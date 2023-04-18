Президент Украины опять обвинил Запад в задержках с поставками оружия для ВСУ

Украинские власти не устают напоминать Западу о необходимости более масштабных поставок вооружений и военной техники. В этот раз с соответствующим заявлением выступил сам президент Украины Владимир Зеленский.
Как утверждает глава киевского режима, любое промедление с поставками вооружений приводит к потерям личного состава ВСУ. На то, чтобы убедить Запад в поставках необходимого оружия, тратится время, сетует Зеленский, и за него украинские военнослужащие расплачиваются своими жизнями. То есть, глава киевского режима опять недоволен слишком «медленными» и «маленькими» поставками западной военной помощи.
В то же время, Зеленский анонсировал подготовку Киева к участию в очередной встрече «формата Рамштайн». На этих встречах министры обороны стран-участниц Североатлантического альянса и других сателлитов США обсуждают вопросы дальнейшей поставки военной помощи Украине. Не далее, как вчера глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ нуждаются в дополнительных системах противоракетной обороны и в боевой авиации.
Ранее в командовании Воздушных сил Украины заявляли, что единственным способом противостоять применению ВКС РФ управляемых авиабомб является использование самолетов-истребителей американского производства F-16. Только вот в США вчера в очередной заявили, что передача Украине самолетов F-16 в настоящее время не планируется. Ведь у киевского режима нет для них ни инфраструктуры обслуживания, ни подготовленных летчиков.