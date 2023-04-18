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Российские войска уничтожили офицера украинской военной разведки – командира группы «Сотни Лева»

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Российские войска уничтожили офицера украинской военной разведки – командира группы «Сотни Лева»

Во время боевых действий в Донбассе ликвидирован кадровый офицер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Сергей Лемец, известный под позывным «Лемко». Об этом сообщил ряд российских военкоров.


О ликвидированном нацисте известно, что он играл важную роль в антироссийской деятельности еще со времен «оранжевой революции» 18-летней давности. Затем он принимал участие в «евромайдане», а после начала боевых действий в Донбассе возглавил группировку «Сотни Лева».

Интересно, что на сайте ГУР Минобороны Украины размещено достаточно туманное объяснение причин гибели высокопоставленного разведчика. В нем утверждается, в частности, что у Лемца внезапно «ухудшилось состояние здоровья», в результате чего он скончался. Столь странная формулировка допускает, кстати, и вероятность того, что нацист мог стать жертвой внутренних разборок.

В ожесточенных боях в Донбассе постепенно уничтожается «цвет» наиболее идейных украинских нацистов, которые являются силовой опорой киевского режима. Отсутствие подготовки и мотивации насильно мобилизованных призывников ВСУ заставляет режим кидать в бой свои лучшие (с точки зрения мотивации, в первую очередь) части, включая спецподразделения военной разведки и различные нацистские формирования.

Закономерный итог таких действий – постепенное уничтожение в боях идейных нацистов и участников различных важных для режима событий прошлого, включая «евромайдан» и «антитеррористическую операцию» в Донбассе, как в Киеве именуют карательные действия, проводившиеся в 2014-2022 гг.
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13 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:12
      +2
      За одного идейного нациста сотня, а может быть и тысяча бестолковых украинских мужиков с мозгами набекрень у которых деды и прадеды воевали в Красной Армии и били фашистов и бандеровцев ради свободной жизни их детей и внуков.
      Не равноценная, но печальная статистика и история современной Украины.
      1. мазута
        мазута Сегодня, 12:34
        +3
        Хрущев дел наделал...Одно слово хрущ.Крым,недобитые бандеровцы,оттепель и 20 съезд с "разоблачением"всего и вся кроме него самого.Расхлебываем действия "кукурузника"в 2023...
      2. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 12:34
        +1
        Если готовы идти воевать за украинских оккупантов сами не лучше, туда им дорога.
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 12:53
        +1
        Ни капли сожаления с этих мужиков..Они хихикали над нами,когда наши парни погибали в Чечне,пили пивко перед экранами,смотря события на майдане,горящий "Беркут".Туда им и дорога.
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 12:17
      +2
      Выбиваются упыри потихоньку!
      Не будет на Украине буйных, исчезнут вожаки...

      Но самая мерзкая часть не идет в бой, они либо смылись, либо в заградотрядах сидят. Хотя, когда хозяева заокеанские приказывают, то и этих бросают на убой... Ибо у Зе и Ко. "своя рубашка ближе к телу", при выборе кто должен погибнуть - их выбор очевиден. Ну и боятся сами власти нациствующих молодчиков, заметают следы.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 12:32
        0
        Цитата: RealPilot
        Но самая мерзкая часть не идет в бой, они либо смылись, либо в заградотрядах сидят.

        А это что такое? Объясните пожалуйста.
  2. bambr731
    bambr731 Сегодня, 12:09
    +3
    Хорошая новость. Одним нацистским гоблином меньше стало drinks
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:16
    +2
    постепенно уничтожается «цвет» наиболее идейных украинских нацистов, которые являются силовой опорой киевского режима.
    И это хорошая тенденция.
  4. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 12:27
    +4
    Гарем Бандеры пополнился ещё на одного почитателя. Земля ему стекловатой.
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 12:30
    0
    Ну и заголовок, блин горелый. Аж целые российские войска уничтожили одного придурка.
  6. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 12:39
    +1
    у Лемца внезапно «ухудшилось состояние здоровья»

    вызванное передозировкой металла (в частности - свинца) в организме

    в результате чего он скончался
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:52
    0
    Понятно. Острая недостаточность, сала и цыбули.) Земля ему стекловатой.
  8. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 12:53
    0
    "Российские войска уничтожили офицера украинской военной разведки – командира группы «Сотни Лева». Т.е. от этого конкретного фашистского оккупанта освободились, уже хорошо