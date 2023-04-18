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Американская конгрессвумэн: Байден остаётся во власти дольше, чем я живу на этом свете

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Американская конгрессвумэн: Байден остаётся во власти дольше, чем я живу на этом свете

В Соединенных Штатах уже давно идет критика политики администрации престарелого президента Джо Байдена на самых разных направлениях. Естественно, что значительная доля критики идет от традиционных противников демократов - представителей Республиканской партии США.


Одним из таких ярких критиков политики Бжо Байдена является американский политик, член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Конгрессвумэн в своей манере подшутила над американским президентом, сказав, что он находится у власти дольше, чем живет на этом свете сама Тейлор.

Джо Байден находится у власти с 1972 года, это дольше, чем я живу

- отметила политик.

По словам Тейлор, находясь так долго во власти и политике, Байден в конце своей жизни и карьеры оставляет страну в очень плачевном состоянии с кучей проблем, главные из которых – большие долги, вероятность того, что доллар перестанет быть мировой валютой и мир, стоящий на пороге Третьей мировой войны. Конгрессвумэн также обвинила президента в использовании власти для обогащения своей семьи и заявила, что импичмент Байдену скоро станет бесспорным.

Ранее Тейлор Грин также подшутила над Джо Байденом, потроллив его белым шариком перед его обращением к нации, намекая на инцидент с китайским воздушным шаром над США.
Использованы фотографии:
Википедия/Michael Stokes
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10 комментариев
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  1. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:29
    +2
    Перефразируя старую арабскую поговорку - критики-политики шумят, а старый пер@@н Байден идиёооот себе своим маршрутом, под ручку с Альцгеймером и плюет на всех.
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:38
      +2

      Романенко (Сергей)
      Сегодня, 10:29
      НОВЫЙ
      0
      Перефразируя старую арабскую поговорку - критики-политики шумят, а старый пер@@н Байден идиёооот себе своим маршрутом, под ручку с Альцгеймером и плюет на всех.
      За юмор отдельный +. Но вот вопрос, а сколько ещё может ходить перамидон бидон под ручку с такой болячкой? И вопрос поднятый ранее одним ( или несколькими конгрессменами мерикатосии ) об исключении бидона в одиночку, а так и есть на самом деле по их закону, нажимать на красную кнопку, считаю вполне себе оправданным.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:40
      +4
      оставьте Байдена еще на один срок, он очень эффективно разваливает США
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:59
        +1
        Silver99
        Сегодня, 10:40
        НОВЫЙ

        +1
        оставьте Байдена еще на один срок, он очень эффективно разваливает США
        Да кто же против?! Только вот кнопочку красную, у него всё таки отобрать бы надо. А так, пусть чудит, у него походу ещё не предел, выдаст не раз на горА!
        П.С. трап самолетный ему не выше 1 метра; велосипед только детский, трёхколесный; мороженое не более 1 кг в сутки; соску и горшок по необходимости.
      2. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 11:20
        0
        Цитата: Silver99
        оставьте Байдена еще на один срок, он очень эффективно разваливает США

        Вспомнился анекдот про умирающего дессидента, который просил перед смертью принять его в КПСС.

        Чтобы иметь возможность проголосовать за Дедушку - принять, что ли, всей семьёй американское гражданство? laughing
        Жаль, до выборов не успею... Потому - не буду... laughing
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:33
    +2
    Конгрессвумэн также обвинила президента в использовании власти для обогащения своей семьи и заявила, что импичмент Байдену скоро станет бесспорным.
    Понятно, что у мерикатосов началась предвыборная свара. И пугануть самоходку "импичментом", это тот же делёж власти.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:41
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Понятно, что у мерикатосов началась предвыборная свара. И пугануть самоходку "импичментом", это тот же делёж власти.


      Номер первый — рвет подметки как герой,
      Как под гору катит, хочет под горой.
      Он в победном ореоле и в пылу
      Твердой поступью приблизится к котлу.
      Почему высоких мыслей не имел? -
      Потому что в детстве мало каши ел.
      1. Михаил Драбкин
        Михаил Драбкин Сегодня, 10:54
        +3
        Вот что говорят в Америке и что рекомендуют Байдену… Имеется в виду дом престарелых)))

  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:43
    +1
    Посмотрите, как этот "милый старикашка - отец американской демократии" весело беседует со своим отражением в зеркале. Да такому "крепышу" еще править и править страной до полного ее развала.
  4. Комментарий был удален.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:26
    0
    На следуещие выборы он поедет в инвалидном кресле, его же избиратели из ЛГБТ, скажут, что он так же велик, как Франклин Делано Рузвельт.