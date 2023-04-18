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В Германии произошла автокатастрофа с участием новейшей военной техники НАТО

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В Германии произошла автокатастрофа с участием новейшей военной техники НАТО

Несмотря на то, что Североатлантический альянс напрямую не участвует в вооруженном конфликте, он все же несет потери. Так, в Германии произошла автокатастрофа с участием новейшей военной техники НАТО.


Столкновение на немецкой дороге произошло между бронемашиной MRAP MaxxPro производства США и самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом M-SHORAD. Базой для создания последнего стал бронетранспортер Stryker A1.


Реагируя на запросы американской армии, в 2018 году американский ОПК приступил к разработке нового комплекса ПВО. Основным назначением этой войсковой системы является борьба с беспилотниками, вертолетами, самолетами и крылатыми ракетами противника. Для этого броневик оснастили дистанционно управляемым боевым модулем для поражения воздушных целей. Он включает в себя пулемет М240 калибра 7,62 мм, автоматическое орудие калибра 30 мм, двухзарядным противотанковым комплексом для стрельбы управляемыми ракетами Hellfire Longbow, а также четырехзарядной установкой ЗУР Stinger.

Обнаружение и сопровождение воздушных целей M-SHORAD выполняет при помощи специального электронно-оптического блока.

MRAP MaxxPro является колесным броневиком. Его основная особенность – это усиленная броневая защита против мин. Его днище имеет V-образную форму, что позволяет рассеивать энергию взрыва и уберегает десант и экипаж от осколков.
Использованы фотографии:
Минобороны США
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37 комментариев
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  1. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky 18 апреля 2023 10:37
    +6
    И какие потери личного состава, раз автокатастрофа?
    1. Пленник
      Пленник 18 апреля 2023 10:59
      +1
      У них потерь среди личного состава "не бывает". Киборги и супермены, ЕПРСТ.
    2. Комментарий был удален.
    3. RealPilot
      RealPilot Вчера, 00:30
      0
      Авария или таки катастрофа?
      Помятый бампер? Или утрата техники с гибелью военнослужащих?
      А вообще статья получилась обзорной справкой о бронетехнике. На том и ладно...
  2. Панкрат25
    Панкрат25 18 апреля 2023 10:40
    +4
    Интрига однако, победа то за кем!??
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 18 апреля 2023 10:40
    +2
    Столкновение на немецкой дороге произошло между бронемашиной MRAP MaxxPro производства США и самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом M-SHORAD.
    А результат этого "столкновения"? Кто победил))? bully Обе ( машины ) колесные, обе железные... laughing
  4. monetam
    monetam 18 апреля 2023 10:41
    +1
    Вот так бывает, когда нет тренировок по перемещению военной техники.
    Это вот хороший и пример, и урок тем, кто злорадствовал при авариях на дорогах с участие российской военной техники.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня 18 апреля 2023 10:54
      +1
      Цитата: monetam
      Это вот хороший и пример

      того, что аварии техники бывают в любой армии и если там без жертв и потери боеготовности техники, а просто "краску поцарапали", то непонятно, что "такого" в этой новости, достойного для обсуждения..
  5. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ 18 апреля 2023 10:41
    +2
    Я уж подумал, что танк автобус раздавил или ещё какая трагедия случилась. А тут обычная авария, и неизвестно сильно ли пострадала техника от столкновения.
  6. lukash66
    lukash66 18 апреля 2023 10:41
    -1
    Опять рукопопам из укровермахта дали порулить? Танчег они уже поломали. Пумы тоже, правда сами справились, без шароварников. Осталось для коллекции вертушку, самолётик, какой нить кораблик и подлодку.))))
  7. Silver99
    Silver99 18 апреля 2023 10:46
    +3
    За один день минус четыре не боевые потери бронетехники НАТО, к этим двум бедолагам надо добавить две леопардовые кошки в Польше, выведенные из строя "умелыми" селянами с Украины.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 18 апреля 2023 10:47
    +11
    Пишут пострадали 7 НАТОвцев.Кто то кого то подрезал.Шуммахер отдыхает.
    1. Nexcom
      Nexcom 18 апреля 2023 10:47
      +4
      Зачётно они "поцеловались"..... Подвеска вдрызг.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 18 апреля 2023 11:26
        0
        А если с этого ракурса ,может всётаки партизаны? bully
    2. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 18 апреля 2023 10:52
      +2

      tralflot1832 (Андрей С.)
      Сегодня, 10:47
      НОВЫЙ
      +1
      Пишут пострадали 7 НАТОвцев.Кто то кого то подрезал.Шуммахер отдыхает.
      Таки не хило у них там! Интересно, возьмется ли какая эСТэОшка за ремонт этих железяк, laughing или сразу на металл? laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 18 апреля 2023 11:04
        +2
        На ДВ из двух половин ,такие ляли делали. hi
        1. a.s.zzz888
          a.s.zzz888 18 апреля 2023 11:08
          +2

          tralflot1832 (Андрей С.)
          Сегодня, 11:04
          НОВЫЙ

          0
          На ДВ из двух половин ,такие ляли делали. hi
          Почему "делали". Делают и сейчас, только по другой схеме, т.к ныне распилы запрещены, не зарегистрируешь. hi
      2. НДР-791
        НДР-791 18 апреля 2023 11:09
        +3
        Цитата: a.s.zzz888
        Интересно, возьмется ли какая эСТэОшка за ремонт этих железяк, или сразу на металл?

        УралВагонЗавод запросто, даже за работу денег не возьмут. Привозите!!! wassat
        1. Pete Mitchell
          Pete Mitchell 18 апреля 2023 11:27
          +2
          Цитата: НДР-791
          Цитата: a.s.zzz888
          Интересно, возьмется ли какая эСТэОшка за ремонт этих железяк
          запросто, даже за работу денег не возьмут…
          Это я думаю поторопиться необходимо, пока эти машины не всплыли на махачкалинском рынке с перебитыми номерами lol
      3. fiv
        fiv 18 апреля 2023 15:22
        +1
        Пострадоло 7 натовцев. Среди людей пострадавших нет.
  9. spectr
    spectr 18 апреля 2023 10:50
    +1
    Я так понимаю что развитие инженерной мысли все больше движется к появлению универсальных боевых машин пехоты, способных бороться как с наземной, так и воздушной низколетящей целью.
    В принципе осталось лишь создать броню с эфффектом РПУ, дешевые антенны (и разместить во все стороны под броней) , компактный и мощный источник питания. Все это совместить со стрельбовыми комплексами.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 18 апреля 2023 10:55
    0
    в Германии произошла автокатастрофа
    Судя по фотографии авария серьезная.

    А вот катастрофа это когда имеются человеческие жертвы, которых, как я понял, нету.
    1. Пленник
      Пленник 18 апреля 2023 11:03
      0
      Это в параллельной проамериканской Вселенной после таких "поцелуйчиков" жертв не бывает.
  11. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky 18 апреля 2023 10:58
    -1
    Вот что накопал:
    https://rg.ru/2023/04/18/novejshij-zenitnyj-kompleks-ssha-vrezalsia-v-bronevik-na-nemeckom-avtobane.html
    Авария произошла на трассе А6 недалеко от Амберга в Верхнем Пфальце. Ранения получили семеро военнослужащих, один из них - тяжелее других, пишет Spiegel.

    Короче, ни одного погибшего, а здесь в заглавии автокатастрофа.
    Очередной раз дно пробиваем?
    1. Vigore
      Vigore 18 апреля 2023 11:10
      0
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Очередной раз дно пробиваем?

      Это уже в порядке вещей, - к сожалению.
    2. НДР-791
      НДР-791 18 апреля 2023 11:11
      -1
      Цитата: vovochkarzhevsky
      ни одного погибшего, а здесь в заглавии автокатастрофа.

      Если пострадавших больше пяти человек, то тоже "катастрофа". И по радиосвязи о таких происшествиях раньше запрещено было докладывать, только по телефону. Сейчас не знаю как.
    3. Piramidon
      Piramidon 18 апреля 2023 12:08
      0
      Цитата: vovochkarzhevsky
      Короче, ни одного погибшего, а здесь в заглавии автокатастрофа.

      Сейчас, если есть раненые, то это тоже катастрофа.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky 18 апреля 2023 12:30
        0
        Катастрофа, это гибель лиц задействованных в управлении, пассажиров, или иных лиц.
        1. Гнусный скептик
          Гнусный скептик 18 апреля 2023 13:00
          -1
          Катастрофа, это гибель лиц задействованных в управлении, пассажиров, или иных лиц.

          Вы опять все сводите к своему ограниченному опыту - это в авиации происшествие без жертв - авария, с жертвами - катастрофа.
          https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/2979

          Надеюсь не будет ответных сообщений в стиле "Ага, там про катастрофу, а не автокатастрофу" - масштабировать уровень вам должно быть под силу. Поэтому перевозбуждение на заголовок только у вас.
          1. vovochkarzhevsky
            vovochkarzhevsky 18 апреля 2023 14:56
            0
            А у нас что, сайт МЧС? Так что, незачОт. lol
            1. Гнусный скептик
              Гнусный скептик 18 апреля 2023 15:23
              0
              А вне сайта термины перестают значить то, что значат? У нас сайт и не филологов, но вы решили порассуждать о уместности использования слов.
              1. vovochkarzhevsky
                vovochkarzhevsky 18 апреля 2023 17:47
                0
                Так речь идёт о обоснованности применения терминов на данном сайте и в данной теме. И в данном случае речь идёт о подвиде техногенной катастрофы, как катастрофа на транспорте. И в данном случае её нет, только авария.
                А то что на данном сайте путают термины, давно не секрет. Например, ничтоже не сумнявшись здесь путают степень двухконтурности с перепуском воздуха.
                Хотя для вас никакой разницы.
                1. Гнусный скептик
                  Гнусный скептик Вчера, 13:44
                  0
                  Так речь идёт о обоснованности применения терминов на данном сайте и в данной теме.

                  Тогда вам надо посетить сегодняшнюю новость про "снайперский" выстрел из ПЗРК wink
  12. Пленник
    Пленник 18 апреля 2023 12:13
    0
    От hahелов даже у танка башню сносит.
  13. Романенко
    Романенко 18 апреля 2023 12:52
    0
    Как писал Твардовский - у немцев этот не последний самолет.
    А любой техникой, новой и старой, в конце концов управляют люди...

    В итоге просто гав-гав-гав статейка. Ни о чём.
  14. Сергей3
    Сергей3 18 апреля 2023 21:06
    +1
    Так бы любовался и любовался. А автор статьи опять фотку не в тему выложил.
  15. Fangaro
    Fangaro 18 апреля 2023 22:58
    0
    Столкновение на немецкой дороге произошло между бронемашиной MRAP MaxxPro производства США и самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом M-SHORAD. Базой для создания последнего стал бронетранспортер Stryker A1.

    А дальше бульон из характеристик, дат ввода в эксплуатацию...

    Где фото инцидента? Где данные по повреждениям транспортных средств? Есть ли первичные выводы о причинах и ответственности?

    Может пора на ВО начать писать всем читателям? Мол, "есть вероятность, что во фьорде Фритьофа Нансена при погрузке на паром, собирающийся отплыть в Одессу, перевернулить и затонули 2 Абрамса, 3 Леопарда, 4 Страйкера, импортных... Информация проверяется..."
    Сделаем ВО сайтом проверяющих предположения.
  16. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Вчера, 09:06
    +1
    по результатам ДТП Петров и Боширов представлены к государственной награде!