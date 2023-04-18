Американская конгрессвумэн: Байден остаётся во власти дольше, чем я живу на этом свете

Джо Байден находится у власти с 1972 года, это дольше, чем я живу

В Соединенных Штатах уже давно идет критика политики администрации престарелого президента Джо Байдена на самых разных направлениях. Естественно, что значительная доля критики идет от традиционных противников демократов - представителей Республиканской партии США.Одним из таких ярких критиков политики Бжо Байдена является американский политик, член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Конгрессвумэн в своей манере подшутила над американским президентом, сказав, что он находится у власти дольше, чем живет на этом свете сама Тейлор.- отметила политик.По словам Тейлор, находясь так долго во власти и политике, Байден в конце своей жизни и карьеры оставляет страну в очень плачевном состоянии с кучей проблем, главные из которых – большие долги, вероятность того, что доллар перестанет быть мировой валютой и мир, стоящий на пороге Третьей мировой войны. Конгрессвумэн также обвинила президента в использовании власти для обогащения своей семьи и заявила, что импичмент Байдену скоро станет бесспорным.Ранее Тейлор Грин также подшутила над Джо Байденом, потроллив его белым шариком перед его обращением к нации, намекая на инцидент с китайским воздушным шаром над США.