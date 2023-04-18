Ночью нанесены удары по объектам ВСУ в Орехове, Славянске и Снигиревке

Ночью российские вооруженные силы нанесли ряд ударов по нескольким объектам военного назначения, используемым ВСУ, на оккупированных украинскими формированиями территориях Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Об этом сообщает ряд источников.Известно, что удары наносились по объектам в Славянске (Донецкая Народная Республика), Орехове (Запорожская область), Снигирёвке (Николаевская область, после референдума входит в состав Херсонской области). Все перечисленные населенные пункты юридически входят в состав Российской Федерации, однако сейчас оккупированы украинскими формированиями.Информация о последствиях прилетов отрывочная, поскольку на Украине все жестче карают граждан за публикацию любых сведений о том, к чему привели российские удары по объектам военной инфраструктуры.Однако мы можем предполагать, что все цели, по которым наносились удары, имеют отношение к планируемому ВСУ на май или начало лета контрнаступлению. Ведь перечисленные направления – Донецкое, Херсонское и Запорожское – являются приоритетными для украинских формирований, на каждом из них можно ждать активизацию наступательных действий ВСУ (в Херсонской области – в меньшей степени, как считает ряд экспертов, из-за естественного рубежа – реки Днепр).Не исключено, что на объектах, по которым были нанесены удары, противник хранил боеприпасы, военную технику и вооружение, также там мог размещаться личный состав сил противника.Сейчас украинский режим вновь объявил воздушную тревогу - на этот раз в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также на оккупированных ВСУ российских территориях Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик.