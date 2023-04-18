Илон Маск намерен перекрыть доступ правительств и спецслужб к частным сообщениям в Twitter

Степень, в которой государственные органы фактически имели полный доступ ко всему, что происходило в Twitter, поразила меня. Я не знал об этом

Вы можете приставить пистолет к моей голове, и я не смогу вам сказать об этом

В чем мы ошибаемся?

Американский предприниматель Илон Маск завершил сделку по приобретению одной из крупнейших в мире соцсети Twitter* осенью прошлого года, заплатив прежним владельцам 44 млрд долларов. Став владельцем сервиса микроблогов, Маск сразу приступил к реформам как в самой компании, уволив несколько ключевых топ-менеджеров из прежней команды, так и в части правил размещения и модерирования контента.По его решению, в частности, были опубликованы некоторые архивные документы, содержащие компромат на сына нынешнего президента США — Хантера Байдена, — и рассекречены факты прямой цензуры со стороны Белого дома и американских спецслужб. Маск отказался от перлюстрации переписки пользователей, кроме удаления сообщений, прямо нарушающих законы или правила сети. По результатам открытого голосования, в Twitter* был восстановлен аккаунт бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников из республиканской партии.На этом Маск решил не останавливаться. О планах по дальнейшим преобразованиям в Twitter* бизнесмен рассказал в интервью телеведущему Fox News Такеру Карлсону, первая часть их беседы вышла в эфир в понедельник, 17 апреля.Генеральный директор Tesla и SpaceX отметил, что его особенно поразило и возмутило, что предшествующее руководство позволяло проверять и модерировать сообщения пользователей не только правительству и спецслужбам США, но и других стран. Он назвал этот факт самым «абсурдным» из того, что он узнал о порядках, царивших в компании при предыдущих владельцах.— рассказал Маск Карлсону.Дабы перекрыть доступ федеральному правительству и спецслужбам к переписке пользователей, сообщил бизнесмен, уже к концу этого месяца на платформе начет работать специальный механизм программного шифрования сообщений. Благодаря этому никто, даже руководство компании, не сможет получить несанкционированный доступ к частной переписке пользователей Twitter*.— образно объяснил степень защиты контента Маск.Предприниматель рассказал, что он уже получил «косвенные жалобы» от различных спецслужб на репрессии, шутя, что они недовольны этим шагом. В случае дальнейшего прямого давления на него со стороны руководства США, Маск пообещал, что отправит им в ответ копию Первой поправки к Конституции Соединенных Штатов, сопроводив ее вопросом:* платформа заблокирована в РФ по решению Роскомнадзора в связи с отказом удалить информацию экстремистского характера.