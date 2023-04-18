Глава Пентагона перед встречей в Рамштайне созвонился с министром обороны Украины

Американский министр обороны Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.
Собеседники обсудили приоритеты перед ставшей уже традиционной встречей контактной группы, которая запланирована на 21 апреля и должна состояться на немецкой авиабазе Рамштайн.
Очередной встрече придается особое значение, так как она произойдет практически в годовщину первого подобного мероприятия, состоявшегося 26 апреля 2022 года.
Глава Пентагона в своем аккаунте в одной из западных соцсетей пообещал продолжать оказывать Украине поддержку "столько, сколько потребуется".
Резников и украинское Минобороны никак не комментируют телефонный разговор с главой Пентагона. Ранее в украинском оборонном ведомстве сообщили, что в рамках подготовки к встрече в Рамштайне делегация Минобороны Украины посетила Грецию, Кипр, Испанию и Румынию.
Предыдущая, ставшая десятой, встреча на немецкой авиабазе Рамштайн контактной группы по военной поддержке Украине состоялась 15 марта и происходила в онлайн-формате. На ней главы оборонных ведомств стран-союзниц Украины обсуждали поставки боеприпасов, артиллерийских систем и танков украинской армии.
Ранее сообщалось, что координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция правительства США относительно возможной отправки Украине американских истребителей четвертого поколения F-16 не изменилась. Вместо этого США и их союзники планируют продолжить отправки украинской армии вооружений, по мнению американского командования, наиболее необходимых Киеву в краткосрочной перспективе.