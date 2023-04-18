Глава ЦБ: Россия имеет «подушку безопасности» от санкционного давления

Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать - у нашей страны есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в очередной раз обнадежила граждан страны оптимистической информацией о наличии у России «подушки безопасности» от западных санкций.На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме Набиуллина отметила, что финансовые резервы страны формируются в первую очередь на основе тех активов, которые не подвержены западным санкциям. Именно такого рода активы и являются «подушкой безопасности» страны, считает Набиуллина.- заявила глава ЦБ.По ее словам, при формировании валютных резервов страны учитываются также изменения во внешней торговле России. При этом Набиуллина добавила, что идет также работа по возврату замороженных активов Центробанка в долларах и евро. Глава ЦБ отметила, что для этого у Москвы есть определенные рычаги, напомнив об указе президента, вводящем ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран.Напомним, что после начала СВО западные страны ввели санкции против Центробанка России и заморозили активы страны на сумму около 300 миллиардов долларов. При этом на Западе заявляли, что не могут найти часть замороженных российских активов.