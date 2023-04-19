Насколько Приднестровье «не зависит» от России

В плену ложных истин
С Абхазией и Южной Осетией всё, как мы уже рассказали, совсем непросто в силу целого ряда причин. А вот по поводу ещё одной из непризнанных республик на территории бывшего СССР – Приднестровья, в российском обществе существует масса заблуждений.
В принципе, тезис о том, что приднестровское общество во многом ориентировано на Россию, справедлив для основной массы населения, которое испытывает теплые чувства даже скорее не к современной России, а к СССР. И ведь так настроены даже те, кто о советских временах знают только по рассказам родителей.
В советскую эпоху в регионе произошёл всплеск промышленного производства, сделавший Приднестровье индустриальным оплотом всей Молдавской ССР. Однако сегодня, как, впрочем, и всегда, и здесь в бизнесе доминирует полнейшая всеядность: экономическую поддержку он получает из любых возможных мест, хотя из России, конечно, не в последнюю очередь.
Существует мнение, что Приднестровье обязано России своей независимостью. И да, и нет. С одной стороны, если бы российская 14-я армия не проводила миротворческую операцию, неизвестно, насколько затянулась бы борьба Приднестровья за независимость. Но с другой стороны, есть масса факторов и фактов совсем иного рода.
Именно факты свидетельствуют о том, что в процессе становления Приднестровья как государства, пусть и частично признанного, играли роль и другие силы. Само приднестровское ополчение, имевшее доступ к вооружениям на складах 14-й армии, добытым всеми правдами и неправдами, выгодно смотрелось на фоне молдавской противоборствующей стороны. Та была представлена только полицией и внутренними войсками (впоследствии получившими название «карабинеры»).
Первым делом самолёты?
На момент начала войны у Молдовы было на вооружении всего три реактивных истребителя на аэродроме в Маркулештах. Один поднять в воздух не смогли из-за технических неполадок, второй и третий подняли, но один из них, хаотично бросая бомбы на Парканы и в Днестр, обнаружил, что его засекли средства ПВО 14-й армии в Терновке, под Парканами, после чего вернулся обратно в Маркулешты.
Третий попал в брошенный жилой дом в Бендерах и на огород в Парканах. Никто не пострадал, приднестровские войска ущерба не понесли. Второй заход самолетов закончился, по версии 14-й армии, сбитием одного из них. Доказательства этого не очень убедительны, но факт в том, что больше молдавские самолеты в приднестровском небе замечены не были.
Ко всему прочему, при том, что 14-я армия действительно чем-то помогала приднестровским ополченцам, но была стеснена в действиях своим статусом миротворцев, были и силы, руки у которых были полностью развязаны. Это были добровольцы из России (в немалой степени – казаки) и Украины (из числа украинских националистов, в т. ч. УНА-УНСО).
Понятно, что у россиян и украинцев в Приднестровье были, мягко скажем, разные взгляды на дальнейшие пути геополитического развития бывших советских республик, но объединяло одно: желание отторгнуть Приднестровье от Молдовы, а дальше будь что будет. Понятно, что некоторые силы на Украине питали надежды, что за неимением общей границы России с Приднестровьем у неё рано или поздно пропадет желание держать там военный контингент.
Это рано или поздно откроет возможности для украинского влияния в регионе, который относился до 1939 года к УССР в статусе Молдавской АССР. Но прогнозы оказались неверными. Впрочем, российские прогнозы тоже оказались неверными. Как только Приднестровье получило независимость, на первый план там стали выдвигаться местные финансового-промышленные группы, сформировавшиеся еще в восьмидесятые.
Где деньги, шериф?
Среди них особо преуспел бывший милиционер Виктор Гушан по кличке «Шериф», вместе с партнёром Ильей Казмалы открывший уже в первые годы независимости корпорацию, так незамысловато и названную «Шериф». Гушан и Казмалы пользовались явным покровительством тогдашнего президента Приднестровья Игоря Смирнова.
Попытки бывшего командующего миротворческими силами Александра Лебедя, избранного депутатом в приднестровский парламент, критиковать такое сращивание политических структур с бизнесом обернулась его планомерным выдавливанием из Приднестровья. Лебедя обвинили в попытке государственного переворота и вместе с полковником Михаилом Бергманом он улетел в Москву, где его политическая карьера сложилась более удачно.
После этого уже начал проясняться тот факт, что в лице Смирнова и Шерифа Кремль пригрел на своей груди гадюку. Даже уже после отставки могущественного покровителя «Шериф» продолжил свою политику двойных стандартов. Наиболее характерная история – со строительством в Тирасполе стадиона «Шериф» и организацией одноименной футбольной команды.
Дабы оправдались инвестиции в такой стадион и такой футбольный клуб, надо ещё было, чтобы он проводил матчи против футбольных команд соответствующего уровня. Но вот незадача: в международных футбольных регулирующих организациях Приднестровье как государство никто не признавал.
Выход в умах Гушана и Казмалы созрел моментально: выступать под флагом Молдовы. Трудно представить себе абхазские и южно-осетинские футбольные клубы под флагом Грузии или команды из ДНР и ЛНР под флагом Украины (хотя с этими административно-территориальными образованиями, впрочем, и так после референдума уже вопрос решен). Там хоть какие-то принципы есть. Но в Приднестровье, где принципы были, там «Шериф» вырос. Раз построили стадион – значит, надо инвестиции возвращать.
Списать нельзя оставить
Конечно, можно всё списывать на то, что, в отличие от грузинских частично признанных республик, выдавливания молдавского населения из Приднестровья и украинского населения с другого берега Днестра не происходило. Сохранился статус-кво, который даёт возможность при всей натянутости отношений по оба берега главной молдавской водной артерии населению этих территорий не питать лютой взаимной ненависти.
Но Приднестровье всё же по его же законодателями писаной конституции – суверенное государство. Получается, что весь главный футбольный клуб этого государства – в статусе легионеров под чужим флагом? Задача со многими неизвестными.
Зато в Лигу, всё-таки вышли. Кишиневское руководство, не скрывая кислых мин на лицах, вынуждено было поздравить ФК «Шериф» с этим достижением на благо международной футбольной репутации Молдовы, а не Приднестровья.
Тему всеядности «Шерифа» и близких к нему бизнес-структур можно продолжить и дальше. Например, Приднестровье имеет при доверительном управлении «Газпрома» 13 % в молдавском «Молдовагазе». При этом сама компания влезла в долги перед «Газпромом», как раз главным образом из-за чрезмерно низких цен на газ для потребителей в Приднестровье.
Приднестровье, естественно, свою долю долга отдавать не собирается, поскольку по международным нормам (признаваемым и Россией) оно – часть Молдовы. То есть, когда Приднестровью выгодно – оно независимое. А когда нет, тут же апеллирует к позиции официального Кишинева, поддерживаемой почти всем миром.
Ситуация напоминает анекдот про терпящий крушение американский самолет, когда стюардесса называет по алфавиту представителей различных рас и наций, которых нужно будет сбрасывать из самолета как балласт: Afroamericans, Black People, Color People… Чернокожий сын чернокожему папе: «Папа, нас же уже три раза назвали». – «Молчи, дурак, сегодня мы нигеры, сразу после мексиканцев». Ясно ведь же, что Кишинев, какие ни были бы долги, на независимость Приднестровья не согласится.
Россия на связи
Миф о том, что приднестровский бизнес, в том числе и «Шериф», целиком и полностью зависит от российских инвестиций, не очень-то соответствует действительности. На уровне энергетики российские инвестиции действительно имеют место. Но нелишне вспомнить тот факт, что в Приднестровье разрешена множественность гражданства. Потому местные крупные предприниматели имеют, помимо приднестровского, еще по 3–4 паспорта, среди которых, конечно, и российский тоже обычно есть.
Естественно, что связи у них не только с Россией. «Шериф» превратил Приднестровье в перевалочную базу для сигарет, спирта и многих других товаров, в том числе санкционных, которые через республику окольными путями всё же попадают в Россию по серым схемам. В республике создан приносящий значительные доходы механизм торговли сигаретами, предназначенными для продаж в магазинах «Дьюти Фри».
По сути дела, «Шерифу», а он в Приднестровье главный монополист почти во всех сферах бизнеса, и без России неплохо. Приднестровские власти это также устраивает. Потому рассчитывать на то, что, обеспечивая финансовую и силовую поддержку Приднестровья, Россия что-то сможет получить, было бы неправильно. Не получат ничего ни Россия, ни Украина, если вдруг она решит там открыть ещё и третий фронт.
Вот Запад, возможно, и получит, поскольку подобная, с позволения сказать, экономическая деятельность разваливает существование приднестровского государства, что многих в европейских и заокеанских странах, возможно, и радовало бы. Да вот только Молдова всё равно не получит Приднестровье в свой состав, как Украина не получит Крым. В Кишинёве политики должны признать этот очевидный факт.