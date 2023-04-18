Во время боевых действий в Донбассе ликвидирован кадровый офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Сергей Лемец, известный под позывным «Лемко». Об этом сообщил ряд российских военкоров.О ликвидированном нацисте известно, что он играл важную роль в антироссийской деятельности еще со времен «оранжевой революции» 18-летней давности. Затем он принимал участие в «евромайдане», а после начала боевых действий в Донбассе возглавил группировку «Сотни Лева».Интересно, что на сайте ГУР Минобороны Украины размещено достаточно туманное объяснение причин гибели высокопоставленного разведчика. В нем утверждается, в частности, что у Лемца внезапно «ухудшилось состояние здоровья», в результате чего он скончался. Столь странная формулировка допускает, кстати, и вероятность того, что нацист мог стать жертвой внутренних разборок.В ожесточенных боях в Донбассе постепенно уничтожается «цвет» наиболее идейных украинских нацистов, которые являются силовой опорой киевского режима. Отсутствие подготовки и мотивации насильно мобилизованных призывников ВСУ заставляет режим кидать в бой свои лучшие (с точки зрения мотивации, в первую очередь) части, включая спецподразделения военной разведки и различные нацистские формирования.Закономерный итог таких действий – постепенное уничтожение в боях идейных нацистов и участников различных важных для режима событий прошлого, включая «евромайдан» и «антитеррористическую операцию» в Донбассе, как в Киеве именуют карательные действия, проводившиеся в 2014-2022 гг.