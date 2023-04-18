Глава ЦБ: Россия имеет «подушку безопасности» от санкционного давления

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в очередной раз обнадежила граждан страны оптимистической информацией о наличии у России «подушки безопасности» от западных санкций.
На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме Набиуллина отметила, что финансовые резервы страны формируются в первую очередь на основе тех активов, которые не подвержены западным санкциям. Именно такого рода активы и являются «подушкой безопасности» страны, считает Набиуллина.
Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать - у нашей страны есть «подушка безопасности» в неподверженных санкциям активах
- заявила глава ЦБ.
По ее словам, при формировании валютных резервов страны учитываются также изменения во внешней торговле России. При этом Набиуллина добавила, что идет также работа по возврату замороженных активов Центробанка в долларах и евро. Глава ЦБ отметила, что для этого у Москвы есть определенные рычаги, напомнив об указе президента, вводящем ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран.
Напомним, что после начала СВО западные страны ввели санкции против Центробанка России и заморозили активы страны на сумму около 300 миллиардов долларов. При этом на Западе заявляли, что не могут найти часть замороженных российских активов.