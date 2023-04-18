Военное обозрение
Войти Регистрация

В Парламенте Армении заявили об отсутствии намерений выйти из ОДКБ

7
В Парламенте Армении заявили об отсутствии намерений выйти из ОДКБ

Разговоры о том, что Армения якобы может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), шли еще с осени 2020 года, когда разгорелась новая война в Нагорном Карабахе и некоторые политики в Ереване считали, что ОДКБ должна была вмешаться именно в военном плане.


Однако в армянском парламенте заверили, что у Еревана нет «ни устных, ни письменных намерений выйти из ОДКБ». Об этом, в частности, сказал заместитель председателя парламента Армении Акоп Аршакян. При этом он отметил, что публичные дискуссии между Ереваном и Москвой - это нормальное явление. Об этом вице-спикер сказал в интервью агентству Sputnik Армения.

На вопрос относительно того, собирается ли ОДКБ помогать Армении, Аршакян ответил с сожалением, что Ереван уже обращался к ОДКБ по вопросу вторжения Азербайджана на ее суверенную территорию, но, как он утверждает, не нашла понимания. Здесь стоит отметить, что многие годы суверенная территория Азербайджана также была под контролем Еревана в результате действий армянских войск. И в те времена Азербайджан был членом ДКБ, подписанного в Ташкенте. Получается, что ему также должны были прийти на помощь в военном плане.

Аршакян отметил, что слухи о том, что Армения хочет уйти из ОДКБ, не соответствуют действительности. Однако действия армянских властей наталкивают на обратные мысли. Так, Ереван отказался принимать на своей территории учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а также отозвал свою квоту заместителя генсека.
Использованы фотографии:
Википедия/Marcin Konsek
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 11:39
    +1
    В Парламенте Армении заявили об отсутствии намерений выйти из ОДКБ

    Ну, спасибо парламенту Армении от россиян хоя бы на этом! (Сарказм.)
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 12:07
      0
      Лимитрофы, причём ВСЕ, почему-то пытаются одновременно усидеть на двух стульях. Ну ничему их история не учит.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:46
    0
    В Парламенте Армении заявили об отсутствии намерений выйти из ОДКБ
    Но заявили:
    Армения заявила о подготовке сразу к двум совместным учениям с войсками НАТО в Европе. https://dzen.ru/a/ZDqVx5iDtg7Plfvo
    fool fool Совсем умные, да-ааа?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:50
    0
    в армянском парламенте заверили, что у Еревана нет «ни устных, ни письменных намерений выйти из ОДКБ»
    При Пашиняне завтра могут появится устные, а вслед за этим письменные намерения. Вот объедет всех заинтересованных на Западе получит обещания, заверения, посоветуется с Соросом и отсутствие намерений превратится в их наличие. Слишком скользкая фигура в политике.
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:01
    0
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения навсегда должна отказаться от территориальных претензий к другим странам ради установления мира.

    «Мир возможен, если мы в своих международных отношениях не только на сегодня, но и на будущее зафиксируем, что признаем за Арменией 29.8 тыс. кв километров, а точнее территорию Армянской ССР, в рамках которой мы получили независимость и мы не имеем и никогда не будем иметь территориальных претензий к другим странам», — сказал Пашинян в парламенте страны (цитата по «Новости Армении»).
  5. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 12:17
    0
    Мда! Типичное поведение женщины с низкой социальной ответственностью.
  6. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 12:45
    0
    Аршакян ответил с сожалением, что Ереван уже обращался к ОДКБ по вопросу вторжения Азербайджана на ее суверенную территорию, но, как он утверждает, не нашла понимания.

    Наглость зашкаливает. Это они Карабах своей суверенной территорией называют? А сами-то это официально признали? По мне, так нужно выводить из Армении базу и наблюдать за повторением резни населения турками, выражая при этом всяческую дипломатическую озабоченность.