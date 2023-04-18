Сообщается, что штурмовики «Вагнера» заняли всю северную часть Артёмовска

Пока командование ВСУ, по цепочке распоряжений из Вашингтона и далее от президента Украины, готовится к «контрнаступлению», штурмовики «Вагнера» при поддержке десантников ВС РФ продолжают освобождать Артёмовск (Бахмут). По неофициальным данным, «музыканты» заняли всю северную часть города, продолжая теснить противника в центре и на южных окраинах. Основатель ЧВК Евгений Пригожин пока эту информацию не подтвердил.
Украинские формирования отошли из района Артемовского элеватора, потеряв еще одну важную зону обороны. Продолжаются бои в районе железнодорожного вокзала Бахмут-2. Несмотря на определенные успехи штурмовиков «Вагнера», ВСУ продолжают удерживать устойчивую линию обороны в этой части города.
Украинские паблики сообщают, что британская разведка призывает Генштаб ВСУ рассредоточить военнослужащих бахмутского гарнизона в связи с применением ВС РФ авиабомб большой разрушительной мощности ФАБ-1500. По данным украинской стороны, именно этим боеприпасом вчера был нанесен удар по позициям украинских боевиков и наемников в западной части города и возле поселка Хромово, через который происходит снабжение бахмутского гарнизона. Ситуация для ВСУ осложняется тем, что в западных районах Бахмута не осталось мирного населения и теперь его ровняют с землей.
Согласно сводке Минобороны Великобритании, российское командование перебрасывает дополнительные силы с других участков фронта в район Бахмута, дабы усилить и ускорить взятие города и помешать ВСУ контратаковать. По данным британской разведки, ситуация в Бахмуте стала «критическим вопросом» для обеих сторон.
У ВСУ возникли проблемы с оперативной связью и координацией действий в Артемовске. Офицер НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщает, что на юго-западе города украинские военные, засевшие в многоэтажках, попали под «дружеский огонь» из РСЗО, нанесенный своими с северо-западного направления.
Второй горячей точкой для украинской обороны остается Марьинка, где, по сообщению Генштаба ВСУ, за сутки произошло несколько десятков атак со стороны российской армии. По занятой украинскими военными части города и ближайшим укрепрайонам, в том числе путям снабжения, плотно работает наша артиллерия. В самом городе бои продолжаются в центральных кварталах западнее проспекта Дружбы.
На Авдеевском участке военнослужащие ВС РФ при поддержке артиллерии и танков продолжают операцию по охвату украинской группировки в городе. В районе Угледара предотвращена попытка ВСУ контратаковать наши позиции.
На Лисичанском участке фронта наши продолжают атаковать в направлении села Белогоровка на восточных окраинах Серебрянского лесничества (нацпарк Кременские леса). Интенсивные бои идут к юго-востоку от села, где передовым подразделениям ВС РФ удалось вклиниться в оборону противника.
На Запорожском и Херсонском участках фронта без особых изменений, с обеих сторон работает артиллерия.
Военные эксперты полагают, что контрнаступление ВСУ могут начать одновременно на нескольких направлениях, дабы растянуть наши силы и прощупать слабые места в российской обороне. В данный момент киевское руководство ожидает допоставки западной бронетехники, по некоторым оценкам, в количестве не менее тысячи единиц. Ожидается, что союзники предоставят порядка 400 танков, остальное — БТР, БМП и легкобронированные вездеходы. На западных полигонах НАТО заканчивается обучение и формирование трех механизированных корпусов в количестве около 100 тыс. военнослужащих ВСУ, которые и должны стать основной ударной силой в контрнаступлении.