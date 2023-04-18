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Илон Маск намерен перекрыть доступ правительств и спецслужб к частным сообщениям в Twitter

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Илон Маск намерен перекрыть доступ правительств и спецслужб к частным сообщениям в Twitter

Американский предприниматель Илон Маск завершил сделку по приобретению одной из крупнейших в мире соцсети Twitter* осенью прошлого года, заплатив прежним владельцам 44 млрд долларов. Став владельцем сервиса микроблогов, Маск сразу приступил к реформам как в самой компании, уволив несколько ключевых топ-менеджеров из прежней команды, так и в части правил размещения и модерирования контента.


По его решению, в частности, были опубликованы некоторые архивные документы, содержащие компромат на сына нынешнего президента США — Хантера Байдена, — и рассекречены факты прямой цензуры со стороны Белого дома и американских спецслужб. Маск отказался от перлюстрации переписки пользователей, кроме удаления сообщений, прямо нарушающих законы или правила сети. По результатам открытого голосования, в Twitter* был восстановлен аккаунт бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников из республиканской партии.

На этом Маск решил не останавливаться. О планах по дальнейшим преобразованиям в Twitter* бизнесмен рассказал в интервью телеведущему Fox News Такеру Карлсону, первая часть их беседы вышла в эфир в понедельник, 17 апреля.

Генеральный директор Tesla и SpaceX отметил, что его особенно поразило и возмутило, что предшествующее руководство позволяло проверять и модерировать сообщения пользователей не только правительству и спецслужбам США, но и других стран. Он назвал этот факт самым «абсурдным» из того, что он узнал о порядках, царивших в компании при предыдущих владельцах.

Степень, в которой государственные органы фактически имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter, поразила меня. Я не знал об этом

— рассказал Маск Карлсону.

Дабы перекрыть доступ федеральному правительству и спецслужбам к переписке пользователей, сообщил бизнесмен, уже к концу этого месяца на платформе начет работать специальный механизм программного шифрования сообщений. Благодаря этому никто, даже руководство компании, не сможет получить несанкционированный доступ к частной переписке пользователей Twitter*.

Вы можете приставить пистолет к моей голове, и я не смогу вам сказать об этом

— образно объяснил степень защиты контента Маск.

Предприниматель рассказал, что он уже получил «косвенные жалобы» от различных спецслужб на репрессии, шутя, что они недовольны этим шагом. В случае дальнейшего прямого давления на него со стороны руководства США, Маск пообещал, что отправит им в ответ копию Первой поправки к Конституции Соединенных Штатов, сопроводив ее вопросом:

В чем мы ошибаемся?

* платформа заблокирована в РФ по решению Роскомнадзора в связи с отказом удалить информацию экстремистского характера.
Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/samferdselsdepartementet/26489241851
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16 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:42
    +2
    Илон Маск намерен перекрыть доступ правительств и спецслужб к частным сообщениям в Twitter
    Илон, наш\их, Маск, зажигает!
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:45
      +2
      Цитата: rocket757
      Илон, наш\их, Маск, зажигает!

      Интересный он человек, и главное, умный. Интересно, куда дальше двинется.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:48
        -1
        Если человек умный, интересный, он будет двигаться вперёд ... правда, понятие вперёд, теперь, имеет много, много оттенков, так что вопрос и правда, интересный!!! Куда именно будет двигаться.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 09:50
        +1
        С правительством там шутки плохи..Автомобильная авария,выстрел сумасшедшего...Вариантов много.Он конечно ,человек,богатый.Но власть не любит,когда не нее начинают крошить батон
      3. Bingo
        Bingo Сегодня, 10:00
        0
        Цитата: Егоза
        Интересный он человек, и главное, умный.

        Да гений же! Как же еще с образованием африканского ПТУ, причем незаконченым - строить спутники якобы связи двойного назначения, и при этом не иметь отношения ни к НАСА, ни к Пентагону!
        Елки-палки, сколько еще в мире поразительно наивных людей.
        Заодно подумайте, как он так умудрился не сесть, когда его за руку поймали и в суде США осудили за мошенничество в особо крупном на получение субсидий от правительства США на проект Солар Сити...
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 09:46
    0
    На самом деле - простая политика. Республиканцы, демократы все они одинаковы. Просто Маск поддерживает свою сторону. Придет она к власти будет ровно так же сливать всю информацию ей.
    Придет антимаск - будет позорить Маска и сливать информацию своим сторонникам.
    А то, как государство прогнет любого Маска показало то, как в свое время Цуккерберга на слушаниях в конгрессе США чуть ли не на колени поставили, когда посчитали, что он недостаточно патриотично и не совсем верно понимает линию партии и правительства. Когда он в итоге чуть ли не рыдал и был согласен на все, как девушка с крайне низкой социальной ответственностью.
    И Маск ничем не лучше. Только власть и деньги. Деньги и власть. Напомню - он совершенно прекрасно поставлял (не знаю как сейчас) спутниковую связь для ВСУ.

    Во всем этом виден только один плюс - есть возможность в принципе озвучить такого уровня проблемы
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:46
    0
    а как тогда спецслужбы без доступа будут степень благонадежности и демократичности проверять?
    это ж такой им облом, Маск.....
  4. al3x
    al3x Сегодня, 09:48
    0
    Ну допустим. А где будут храниться ключи шифрования? Привязанный к аккаунту ключ, хранящийся где то на серверах лишь создаст иллюзию конфиденциальности. Дешифровку проведёт тот, кто имеет доступ к ключам, если понадобится.
  5. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 09:48
    0
    Эх.., чую, что с таким подходом, объявится какой-нибудь толерантный трансгендер с обвинениями в домогательствах...
  6. MakStVik
    MakStVik Сегодня, 09:50
    +2
    Сейчас найдется какая-нибудь мадам с воспоминаниям о том, что Илон задел рукой её ляжку в мохнатом году и его обвинят в сексизме. Посадят бедолагу. Умный мужик, но посмотрим насколько прочен его лоб, чтоб пробить стену американской демократии.
  7. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 09:50
    0
    Дабы перекрыть доступ федеральному правительству и спецслужбам к переписке пользователей, сообщил бизнесмен, уже к концу этого месяца на платформе начнет работать специальный механизм программного шифрования сообщений.

    Ага.
    Только опять наедут и американским спецслужбам даст ключ к алгоритму шифрования, чтобы они могли сообщения читать. Только им, и больше НИКОМУ.

    Он забыл, как быстро возникают расследования, внешне, вроде бы, никак не связанные, например, с отключением халявного интернета Украине?

    Похвальны, конечно, благие стремления. Но выкрутят руки и "будет как тогда".
    У них же "маяк демократии", поэтому у них крутить руки - в порядке вещей. Вон, Цукерберг не стал связываться и дал, чо захотели. Это только в нашем "тоталитарном Мордоре" Дуров может ФСБ по адресу послать.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 09:58
      +1
      Скорее всего к каждому аккаунту будет привязан ключ, шифрующий переписки, хранящиеся на серверах. Имея ключи всё легко дешефруется. Вопрос в том, где будут храниться ключи и кто будет иметь к ним доступ. Да и в большинстве случаев просто "угоняют" акк с доступом ко всему. Ну или как с бидоном младшим - тупо ноут где то забыл свой.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:53
    0
    Стартовавшая в пятницу с космодрома в Калифорнии ракета SpaceХ ,вот такую красоту над Аляской нарисовала.
  9. Cronus
    Cronus Сегодня, 09:57
    0
    Человек богат,верит в демократию,потому свободен во взглядах и позволяет себе говорить как думает,а не следовать по ветру.Сравнивать с Цуккерберг не этично,потому что он создал только соц.сеть и остановился на прогрессе и боится потерять это.
    Илона Маска не тронут потому как он не только владелец твитера но и многих передовых космических технологий,тесла ,и пр.Он как достояние Америки как Гагарин,сняв с олимпа Америка потеряет больше чем его высказывания.
  10. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:57
    0
    задушат. чтобы снести влияние фбр, анб, цру и прочих мосадов, слдует перенести сервера в др.страну. в Россию, например
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 10:01
    0
    "Зарекалась ворона говна не клевать... Но вот зима опять. Видать не миновать". Как надавят, так и опять будет делать все то же самое.