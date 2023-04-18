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Российский танк Т-72 выдержал удар дрона-камикадзе с противотанковым боеприпасом

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Российский танк Т-72 выдержал удар дрона-камикадзе с противотанковым боеприпасом

В районе населенного пункта Марьинка в ДНР российский танк Т-72 выдержал удар дрона-камикадзе с противотанковым боеприпасом. Это был FPV-беспилотник, вооруженный реактивной гранатой РПГ-7.


Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны».

Удар БПЛА был нанесен по лобовой части боевой машины. Вреда танку и его экипажу он не причинил. Он лишь немного замедлился, но тут же продолжил выполнение боевой задачи. Скорее всего, проблем удалось избежать из-за установленной на Т-72 динамической защиты.

FPV-беспилотники несложны в управлении и относительно недороги. В украинской армии их часто применяют против российских сил в качестве дронов-камикадзе.

В описанном случае БПЛА нес на себе гранату от легендарного советского гранатомета РПГ-7. Среди своих аналогов он примерно так же популярен в мире, как среди стрелкового оружия автомат Калашникова. Гранатомет является индивидуальным оружием и может применяться против танков, САУ и другой бронетехники, а также живой силы противника и даже низколетящих воздушных целей.


Специальная военная операция стартовала на Украине в феврале прошлого года. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил в телевизионном обращении к россиянам. В качестве главных целей СВО он назвал демилитаризацию и денацификацию украинской территории. Позже российский лидер неоднократно заявлял, что спецоперация закончится лишь после полного выполнения поставленных задач.

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22 комментария
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  1. кредо
    кредо 18 апреля 2023 12:17
    +14
    Видел на ТВ этот эпизод.
    Похоже защита действительно спасла и танк и экипаж.
    Он сразу после взрыва продолжил бой.
    Добрая память конструкторам.
    1. Маз
      Маз 18 апреля 2023 12:41
      0
      А бпла , почти копия ланцета.!оперение один в один
      1. Ныробский
        Ныробский 18 апреля 2023 17:15
        +4
        Цитата: Маз
        А бпла , почти копия ланцета.!оперение один в один

        Да нет Маз, не один в один. На первый взгляд похоже, но не то... На покадровом просмотре видно, что гранату РПГ, примотанную зелёным скотчем, тащит дроныч с 4-мя винтами. Просто ракурс съёмки даёт такое визуальное восприятие, что эта шляпа с 4 крыльями как Ланцет.

  2. Комментарий был удален.
  3. incoggnoto
    incoggnoto 18 апреля 2023 12:19
    +3
    ну как бы танк должен выдерживать такие попадания, поэтому ну так себе информация..
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 18 апреля 2023 12:40
      0
      Интересно, что в/камера уцелела и продолжила съемку. На пошаговом просмотре видно, что отлетела какая-то огромная плита от танка, что не помешало его движению. Что бы это могло быть?
      1. мордвин 3
        мордвин 3 18 апреля 2023 12:52
        0
        Цитата: Сабуров_Александр53
        отлетела какая-то огромная плита от танка, что не помешало его движению. Что бы это могло быть?

        Дополнительная защита, наверно. А движение? Дед рассказывал, снаряд лейтенанта пополам разорвало, танк застрял. Вперед не едет. Башнер орет, давай назад. С кочки съехали задним ходом и здравствуй плен.
        1. LIONnvrsk
          LIONnvrsk 18 апреля 2023 15:52
          +1
          Цитата: мордвин 3
          снаряд лейтенанта пополам разорвало

          Вроде слова русские, а что написано - фиг его знает.
          Получается, что у лейтенанта был снаряд, который пополам разорвало! what
    2. barclay
      barclay 18 апреля 2023 12:55
      0
      Так то Вы правы, но не всегда такие моменты попадают в кадр.
  4. Русфанер
    Русфанер 18 апреля 2023 12:19
    +3
    Экипажу дай Бог здоровья и удачи! Хорошо, что не попали в башню!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 18 апреля 2023 12:22
    +6
    На этом видео видно, что прилетел дрон-камикадзе. А на днях обсуждали аналогичное где спорили, что же прилетело в танк. И вроде местность та же. Ребята молодцы, не только продолжили движение, но еще и стреляли выполняя поставленную задачу.
    1. Комментарий был удален.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy 18 апреля 2023 12:26
    +2
    Российский танк Т-72 выдержал удар дрона-камикадзе с противотанковым боеприпасом
    belay Чего на войне не бывает.... Крупнокалиберным пулеметом из Абрамса факел сделали.... request
  7. мордвин 3
    мордвин 3 18 апреля 2023 12:37
    0
    Специальная военная операция стартовала на Украине в феврале прошлого года. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил в телевизионном обращении к россиянам.

    А то мы не знаем...
    1. AlexVas44
      AlexVas44 18 апреля 2023 12:41
      +1
      Цитата: мордвин 3
      А то мы не знаем...

      А это больше букв, больше слов и больше гонорар.
    2. ALCA056000
      ALCA056000 18 апреля 2023 12:59
      0
      Вот мне тоже интересно, зачем эти лишние "буквы", деньги за это платят или просто понос словесный не остановить не могут.
  8. _просто
    _просто 18 апреля 2023 12:40
    -3
    Нам бы на Ланцеты тоже оснащать ПТ БЧ.
    1. barclay
      barclay 18 апреля 2023 12:53
      +1
      Изучите тему, уважаемый.
      ZALA Lancet может использоваться как для разведывательных, так и для ударных задач, имеет максимальную дальность полета 40—50 км[5] в зависимости от субверсии и максимальную взлетную массу (MTOW) около 12 кг. В боевом режиме он может быть вооружен как осколочно-фугасными, так и кумулятивными боевыми частям
  9. Морда
    Морда 18 апреля 2023 12:54
    0
    Вот вам и решётка помогла, установленная на танк она поспособствовала тому, что оператор БПЛА решил выполнить такой манёвр дроном-камикадзе. Хотя у РПГ заряда, если сформируется струя кума за глаза хватило бы, чтобы пробить сверху в крышу даже через решётку. Поэтому решётки надо доп. укреплять хотя бы шипами.
    Видно на видео, что дрон попал в скулу башни танка сверху и как итог броня скулы башни спасла. Хотя ВСУ метил под решётку между скулами и решёткой в место, где заканчивается броня и начинаются люки танка, а там броня 70-80 мм. Так что никакие конструкторы не спасли бы экипаж попади в крышу башни.
  10. Aleksandr65
    Aleksandr65 18 апреля 2023 13:00
    -1
    ПВО по цели пускает 2 ракеты для гарантии, с поставками бпла у украинцев проблем нет, скоро перейдут на патрулирование парами...
  11. СергейАлександрович
    СергейАлександрович 18 апреля 2023 13:21
    -2
    Ещё одно напоминание о том, что зенитный пулемет должен быть заменен автоматическим гранатометом с картечными зарядами и оснащен оптическим модулем обнаружения дронов.
    Или, по-другому, на танках срочно нужна активная защита КАЗ,
  12. Tim666
    Tim666 18 апреля 2023 13:34
    0
    Цитата: СергейАлександрович
    Ещё одно напоминание о том, что зенитный пулемет должен быть заменен автоматическим гранатометом с картечными зарядами и оснащен оптическим модулем обнаружения дронов.
    Или, по-другому, на танках срочно нужна активная защита КАЗ,

    Предлагаете Трофи у Израиля купить?
  13. AdAstra
    AdAstra 18 апреля 2023 13:57
    0
    Рад за экипаж машины боевой, но это частный случай, в данное время повезло и выдержал, а другому танку не повезло и не выдержал и с этим нужно что-то делать - чтобы всегда выдерживал.
  14. Землекоп
    Землекоп 18 апреля 2023 14:27
    0
    Ну так навесная динамическая защита клин клином вышибает то есть взрыв взрывом обнуляет. Вот эталонный пример ее работы. Встречный взрыв обнулил атакующий взрыв.