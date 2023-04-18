Иранские СМИ показали кадры прибытия первых трех истребителей Су-35 на авиабазу Мехрабад

На авиабазу ВВС Ирана Мехрабад, расположенную в окрестностях столицы страны Тегерана, прибыли первые три самолета-истребителя российского производства Су-35С. Об этом сообщает ряд иранских средств массовой информации.
Иранские СМИ публикуют и кадры прибытия самолетов. Интересно, что Су-35 пока еще окрашены в цвета, используемые военно-воздушными силами Египта. Именно Египту предназначались эти самолеты, но затем Каир отказался от их приобретения. Тогда Россия продала самолеты Ирану.
Всего на вооружение военно-воздушных сил Ирана будут поставлены 24 самолета Су-35С. Как сообщают иранские источники, их планируется разместить на подземной авиабазе. В настоящее время убежище для истребителей еще строится.
Российские самолеты станут неплохим усилением боевых возможностей иранских военно-воздушных сил. Это очень важно для страны, которая также, как и Россия, противостоит Западу во главе с США. Кроме того, у Ирана немало и региональных вызовов, на которые также следует оперативно отвечать, и авиация может послужить важным инструментом в данном плане.
Отметим, что в последний год военно-техническое сотрудничество России и Ирана развивается очень активными темпами. В условиях масштабных санкций, введенных Западом, Россия и Иран оказались в схожей ситуации, к тому же, исламская республика гораздо раньше нашей страны находится в оппозиции современному «коллективному Западу» и поэтому обладает определенным опытом обхода санкций.