Военное обозрение
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Ночью нанесены удары по объектам ВСУ в Орехове, Славянске и Снигиревке

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Ночью нанесены удары по объектам ВСУ в Орехове, Славянске и Снигиревке

Ночью российские вооруженные силы нанесли ряд ударов по нескольким объектам военного назначения, используемым ВСУ, на оккупированных украинскими формированиями территориях Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Об этом сообщает ряд источников.


Известно, что удары наносились по объектам в Славянске (Донецкая Народная Республика), Орехове (Запорожская область), Снигирёвке (Николаевская область, после референдума входит в состав Херсонской области). Все перечисленные населенные пункты юридически входят в состав Российской Федерации, однако сейчас оккупированы украинскими формированиями.

Информация о последствиях прилетов отрывочная, поскольку на Украине все жестче карают граждан за публикацию любых сведений о том, к чему привели российские удары по объектам военной инфраструктуры.

Однако мы можем предполагать, что все цели, по которым наносились удары, имеют отношение к планируемому ВСУ на май или начало лета контрнаступлению. Ведь перечисленные направления – Донецкое, Херсонское и Запорожское – являются приоритетными для украинских формирований, на каждом из них можно ждать активизацию наступательных действий ВСУ (в Херсонской области – в меньшей степени, как считает ряд экспертов, из-за естественного рубежа – реки Днепр).

Не исключено, что на объектах, по которым были нанесены удары, противник хранил боеприпасы, военную технику и вооружение, также там мог размещаться личный состав сил противника.

Сейчас украинский режим вновь объявил воздушную тревогу - на этот раз в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также на оккупированных ВСУ российских территориях Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республик.
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5 комментариев
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  1. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 09:06
    -3
    Тут и комментировать нечего! Статья -одна говорильня, суть которой можно уместить в 10 словах!
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 09:22
      +4
      Цитата: Peter1First
      Тут и комментировать нечего! Статья -одна говорильня, суть которой можно уместить в 10 словах!

      Это не статья. Это новости называется, новости в динамики развития - Были удары там то там то, сейчас удары ожидают там то там то...
  2. monetam
    monetam Сегодня, 09:38
    0
    [quot]Информация о последствиях прилетов отрывочная, поскольку на Украине все жестче карают граждан за публикацию любых сведений о том, к чему привели российские удары [/quote]- это вот да. Потому что удары могут оказаться как совсем малополезными ( по ложным целям), так и очень удачными , когда противник несет очень жестокий урон.
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 09:49
    -1
    "... l'ennemi ait stocké des munitions, du matériel militaire et des armes sur les cibles touchées, et que le personnel des forces ennemies y soit également stationné..."
    Cela semblerait idiot de stocker des munitions la ou se trouve des troupes, en cas d'attaque ce serait "strike" !

    "...противник хранил боеприпасы, военную технику и оружие на пораженных объектах, а также размещал там личный состав вражеских сил..."
    было бы глупо хранить боеприпасы там, где находятся войска, в случае нападения это был бы "удар" !
    1. KCA
      KCA Сегодня, 10:08
      0
      Вы полагаете разумным размещение боеприпасов в 100500км от наступающих войск? Вы гений войны, умнее вас были только стратеги пентагона, которые планировали через запуск в космос отправлять силы спец реагирования в любую точку мира за 5 секунд