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Западная пресса: Президент Франции собрался предложить Китаю некий план по мирным переговорам России и Украины

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Западная пресса: Президент Франции собрался предложить Китаю некий план по мирным переговорам России и Украины

В ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон может предложить руководству Китая некий мирный план, который должен помочь началу переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.


В данном плане будут содержаться некие долгосрочные гарантии безопасности, которые страны-посредники предоставят киевскому режиму. Начаться переговоры между Москвой и Киевом, согласно плану Макрона, должны летом этого года.

Более подробной информации по содержанию плана пока нет. Но интересно, что до последнего времени Париж продолжает оказывать военную помощь киевскому режиму. Однако риторика Макрона несколько изменилась после недавнего визита в Китай.

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с французским президентом похвалил Макрона за идею выдвинуть конкретные предложения по мирному урегулированию. Он отметил, что Пекин будет поддерживать Париж в инициативе переговоров, играя конструктивную роль.

Также Макрон во время визита в Китай заговорил о необходимости большей политической самостоятельности Евросоюза, подразумевая именно снижение зависимости от США, так как никакие иные внешние игроки не оказывают на политический курс европейских государств решающего влияния.

Однако вопрос в том, согласятся ли и Москва, и Киев принять план Макрона. Ведь тот же киевский режим куда в большей степени зависит от США, чем от Евросоюза. Но Вашингтон без поддержки таких стран как Франция также вряд ли будет готов взваливать на себя ношу поддержки Украины в полном объеме.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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29 комментариев
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  1. свой1970
    свой1970 Сегодня, 11:46
    +1
    Вообще железные предложения,ага-ага. Издалека начал....
    Он бы еще на Мадагаскар слетал и предложил им быть посредниками......
    Или на остров Пасхи...
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 11:52
      +2
      В данном плане будут содержаться некие долгосрочные ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ, которые страны-посредники предоставят КИЕВСКОМУ РЕЖИМУ..

      Макрон опять взялся за старое!
      Опять про Укрорейх зачесалось у Франции с её Макроном!

      Про Макрона в этом деле можно сказать русской пословицей.
      Кто про что думает, а "вшивый" (Макрон) - только о "бане"! Как бы Франции с её Укрорейхом за счёт китайцев спокойно чужым - китайским - мылом "намылиться" и "чистой и сухой из грязной воды выйти"?!
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 12:03
        +1
        Макрон, походу, сам себя переоценивает, поменьше в зеркало смотреться надо
      2. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 12:04
        +1
        Цитата: Татьяна
        Макрон опять взялся за старое!

        Пытается делать умное лицо, и кому-то советовать и одновременно решать чужие проблемы, но даже не делая попытки решить "свои проблемы" в свое стране.
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 13:01
          0
          Мировые гегемоны США в лице шавки Макрона и не скрывающее свое лицо КНР, не шатко не валко, после того как фронт встал намертво, решили толкать украинский кризис к заморозке.

          ПС, не смог удержаться:
          Макрон опять взялся за старое!

          Жена Макрона старше его на 25 лет, так что Макрон каждую ночь берется за старое laughing
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:05
      +1
      В данном плане будут содержаться некие долгосрочные гарантии безопасности, которые страны-посредники предоставят киевскому режиму...

      Значит Украине гарантии, а что России?
      Не сыскав любви в родных краях, ненавидимый населением Франции, Эммануэль очень захотелось любви на стороне. Неужели в России? what
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:07
      +4
      Цитата: свой1970
      Он бы еще на Мадагаскар слетал и предложил им быть посредниками......
      Или на остров Пасхи...

      Улыбнуло то, что
      Президент Франции собрался предложить Китаю некий план по мирным переговорам России и Украины

      А при чём тут Китай???
      Раз такой "миротворец" - так и предлагал бы Украине и России, не забыв перед этим прекратить поставлять Киеву оружие.
      Только нам с ними говорить не о чем, а Зеленский сам себе запретил переговоры с нами вести.

      Ехал бы сразу в Антарктиду, пингвинам план переговоров предлагать. Результат был бы тот же - пингвины бы отнеслись с пониманием.
  2. Комментарий был удален.
  3. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 11:46
    +5
    Где логика? Что, Китай является участником этого конфликта? С таким же успехом Макрон мог бы предложить свой мирный план какому-нибудь Лихтенштейну или Швейцарии! laughing Хотя, возможно он считает, что Китай может оказать в данном случае влияние большее, чем США?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 12:17
      +2
      Цитата: БМП-2
      Где логика? Что, Китай является участником этого конфликта?

      В куриной голове может поместиться только гениальный план, для логики места уже... request
      А логика простая. Франции нужен уран и надоели траты на поддержку Украины, как и всей Европе.
      USA и GB за войну до последнего шаровара, ибо они больше ни на что не годятся, только защищать демократию. fool fool
      России с Украины нужна полная денацификация и нейтральный статус.
      А у Китая как всегда, полный букет и стоит на расшарагу. Нужен мирный и гарантированный транзит в Европу, в обход морских путей, получить долги-лярды с Украины за вложения, то что никто их не озвучил, не значит, что их списали. Возможно и нам еще выкатят, часть своих трат на Крым, когда он входил в неньку. request
      Но главное, на текущий момент, пока на Украине стреляют, USA на Китай не накинутся. recourse Китай - главный выгодополучатель с войны.... recourse Вот и получается, логика Макрона не посещала... fool
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:48
    +1
    А Франция и Китай при каких делах?Вопрос касается только нас.Тут даже мнения руины не учитывается.Ибо обьект,а не субьект
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:49
    +1
    Президент Франции собрался предложить Китаю некий план по мирным переговорам России и Украины
    belay У меня есть план, я спасу мир recourse fool
    В данном плане будут содержаться некие долгосрочные гарантии безопасности, которые страны-посредники предоставят киевскому режиму.
    fool Дало бы НАТО в декабре 2021 г. такие гарантии России и не пришлось бы лярды Европе сливать "на Украину". request И хорошо что не дали, наш МИД этой бумажкой, цена которой - сартир, отчитался бы и потребовал премию, за спасение страны. negative
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:50
    +1
    Товарищ Си ,сыграл на маниакальном желании Макорона быть Наполеоном ,на крайний случай Де Голлем.А потом когда ,отошёл,про себя подумал: Друг Владимир рассказал русскую поговорку: Заставь идиота богу молиться ,он и лоб расшибёт?Так французский идиот в наличии,теперь надо подтверждение на счёт лба подождать. lol
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:51
    +1
    Куда не плюнь -одни "миротворцы" . У всех какие то "мирные планы"
  8. al3x
    al3x Сегодня, 11:51
    +4
    Вот же миротворец какой назойливый оказался. Его за дверь, а он в окно. Решил через председателя зайти со своей макулатурой.
    Если его план был бы хоть сколько-нибудь серьёзным, то в таком случае Франция должна первой прекратить поставки вооружений вна Украину и потребовать это от других спонсоров Киева. Если в его плане этот пункт не предусмотрен, то его можно даже для ознакомления не читать, а сразу выкидывать в ведро.
  9. HAM
    HAM Сегодня, 11:51
    +2
    Микрон суетной какой то...всё ему надо,везде лезет,а в Париже бардак...."миротворец",млин,а гадит исподтишка,прям как англичане...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:13
      +3
      Цитата: HAM
      Микрон суетной какой то...всё ему надо,везде лезет,а в Париже бардак...

      Он просто хочет свалить куда-нибудь из Парижа подальше. А то, по непроверенным сведениям, на площади Конкорд неизвестные плотники начали сколачивать какой-то помост...
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:57
    +1
    В знатном городе Париже ,манифистанты начали использовать пустые кастрюли.В отличии от майданутых ,они на голову их не одевают ,а просто стучат в них ложками.Кострюля на голове ,это к войне.
  11. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 11:58
    +2
    Главное для Запада, США и ЕС, НАТО сейчас - это любой ценой сохранить для будущих войн с Россией нацистский, бандеровский, реваншистский режим в Киеве и сохранить за ним большую часть Украины, перевооружить его, втянуть Украину в НАТО и ЕС.

    Путин не должен соглашаться на любое перемирие, пока мать городов русских Киев и город-герой Одесса, Николаев, столица субъекта РФ Херсон снова не будут возвращены обратно в Россию.

    Иначе новое временное перемирие по текущей ЛБС будет позорнейшим поражением России на века, последствия которого будут чувствовать многие поколения русских людей вперёд.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 12:42
      0
      Правильная карта. Никакой 404...!
  12. Хорон
    Хорон Сегодня, 12:00
    +4
    Франция не сдержала ни одного обязательства по укропии, более того она заняла позицию одной из сторон поставляя ей оружие. Любые инициативы из этой помойки являются обманом и затягиванием конфликта. negative
  13. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 12:02
    0
    Верить Макрону нельзя, часто говорит одно, делает другое. Я прекрасно понимаю всем очень хочется разрулить мирно, но результат не устраивает ни одну из сторон. Война продолжается.
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:03
    0
    Все это бред: между нами сейчас реки крови, которые вброд уже не перейти, а тем более при помощи страны которая имеет свой интерес и прямо поддерживает враждебную нам сторону. Ситуация может быть разрешена по принципу 1794 года. ( 3 раздел Речи Посполитой ).
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 12:41
      0
      От любой страны ЕС тут ничего не зависит. Может только Польша, в силу территории и общей границы....и добровольцев.
  15. irontom
    irontom Сегодня, 12:05
    +2
    Как я помню наши ответили - Франция является участником комфликта. Макрон просто суетится под клиентом/ США, то в Китай, то вот заявы.
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:28
    +1
    После того, как Олланд с Меркель давали обещания и гарантии по "Минскам", но ни чего не выполнили и еще умудрялись обвинять Россию в невыполнении того чего не было в соглашении, то и к плану Макрона нужно относиться соответственно.
  17. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 12:39
    +1
    Я уже и не знаю , кто в современном Западе, сможет выдвигать какие то планы прекращения конфликта?!
    Макрон , если озвучить что то, отличное от позиции 404( хоть немного), будет послан 404.......а кто сможет надавить на 404? Никто.....а для повторения Минск 1-2, нам такого не надо.
  18. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:40
    +1
    Какие гарантии от Франции ? Он у себя дома не может порядок навести, а лезет в калашный ряд, пусть сидит тихо, без него решим.
  19. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 12:58
    0
    Президент Франции собрался предложить ... некий план

    Все планы запада давно известны: разделить Россию на микрорегионы. Западную часть России присоединить к Польше, трибалтам, чухонцам и т.д., восточные части отдать японцам. Китайцам не отдавать ничего. У них и так Китайская стена.
  20. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 13:02
    0
    шта?! мсье ля гуш? предложит? кому, Китаю? не смешите мои подковы!!!