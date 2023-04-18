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Керамическая плита 5А класса для бронежилета 6Б45 «Ратник»: тест на надежность

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Керамическая плита 5А класса для бронежилета 6Б45 «Ратник»: тест на надежность

Надежная защита наряду с вооружением является ключевым моментом в ходе ведения боевых действий. Особенно это касается высокоинтенсивных конфликтов, к которым относится российская СВО.


В ВС РФ используется несколько видов бронежилетов. Основным является 6Б45, входящий в состав экипировки «Ратник».

Последний оснащается керамическими бронеплитами «Гранит» 5А класса. Одно из таких изделий, выпускаемое в Санкт-Петербурге, решил проверить на прочность автор канала «Солдат удачи».

Сначала по бронеплите был произведен одиночный выстрел из пулемёта патроном 7,62х39 мм со стальным сердечником. Дистанция – 10 метров.

Затем изделие «расстреливали» очередью, используя патрон 5,45×39 мм. Дистанция та же.

Наконец, в качестве контрольного испытания, в уже изрядно «потрепанную» плиту был снова произведен выстрел патроном 7,62х39 мм, но в верхнюю ее часть.

После 6-7 попаданий на керамической плите 5А класса не оказалось ни одного сквозного пробития, что говорит о высокой надежности подобной защиты.

Впрочем, в ходе эксперимента автор упомянул, что одна из таких плит ранее все же была пробита при попадании в верхнюю часть. Однако с его слов, это скорее всего было связано с бракованным изделием.

В данном случае остается только наедятся, что подобная некондиция не попадет на фронт. Ведь от этого напрямую зависят жизнь и здоровье наших военных.

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7 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:01
    0
    Дай Бог чтобы у всех наших бойцов были надёжные бронежилеты. Пусть возвращаются с победой живыми и здоровыми. hi
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:03
    0
    Выжить после расстрела очередью с дистанции в 10 метров!
    Когда-то это было фантастикой
    Насколько меньше было бы двухсотых, если бы такая броня была бы у каждого...
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 17:05
      +2
      Когда-то это было фантастикой

      Да и сейчас фантастика. Заброневое поражение никто не отменял.
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Сегодня, 17:18
        0
        Заброневое поражение

        надо проверять
        например на животных laughing
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 17:23
          +1
          надо проверять

          так каждый броник проверяют, но только не очередями из пулемета
          Вот если интересно. Это не журналистское балабольство, а научная статья.
          https://journals.eco-vector.com/0869-8678/article/view/97280/ru_RU

          Если совсем кратко, то от проникающего воздействия пуль защититься пластинами можно можно, а от заброневого поражения практически нет. Физика. Энергия то никуда не девается.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 17:12
    +1
    Эти плиты сейчас тестируют многие, в том числе и за рубежом...вот еще один такой тест-сравнение
  4. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:59
    0
    Цитата: bk316
    от проникающего воздействия пуль защититься пластинами можно можно, а от заброневого поражения практически нет

    Ключевое тут - распределение давления
    Вспоминаем занимательную физику, в каком из случаев давление на единицу площади будет выше, от ноги слона или от шпильки дамской туфельки)