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Сообщается, что штурмовики «Вагнера» заняли всю северную часть Артёмовска

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Сообщается, что штурмовики «Вагнера» заняли всю северную часть Артёмовска

Пока командование ВСУ, по цепочке распоряжений из Вашингтона и далее от президента Украины, готовится к «контрнаступлению», штурмовики «Вагнера» при поддержке десантников ВС РФ продолжают освобождать Артёмовск (Бахмут). По неофициальным данным, «музыканты» заняли всю северную часть города, продолжая теснить противника в центре и на южных окраинах. Основатель ЧВК Евгений Пригожин пока эту информацию не подтвердил.


Украинские формирования отошли из района Артемовского элеватора, потеряв еще одну важную зону обороны. Продолжаются бои в районе железнодорожного вокзала Бахмут-2. Несмотря на определенные успехи штурмовиков «Вагнера», ВСУ продолжают удерживать устойчивую линию обороны в этой части города.

Украинские паблики сообщают, что британская разведка призывает Генштаб ВСУ рассредоточить военнослужащих бахмутского гарнизона в связи с применением ВС РФ авиабомб большой разрушительной мощности ФАБ-1500. По данным украинской стороны, именно этим боеприпасом вчера был нанесен удар по позициям украинских боевиков и наемников в западной части города и возле поселка Хромово, через который происходит снабжение бахмутского гарнизона. Ситуация для ВСУ осложняется тем, что в западных районах Бахмута не осталось мирного населения и теперь его ровняют с землей.

Согласно сводке Минобороны Великобритании, российское командование перебрасывает дополнительные силы с других участков фронта в район Бахмута, дабы усилить и ускорить взятие города и помешать ВСУ контратаковать. По данным британской разведки, ситуация в Бахмуте стала «критическим вопросом» для обеих сторон.

У ВСУ возникли проблемы с оперативной связью и координацией действий в Артемовске. Офицер НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщает, что на юго-западе города украинские военные, засевшие в многоэтажках, попали под «дружеский огонь» из РСЗО, нанесенный своими с северо-западного направления.

Второй горячей точкой для украинской обороны остается Марьинка, где, по сообщению Генштаба ВСУ, за сутки произошло несколько десятков атак со стороны российской армии. По занятой украинскими военными части города и ближайшим укрепрайонам, в том числе путям снабжения, плотно работает наша артиллерия. В самом городе бои продолжаются в центральных кварталах западнее проспекта Дружбы.



На Авдеевском участке военнослужащие ВС РФ при поддержке артиллерии и танков продолжают операцию по охвату украинской группировки в городе. В районе Угледара предотвращена попытка ВСУ контратаковать наши позиции.

На Лисичанском участке фронта наши продолжают атаковать в направлении села Белогоровка на восточных окраинах Серебрянского лесничества (нацпарк Кременские леса). Интенсивные бои идут к юго-востоку от села, где передовым подразделениям ВС РФ удалось вклиниться в оборону противника.

На Запорожском и Херсонском участках фронта без особых изменений, с обеих сторон работает артиллерия.

Военные эксперты полагают, что контрнаступление ВСУ могут начать одновременно на нескольких направлениях, дабы растянуть наши силы и прощупать слабые места в российской обороне. В данный момент киевское руководство ожидает допоставки западной бронетехники, по некоторым оценкам, в количестве не менее тысячи единиц. Ожидается, что союзники предоставят порядка 400 танков, остальное — БТР, БМП и легкобронированные вездеходы. На западных полигонах НАТО заканчивается обучение и формирование трех механизированных корпусов в количестве около 100 тыс. военнослужащих ВСУ, которые и должны стать основной ударной силой в контрнаступлении.
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Использованы фотографии:
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 18 апреля 2023 12:22
    +7
    Информация с той стороны,так наверно более понятно .
    Видно что для всу положение ближе ,к пушному белому зверьку стало.
    1. кредо
      кредо 18 апреля 2023 12:28
      +6
      В связи с постоянным накачиванием странами НАТО Украину военной техникой вопрос разрушения путей снабжения как никогда остаётся актуальным.
      Хотя бы мосты на левобережье нужно выводить из строя, если с правым берегом есть проблемы.
      Нашим войскам такая помощь думаю будет кстати.
    2. Silver99
      Silver99 18 апреля 2023 12:33
      +2
      Элеватор самая высокая точка города, с него ВСУ могут корректировать огонь своей артиллерии, наверное его придется снести. Кстати, что за автомат о "музыканта" на фото ?
  2. nobody75
    nobody75 18 апреля 2023 12:25
    +5
    Военные эксперты полагают, что контрнаступление ВСУ могут начать одновременно на нескольких направлениях

    Вспомогательный удар на севере возможен...
    Основной удар будет нанесен на юге - с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.
    Все остальные направления возможных ударов ничего не принесут в стратегическом плане.
    1 Украина выбрала для себя роль наемника НАТО в войне с Россией. И сделала это еще в прошлом веке.
    2 Украина без Крыма в НАТО никому не нужна.
    3 Поэтому овладение Крымом - основная стратегическая задача, стоящая перед Украиной в этой войне.
    С Уважением
    1. кредо
      кредо 18 апреля 2023 12:36
      +5
      Цитата: nobody75
      Украина без Крыма в НАТО никому не нужна.

      Это заблуждение.
      Даже без Крыма огрызок Украины будет тем геморроем, который постоянно будет зудеть и болеть, требуя отвлечения значительных ресурсов как со стороны ЕС так и со стороны Союзного государства.

      Поскольку главными зачинщиками и выгодоприобретателями данного конфликта являются США им в любом случае будет профит от сохранения этого государства-недоразумения со сворой оголтелых нацистов и кучей одурманенного населения в каких бы границах они не жили.
      1. nobody75
        nobody75 18 апреля 2023 13:59
        -1
        Какие средства выделят на содержания "огрызка"? Будут ли страны нато за него воевать?
        Будете ли Вы против вхождения Львовской, Тернопольской и Иванофранковской областей в состав Польши?
        С Уважением
        1. кредо
          кредо 18 апреля 2023 14:20
          +4
          А это как в случае с Афганистаном - десятилетия разброда и шатания, распри между кланами и различными народами его населяющими, экспорт опиума и первое место в мире по его производству и как результат головная боль для всех соседей, что имеют общие границы с ним.

          С Украиной та же история, куча ворья и нацистского отребья, мечты о Великой Украине, бандеровцы как национальные герои и сказки о том, что все народы и гении вышли из "великих укров" + хорошие климатические условия и возможность выращивать наркотики в неограниченном количестве на оставшейся территории. Вот Вам и те же проблемы только уже ближе к границам ЕС и СНГ.
          1. nobody75
            nobody75 Вчера, 08:45
            0
            А это как в случае с Афганистаном

            До каких пор над моим родом будет тяготет это "афганское проклятье"???!!!
            Лично я думаю, что "афган" - "это другое". Все почему - то забывают, что "афган" выводом войск не закончился, а Усаме обещали трон Саудовского королевства...
            С Уважением
  3. oleg1263
    oleg1263 18 апреля 2023 12:28
    -1
    Украинские паблики сообщают, что британская разведка призывает Генштаб ВСУ рассредоточить военнослужащих бахмутского гарнизона в связи с применением ВС РФ авиабомб большой разрушительной мощности ФАБ-1500.

    Ну , британская разведка на то и британская. Вчера не было ФАБ 1500. Вчера были УМПК с ОДАБ-500ПМ
    Хотя - какая из них лучше - трудно сказать...
  4. Incvizitor
    Incvizitor 18 апреля 2023 12:30
    +1
    Вчера уже была эта новость и вот еще одна, тоже вчерашняя
  5. Комментарий был удален.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 18 апреля 2023 12:33
    +6
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В районе Угледара предотвращена попытка ВСУ контратаковать наши позиции.

    Под Угледаром в районе Павловки и Никольского очень хорошо "Вихрями" отработали наши вертушки , уничтожено два танка и БМП противника , пехоты легло немеренно
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 18 апреля 2023 12:48
    0
    Вот и прекрасно: хорошо бы ещё и в клещи.
  8. мордвин 3
    мордвин 3 18 апреля 2023 12:57
    0
    Цитата: Silver99
    Кстати, что за автомат о "музыканта" на фото ?

    А, это вроде как Калаш оптимизированный.
  9. роман66
    роман66 18 апреля 2023 13:22
    +1
    На западных полигонах НАТО заканчивается обучение и формирование трех механизированных корпусов в количестве около 100 тыс. военнослужащих ВСУ,

    И вот неужели это всё спокойно доедет до фронта?