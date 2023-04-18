Politico: Украине после окончания боевых действий грозит очередной «майдан»

В Западной прессе все чаще встречаются материалы с «неутешительными» для украинских властей прогнозами. Правда, при определенных условиях.Например, еще совсем недавно некоторые зарубежные эксперты выражали сомнения по поводу того, что готовящееся Киевом контрнаступление может закончиться для ВСУ успешно.Теперь же Украине «пророчат» очередной «майдан» сразу после окончания горячей фазы конфликта с Россией. Именно об этом пишет издание Politico со ссылкой на неназванного украинского экс-министра.Собеседник агентства аргументирует свои слова тем, что граждане Украины еще с 2014 года ждут больших перемен к лучшему. Поэтому, с его слов, после окончания боевых действий люди будут хотеть больше денег, справедливости и в целом лучшей жизни, которые государство им дать не сможет.Более того, одной из причин будущего «майдана» экс-министр назвал «авторитарные замашки» президента Зеленского. По его мнению, высокий рейтинг украинского лидера сегодня напрямую связан с текущим конфликтом. Следовательно, после завершения текущего конфликта, президенту могут припомнить все его «грехи», включая оффшорный скандал.Стоит отметить, что весь этот «пораженческий» информационный фон может создаваться Западом неслучайно. Заявления об опасности провала контрнаступления ВСУ и «слитые» документы Пентагона, вероятно, нацелены на отсрочку операции Залужного, чем бы она не завершилась.Теперь же вышел материал о том, что Украине после окончания конфликта и вовсе грозит госпереворот.Если рассматривать все эти публикации как единое целое, то напрашивается вывод, что Западу не нужна победа Украины или ее поражение. США и их партнерам нужен затяжной конфликт, который, исходя из логики вышеупомянутой статьи, теперь жизненно необходим и Зеленскому.