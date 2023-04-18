Несмотря на то, что Североатлантический альянс напрямую не участвует в вооруженном конфликте, он все же несет потери. Так, в Германии произошла автокатастрофа с участием новейшей военной техники НАТО.
Столкновение на немецкой дороге произошло между бронемашиной MRAP MaxxPro производства США и самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом M-SHORAD. Базой для создания последнего стал бронетранспортер Stryker A1.
Реагируя на запросы американской армии, в 2018 году американский ОПК приступил к разработке нового комплекса ПВО. Основным назначением этой войсковой системы является борьба с беспилотниками, вертолетами, самолетами и крылатыми ракетами противника. Для этого броневик оснастили дистанционно управляемым боевым модулем для поражения воздушных целей. Он включает в себя пулемет М240 калибра 7,62 мм, автоматическое орудие калибра 30 мм, двухзарядным противотанковым комплексом для стрельбы управляемыми ракетами Hellfire Longbow, а также четырехзарядной установкой ЗУР Stinger.
Обнаружение и сопровождение воздушных целей M-SHORAD выполняет при помощи специального электронно-оптического блока.
MRAP MaxxPro является колесным броневиком. Его основная особенность – это усиленная броневая защита против мин. Его днище имеет V-образную форму, что позволяет рассеивать энергию взрыва и уберегает десант и экипаж от осколков.