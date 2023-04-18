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Президент Украины опять обвинил Запад в задержках с поставками оружия для ВСУ

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Президент Украины опять обвинил Запад в задержках с поставками оружия для ВСУ

Украинские власти не устают напоминать Западу о необходимости более масштабных поставок вооружений и военной техники. В этот раз с соответствующим заявлением выступил сам президент Украины Владимир Зеленский.


Как утверждает глава киевского режима, любое промедление с поставками вооружений приводит к потерям личного состава ВСУ. На то, чтобы убедить Запад в поставках необходимого оружия, тратится время, сетует Зеленский, и за него украинские военнослужащие расплачиваются своими жизнями. То есть, глава киевского режима опять недоволен слишком «медленными» и «маленькими» поставками западной военной помощи.

В то же время, Зеленский анонсировал подготовку Киева к участию в очередной встрече «формата Рамштайн». На этих встречах министры обороны стран-участниц Североатлантического альянса и других сателлитов США обсуждают вопросы дальнейшей поставки военной помощи Украине. Не далее, как вчера глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ВСУ нуждаются в дополнительных системах противоракетной обороны и в боевой авиации.

Ранее в командовании Воздушных сил Украины заявляли, что единственным способом противостоять применению ВКС РФ управляемых авиабомб является использование самолетов-истребителей американского производства F-16. Только вот в США вчера в очередной заявили, что передача Украине самолетов F-16 в настоящее время не планируется. Ведь у киевского режима нет для них ни инфраструктуры обслуживания, ни подготовленных летчиков.
Использованы фотографии:
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23 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:11
    +4
    глава киевского режима опять недоволен слишком «медленными» и «маленькими» поставками западной военной помощи.
    Что не поставляют все, как в прорву. И при этом требует еще и побольше. На Украине "странная" закономерность - при увеличении поставок потери растут пропорционально росту личного капитала Зеленского.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 09:35
      +1
      ...На то, чтобы убедить Запад в поставках необходимого оружия, тратится время, сетует Зеленский,...

      Холопское дело кланяться, плакаться, бить челобитную и ежедневно целовать хозяину ручки и ножки - только так можно обратить на себя внимание и возможность получить необходимое. Так что нечего жаловаться и скулить.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 09:39
      0
      Цитата: rotmistr60
      На Украине "странная" закономерность - при увеличении поставок потери растут пропорционально росту личного капитала Зеленского.

      Его личный капитал давно уже не на Украине
  2. фигвам
    фигвам Сегодня, 09:13
    +2
    Пишут что при обучении вождению каклов на танках леопард, произошло ДТП, минус один good

    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:19
      +1
      Вот именно после этого ДТП,США решили Ф16 Украине не давать.Самолёт не танк,ладно на земле не разъедутся ,а если в воздухе?
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 09:24
      +1
      Цитата: фигвам
      Пишут что при обучении вождению каклов на танках леопард, произошло ДТП, минус один

      Это они ещё до линии фронта не доехали. По правде говоря, подобное может произойти со всеми, но скоро мы увидим, как западные танки вязнут и ломаются и услышим нытье хо...ов по поводу их ненадежности в реальной работе.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:25
      +1
      Цитата: фигвам
      Пишут что при обучении вождению каклов на танках леопард, произошло ДТП, минус один

      Верно! Уточняю -
      В ходе подготовки в Польше, спускаясь с холма, танк Leopard 2A4 с украинским экипажем воткнулся орудием в землю.
      В результате ЧП немецкая машина лишилась башни.
      Источник: https://rusvesna.su/news/1681757980
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:38
        0
        Эта теория не вяжется ,на танке без башни явно видны следы траков спереди.
        1. фигвам
          фигвам Сегодня, 10:06
          0
          Вроде как один въехал в другой
          Цитата: tralflot1832
          Эта теория не вяжется ,на танке без башни явно видны следы траков спереди.
          Вроде как один въехал в другой
      2. Репеллент
        Репеллент Сегодня, 09:51
        0
        Цитата: Егоза
        танк Leopard 2A4 с украинским экипажем воткнулся орудием в землю. В результате ЧП немецкая машина лишилась башни

        Душевно. Видел утыкания стволом, с последствиями и без, но такого, Б-г миловал - не видел.

        Дай дуpаку стеклянный шар - либо потеряет, либо руки порежет.
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 09:47
      0
      Цитата: фигвам
      минус один

      Да танк то восстановлению подлежит.
      Тут иное интересно. Вот сколько у меня на памяти было различных подобных происшествий с танками советских конструкций, но башни у них не срывало и у этого не должно было такое произойти. Он ведь создавался с возможностью противодействия ударной волне ядерного взрыва, а там нагрузки значительно выше. Но башню то сорвало. Вот и думаю, а не помогли ли этому ремонтники, которые готовили эти машины к передаче в ВСУ, они точно все правильно сделали?
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:20
    +4
    Зеля хоть и клоун-нарик, но ему нужно отдать должное, клянчить он может, ну как будто он всю жизнь был попрошайкой - "опыт не пропьешь, и не пронюхаешь".
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 09:20
    +1
    . единственным способом противостоять применению ВКС РФ управляемых авиабомб является использование самолетов-истребителей американского производства F-16.

    Как же эти планирующие бомбы достают хо..ов, если нарик зеля на них делает акцент. Мы учимся, это нормально, после завершения СВО- армия России будет очень боеспособной.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:32
      +2
      "Чугуний" с "крылышками" это просто повод для выпрашивания новых вооружений для Украины.
      А на счёт в каком виде армия РФ станет после СВО, это увидим конечно. Люди кто следят за развитием вооружений в мире, видя как ВКС РФ до СВО на различных учениях проводила бомбометание "чугунием" без "крылышек", за то с некими новыми прицелами!!! повышающими точность обычного сброса!!! само собой когда по условиям учений объявлено подавление вражеской ПВО, испытывали некий, шок наверно. А уж когда, вдруг, вспомнили за эти самые "крылышки" коим сто лет в обед в армиях мира и больше не надо нашим лётчикам геройски прорываться, чтобы насыпать "чугуний" "на глаз" как деды, были в растерянности от "новизны".
  5. fiv
    fiv Сегодня, 09:26
    +1
    Эта наглость зели - следствие того, что в английском языке мата нету. Был бы - послали бы давно, а так не получается.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:32
    0
    Президент Украины опять обвинил Запад в задержках с поставками оружия для ВСУ

    Украинские власти не устают напоминать Западу о необходимости более масштабных поставок вооружений и военной техники. В этот раз с соответствующим заявлением выступил сам президент Украины Владимир Зеленский.

    Так ОБВИНИЛ или НАПОМНИЛ ... разница не великая, просить - требовать, в их отношении\понимании, но всё таки, как оно на самом деле? Совсем ку кус или остатки разума имеют место быть?
  7. 30 вис
    30 вис Сегодня, 09:36
    +1
    Зелёныш , крысёныш отмазывается от поражения . Вы , де военную технику недодаёте , боеприпасы зажимаете , .. Всё в духе ... - Гены Хазанова --- Тигру в зоопарке недодают мяса !
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:42
      0
      Цитата: 30 вис
      крысёныш отмазывается от поражения . Вы , де военную технику недодаёте , боеприпасы зажимаете

      Хорошая отмазка почему наступления нет. А вообще, посмотрите, уже маечка черная!!! К трауру уже готов?
  8. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:39
    0
    в командовании Воздушных сил Украины заявляли, что единственным способом противостоять применению ВКС РФ управляемых авиабомб является использование самолетов-истребителей американского производства F-16
    Сам не специалист по самолётам ни разу, летал только пассажиром и "десантируемым грузом".
    А потому прошу объяснить тех, кто понимает - неужели против планирующих авиабомб есть только одно средство - Ф-16?
    Я, конечно, понимаю - воздушные бои, завоевание господства в воздухе и всё такое... Но ведь для этого Ф-16 должно быть у Украины не 10 и не 20, хотя и их-то ПОКА не дают. По моему разумению, их нужны для этого сотни. Да и сам по себе Ф-16, по щелчку, наши "МиГи" десятками валить тоже не умеет.
    А какие ещё способы борьбы с этими хитрыми бомбами с помощью Ф-16? Таран? "Описять керосином"?

    Ф-16 - очередной украинский вундерваффель, который тут же обеспечит "победу над ахрэссором"?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:46
      0
      Получив Ф-16 они встраиваются в натовскую систему вооружений + получат большую номенклатуру боеприпасов, которые можно использоваться с данного самолёта. Цель, не борьба с нашими планирующими бомбами, а совсем другое.
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:50
    0
    Думаю, что это не более, чем спектакль.
    Худо-бедно, но техника идёт, накапливается, натовские инструкторы натаскивают личный состав, уж не знаю, в каких количествах, но дело делается
    А этот "плач Ярославны" в исполнении Зеленского - просто создание общей картины под названием "ах как нам плохо, ах у нас ничего нет"
    Собственно, не он первый. Периодически мелькают в СМИ сообщения аналогичного от каких-нибудь представителей НАТО, ровно с теми же песнями - ах у нас ничего нет, ах злые русские одолеют нас одной левой.
    Надеюсь, наше МО руководствуется не крокодиловыми слезами этих господ, а объективными разведданными
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:59
    0
    Цитата: фигвам
    при обучении вождению каклов на танках леопард, произошло ДТП, минус один


    Народ жжет)

  11. Shtilric
    Shtilric Сегодня, 10:03
    0
    Зеленский своим поведением напоминает шавку, что кусает кормящую руку