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Госсекретарь США во время визита в Японию не стал отвечать прямо, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки атомным оружием

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Госсекретарь США во время визита в Японию не стал отвечать прямо, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки атомным оружием

Во время посещения Японии, где состоялась встреча министров иностранных дел стран-участниц G7 («Большой семерки»), государственный секретарь США Энтони Блинкен ответил на вопросы журналистов.


Как отметил глава американского дипломатического ведомства, на встрече обсуждались вопросы ядерной безопасности и разоружения. Хотя о каком разоружении может идти речь на фоне наращивания военных потенциалов всех стран «коллективного Запада», включая и Японию, которая значительно усиливает свои «силы самообороны».

В то же время, Энтони Блинкен поспешил уйти от ответа на неприятный вопрос, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки в 1945 году атомным оружием. Государственный секретарь США назвал удары по этим японским городам беспрецедентными по разрушениям и страданиям мирного населения, не назвав конкретных виновников.

Между тем, очевидно, что американская администрация старается избегать неприятной темы в общении с одним из ключевых «младших партнеров» в Азии. США сейчас никоим образом не заинтересованы в утрате своего влияния в Японии. Но на одну пропаганду полагаться не стоит, поэтому на территории страны до сих пор размещается внушительный американский военный контингент.

Со своей стороны, японское руководство также делает все возможное, чтобы основная масса японских граждан, и особенно младшие поколения, тоже «забыли», кто нанес ядерные удары по двум японским городам. Уже сейчас многие японцы не могут ответить на этот вопрос, а некоторые и вовсе на волне антироссийской пропаганды убеждены, что ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки нанес якобы Советский Союз.
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49 комментариев
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  1. Аль Манах
    Аль Манах 18 апреля 2023 10:58
    +6
    Это пока. Скоро опомнится и скажет, что это был СССР.
    1. Татьяна
      Татьяна 18 апреля 2023 11:04
      +3
      Цитата: Аль Манах
      Это пока. Скоро опомнится и скажет, что это был СССР.

      Это точно так и будет! У Блинкина совести нет и никогда не будет!
    2. Silver99
      Silver99 18 апреля 2023 11:04
      +3
      Когда забывают историю она повторяется ((( То, что молодое поколение Японии не знает кто их потчевал ядерными грибами говорит о не доработке их старших поколений, такое забывать нельзя. Не удивлюсь если в американских учебниках написано, что Перл Харбор уничтожил СССР.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 18 апреля 2023 11:24
        -4
        Не удивлюсь если в американских учебниках написано, что Перл Харбор уничтожил СССР.
        А я не удивлюсь если бы наша разведка знала о планах нападения на Пёрл Харбор, но не предупредила бы США. Ведь только Перл Харбор заставил США вступить в войну по настоящему. Люблю нестандартно взглянуть на вещи... winked
        1. Гуран33 Сергей
          Гуран33 Сергей 18 апреля 2023 11:47
          +3
          Герой советского союза тов.Зорге успел передать доказательства того что Япония не нападет на СССР. Угадайте с трёх раз о чём он передал сведения,что ему поверили и сняли с дальнего востока около двух десятков полнокровных дивизий под Москву? drinks
          1. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 18 апреля 2023 12:03
            0
            Угадайте с трёх раз о чём он передал сведения,
            Ну, пока история хранит тайну, знал ли Зорге о нападении конкретно на Перл Харбор. Но наверняка узнал, что Япония в ближайшее время воздержится от нападения на СССР. Стал ли Сталин делиться этой информацией с Рузвельтом? Сомневаюсь, он же не доверял Зорге абсолютно, что очень логично в его ситуации. И бежать к Рузвельту с этой развединформацией, себя не уважать. К тому же, нам было выгодно поиметь тут пин$сов...
        2. dzvero
          dzvero 18 апреля 2023 12:06
          +3
          Да сами американцы (Рузвельт) знали, но не пошевелились - им был нужен весомый повод, слишком сильны были изоляционисткие настроения и в обществе и в Конгрессе. Плюс, ноту об объявлении войны они прочитали раньше японского посла smile
        3. sergo1914
          sergo1914 18 апреля 2023 15:10
          +4
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Люблю нестандартно взглянуть на вещи...


          Тут главное не увлечься. В своей нестандартности. А то потом каблуки... радужные флаги...
          1. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 Вчера, 09:03
            0
            Тут главное не увлечься. В своей нестандартности.
            Часто приходится слышать упреки в адрес "союзников", за позднее открытие второго фронта в Европе. Но высадка десанта на Сицилию и материковую Италию в сентябре 43г. почему-то не считается вторым фронтом. А почему, всё дело в численности десанта? А какой она д.б. чтобы считаться фронтом? winked
            1. Сабуров_Александр53
              Сабуров_Александр53 Вчера, 09:09
              0
              И ещё. На наши упреки у них простой ответ. 2-я Мировая официально началась 1 сентября 1939 года... А где и с кем был СССР ещё два года, пока и на нас не напала Германия? Почему СССР не открыл второй фронт с началом Мировой войны? Это к вопросу о "нестандартном взгляде" на события. Наивно требовать что-то от англосаксов, если мы сами вели выгодную для себя политику, иногда оказывая прямую военную помощь Гитлеру. Например, с проводкой военных грузов и кораблей Германии по СМП. Не говоря уж, про обычную торговлю winked
              1. Ded1958
                Ded1958 Вчера, 10:38
                0
                Сабуров, не порите чушь. Какая проводка кораблей Германии по СМП перед войной? Был толлько единственный проход немецкого корабля Komet в 1940 году на восток за одну навигацию.
                1. andrewkor
                  andrewkor Вчера, 12:08
                  0
                  Комета - вспомогательный крейсер - рейдер Кригсмаринен установил рекорд по проходу СМП за одну навигацию. Делов наделал в рейде немало.
              2. AMG
                AMG Вчера, 15:00
                0
                А против кого СССР после 1 сентября должен начать воевать и за кого? Англия и Франция имея договоры Польшей не стали за неё воевать. В 1938 г. не дали СССР возможности оказать помощь Чехословакии, в 1939 г. не стали заключать военное соглашение СССР. Об этом вам ничего не известно? А насчет торговли. Что получение оборудования, так необходимого для промышленности, это большой грех? Вам видно их рассуждения ближе.
        4. N-W
          N-W 18 апреля 2023 15:31
          +1
          Цитата: Сабуров_Александр53
          Ведь только Перл Харбор заставил США вступить в войну по настоящему.

          Что значит "по-настоящему"? Просто началась война с Японией. Что касается Германии, то Штаты продолжили бы с ней сотрудничать и дальше, если бы Гитлер сам не объявил им войну через неск. дней после Пёрл-Харбора.
          1. Сабуров_Александр53
            Сабуров_Александр53 Вчера, 08:50
            0
            Что значит "по-настоящему"?
            Не ищите здесь подсмысла, просто оборот речи такой получился. А хронологию вступления США в войну я знаю. Если начать упрекать их в такой расчетливости и выжидании, могу добавить сверху свои "фэ" или возмущения. Но что это даст? smile
        5. -Paul-
          -Paul- 18 апреля 2023 16:34
          +1
          Перестаньте читать книги про альтернативную историю...
    3. кредо
      кредо 18 апреля 2023 11:06
      +2
      Цитата: Аль Манах
      Это пока. Скоро опомнится и скажет, что это был СССР.

      "18% острова Окинава находится под военными базами США, на которых размещено около 100 тысяч военнослужащих США, ракетная и авиационная составляющая одного из флотов США находится в близкой зоне доступности к территории Японии" - Блинкен снисходительно посмотрел на журналиста, задавшего вопрос о том, кто нанёс ядерный удар по Японии в 1945 году, и продолжил, обращаясь к тому же журналисту - "Надеюсь я ответил на Ваш вопрос". bully
    4. Setavr
      Setavr 18 апреля 2023 11:20
      +2
      Читал, что в японских учебниках так и пишут, что агрессия СССР привела к атомным и прочим бомбардировкам японских городов.
  2. роман66
    роман66 18 апреля 2023 10:59
    +6
    А Токио кто сжёг?? Там от напалма вреда больше, чем от ядерных бомб
    1. Luminman
      Luminman 18 апреля 2023 11:00
      +2
      Цитата: роман66
      А Токио кто сжёг??

      Путин... wink
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 18 апреля 2023 11:41
        -1
        С азиатским менталитетом и подходом к ценности человеческих потерь, своих или чужих, для японцев гораздо больнее потеря территорий, чем жизни своих солдат. Поэтому, Курилы для них важнее, чем гибель сотен тысяч от атомной бомбардировки во время войны. И я где-то их понимаю, хотя у меня разрез глаз не такой. Мне тоже больно потерять пару скал в океане и о цене даже не задумываюсь... winked
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов 18 апреля 2023 11:07
      +6
      Цитата: роман66
      А Токио кто сжёг?? Там от напалма вреда больше, чем от ядерных бомб

      Проамериканская группа неизвестных активистов, не связанных с правительством США...
      1. -Paul-
        -Paul- 18 апреля 2023 16:37
        +3
        Мне тоже больно потерять пару скал в океане...

        Цена этих "пары скал" - потеря Охотского моря.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 18 апреля 2023 11:01
    +3
    США и его вассалы живут в своём параллельном мире ,им там удобно ,они там главные. Не обращаем внимание,за нами правда.Пусть хоть изоврутся.
  4. DMFalke
    DMFalke 18 апреля 2023 11:01
    -5
    Уже сейчас многие японцы не могут ответить на этот вопрос, а некоторые убеждены, что ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки нанес Советский Союз.

    Голословное заявление и выдумывание удобных фактов. У нас президент не помнит ни одного предвыборного обещания laughing а вам память японцев покоя не даёт.
    То что японцы не знают, кто их бомбил, это такой же миф, как и то что в России медведь, водка, балалайка - главные атрибуты жизни.
    1. Nexcom
      Nexcom 18 апреля 2023 11:10
      +2
      матрешку забыли....
      ___________________________
    2. bk316
      bk316 18 апреля 2023 18:31
      +2
      У нас президент не помнит ни одного предвыборного обещания

      У ВАС конечно не помнит - нюхает много.
  5. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 18 апреля 2023 11:02
    +1
    Государственный секретарь США назвал удары по этим японским городам беспрецедентными по разрушениям и страданиям мирного населения, не назвав конкретных виновников.
    Запредельный цинизм. Впрочем, не удивительно, вассалам можно и не отвечать.
  6. Evgenijus
    Evgenijus 18 апреля 2023 11:03
    +1
    Чистка мозгов японцев идет по отработанной схеме, начиная с времен правления Императора страны Восходящего Солнца. Люди - роботы, идеальный материал для камикадзе.
    1. НДР-791
      НДР-791 18 апреля 2023 11:15
      +2
      Цитата: Evgenijus
      Чистка мозгов японцев идет по отработанной схеме

      Тем не менее нашёлся кто-то дерзкий такие вопросы боярину задавать feel
  7. Gomunkul
    Gomunkul 18 апреля 2023 11:04
    +1
    В то же время, Энтони Блинкен поспешил уйти от ответа на неприятный вопрос, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки в 1945 году атомным оружием.
    Скромняга, чего растерялся то, ответил бы как отвечали их подопечные с Украины, что это сами японцы себя бомбили. laughing
  8. rotmistr60
    rotmistr60 18 апреля 2023 11:04
    0
    Блинкен поспешил уйти от ответа на неприятный вопрос, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки в 1945 году
    Если судить по фотографии (даже если она и обзорная) главный в Госдепе смутился и покраснел. Правда американца не чем не смутишь. Ну и естественно японское правительство прилагает все усилия, чтобы такие вопросы не возникали. Нельзя обижать нетактичными вопросами главного "самурая", а то и головы лишиться можно.
    1. dik-nsk
      dik-nsk 18 апреля 2023 13:06
      -2
      да не было никакого вопроса "а кто бомбил" - домыслы смишников, разнесенные по всем ресурсам..
  9. Румaтa
    Румaтa 18 апреля 2023 11:06
    0
    Уже сейчас многие японцы не могут ответить на этот вопрос,

  10. ТермиНахТер
    ТермиНахТер 18 апреля 2023 11:11
    0
    А что, это для кого-то секрет?))) если что и поражает, так откровенный цинизм этой матрасной шавки, которая никак не может пролезть в Пекин, даже с мылом)))
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 18 апреля 2023 11:29
    +2
    А память то девичья: вот, что значит активно продвигать ЛГБТ повестку по всему миру.
  12. al3x
    al3x 18 апреля 2023 11:29
    +2
    Так они в своих учебниках по истории чешут, что Хиросиму и Нагасаки бомбили некие абстрактные союзные войска. То, что это были именно сша без чьей либо помощи уже давно никто не говорит. Первые в истории демократические атомы свободы были удостоены получить счастливчики из Японии.
  13. Пленник
    Пленник 18 апреля 2023 11:32
    +1
    Матрасы одно слово. Да и подумаешь- два города. Дело-то житейское. Сволочи.
  14. Nexcom
    Nexcom 18 апреля 2023 11:34
    +1
    Понятно. Значит имена Тиббетс, Парсонс, Суини, Приест и пр. - эти имена современным япошкам ничего не скажут.....
  15. tihonmarine
    tihonmarine 18 апреля 2023 11:39
    +4
    Уже сейчас многие японцы не могут ответить на этот вопрос, а некоторые и вовсе на волне антироссийской пропаганды убеждены, что ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки нанес якобы Советский Союз.

    Я не очень частот встречаю японцев, а в этом году на Ратушной площади один японский турист, лет 35-и инженер про образованию меня спросил - "Зачем ваш Сталин, приказал сбросить ЯО на Японию, мы и так войну проиграли ?"
    1. Nexcom
      Nexcom 18 апреля 2023 11:43
      0
      Надо было его в Википедию хотя бы направить для ознакомления с вопросом. Хотя как знать... Может и там скоро истиную информацию заменят на политическую коньюктуру.....
  16. Roman_VH
    Roman_VH 18 апреля 2023 11:46
    +5
    Цитата: DMFalke
    Уже сейчас многие японцы не могут ответить на этот вопрос, а некоторые убеждены, что ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки нанес Советский Союз.

    Голословное заявление и выдумывание удобных фактов. У нас президент не помнит ни одного предвыборного обещания laughing а вам память японцев покоя не даёт.
    То что японцы не знают, кто их бомбил, это такой же миф, как и то что в России медведь, водка, балалайка - главные атрибуты жизни.

    Таки вы похоже проводили опрос японцев, что так уверенно утверждаете? А президента пнуть походя, это порыв души или должностные обязанности?
  17. kit88
    kit88 18 апреля 2023 12:23
    +5
    беспрецедентными по разрушениям и страданиям мирного населения

    А мы тут все жертвы пропаганды США. Это они сделали Японию белопушистой после войны. Ай какие милые японцы!
    Забыли, что они творили на континенте во время 2МВ? Китайцы с Кореей прекрасно помнят. У Китая, напомню самые большие потери по итогам войны.
    Получили своё.
  18. dik-nsk
    dik-nsk 18 апреля 2023 13:02
    -1
    В то же время, Энтони Блинкен поспешил уйти от ответа на неприятный вопрос, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки
    что-то не увидел в тексте вопроса и кто его задал, может это выдумки автора статьи и никакого вопроса не было?
  19. Dym71
    Dym71 18 апреля 2023 13:05
    0
    Цитата: ВО
    Со своей стороны, японское руководство также делает все возможное, чтобы основная масса японских граждан, и особенно младшие поколения, тоже «забыли», кто нанес ядерные удары по двум японским городам. Уже сейчас многие японцы не могут ответить на этот вопрос, а некоторые и вовсе на волне антироссийской пропаганды убеждены, что ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки нанес якобы Советский Союз.

    А вот так на схожий вопрос о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки ответил почетный гражданин Хиросимы Владимир Губарев
    — Есть такая статистика: 25 процентов молодых японцев считают, что бомбардировки совершал СССР, а не Америка. Так ли это?

    — Я думаю, что очень мало дураков среди японцев. Не 25 процентов. Это только дураки могут так считать, а японцы — образованная нация. Там прекрасное образование. Я знаю просто, что с самых маленьких школьных лет японцам рассказывают, кто, как, когда сбросил бомбы на Хиросиму и на Нагасаки. Я не встречал ни одного японца, который бы считал, что русские виноваты в том, что случилось в Японии. Наоборот, они с великим состраданием относились к нашей Чернобыльской трагедии. Так же, как мы к трагедии в Фукусиме.



    Читайте больше на https://nasledie.pravda.ru/1270830-gubarev/
  20. Землекоп
    Землекоп 18 апреля 2023 14:22
    +1
    -----------------------------------------------
  21. DKuznecov
    DKuznecov 18 апреля 2023 23:10
    0
    Вообще-то японцам с младых ногтей это деяние
    вбивается в голову, как благо, и американцам надо мол, руки целовать.
    Остановили военщину и всё такое.
    Така фигня, маляты, как говорится.
    Поэтому японцы округляют глаза (насколько можно)
    и искренне (подчеркиваю) удивляются,
    что это было зверство и вообще беспредел.
  22. Рядовой СА
    Рядовой СА 18 апреля 2023 23:33
    0
    Цитата: роман66
    А Токио кто сжёг?? Там от напалма вреда больше, чем от ядерных бомб

    А Дрезден ? Там тоже десятки тысяч населения погибли под бомбами от " Ланкастеров" и " В-17".
    Номер воздушной армии США , которая это сделала , базирующейся в Великобритании, напомните.
    Восьмая ?
  23. Privet
    Privet Вчера, 05:27
    0
    Ну хоть не сказал, что это шумеры! Как мы все скучаем по Псаки, вот она жгла)))