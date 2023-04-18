Президент побывал в штабе российской группировки на Херсонском направлении, после чего отправился в штаб Росгвардии в ЛНР

Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников

Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно

Президент РФ Владимир Путин побывал в штабе российской группировки «Днепр» на Херсонском направлении. Туда он прибыл на военном вертолёте.О визите сообщила пресс-служба Кремля.После штаба «Днепра» президент отправился в штаб группировки Росгвардии «Восток» в Луганской Республике. Оба визита не планировались заранее и состоялись спонтанно и неожиданно.- рассказали подробности визита в штаб группировки войск южного участка фронта в президентской пресс-службе.По просьбе Путина высокопоставленные офицеры доложили ему об обстановке на Херсонском и Запорожском участках зоны спецоперации, а также дали ей свою оценку.- сразу задал Путин тон предстоящей беседе.Совещание проходило по-деловому, докладчики говорили сжато и по существу. Особое внимание было уделено докладу командующего ВДВ, так как, по словам Путина, его мнение высоко ценят в Минобороны и Генштабе.Это первый визит российского президента в Херсонскую область с момента её вхождения в состав Российской Федерации.Затем последовало посещение Путиным штаба группировки Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Там он ознакомился с докладами генерал-полковника Александра Лапина и других высокопоставленных офицеров.