Мы обязательно учтём такую линию поведения со стороны конфедерации при будущем сотрудничестве в военной сфере. В то же время я не вижу причин для закупки товаров военного назначения из Швейцарии

Председатель комитета Бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот выразил недоумение в связи с нейтральной позицией Швейцарии по отношению к украинскому кризису. По словам немецкого депутата, из-за отказа властей этой страны выдать разрешение другим странам на отправку Киеву боеприпасов, произведённых в конфедерации, выигрывает только Москва. Такое мнение политик выразил сегодня в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) на фоне предстоящего визита в Берлин швейцарского президента Алена Берсе.– отметил председатель парламентского комитета Германии по иностранным делам, добавив, при этом, что очень разочарован действиями швейцарских властей.Председатель комитета немецкого законодательного органа по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман от Свободной демократической партии в беседе с RND также подчеркнула, что Швейцарии следовало бы определиться, на чьей она стороне.В ходе сегодняшнего визита в ФРГ главы швейцарского государства у него также состоится встреча с канцлером Олафом Шольцем. Стоит отметить, что данный вопрос, как ожидается, будет затронут на переговорах канцлера и президента.Напомним, что ранее руководство Швейцарии отклонило запросы Германии, Дании и Испании на поставки Украине боеприпасов, произведённых в конфедерации.Тем не менее, несмотря на свой нейтральный статус, Швейцария всё-таки приняла решение присоединиться к санкциям ЕС (хотя его членом не является) против России. Кстати говоря, Швейцарская конфедерация тоже была включена российскими властями в список недружественных стран наряду с целым рядом других иностранных государств.