
      Где Шойгу и Герасимов? Почему не сопровождают?

      Ну это только поляки всем своим правительственным гамбузом сели в один Ту-154. sad под Смоленском
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 09:11
        +2
        И хватило им всем одной берёзки.....
    4. 30 вис
      30 вис Сегодня, 09:31
      0
      Цитата: GRIGORIY76
      Где Шойгу и Герасимов? Почему не сопровождают?

      Шойгу и Герасимов вместе с министром обороны КНР , осуществляют свою работу , скрытую от медийных сообществ и нас с Вами .
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:49
    +2
    А давайте подождём западные СМИ ,особенно англицкие.А то Дейли Экспресс уже неделю предлагает для Путина на венки собраться- он у них " смертельно приболел".Ага ,счаз- не дождутся.
  9. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 08:49
    -3
    Для того, чтобы принять доклады генералов/высокопоставленных офицеров, нынче существует видеосвязь. А с рядовыми бойцами ВВП не встречался, их проблемы не услышал. Впрочем, генералы и прочие высокопоставленные офицеры наверняка знают все проблемы своих подчинённых, и в своих докладах "сжато и по существу" правдиво и точно изложили их Верховному, так что всё будет хорошо.
    1. Cap
      Cap Сегодня, 09:00
      +5
      ВВП нужно было в каждый сортир солдатский сходить? Сталин, Брежнев, Хрущев, Горбачев, Ельцин...как часто бывали в пунктах боевого управления войск близких к передовой?))))
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 09:56
        0
        Не в каждый, но в один точно надо было заглянуть.
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 09:58
      0
      Впрочем, генералы и прочие высокопоставленные офицеры наверняка знают все проблемы своих подчинённых, и в своих докладах "сжато и по существу" правдиво и точно изложили их Верховному, так что всё будет хорошо.

      Проклятые ЦИПСОшники наминусовали, не верят они, убогие, что генералы правдиво и точно доложат Верховному обо всех проблемах. wassat tongue laughing
  10. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 08:51
    -3
    Вот опять у нас все на ручном управлении, сам дороги построю, сам детский садик открою, ямку закатаю-ну не так должно работать, куча дилетантов и на местах получает за что деньги по всей стране.
  11. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 08:53
    +6
    очень хороший информационный удар по западу в целом..
  12. Максимус19
    Максимус19 Сегодня, 08:54
    -2
    Надеюсь пыль в глаза не успели ему пустить, раз коротко и по существу..
  13. ugos
    ugos Сегодня, 09:00
    -5
    Поездка скорее всего носит демонстративный характер, а по русски ''Показуха''.
    1. dnestr74
      dnestr74 Сегодня, 09:06
      0
      Есть еще грамотный пиар, современным языком...И пока украинцы нас там уделывали, видимо поменял Путин советников в этом вопросе, или как по современному-имиджмейкеров)
      1. ugos
        ugos Сегодня, 09:14
        -4
        Вы сказали тоже самое только умными словами, появилось мнение что в случае неудачи МО РФ будет ''героически'' сливать всё и вся, что бы разрушить эти слухи, и была предпринята эта поездка, типа даже САМ был в курсе, но не получилось, не шмагли.
    2. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 09:08
      -3
      Скорее не для показухи, а для мотивации на передовой. Там реально есть люди которые думают, что бояре плохие и вот сейчас царь приедет и всё разрулит.
  14. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:03
    +3
    "Среди бойцов была примета: если на фронт прибывает маршал Жуков — жди наступления." (с)
    1. FreamiL
      FreamiL Сегодня, 09:14
      0
      Ну, Вы и сравнили ... (да, коротко , но по существу)
      1. Смею_заметить_
        Смею_заметить_ Сегодня, 09:26
        0
        Я лишь заметил, а сравнили уже Вы сами. )
  15. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 09:08
    -3
    Очень интересно - зачем "КП" маскировать сетью изнутри?
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 09:22
      0
      Цитата: Охсетин
      ачем "КП" маскировать сетью изнутри?

      Чтобы ремонт не делать. Жамшуты из Москвы туда точно не поедут, а местные каждый второй так или иначе на крючке у СБУ.
    2. Cap
      Cap Сегодня, 09:32
      -1
      КП постоянно меняет свое место положения, на стене надпись "мир" или "Зеленский - водолаз" может остаться, не красиво, если президент увидит или в кадр попадет)))
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 09:37
      +1
      Цитата: Охсетин
      Очень интересно - зачем "КП" маскировать сетью изнутри?

      Значит там есть что то, что не должно попасть в кино- фото- объективы
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:13
    +2
    Пора уж ВВП прекратить миндальничать с кровавым режимом Зе, необходимы трудные решения.
  17. fima_tut
    fima_tut Сегодня, 09:14
    +1
    Вот это круто... реально. Молодой Путин и Чечня.
  18. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 09:16
    +7
    У нас как обычно - нет на передовой, значит сидит в бункере и боится. Приехал на передовую - показуха, только бы покрасоваться.

    Значит скоро начнётся. И всё будет серьезней некуда. Тут уж скажу как капитан очевидность.

    Верю в силу нашей армии и дай Бог всем ребятам возвратиться живым!
  19. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:34
    +1
    Интересно , ему ВСЮ правду докладывают? Или он потом уже всю правду узнает , когда поздно ?
  20. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 09:36
    0
    Чего же не написали, что президент не просто так приехал, а икону подарил, ну чисто Николай второй.
  21. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 09:38
    0
    Неспроста верховный выехал на фронт, скоро будет больно нацистам.
  22. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:39
    0
    Осталось понять чтобы это значило? :) Думаю, что в ближайшие пару месяцев ситуация проясниться. Враг будет разбит и победа будет за нами!
  23. Задира
    Задира Сегодня, 09:44
    +1
    заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского

    Пожалуй, единственное, что порадовало. Было опасение, что авторитетного в войсках Теплинского задвинут интриганы из ГШ
  24. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 09:53
    0
    это ише и поднятия боевого духа !!!!!!