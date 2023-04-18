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Польский дипломат: из-за отсутствия европейских сверхдержав США стали лидером ЕС

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Польский дипломат: из-за отсутствия европейских сверхдержав США стали лидером ЕС

Украинский кризис привел к кардинальному изменению расстановки сил. Теперь для того, чтобы стать сверхдержавой, Евросоюзу необходимо консолидироваться. Отдельные страны Европы, даже крупные, как Германия или Франция, в одиночку не смогут претендовать на эту роль. Об этом заявил бывший посол Польши в Латвии и Армении Ежи Марек Новаковский.


В интервью польскому изданию Wirtualna Polska дипломат подчеркнул, что из-за отсутствия настоящих знаковых игроков сегодняшним европейским лидером стали США, и лично президент Джо Байден. Новаковский отметил, что из-за украинского конфликта кардинально изменилась геополитика современного мира и расстановка сил в мире.

Дипломат согласился с тем, что Польше удалось вернуть себе роль серьезной страны, благодаря тому, что ее власти заняли "правильную позицию" в украинском конфликте, однако, чтобы развить успех, польским властям необходимо тесно сотрудничать с Финляндией и Швецией, вместо того, чтобы продолжать делать ставку на Венгрию и Турцию, "раскалывающие солидарность Запада".

Также Новаковский вспомнил о бывшем канцлере ФРГ Ангеле Меркель, которую он назвал, в отличие от Олафа Шольца, ярким политиком. Нынешний немецкий лидер, по мнению польского дипломата, незаметен в мире и сделал таковой политику своей страны.

Польский дипломат также назвал стереотипом конкуренцию Германии и Польши. По его словам, Германия не представляет угрозу для Польши, вопреки мнению ряда польских политиков, пытающихся набрать на подобных заявлениях очки во внутренней политике.

По мнению Новаковского, польскому правительству необходимо говорить с немецкими властями жестко, как с партнерами, и искать направления для международного сотрудничества вместо того, чтобы пытаться противостоять Германии.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Chancellery of the Prime Minister of Poland
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23 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:12
    +6
    Поляк у самоходного Джо выпрашивает роль лидера в ЕС?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:14
      +7
      Нет, поляк выпрашивает у Хозяина должность Любимого Лакея. С возможностью покомандовать другими.
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:30
      +2

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 10:12
      НОВЫЙ
      +1
      Поляк у самоходного Джо выпрашивает роль лидера в ЕС?
      "Поляк у самоходного Джо" - вылизывает - "роль лидера в ЕС". wink
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: tralflot1832
      Поляк у самоходного Джо выпрашивает роль лидера в ЕС?

      А где место буксируемого Джо ? what Всё должно быть "парно" ! Вот ,например, есть "Мста-С" и "Мста-Б"..."Гиацинт-С" и "Гиацинт-Б"... request
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:10
      0
      Цитата: tralflot1832
      Поляк у самоходного Джо выпрашивает роль лидера в ЕС?

      Может уже вместо Урсулы, место займёт. Такие в Европе ценятся.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:13
    +4
    Вообще то этот дипломат прав про Европу.Про Россию он,правда не вспоминает.Ну,или старается не замечать
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:15
    +1
    Польский дипломат: из-за отсутствия европейских сверхдержав США стали лидером ЕС

    Пастушья собака в стаде баранов всегда лидер...
    * * *
    А поляк затосковал по Гитлеру или какую другую нецензурную речь вспомнил?
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:19
    +8
    Если перевести с польского на человеческий...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 11:14
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Если перевести с польского на человеческий...

      Таи в точку! good
      С языка сняли.

      Одна неприятная новость есть для Польши.
      Америка впервые в своей убогой истории почувствовала себя "хозяйкой мира" - и вот всё валится.
      Британцы пытались, "над Империей никогда не заходило Солнце" - и превратилась в дряхлого беззубого льва.
      Испания хозяйничала на половине мира - и теперь кто она? Окраина Европы.
      Немцы несколько раз пытались - после 45-го на "мировое господство" претензий до сих пор нет (пусть не на уровне разговоров безумных политиков - там хватает, а на уровне генетической памяти - помнят).

      Польша сколько раз пыталась так или иначе утвердить свою гегемонию - столько раз это катастрофой заканчивалось. И ничего у них "на корочке" не отложилось, и снова лезут туда же с упорством барана, увидевшего новые ворота.
      И закончится всё тем же самым.
      А лучше всего - сделать так, чтобы очередной развал Польши был последним. Чтобы не было субъекта "хотелок". Надоели они уже всем...
  5. MakStVik
    MakStVik Сегодня, 10:27
    0
    Поляки скоро лопнут от своего распухшего эго
  6. blackcat
    blackcat Сегодня, 10:29
    +1
    Просто Европа всё больше и больше подвергается оккупации США, вот и нет лидеров , не нужны они америкосам , вассалы нужны , рабы очень нужны ну и мясо пушечное как никогда очень нужно и побольше, побольше am
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:31
    +1
    Так америкосы и создали Евросоюз, что бы управлять всей Европой через Брюссель. Просто на заре Евросоюза, ещё оставались политики национально ориентированные, типа Шредера или Берлускони. Сегодня это выращенные "зелёные".
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:32
    0
    Теперь сверхдержава - это Польша. Ну как сверхдержава, скорее претендующая на роль смотрящего за радужными и на побегушках у хозяина за лужей. Это всё, что нужно знать. Расходимся, ребята.
  9. Aken
    Aken Сегодня, 10:32
    0
    ЕС с нетерпением ждёт нового лидера - Польшу.
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:34
    +2
    По мнению Новаковского, польскому правительству необходимо говорить с немецкими властями жестко, как с партнерами

    Жестко говорят с врагами, а с партнерами вежливо, наглость панская пределов не имеет. А хорошо бы вспомнить, как говорил с вами Гитлер в 1939 году - "партнеры".
  11. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:37
    0
    Понравилась формулировка)
    "Дипломат согласился с тем, что Польше удалось вернуть себе роль серьезной страны" (с)

    Как это понимать? Ему настойчиво втолковывали, что Польша - очень, очень серьезная страна, он долго отнекивался, стеснялся, краснел... но в итоге его убедили, и он согласился?)
    Да, насколько я понимаю, кроме самих поляков, никто их за серьезных и не держит.
    Как бы они не пытались там намекнуть, что готовы стать лидерами Европы. Если США разрешат, разумеется)
    Но, надо отметить, что США в этом вопросе преуспели. Это ведь они внушили полякам, что они - почти лидеры на континенте. Усиленно раздувают польскую гордость и спесь.
    Не иначе, готовят план "Б", если с Украиной не получится
  12. Brain_
    Brain_ Сегодня, 10:40
    0
    Не стоит недооценивать поляков. Они товарищи себе на уме.
    Надеюсь, что после завершения конфликта им напомнят их место как соседи по ЕС, так и Россия.
  13. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 10:47
    +1
    Дипломат согласился с тем, что Польше удалось вернуть себе роль серьезной страны, благодаря тому, что ее власти заняли "правильную позицию"

    "Удалось вернуть роль серьезной страны?" sad А когда она ранее была серьезной? Когда Гитлер протопал через неё на Восток? Или когда СССР гнал его обратно поганой метлой? А может когда Польшу поделили на куски после наполеоновских войн?
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:49
    0
    из-за отсутствия настоящих знаковых игроков сегодняшним европейским лидером стали США, и лично президент Джо Байден
    Да, особенно президент Байден. Поляки так стараются хвалить и угождать Сша в надежде на то, что те официально назначит их смотрящими за Европой, что уже становится противно смотреть на это представление.
    Германия не представляет угрозу для Польши
    Сегодня уже не представляет, а завтра тем более не будет представлять. Вот тогда поляки развернуться в Европе по полной.
  15. Наган
    Наган Сегодня, 10:53
    0
    Макрон не Де Голль. Шольц не Коль. Британия в брексите, а даже и осталась бы в ЕС, этот индюк не Черчилль и даже не Тэтчер. А Джо хоть и маразматик, за ним стоит вся мощь Америки. А еще за ним стоят Обама и Сорос.
    Что же касается Польши, то времена доминирования крылатых гусар на европейских театрах военных действий давно канули в лету. А экономически Польша никогда серьезной силой не была. И разделы-то во многом случились оттого, что в казне крулей если и бывало золото, то только то, которым профессионально занимаются золотари. Да и после восстановления Польши она все больше была нахлебником, сперва у Антанты, потом у СССР, теперь вот у ЕС. Причем бабло клянчат из общака ЕС, а приказы принимают от Маразматика Джо.
  16. rusich
    rusich Сегодня, 11:29
    0
    Пшек лизнул так лизнул хозяев. Как и положено вассалу угождать сюзерену .
  17. мазута
    мазута Сегодня, 11:41
    0
    Всё он правильно сказал.Европа,после распада Варшавского договора,оккупирована США,вся и западная и восточная.Россия "последних"два куска по сути не дает замкнуть(остатки Украины и Белоруссия).Если это случится,то нападение на Россию-вопрос скорого времени будет.Но тут со своими нюансами.И с Китаем надо что то решать и Россию попытаться "добить".Куда стратеги запада направят стопы,пока большой вопрос.Одно вряд ли вызовет сомнения-если на Китай,то сразу,без прелюдий с ЯО начнут.
  18. svp67
    svp67 Сегодня, 12:21
    0
    По его словам, Германия не представляет угрозу для Польши

    А он не сказал несет ли Польша для Германии угрозу?