В районе населенного пункта Марьинка в ДНР российский танк Т-72 выдержал удар дрона-камикадзе с противотанковым боеприпасом. Это был FPV-беспилотник, вооруженный реактивной гранатой РПГ-7.
Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской Весны».
Удар БПЛА был нанесен по лобовой части боевой машины. Вреда танку и его экипажу он не причинил. Он лишь немного замедлился, но тут же продолжил выполнение боевой задачи. Скорее всего, проблем удалось избежать из-за установленной на Т-72 динамической защиты.
FPV-беспилотники несложны в управлении и относительно недороги. В украинской армии их часто применяют против российских сил в качестве дронов-камикадзе.
В описанном случае БПЛА нес на себе гранату от легендарного советского гранатомета РПГ-7. Среди своих аналогов он примерно так же популярен в мире, как среди стрелкового оружия автомат Калашникова. Гранатомет является индивидуальным оружием и может применяться против танков, САУ и другой бронетехники, а также живой силы противника и даже низколетящих воздушных целей.
Специальная военная операция стартовала на Украине в феврале прошлого года. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил в телевизионном обращении к россиянам. В качестве главных целей СВО он назвал демилитаризацию и денацификацию украинской территории. Позже российский лидер неоднократно заявлял, что спецоперация закончится лишь после полного выполнения поставленных задач.