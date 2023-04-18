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Глава ЦБ: Россия имеет «подушку безопасности» от санкционного давления

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Глава ЦБ: Россия имеет «подушку безопасности» от санкционного давления

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в очередной раз обнадежила граждан страны оптимистической информацией о наличии у России «подушки безопасности» от западных санкций.


На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме Набиуллина отметила, что финансовые резервы страны формируются в первую очередь на основе тех активов, которые не подвержены западным санкциям. Именно такого рода активы и являются «подушкой безопасности» страны, считает Набиуллина.

Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать - у нашей страны есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах

- заявила глава ЦБ.

По ее словам, при формировании валютных резервов страны учитываются также изменения во внешней торговле России. При этом Набиуллина добавила, что идет также работа по возврату замороженных активов Центробанка в долларах и евро. Глава ЦБ отметила, что для этого у Москвы есть определенные рычаги, напомнив об указе президента, вводящем ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран.

Напомним, что после начала СВО западные страны ввели санкции против Центробанка России и заморозили активы страны на сумму около 300 миллиардов долларов. При этом на Западе заявляли, что не могут найти часть замороженных российских активов.
Использованы фотографии:
Википедия/Ludvig14
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15 комментариев
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  1. кредо
    кредо 18 апреля 2023 13:08
    +1
    Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать - у нашей страны есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах
    - заявила глава ЦБ.

    Мне бы такая подушка точно бы сейчас не помешала, а то моя слегка примялась. love
    1. Умник
      Умник 18 апреля 2023 13:16
      0
      Очень рад за Набиуллину что у ней есть подушка!))))
      1. AlexKruglov1976
        AlexKruglov1976 18 апреля 2023 13:28
        -2
        Нет трусов, но есть подушка.
        _________laughing
      2. fif21
        fif21 18 апреля 2023 14:27
        -1
        Цитата: Умник
        Очень рад за Набиуллину что у ней есть подушка!))))

        А я бы её расстрелял по приговору суда . Вывод капитала без разрешения ЦБ не возможен . Значит её позиция и вашим и нашим . ЦБ своими действиями нанес громадный урон экономике РФ . Да золотой запас остался , но это не её заслуга . Почему ? Потому , что зная о санкциях запада ЦБ разрешило продавать золото добытое в России на Лондонской бирже . Оставлять валютную выручку экспортерам в западных банках . Не ужесточило бюджетное правило ... Косяков так много , что профпригодность этого персонажа сомнительна . hi
  2. tralflot1832
    tralflot1832 18 апреля 2023 13:09
    0
    Меня лично заинтересовал вопрос : О возвращении замороженных активов.Политические,военные уступки не вариант,от слова совсем .Через год опять начнётся тоже самое.Что мы можем в таком случае обменять у запада на наши активы,типа ядерной бонбой не ударим? Что у нас есть такое,на что запад согласится на взаимовыгодных условиях?Эльвира может одним предложением поставить в тупик.Мастер.
    1. evgen1221
      evgen1221 18 апреля 2023 13:18
      0
      Можно очень взаимовыгодный обмен замутить. Они нам деньги а мы им будем диссидентов и борцов с рыжымом кгб высылать. Всем хорошо
  3. мордвин 3
    мордвин 3 18 апреля 2023 13:16
    0
    Товарищ Набиуллина, пожалуйста, поделись со мной этой подушкой.
    1. AdAstra
      AdAstra 18 апреля 2023 13:58
      +1
      Почему только с вами, я тоже хочу laughing """"
    2. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Вчера, 07:20
      -1
      Спи скорей, твоя подушка нужна другому.
  4. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 18 апреля 2023 13:27
    -3
    Что-то подушка ЦБ РФ - дырявая!
    Только за 2022 год из неё утекло за границу РФ во вражеские государства НАТО более 300 миллиардов $ и 300 тонн добытого в РФ золота.
    Давно пока ликвидировать филиал ФРС США в г. Москве - ЦБ РФ и восстановить Государственный банк России при Госплане РФ.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 18 апреля 2023 13:36
      0
      И при этом ещё и ЗВР и ФНБ растут России.Во мы даём или ваши цифры левые.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 18 апреля 2023 13:27
    -2
    300 млрд $ разделить на 146 млн россиян ,получается всего 2 050 $ на брата! lol Маловато будет чтоб отметить нашу победу на Украине.
    1. AdAstra
      AdAstra 18 апреля 2023 13:59
      +2
      Мне будет достаточно.""""""
    2. фа2998
      фа2998 18 апреля 2023 17:49
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Маловато будет чтоб отметить нашу победу на Украине.

      Рановато делить шкуру неубитого медведя wassat
  6. T-100
    T-100 18 апреля 2023 14:27
    0
    у нашей страны есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах

    Эти активы давно должны были быть конвертированы в необходимые отрасли промышленности, критически важные объекты инфраструктуры. Нужно было в своё время заранее делать стулья и крышу над головой, ведь подушка имеет свойство сдуваться или сминаться.