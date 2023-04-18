В Парламенте Армении заявили об отсутствии намерений выйти из ОДКБ

Разговоры о том, что Армения якобы может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), шли еще с осени 2020 года, когда разгорелась новая война в Нагорном Карабахе и некоторые политики в Ереване считали, что ОДКБ должна была вмешаться именно в военном плане.
Однако в армянском парламенте заверили, что у Еревана нет «ни устных, ни письменных намерений выйти из ОДКБ». Об этом, в частности, сказал заместитель председателя парламента Армении Акоп Аршакян. При этом он отметил, что публичные дискуссии между Ереваном и Москвой - это нормальное явление. Об этом вице-спикер сказал в интервью агентству Sputnik Армения.
На вопрос относительно того, собирается ли ОДКБ помогать Армении, Аршакян ответил с сожалением, что Ереван уже обращался к ОДКБ по вопросу вторжения Азербайджана на ее суверенную территорию, но, как он утверждает, не нашла понимания. Здесь стоит отметить, что многие годы суверенная территория Азербайджана также была под контролем Еревана в результате действий армянских войск. И в те времена Азербайджан был членом ДКБ, подписанного в Ташкенте. Получается, что ему также должны были прийти на помощь в военном плане.
Аршакян отметил, что слухи о том, что Армения хочет уйти из ОДКБ, не соответствуют действительности. Однако действия армянских властей наталкивают на обратные мысли. Так, Ереван отказался принимать на своей территории учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а также отозвал свою квоту заместителя генсека.