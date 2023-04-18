Госсекретарь США во время визита в Японию не стал отвечать прямо, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки атомным оружием

Во время посещения Японии, где состоялась встреча министров иностранных дел стран-участниц G7 («Большой семерки»), государственный секретарь США Энтони Блинкен ответил на вопросы журналистов.
Как отметил глава американского дипломатического ведомства, на встрече обсуждались вопросы ядерной безопасности и разоружения. Хотя о каком разоружении может идти речь на фоне наращивания военных потенциалов всех стран «коллективного Запада», включая и Японию, которая значительно усиливает свои «силы самообороны».
В то же время, Энтони Блинкен поспешил уйти от ответа на неприятный вопрос, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки в 1945 году атомным оружием. Государственный секретарь США назвал удары по этим японским городам беспрецедентными по разрушениям и страданиям мирного населения, не назвав конкретных виновников.
Между тем, очевидно, что американская администрация старается избегать неприятной темы в общении с одним из ключевых «младших партнеров» в Азии. США сейчас никоим образом не заинтересованы в утрате своего влияния в Японии. Но на одну пропаганду полагаться не стоит, поэтому на территории страны до сих пор размещается внушительный американский военный контингент.
Со своей стороны, японское руководство также делает все возможное, чтобы основная масса японских граждан, и особенно младшие поколения, тоже «забыли», кто нанес ядерные удары по двум японским городам. Уже сейчас многие японцы не могут ответить на этот вопрос, а некоторые и вовсе на волне антироссийской пропаганды убеждены, что ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки нанес якобы Советский Союз.