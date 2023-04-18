Польский дипломат: из-за отсутствия европейских сверхдержав США стали лидером ЕС

Украинский кризис привел к кардинальному изменению расстановки сил. Теперь для того, чтобы стать сверхдержавой, Евросоюзу необходимо консолидироваться. Отдельные страны Европы, даже крупные, как Германия или Франция, в одиночку не смогут претендовать на эту роль. Об этом заявил бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Марек Новаковский.В интервью польскому изданию Wirtualna Polska дипломат подчеркнул, что из-за отсутствия настоящих знаковых игроков сегодняшним европейским лидером стали США, и лично президент Джо Байден. Новаковский отметил, что из-за украинского конфликта кардинально изменилась геополитика современного мира и расстановка сил в мире.Дипломат согласился с тем, что Польше удалось вернуть себе роль серьезной страны, благодаря тому, что ее власти заняли "правильную позицию" в украинском конфликте, однако, чтобы развить успех, польским властям необходимо тесно сотрудничать с Финляндией и Швецией, вместо того, чтобы продолжать делать ставку на Венгрию и Турцию, "раскалывающие солидарность Запада".Также Новаковский вспомнил о бывшем канцлере ФРГ Ангеле Меркель, которую он назвал, в отличие от Олафа Шольца, ярким политиком. Нынешний немецкий лидер, по мнению польского дипломата, незаметен в мире и сделал таковой политику своей страны.Польский дипломат также назвал стереотипом конкуренцию Германии и Польши. По его словам, Германия не представляет угрозу для Польши, вопреки мнению ряда польских политиков, пытающихся набрать на подобных заявлениях очки во внутренней политике.По мнению Новаковского, польскому правительству необходимо говорить с немецкими властями жестко, как с партнерами, и искать направления для международного сотрудничества вместо того, чтобы пытаться противостоять Германии.