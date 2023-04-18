Военкор выразил надежду на то, что доклад военачальников президенту страны в зоне СВО был максимально правдивым

Это чтоб путаницы в «правдивых» докладах не было

Не надо боятся обозначать задачи, решать которые надо было еще вчера

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетил с внеплановым визитом штаб российской группировки «Днепр», дислоцированной в Херсонской области. Глава государства заслушал доклады военного командования по оперативной обстановке на Запорожском и Херсонском направлениях, после чего направился в штаб группировки Росгвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.Это первый визит главы государства в Херсонскую область, вошедшую осенью прошлого года наряду с другими тремя бывшими украинскими регионами в состав РФ. Свое мнение о важности и последствиях приезда Владимира Путина в зону спецоперации в телеграм-канале высказал военный корреспондент, репортер ВГТРК Александр Сладков.Военкор отметил, что он не вправе комментировать военные последствия этого визита, но сам факт приезда главы российского государства в зону СВО обязательно окажет положительное влияние на моральный дух как военнослужащих на передовой, так и жителей новых регионов России, особенно Запорожья и Херсонщины. Сладков напомнил, как жители Мариуполя рассказывали ему, что недавний визит Путина в город положительно повлиял на их настрой.Военкор выразил надежду, что штабные военачальники доложили Верховному главнокомандующему не только об успехах «Великого стояния на ЛБС СВО», но и о проблемах, которых предостаточно. Он отметил, что именно боязнь докладывать на самый верх о сложностях и неудачах остается одним из главных отрицательных факторов эффективного управления войсками в зоне спецоперации.В частности, рассказал Сладков о том, что у генералов на картах есть, помимо обозначения освобожденных и еще оккупированных ВСУ территорий («красный-синий»), участки, отмеченные «желтым» цветом. Это прифронтовые территории, которые по факту находятся под контролем украинской армии, но на верх о них доложили как о занятых нашими войсками.— объяснил военкор, добавив, что за такое надо жестко карать.Сладков выразил надежду, что доклад военачальников президенту был максимально правдивым и содержал не только победные реляции, но и информацию, не очень выгодную и даже в чем-то неприятную для генералов. Верховному главнокомандующему следует знать все детали, пусть и тревожные, уверен военкор.— справедливо считает Сладков, отмечая, что за минувший год в Минобороны РФ произошло и много положительных изменений.