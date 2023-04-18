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Немецкий депутат выразил недоумение в связи с нейтральной позицией Швейцарии по отношению к украинскому кризису

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Немецкий депутат выразил недоумение в связи с нейтральной позицией Швейцарии по отношению к украинскому кризису

Председатель комитета Бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот выразил недоумение в связи с нейтральной позицией Швейцарии по отношению к украинскому кризису. По словам немецкого депутата, из-за отказа властей этой страны выдать разрешение другим странам на отправку Киеву боеприпасов, произведённых в конфедерации, выигрывает только Москва. Такое мнение политик выразил сегодня в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) на фоне предстоящего визита в Берлин швейцарского президента Алена Берсе.


Мы обязательно учтём такую линию поведения со стороны конфедерации при будущем сотрудничестве в военной сфере. В то же время я не вижу причин для закупки товаров военного назначения из Швейцарии

– отметил председатель парламентского комитета Германии по иностранным делам, добавив, при этом, что очень разочарован действиями швейцарских властей.

Председатель комитета немецкого законодательного органа по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман от Свободной демократической партии в беседе с RND также подчеркнула, что Швейцарии следовало бы определиться, на чьей она стороне.

В ходе сегодняшнего визита в ФРГ главы швейцарского государства у него также состоится встреча с канцлером Олафом Шольцем. Стоит отметить, что данный вопрос, как ожидается, будет затронут на переговорах канцлера и президента.

Напомним, что ранее руководство Швейцарии отклонило запросы Германии, Дании и Испании на поставки Украине боеприпасов, произведённых в конфедерации.

Тем не менее, несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария всё-таки приняла решение присоединиться к санкциям ЕС (хотя его членом не является) против России. Кстати говоря, Швейцарская конфедерация тоже была включена российскими властями в список недружественных стран наряду с целым рядом других иностранных государств.
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16 комментариев
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:31
    +3
    Напомним, что ранее руководство Швейцарии отклонило запросы Германии, Дании и Испании на поставки Украине боеприпасов, произведённых в конфедерации.
    Тем не менее, несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария всё-таки приняла решение присоединиться к санкциям ЕС (хотя его членом не является) против России.

    Они просто, по известной привычке, "и туда, и сюда" - хотят не сильно измазаться. Поляки-немцы-французы не думают, что будет ПОСЛЕ. А швейцарцы стараются, чтобы потом, по крайней мере, виноватыми не быть. Типа
    Ну да, ошибались... С кем не бывает...
    Очень уж им хочется при ЛЮБОМ раскладе остаться "столицей денег". Хотя бы европейских, если уж не мировых.

    Недавно смотрел один английский исторический мини-сериал про войну Алой и Белой роз. Один поц там возмущался, что, мол, как это так - один брат за Йорков, второй за Ланкастеров, а их отец это только поддерживает... Старший, более умный товарищ ему ответил, что это не родственная вражда - это политика, направленная на защиту семьи. Кто-нибудь из них победит же обязательно в конце-концов. Так вот для того, чтобы семью не сильно наказали, чтобы остаться в милости у короля (кто бы королём ни стал) один из братьев обязательно должен быть героем при новом короле.
    По-русски это называется "и нашим, и вашим".
    Вот она и вся политика Швейцарии.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:34
      +5
      Швейцария уже не денежная столица.
      Фраза "Надёжно как в Швейцарском банке" сегодня воспринимается как троллинг.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 11:41
      +2
      Аналогом действий мудрого англа является Франция.
      Была Сражающаяся Франция, а была дивизия Шарлемань, где людей было больше, чем у Де Голля.
      Это общеевропейская традиция.
    3. Arzt
      Arzt Сегодня, 12:49
      0
      Они просто, по известной привычке, "и туда, и сюда" - хотят не сильно измазаться. Поляки-немцы-французы не думают, что будет ПОСЛЕ. А швейцарцы стараются, чтобы потом, по крайней мере, виноватыми не быть.
      По-русски это называется "и нашим, и вашим".
      Вот она и вся политика Швейцарии.

      Не лезть в то, в чем можно измазаться - мудрая политика. По швейцарски " ни нашим, ни вашим".
      Есть чему у них поучиться. yes
  2. Aken
    Aken Сегодня, 11:32
    0
    Рот очень удивлён. Нейтральный статус страны? Не слыхал. Хотя во время ВМВ его дедушка (вкупе с другими дедушками) этим нейтральным статусом Швейцарии очень даже активно пользовался.
  3. кредо
    кредо Сегодня, 11:33
    0
    Председатель комитета Бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот выразил недоумение в связи с нейтральной позицией Швейцарии по отношению к украинскому кризису....

    Видно Михаэль Рот забыл, что Швейцария всегда готова поучаствовать в кровавой бойне, если при этом не будет её затрагивать и, самое главное, она будет иметь от этого колоссальный прикуп.
    Вот во время ВМВ немцы сделали из Швейцарии огромное хранилище, свозя туда золото, валюту и драгоценности из всех порабощённых фашисткой Германией стран, а сейчас что?
    Только "дай, дай", а в замен ещё и упрёки. feel
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:34
    0
    А если бы Рот узнал ,что творят швейцарские банки с вкладами Россиян в швейцарских банках,то депутат от злобы занялся аутофелляцией. bully
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:37
    0
    "...Мы обязательно учтём такое поведение Швейцарии, при будущем сотрудничёстве в военной сфере...": последнее, что нужно Швейцарии, так это сотрудничество в военной сфере, на них даже Гитлер не решился напасть.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:04
      +3
      Цитата: Иезекиль 25-17
      на них даже Гитлер не решился напасть.

      Он не нерешился. Швейцария была запасным аэродромом для нацистов. И денежку они там держали.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 13:02
        0
        Так-то оно так, но драпали они почему-то не в Швейцарию, а в Аргентину. Видать, что-то подозревали. laughing А денежки, да, оставили там. yes
  6. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 11:40
    +2
    Вообще ЕС на алкашей во время употребления водовки похож- также на трезвую швейцарию смотрит и агрессивно уговаривает выпить за компанию! wassat
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:43
    +1
    Мы обязательно учтём такую линию поведения со стороны конфедерации при будущем сотрудничестве в военной сфере.
    Немчура так "любит" Украину, что опустился до угроз в сторону Швейцарии. И это перед запланированным визитом президента Швейцарии. В Германии уже стало нормой когда политики и чиновники перед своим визитом или визитом в их страну забывают о дипломатическом этикете и бросают ложку своего дерьма в бочку с возможным медом.
  8. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 12:00
    0
    Кстати говоря, Швейцарская конфедерация тоже была включена российскими властями в список недружественных стран наряду с целым рядом других иностранных государств.

    Огласите весь список, пожалуйста!
  9. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 12:02
    +1
    Швейцарцы, австрийцы, люксембуржцы - такие же немцы, как пруссаки, баварцы и саксонцы.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:13
      0
      Цитата: AlexKruglov1976
      Швейцарцы, австрийцы, люксембуржцы - такие же немцы, как пруссаки, баварцы и саксонцы.

      А пошли бы они все... В отпуск.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:06
    +2
    Немецкий депутат выразил недоумение в связи с нейтральной позицией Швейцарии по отношению к украинскому кризису
    у некоторых остатки здравомыслия, имеют место быть.