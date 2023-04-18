Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Пентагона перед встречей в Рамштайне созвонился с министром обороны Украины

7
Глава Пентагона перед встречей в Рамштайне созвонился с министром обороны Украины

Американский министр обороны Ллойд Остин провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.


Собеседники обсудили приоритеты перед ставшей уже традиционной встречей контактной группы, которая запланирована на 21 апреля и должна состояться на немецкой авиабазе Рамштайн.

Очередной встрече придается особое значение, так как она произойдет практически в годовщину первого подобного мероприятия, состоявшегося 26 апреля 2022 года.

Глава Пентагона в своем аккаунте в одной из западных соцсетей пообещал продолжать оказывать Украине поддержку "столько, сколько потребуется".

Резников и украинское Минобороны никак не комментируют телефонный разговор с главой Пентагона. Ранее в украинском оборонном ведомстве сообщили, что в рамках подготовки к встрече в Рамштайне делегация Минобороны Украины посетила Грецию, Кипр, Испанию и Румынию.

Предыдущая, ставшая десятой, встреча на немецкой авиабазе Рамштайн контактной группы по военной поддержке Украине состоялась 15 марта и происходила в онлайн-формате. На ней главы оборонных ведомств стран-союзниц Украины обсуждали поставки боеприпасов, артиллерийских систем и танков украинской армии.

Ранее сообщалось, что координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция правительства США относительно возможной отправки Украине американских истребителей четвертого поколения F-16 не изменилась. Вместо этого США и их союзники планируют продолжить отправки украинской армии вооружений, по мнению американского командования, наиболее необходимых Киеву в краткосрочной перспективе.
Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Secretary of Defense
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:27
    0
    Созвонился?Кто кого вертит,не понял.Собака хвостом,или наоборот?
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 11:33
      0
      Для чубатых,это не принципиально. У них холопство в крови- историчнски. Иногда и барин может соизволить,обратиться первым,к холопу.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 11:53
        +1
        Цитата: Андрей Николаевич
        У них холопство в крови- историчнски. Иногда и барин может соизволить,обратиться первым,к холопу.

        Чем мы то от них отличаемся?
        А наш барин, как напьется, велит вынести на крыльцо кресло и ну общаться с крепостными.
  2. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 11:32
    0
    Глава Пентагона в своем аккаунте в одной из западных соцсетей пообещал продолжать оказывать Украине поддержку "столько, сколько потребуется".

    А зам его другое говорит:
    Замминистра обороны Каль заявил, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны

    Резников и украинское Минобороны никак не комментируют телефонный разговор с главой Пентагона.

    А зачем постоянно комментировать слово ДАЙТЕ!!!
    в рамках подготовки к встрече в Рамштайне делегация Минобороны Украины посетила Грецию, Кипр, Испанию и Румынию.

    Пошли по рукам wassat За то им последний утиль скинут.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    0

    Штепсель и Тарапунька (не в обиду Е. Березина и Ю. Тимошенко) в новом украинском исполнении. Радуют украинскую и проукраинскую публику Сша и ЕС своими "искрометными" выступлениями.
    запланирована на 21 апреля и должна состояться на немецкой авиабазе Рамштайн.
    Надо было проводить 20.04, как подарок к дню рождения Гитлера. Для Европы знаково.
  4. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 11:42
    0
    У свинины огромное желание общаться с рубероидом.
  5. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 11:59
    0
    Большой черный Босс желает проверить холопов своих, исправно ли они народ свой головушки складывать посылают.