Керамическая плита 5А класса для бронежилета 6Б45 «Ратник»: тест на надежность

Надежная защита наряду с вооружением является ключевым моментом в ходе ведения боевых действий. Особенно это касается высокоинтенсивных конфликтов, к которым относится российская СВО.В ВС РФ используется несколько видов бронежилетов. Основным является 6Б45, входящий в состав экипировки «Ратник».Последний оснащается керамическими бронеплитами «Гранит» 5А класса. Одно из таких изделий, выпускаемое в Санкт-Петербурге, решил проверить на прочность автор канала «Солдат удачи».Сначала по бронеплите был произведен одиночный выстрел из пулемёта патроном 7,62х39 мм со стальным сердечником. Дистанция – 10 метров.Затем изделие «расстреливали» очередью, используя патрон 5,45×39 мм. Дистанция та же.Наконец, в качестве контрольного испытания, в уже изрядно «потрепанную» плиту был снова произведен выстрел патроном 7,62х39 мм, но в верхнюю ее часть.После 6-7 попаданий на керамической плите 5А класса не оказалось ни одного сквозного пробития, что говорит о высокой надежности подобной защиты.Впрочем, в ходе эксперимента автор упомянул, что одна из таких плит ранее все же была пробита при попадании в верхнюю часть. Однако с его слов, это скорее всего было связано с бракованным изделием.В данном случае остается только наедятся, что подобная некондиция не попадет на фронт. Ведь от этого напрямую зависят жизнь и здоровье наших военных.