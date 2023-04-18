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Польский военный раскрыл новые подробности инцидента с немецкими танками и украинскими танкистами

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Польский военный раскрыл новые подробности инцидента с немецкими танками и украинскими танкистами

Офицер запаса польской армии Петр Павелка рассказал об обстоятельствах, при которых получил значительные повреждения немецкий танк Leopard 2A4, на котором проходили обучение танкисты украинской армии.


По словам польского военного, украинские танкисты во время прохождения тренировки на полигоне в Польше буквально въехали одним танком на другой, в результате чего одна из немецких боевых машин лишилась башни. Офицер запаса польской армии признался, что ранее не видел, чтобы кто-то управлял танком в настолько неуклюжей манере.

Отмечено, что танкисты то ли не увидели другой танк, то ли не смогли предпринять мер по недопущению столкновения. О состоянии второго танка пока не сообщается.


Изначально сообщалось, что экипаж танка повёл машину в овраг, буквально врезавшись в итоге стволом танковой пушки в землю.

Ранее бывший глава Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы назвал поставляемые украинской армии немецкие танки Leopard переоцененными.



Чешский генерал напомнил, что турецкая армия задействовала аналогичную военную технику в ходе недавней военной операции в Сирии, где потеряла около десяти немецких танков за короткий промежуток времени.

По мнению экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, в случае наступления украинской армии западные танки будут уничтожены при помощи имеющихся у ВС РФ противотанковых ракетных комплексов и авиации.

Немецкое Минобороны ранее подтвердило, что на Украину уже прибыли 18 танков Leopard 2A6. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Германия совместно с Польшей и другими странами одобрила поставки украинской армии двух батальонов танков Leopard 2, что составляет около 60 единиц военной техники, кроме того в течение текущего года планируется поставить ВСУ более 100 танков Leopard 1.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Минобороны Польши
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54 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B 18 апреля 2023 12:59
    +3
    По словам польского военного, украинские танкисты во время прохождения тренировки на полигоне в Польше буквально въехали одним танком на другой, в результате чего одна из немецких боевых машин лишилась башни.
    Не виноватая я!
    Оно само сломалось!
    (Никогда такого не было и вот опять!)
    1. barclay
      barclay 18 апреля 2023 13:01
      +5
      Офицер запаса польской армии признался, что ранее не видел, чтобы кто-то управлял танком в настолько неуклюжей манере.
      Просто укронациков что называется "понесло". На немецком танке, видимо, в них проснулись Гудерианы. Они во сне видели себя "немецкими танкистами", дали газу, а где тормоз - забыли спросить... wassat
      Но ничего, на войне все будет на яву.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 18 апреля 2023 13:09
        +1
        Цитата: barclay
        Офицер запаса польской армии признался, что ранее не видел, чтобы кто-то управлял танком в настолько неуклюжей манере.

        Хе, мне дядька рассказывал, как один тракторист танк водил. Снес шлагбаум, его за это премии лишили. И понизили разряд. Типа, не умеешь, не берись!
        1. carpenter
          carpenter 18 апреля 2023 14:07
          +2
          Цитата: мордвин 3
          Хе, мне дядька рассказывал, как один тракторист танк водил. Снес шлагбаум, его за это премии лишили.

          А у нас в деревне, тракторист на ДТ-75 прямо в магазин въехал, народ еле успел разбежаться.
          1. Летунъ
            Летунъ 18 апреля 2023 21:22
            +1
            Цитата: carpenter
            А у нас в деревне, тракторист на ДТ-75 прямо в магазин въехал, народ еле успел разбежаться.

            Да уж, ДТ-75 это известный болид, от него вообще сложно увернуться wassat
    2. ALCA056000
      ALCA056000 18 апреля 2023 13:03
      +3
      Старый анекдот: "Дали хо@@@лу в тюрьме в одиночной камере два стальных шара. Через день он один потерял, а второй сломал". А тут целый танк ....
      1. Курильщик
        Курильщик 18 апреля 2023 13:10
        +6
        Танкист механик(может всем экипажем) не хотел идти на убой, сдал назад - результат- списан из танкистов.. пойдет обучаться на кого нибудь еще.. а там и войне конец...

        А тот кто отличником был, может сгореть в ближайшие недели...
    3. 72jora72
      72jora72 18 апреля 2023 14:04
      0
      Оно само сломалось!
      (Никогда такого не было и вот опять!)
      Это из серии---Дай дураку стеклянный хрен, он себе им глаз выбьет(с).
    4. 2112vda
      2112vda Вчера, 07:32
      0
      Украинские "партизаны" в тылу врага громят немецкую технику. Танкистов нужно наградить.
    5. Бек69
      Бек69 Вчера, 08:01
      0
      Хорошая же поговорка:"Дуракам стеклянный член ровно на неделю!" Зараз хлопці імпортну техніку в порядок приведуть. Немцы и прочие сильно удивятс.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 18 апреля 2023 13:03
    +2
    Зацепили за ствол орудия,и вырвали всю башню.В январе 2022 у них на полигоне БМП протаранила танк.Эпически.Впрочем,подобная хрень случается во всей армиях мира
    1. carpenter
      carpenter 18 апреля 2023 14:21
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Впрочем,подобная хрень случается во всей армиях мира

      В 19 января 1988 года, танк Т-64А въехал в Ж/Д состав, недалеко от Форст Цинны.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 18 апреля 2023 15:42
        0
        Это уже катастрофа.Там были погибшие восточные немцы.Я имею в виду подобные "мелочи" на полигонах.Пожары,столкноверия
  3. monetam
    monetam 18 апреля 2023 13:03
    +2
    Офицер запаса польской армии признался, что ранее не видел, чтобы кто-то управлял танком в настолько неуклюжей манере.
    - ну так неудивительно. ну нельзя достигнуть приемлемого мастерства при работе такой техникой за считанные недели обучения ! И все эти влажные укро-мечты, что вот да, полгодика попрактиковаться, и будут их летчики на F-16 чудеса показывать - из той же серии. А то решили, что танком управлять можно так же легко, как велосипедом. И главное в бою - это просто выехать на тнке на поле боя, что бы враги сразу разбежались от одного только вида "Леопарда".
    1. APASUS
      APASUS 18 апреля 2023 13:22
      0
      Цитата: monetam
      нельзя достигнуть приемлемого мастерства при работе такой техникой за считанные недели обучения

      Золотые слова. Я уже писал ,что техники из Афгана поставили всю авиацию ,к забору, за два года
  4. tralflot1832
    tralflot1832 18 апреля 2023 13:04
    +3
    Такая огромная башня и трое в башне топчатся на этом маленьком вращающийся полике.Водила вообще своей жизнью живёт.Посмотоим как башня держит удар ,фугасом 152 мм.
    1. AlexVas44
      AlexVas44 18 апреля 2023 13:15
      +2
      Так топчется только один. Укронацисты решили , что это будет негр, но ещё не решили где их взять. laughing
      1. al3x
        al3x 18 апреля 2023 13:53
        +2
        Мазутом обмажут заряжающего, сойдёт за негра. laughing
    2. nepunamemuk
      nepunamemuk 18 апреля 2023 15:37
      +2
      зачем фугас?
      достаточно оврага...
    3. -Paul-
      -Paul- 18 апреля 2023 16:59
      0
      Посмотрим как башня держит удар ,фугасом 152 мм...

      Не держит никак, от слова вообще.
      Родственники кошки не дадут соврать, башня отлетает на раз, что у Пантеры, что у Тигра... у Лео отлетит также.
  5. HAM
    HAM 18 апреля 2023 13:04
    +4
    Безбашенные и танки и танкисты......
  6. oleg1263
    oleg1263 18 апреля 2023 13:04
    +3
    Интересно , а первому уничтожившему премия положена ?
    1. роман66
      роман66 18 апреля 2023 13:12
      +3
      Помнится, какой-то французкий футболист требовал премиальные за автогол
      1. kit88
        kit88 18 апреля 2023 13:23
        0
        Дали?
        Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
        1. роман66
          роман66 18 апреля 2023 14:05
          +1
          Если только звездюлей отсыпали lol
          Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации
  7. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке 18 апреля 2023 13:04
    +1
    Ранее бывший глава Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы назвал поставляемые украинской армии немецкие танки Leopard переоцененными.

    Дуракоупорность оказалась не достаточной.
    1. инженер74
      инженер74 18 апреля 2023 13:17
      +5
      Цитата: ДымОк_в_дЫмке

      Дуракоупорность оказалась не достаточной.

      Предлагаю решение данной проблемы: башню обварить по погону wassat
      Не стоит благодарности hi
      1. Старый_геолог
        Старый_геолог 18 апреля 2023 14:30
        +3
        Поддержу, я бы еще и пушку заварил, и катки поприхватывал, чтобы не отваливались wassat
      2. -Paul-
        -Paul- 18 апреля 2023 17:01
        +1
        Заодно будет держать 152 мм, может и больше laughing
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев 18 апреля 2023 13:14
    +5
    Поправьте меня если я ошибаюсь - простой кинетический удар с силой эквивалентной массе 60 тонн выворачивает башню этой гордости сумрачного тевтонского гения? А это значит, что ЛЮБАЯ КИНЕТИЧЕСКАЯ БОЛВАНКА на дистанции меньше километра калибром от 152 мм будет с этой банкой поступать ровно так же??? Таки сумели меня сегодня удивить...
    1. инженер74
      инженер74 18 апреля 2023 13:53
      0
      Прикинул: энергия удара условного танка 50т, 50км/ч и условного снаряда 30кг, 500 м/с, 4.8мДж и 3.75мДж соответственно... Странно это recourse
    2. Dim114
      Dim114 18 апреля 2023 13:57
      +3
      Тут мало силу приложить, ещё момент (рычаг) нужен ввиде ствола орудия. Ну или 2 укроэкипажа
      1. Dim114
        Dim114 18 апреля 2023 14:00
        0
        В обезбашенный танк удар пришёлся в район эжектора походу
    3. al3x
      al3x 18 апреля 2023 14:01
      0
      Я ни разу не танкист, но тоже подумал, этак любое попадание по башне крупным калибром будет либо срывать её с погона полностью либо будет ловить клина.
    4. carpenter
      carpenter 18 апреля 2023 14:28
      0
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Таки сумели меня сегодня удивить...

      А чему тут удвляться, в школе физику все учли, должны знать.
  9. Lynx2000
    Lynx2000 18 апреля 2023 13:16
    +8
    Изначально сообщалось, что экипаж танка повёл машину в овраг, буквально врезавшись в итоге стволом танковой пушки в землю.

    Вспоминаю разговоры лет пять-шесть назад, что у Абрамсов и Леопардов башни не срывает, БК не детонирует, укладка в другом месте и т.д. Фото прикладывались Абрамсов "без головы" из Иемена и турецких Леопардов "без головы" из Сирии.

    Но, ук-ры они всегда впереди планеты всей, и, доказали что у Леопарда можно башню сорвать без поражения танка и детонации БК. laughing
  10. Roman 57 rus
    Roman 57 rus 18 апреля 2023 13:26
    +5
    На передовую доедут не только лишь все....мало кто сможет это сделать..
  11. fiv
    fiv 18 апреля 2023 13:46
    +10

    Так воно зараз як того и усе тут. Ось и дывысь, куды повернулося
  12. Егор Адашев
    Егор Адашев 18 апреля 2023 14:04
    +1
    Цитата: Dim114
    Тут мало силу приложить, ещё момент (рычаг) нужен ввиде ствола орудия. Ну или 2 укроэкипажа

    Значит будут не четное количество поставлять laughing
  13. Тополь
    Тополь 18 апреля 2023 15:02
    +1
    Не, ну понятно, что у танка нет зеркал заднего вида, поэтому тот, который задом сдавал, не видел куда едет. Не понятно, чё задние-то так просто сидели? Побибикать что ли не могли?
    1. Hagen
      Hagen 18 апреля 2023 15:47
      0
      Цитата: Тополь
      Не, ну понятно, что у танка нет зеркал заднего вида, поэтому тот, который задом сдавал, не видел куда едет.

      На Лео есть и зеркала заднего вида по обоим бортам, и камера заднего обзора для механика-водителя. Это на наших танках (и прочих "гуслях") не было (во всяком случае до конца 90-х).
  14. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша 18 апреля 2023 15:32
    0
    Это зрада! Наехавший точно был агентом "клятих москалей"! Надо его поймать! И будет всем перемога и Щастье! /издевательски ржёт/ :)


    З.Ы. Для совсем тупых -гуглите слово "сарказм".
  15. Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша 18 апреля 2023 15:35
    +1
    Цитата: Егор Адашев
    Цитата: Dim114
    Тут мало силу приложить, ещё момент (рычаг) нужен ввиде ствола орудия. Ну или 2 укроэкипажа

    Значит будут не четное количество поставлять laughing



    Не обязательно чётное! Как ни будут они сталкиваться между собой, всё равно один останеца вне зависимости от чётности или нечётности первоначального количества!
    Остаться должен только один! :)
  16. Черепавлик
    Черепавлик 18 апреля 2023 15:40
    0
    Дай дурному стеклянный танк - он и его разобьет и руки порежет.
  17. Правдодел
    Правдодел 18 апреля 2023 16:08
    0
    инцидент с немецкими танками и украинскими танкистами

    Ничего, с украинскими танкистами еще и не такое может случиться. Скоро увидим...
  18. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов 18 апреля 2023 16:14
    +1
    "Они поломатые!" (с) Джа-Джа Бинкс, Star Wars.
  19. 16112014nk
    16112014nk 18 апреля 2023 17:09
    0
    прибыли 18 танков Leopard

    Считалочка на новый лад :
    Один наехал на другого, и их осталось 17. good
  20. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny 18 апреля 2023 17:24
    0
    укротанкачей наградить медалью! приказ объявить по всем СМИ.
  21. Георгий Сафарьянц
    Георгий Сафарьянц 18 апреля 2023 22:21
    0
    Война. Это. Хорошо. Можно. Умереть. Молодым. И. Не. Мучиться. В. Старости. От. Простатита. И. Баб.
  22. tank64rus
    tank64rus Вчера, 10:15
    0
    В Интернете есть сюжет,где немецкие танкисты пытались повторить "прыжок" Т-90 на "Леопарде". Тоже, чуть не оказались без пушки и башни. Может экипаж укров решил попробовать лучше ли "Леопард", в прыжке чем русский танк. У нас в танковой дивизии в начале 80-х,тоже были любители "прыгнуть" на танке, несмотря на запрет и кары от начальства.
  23. dump22
    dump22 Вчера, 14:06
    0
    Вот и есть первый выведенный из строя танк Леопард.
  24. Grossvater
    Grossvater Вчера, 20:05
    0
    Если дать не слишком сообразительному человеку стеклянный предмет продолговатой формы, он не только его разобьёт, но и сам порежется laughing!
  25. certero
    certero Сегодня, 07:05
    +1
    Опять смешные рассказы пошли про противника. Такое впечатление, как все забыли как здесь год назад рассказывали про страну 404 ну который практически нет армии.
    Любой кто служил в советской или российской армии в танковых войсках может рассказать ни один случай различных прикольных вещей по поводу танков. Это что, повод для выводов о беспомощном противнике?
    Леопард особенно a6 очень опасный и трудный для поражения танк особенно с учётом того что их активно оснащают динамической защитой.
  26. mavrus
    mavrus Сегодня, 12:05
    0
    То есть премию за первый уничтоженный Леопард можно уже вручать в торжественной обстановке?