Западная пресса: Президент Франции собрался предложить Китаю некий план по мирным переговорам России и Украины

В ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон может предложить руководству Китая некий мирный план, который должен помочь началу переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.В данном плане будут содержаться некие долгосрочные гарантии безопасности, которые страны-посредники предоставят киевскому режиму. Начаться переговоры между Москвой и Киевом, согласно плану Макрона, должны летом этого года.Более подробной информации по содержанию плана пока нет. Но интересно, что до последнего времени Париж продолжает оказывать военную помощь киевскому режиму. Однако риторика Макрона несколько изменилась после недавнего визита в Китай.Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с французским президентом похвалил Макрона за идею выдвинуть конкретные предложения по мирному урегулированию. Он отметил, что Пекин будет поддерживать Париж в инициативе переговоров, играя конструктивную роль.Также Макрон во время визита в Китай заговорил о необходимости большей политической самостоятельности Евросоюза, подразумевая именно снижение зависимости от США, так как никакие иные внешние игроки не оказывают на политический курс европейских государств решающего влияния.Однако вопрос в том, согласятся ли и Москва, и Киев принять план Макрона. Ведь тот же киевский режим куда в большей степени зависит от США, чем от Евросоюза. Но Вашингтон без поддержки таких стран как Франция также вряд ли будет готов взваливать на себя ношу поддержки Украины в полном объеме.