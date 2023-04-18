Польский военный раскрыл новые подробности инцидента с немецкими танками и украинскими танкистами

Офицер запаса польской армии Петр Павелка рассказал об обстоятельствах, при которых получил значительные повреждения немецкий танк Leopard 2A4, на котором проходили обучение танкисты украинской армии.
По словам польского военного, украинские танкисты во время прохождения тренировки на полигоне в Польше буквально въехали одним танком на другой, в результате чего одна из немецких боевых машин лишилась башни. Офицер запаса польской армии признался, что ранее не видел, чтобы кто-то управлял танком в настолько неуклюжей манере.
Отмечено, что танкисты то ли не увидели другой танк, то ли не смогли предпринять мер по недопущению столкновения. О состоянии второго танка пока не сообщается.
Изначально сообщалось, что экипаж танка повёл машину в овраг, буквально врезавшись в итоге стволом танковой пушки в землю.
Ранее бывший глава Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы назвал поставляемые украинской армии немецкие танки Leopard переоцененными.
Чешский генерал напомнил, что турецкая армия задействовала аналогичную военную технику в ходе недавней военной операции в Сирии, где потеряла около десяти немецких танков за короткий промежуток времени.
По мнению экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, в случае наступления украинской армии западные танки будут уничтожены при помощи имеющихся у ВС РФ противотанковых ракетных комплексов и авиации.
Немецкое Минобороны ранее подтвердило, что на Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2A6. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Германия совместно с Польшей и другими странами одобрила поставки украинской армии двух батальонов танков Leopard 2, что составляет около 60 единиц военной техники, кроме того в течение текущего года планируется поставить ВСУ более 100 танков Leopard 1.