Военное обозрение
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Военкор выразил надежду на то, что доклад военачальников президенту страны в зоне СВО был максимально правдивым

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Военкор выразил надежду на то, что доклад военачальников президенту страны в зоне СВО был максимально правдивым

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетил с внеплановым визитом штаб российской группировки «Днепр», дислоцированной в Херсонской области. Глава государства заслушал доклады военного командования по оперативной обстановке на Запорожском и Херсонском направлениях, после чего направился в штаб группировки Росгвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.


Это первый визит главы государства в Херсонскую область, вошедшую осенью прошлого года наряду с другими тремя бывшими украинскими регионами в состав РФ. Свое мнение о важности и последствиях приезда Владимира Путина в зону спецоперации в телеграм-канале высказал военный корреспондент, репортер ВГТРК Александр Сладков.

Военкор отметил, что он не вправе комментировать военные последствия этого визита, но сам факт приезда главы российского государства в зону СВО обязательно окажет положительное влияние на моральный дух как военнослужащих на передовой, так и жителей новых регионов России, особенно Запорожья и Херсонщины. Сладков напомнил, как жители Мариуполя рассказывали ему, что недавний визит Путина в город положительно повлиял на их настрой.

Военкор выразил надежду, что штабные военачальники доложили Верховному главнокомандующему не только об успехах «Великого стояния на ЛБС СВО», но и о проблемах, которых предостаточно. Он отметил, что именно боязнь докладывать на самый верх о сложностях и неудачах остается одним из главных отрицательных факторов эффективного управления войсками в зоне спецоперации.

В частности, рассказал Сладков о том, что у генералов на картах есть, помимо обозначения освобожденных и еще оккупированных ВСУ территорий («красный-синий»), участки, отмеченные «желтым» цветом. Это прифронтовые территории, которые по факту находятся под контролем украинской армии, но на верх о них доложили как о занятых нашими войсками.

Это чтоб путаницы в «правдивых» докладах не было

— объяснил военкор, добавив, что за такое надо жестко карать.

Сладков выразил надежду, что доклад военачальников президенту был максимально правдивым и содержал не только победные реляции, но и информацию, не очень выгодную и даже в чем-то неприятную для генералов. Верховному главнокомандующему следует знать все детали, пусть и тревожные, уверен военкор.

Не надо боятся обозначать задачи, решать которые надо было еще вчера

— справедливо считает Сладков, отмечая, что за минувший год в Минобороны РФ произошло и много положительных изменений.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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48 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 10:44
    0
    военкору бы сосредоточиться на том, что бы репортажи его были и почаще, и поинтереснее, и пообъективнее. А выражать вот такие надежды надо обычным бойцам и командирам, ну и рядовым гражданам России, которые заинтересованы в успехе СВО.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 10:50
      +3
      ВОт это номер! Сладкова то вся страна читает и слушает. Нет дыма без огня?
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:52
      0
      Сладков -бывший политработник.Точнее,бывших не бывает..Что там происходило на этом совещании,понятно-тайна.
    3. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 11:05
      -2
      Ты сам бы был в данном журнале если бы тут была одна пропаганда?
    4. Labrador
      Labrador Сегодня, 11:12
      -1
      Сладкову бы за своими набросами следить не помешает: а то похоронит опять пару подразделений глазом не моргнув.
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:44
    +12
    Один вопрос - кто назначал этих самых воинских начальников?
    Тогда при чем тут надежда, если ты должен быть уверен в тех людях, которых ты сам выбрал, поднял по карьерной лестнице и назначил.Если врут в таких вопросах - снимай тут же, отдавай под следствие! Потому, что цена даже не вранья, а полуправды на таком уровне и в таких вопросах - жизни людей.

    Это не к ним вопрос совершенно....они лишь нижестоящая (по отношению к тебе) часть единой системы.
    Что посадили, то и выросло...
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:12
      0
      Всухомятку сидят генералы, даже горло нечем промочить... жёстко он с ними belay
      1. Dimy4
        Dimy4 Сегодня, 12:08
        -1
        Всухомятку сидят генералы, даже горло нечем промочить... жёстко он с ними belay

        Не стоит за них так переживать, думается мне, что вернувшись к себе в кабинеты наверстают упущенное, коньячком.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:46
    +1
    Сладков выразил надежду, что доклад военачальников президенту был максимально правдивым и содержал не только победные реляции, но и информацию, не очень выгодную и даже в чем-то неприятную для генералов. Верховному главнокомандующему следует знать все детали, пусть и тревожные, уверен военкор.
    Знать все мы не можем, что было в докладе. Остаётся только надеяться, что верховному доложили в том числе, и неудобные "детали".
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 11:00
      +2
      Судя по тому, как развивались события последние 8 лет и конкретно - последний год, с проходимостью достоверной инфы было не здорово, и конечно, наладка проходимости это ответственность лица, заинтересованного в ее(инфы) получении.
      1. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 12:03
        -5
        Цитата: ИванИванов
        Судя по тому, как развивались события последние 8 лет и конкретно - последний год, с проходимостью достоверной инфы было не здорово,

        Тут и с кишечной проходимостью у многих, за последние 8 лет, не лучше дела обстоят. Депрессии и желчи столько в комментариях, что неплохо бы наконец-то от запора избавиться.
        1. ИванИванов
          ИванИванов Сегодня, 12:53
          -1
          Если 8 лет наблюдать отрицательную украинскую динамику на фоне вялой или отсутствующей реакции власти РФ, то невольно, ради душевного здоровья, начинаешь объяснять происходящее наличием ХП. Когда и его не оказывается, а объяснение произошедшего звучит как "нас обманули", то "желчь и депрессию" понять можно.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:08
      0
      А давайте рассмотрим такой вариант.Ему все доложили и рассказали честно.Показали все.Что он может сделать для исправления упущений в ближайшее время?Мне кажется,что уже ничего.Для исправления необходимо время-месяцы,а его нет
  4. Озирис
    Озирис Сегодня, 10:49
    0
    Совершенно очевидно, что наступление ВСУ ожидается в ближайшее время, именно на этих двух направлениях , иначе Путин туда бы не приезжал ...
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:50
    +4
    "... по факту находятся под контролем украинской армии, но на верх о них доложили как о занятых нашими войсками.
    Это чтоб путаницы в «правдивых» докладах не было" (с)

    Один я чего-то не понял?
    Имеем одно, докладываем другое - чтобы "путаницы не было?
    И это на втором году СВО?!
    Рвать погоны за это надо, и из армии в шею, без единого выходного рубля
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:19
      0
      Цитата: sdivt
      Имеем одно, докладываем другое

      ...Думаем третье. Нормальная логика стандартного чиновника. Будь он в ЖЭКе или в армии.
  6. Million
    Million Сегодня, 10:51
    +15
    Трудно представить ,если бы Жуков,Рокоссовский,Ворошилов,Ватутин встретились и договорились между собой,что то вроде:
    Пацаны,а давайте Виссарионычу не будем всю правду докладывать!
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:01
      +4
      Тогда за это наказали бы, а сейчас повышают и награждают.
      1. Pavel73
        Pavel73 Сегодня, 11:10
        0
        Мы не знаем, что и как там на самом деле. Военкоры знают многое, но не всё. И то, что знают, тоже говорят не всё. На войне много секретной информации, и ещё больше дезинформации. К сожалению, так приходится делать, чтобы ввести в заблуждение противника.
    2. bessonov932
      bessonov932 Сегодня, 11:03
      +2
      Про Жукова не знаю, он вряд ли был в этом смысле "договороспособным", а вот Ворошилов тот ещё тихушник. Найдите "Акт о приёме наркомата обороны CССР Тимошенко С. К. от Ворошилова К. Е."
    3. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:22
      +1
      Цитата: Million
      Пацаны,а давайте Виссарионычу не будем всю правду докладывать!

      А так и было поначалу. А потом Виссарионыч представителей стал по фронтам рассылать и лафа быстро кончилась. И сейчас такое есть в гражданской жизни - представитель президента в регионе. А вот на армию почему-то не масштабируют.
    4. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:55
      0
      А в помните получше....до финской компании, Халхингола, до начала ВОв именно так и докладывали - "будем бить на территории врага и малой кровью!"
      А как все обернулось?
      Вопрос то именно в том, что были сделаны выводы и приняты как уголовно-процессуальные, так и кадровые решения не взирая на фамилии и чины! И вот тогда уже и появились и Рокосовские, имеющие силы спорить с Самим перед утверждением замысла Курской битвы, когда того трижды "попросили выйти и подумать", и Жуковы, и Ватутины, и Толбухины...
      А пока детки даже военной элиты спокойно летают отдыхать во время СВО за границу, пока родители нас учат тому как нам правильно Родину любить, пока у самих активы за рубежом - до тех пор не надо сравнений с ТЕМИ военачальниками.
  7. Самолет_Юнкерс
    Самолет_Юнкерс Сегодня, 10:53
    +1
    Сладков выразил надежду, что доклад военачальников президенту был максимально правдивым и содержал не только победные реляции, но и информацию, не очень выгодную и даже в чем-то неприятную для генералов.

    Хотел бы я быть таким оптимистом
  8. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 10:53
    0
    Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хоооорошооо!

    З.Ы. Наивно полагать, что верховный черпает информацию только из докладов генералов....он то осведомлен получше их.....более того, думаю что Путин наоборот поделился с генералитетом важной информацией, о котором ему (генералитету) известно не было
    1. al3x
      al3x Сегодня, 11:00
      +11
      Не претендую на правду, просто мнение - 24 февраля 2022 года информаторы у него оказались ещё теми "сюрпризами". А уж после того, как Меркель с Олландом заявили, что "мински" были просто ширмой и реакция нашей стороны, о том что это была неожиданность, что нас обманули, в то время, пока мы честно выполняли взятые на себя обязательства оптимизма не прибавляет, мягко говоря.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 11:05
        +4
        Самый больной вопрос на этом фоне - делает ли Путин и ко хоть какие-то полезные выводы? Или продолжает держать при себе граждан, которые и обмануть и обмануться рады? Само по себе ставшее нормой объяснение - "нас обманули", выглядит дичью. Недавно его повторила Матвиенко . Душа, говорит, у нас такая широкая, вот и верили. Будто она тетка на завалинке, а не гос. деятель. С трудом проецирую эту ситуацию на обычные производственные отношения. Работников в таких случаях обычно перемещают на другую должность или увольняют по несоответствию.
        1. al3x
          al3x Сегодня, 11:14
          +1
          Да, хотелось бы верить, что те, кто недоговаривал, вводил в заблуждение или говорил полуправду были проверены по факту госизмены, если нужно наказаны и сделаны выводы по данной теме. На кон поставили государство, от ненадёжных информаторов и советчиков нужно избавляться максимально быстро жёстко.
          1. ИванИванов
            ИванИванов Сегодня, 11:31
            +3
            Вчера Кедми верно заметил, что странности принятия решений, переходящие в откровенное соплежуйство, провоцируют запад на дальнейшую эскалацию. Именно по этой причине мы сейчас имеем глухую оборону, бесконечный поток партнерского оружия, рассуждения в прямом эфире о "слабых местах леопарда" вместо висящих на столбах киевских нацистов и тп.
            1. JonnyT
              JonnyT Сегодня, 12:29
              -2
              Ничего странного в этом нет.
              Соплежуйство помогает засосать партнёров в украинское болото поглубже.......

              Ещё раз повторюсь, что лучше утилизировать военный потенциал НАТО в Украине у себя под боком, рядом со своими заводами складами и тд. чем гонятся за ними по всему миру
    2. bessonov932
      bessonov932 Сегодня, 11:06
      +1
      "Вся страна спит, и только в Кремле светится одинокое окно..." laughing
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 11:24
        +1
        Цитата: bessonov932
        "Вся страна спит, и только в Кремле светится одинокое окно..."

        Это у вахтёра окно светится, ему спать не положено
  9. Паллада
    Паллада Сегодня, 10:56
    0
    Конечно есть чему сомневатся. Этот докладчик генерал Лапин уже подвергался критике, сдал все наши территории под Харьковым, крепость Изюм сдал, Лиман. Теперь его приехали послушать горе генерала. Бред какой то. С ним не будет никаких успехов не ждите.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:57
    0
    Интересен вопрос ,зачем был слит доклад на камеру : Войска готовы к обороне ,согласно вашему указанию и последовал перелёт в Луганскую область.Что за штабную игру мы ведём с Пентагоном.Это вам не сливы " секретной информации " в США.Выесняется ,пацан оформил доступ к компьютерам в 2021 г в марте,заполнив всего одну "форму",которую должны проверять ,а могли только галочку поставить.И прошёл он всего одно собеседование.
  11. Cap
    Cap Сегодня, 10:58
    0
    Военкор выразил надежду, что штабные военачальники доложили Верховному главнокомандующему

    Либо автор статьи не понимает о чем пишет, либо Сладков совсем с ума сошел.... Путин не общался с "штабными" военачальниками, он общался с КОМАНДУЮЩИМ ВДВ и КОМАНДУЮЩИМ группировкой!!! А то, что это происходило в штабе, не должно вводить в заблуждение, ну не в окопе боевого охранения им совещание проводить...?!
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 11:03
      0
      Президент Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.

      Он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Макаревича и других военачальников.

      Позднее Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР, где принял доклады генерал-полковника Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении, сообщает пресс-служба Кремля.


      Источник: https://rusvesna.su/news/1681793664
  12. Silver99
    Silver99 Сегодня, 11:02
    +3
    У Верховного есть полномочные представители в регионах и свои информаторы, не думаю, что он получает информацию только от генералов с желтыми карандашами. Надеюсь, что он обладает полной информацией, к тому же среди генералов существует конкуренция и они об ошибках других систематически сигнализируют (можете придумать другое слово)
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:05
      +3
      Silver99
      Сегодня, 11:02
      НОВЫЙ
      +1
      У Верховного есть полномочные представители в регионах и свои информаторы, не думаю, что он получает информацию только от генералов с желтыми карандашами. Надеюсь, что он обладает полной информацией, к тому же среди генералов существует конкуренция и они об ошибках других систематически сигнализируют (можете придумать другое слово)
      Однозначно. В том числе, и военная разведка, и ФСБ. Есть с чем сравнить правдивость доклада.
  13. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 11:04
    +1
    "Он отметил, что именно боязнь докладывать на самый верх о сложностях и неудачах остается одним из главных отрицательных факторов эффективного управления войсками в зоне спецоперации." это болезнь не только СВО, но и как не печально всей армии.
  14. marc75
    marc75 Сегодня, 11:07
    0
    При Сталине, Сладкова за выражение "надежды" в докладе Верховному Главнокомандующему просто бы расстреляли, как и большинство остальных интернет писак.
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:13
    +1
    рассказал Сладков о том, что у генералов на картах есть, помимо обозначения освобожденных и еще оккупированных ВСУ территорий («красный-синий»), участки, отмеченные «желтым» цветом
    Генералы показывают Сладкову свои секретные штабные карты с расположением своих подразделений и наличием сил и средств на ЛБС, тыловых подразделений? И даже поясняют, что вот это желтенькое это то о чем мы врем. Ну не смешите.
  16. belost79
    belost79 Сегодня, 11:13
    +3
    Я думаю, наш генералитет никак не может отойти от шока, что все, что происходит - немедленно становится достоянием общественности. В старые добрые времена сожгли колонну техники из-за тупости непроходимой командования - ничего страшного,заявим - погибли в геройском бою со значительно превосходящими силами противника. А сейчас - через 20 минут в интернетах видосики, как что было. Ну и как тут врать? Как тут воевать?
  17. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:13
    +1
    Очень надеюсь, что Путин в курсе о подготовленных в Европе, Канаде, Израиле к "контрнаступу" ротах управления БПЛА и десятках тыс. ударных аппаратов, способных атаковать роями. Надеюсь, что это не станет для него неожиданностью и меры противодействия будут приняты.
    Можете запомнить этот коммент.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 11:35
      -1
      Скорее всего после этой поездки будут приниматься какие то стратегические решения, и возможно не очень популярные, но вынужденные, ''тяжёлые решения''.
  18. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:18
    +3
    Если верховному главнокомандующему не докладывает реальную информцию высший генералитет, то виноват в этом верховный главнокомандующий.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 11:49
      0
      Неужели опять за нос водят? Да что же это такое, все кому не лень, водят, и водят...
  19. Vashek
    Vashek Сегодня, 11:21
    +1
    А оно, начальство, само-то хочет, чтоб ему правду говорили? Может так, не зная, жить легче.
  20. Ярик
    Ярик Сегодня, 11:53
    0
    Сладкову самому не помешало бы быть более правдивым и объективным.
    1. ugos
      ugos Сегодня, 12:00
      0
      У Сладкова профессия такая, ему без вранья деньги не заработаешь, а вот генералам врать не с руки, чревато, во всяком случае раньше так было...