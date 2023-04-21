Противотанковые РСЗО: эффективный способ уничтожения вражеских танков на Украине

300 мм
Какой самый лучший танк НАТО? Правильно, сгоревший. А какой самый лучший танк НАТО из сгоревших? Пылающий на удалении в несколько километров от передовых российских подразделений. Очень желательно вне зоны прямой видимости. Все разговоры о поражении «Леопардов» и «Челленджеров» из ПТРК и гранатометов говорят о том, что натовские танки планируют подпускать на расстояние в пару-тройку километров, несколько сотен и даже десятков метров. Теоретически это означает, что бронемашины безнаказанно пройдут этап оперативного развертывания в боевые порядки. Между тем именно здесь англо-германо-американский зверинец необходимо бить, пока танки не успели проявить свои боевые качества на поле боя.
По хорошо разведанным целям в стратегической глубине обороны противника применяются крылатые и оперативно-тактические ракеты. Например, знаменитый «Искандер-М» может снаряжаться широким ассортиментом кассетных боевых частей, в том числе и кумулятивными суббоеприпасами. Несколько десятков таких «даров с небес» способны унести на тот свет более роты удачно расположенных танков ВСУ. Только вот есть несколько ограничений.
Во-первых, на второй год спецоперации украинские военные давно уяснили все прелести массового скопления бронетехники и будут рассредоточивать танки.
Во-вторых, за несколько сотен километров от линии фронта крайне непросто обнаружить даже большую массу техники. Да и дороговаты ракеты комплекса «Искандер» для массового противотанкового применения.
РСЗО «Смерч». Источник: enewz.ru
Если исключить вышеуказанные оружейные системы, то наиболее универсальной и мощной противотанковой колесницей выступает РСЗО «Смерч» всех вариантов и исполнений. 300-мм реактивного снаряда даже с осколочно-фугасной боевой частью вполне хватит для поражения любого танка и натовского, и советского образца. Только надо уложить снаряды с 95 килограммами ВВ в непосредственной близости от бронемашины. Гораздо эффективнее кассетные боеприпасы 9М55К1, снаряженные самонаводящимися изделиями «Мотив-3М».
Pеактивный снаряд 9М55К1
Каждый суббоеприпас несет снарядоформирующий заряд массой 4,5 кг – это классическое ударное ядро, особо опасное для верхних проекций бронетехники. Инфракрасная система наведения корректирует спуск каждого «Мотива-3М» на парашюте и ориентирует боеприпас на цель. Подрыв может осуществляться на удалении до 150 метров – бронепробитие не менее 70 мм. В качестве варианта в снаряде могут размещаться самонаводящиеся суббоеприпасы 9Н268, которые выгодно отличаются большей бронепробиваемостью – до 100 мм.
Ударное ядро эффективнее кумулятивного песта гораздо большим запреградным действием по цели. Каждый снаряд «Смерча» несет пять противотанковых боеприпасов, то есть в одном пакете направляющих скрыто 60 «Мотивов» или 9Н268. Позволим себе немного оптимизма – на каждый украинский «Леопард» в таком случае приходится почти полтора ударных ядра. Максимальная дальность стрельбы изделием 9М55К1 составляет 70 км.
Реактивный снаряд 9М55К7
Еще более совершенен реактивный снаряд 9М55К7, также входящий в боекомплект «Смерча» – у него сразу двадцать малогабаритных самоприцеливающихся противотанковых боеприпасов, каждый из которых пробивает до 70 мм гомогенной брони.
Теоретически для танка могут быть опасны 300-мм реактивные снаряды 9М55К5 с кумулятивно-осколочными элементами. В головной части боеприпаса размещается 616 миниатюрных суббоеприпасов с 35 граммами взрывчатки в каждом. Опасность такие свободно рассеивающиеся элементы могут иметь только для крышки моторно-трансмиссионного отделения, либо если случайно прилетят в открытый люк.
Мина ПТМ-3. Источник: vpk.name
Для «оперативной дистанционной постановки противотанковых минных полей, как перед подразделениями боевой техники противника, находящимися на рубеже атаки, так и в районе их сосредоточения», предназначены реактивные снаряды 9М55К4. В каждом боеприпасе скрыто 25 мин ПТМ-3, способных пробивать как днище танка, так и перебивать гусеницу. Изделие снабжено магнитным датчиком цели, реагирующим на большие массы стали – танки, БМП и БТР.
Как гласит инструкция по эксплуатации, образовавшийся при взрыве поражающий элемент пробивает днище машины. Если наехать на ПТМ-3 колесом или гусеницей, то мина сработает как фугасный заряд – колесо оторвет, гусеницу перебьет. Примечательно, что обезвредить мину можно только уничтожением – любое перемещение вызовет реакцию датчика магнитного поля Земли.
Кассетный блок КПТМ-4 с двумя минами ПТМ-4. Источник: imp-navigator.livejournal.com
Пара ПТМ-4 в Сирии. Видны устройства для ориентации мин в полете. Как утверждается, сбрасывали с кассетными авиабомбами. Источник: diana-mihailova.livejournal.com
В 1990-е годы на вооружении появилась мина ПТМ-4. Она почти на два килограмма легче предшественницы, но не менее убойная. Мина снабжена специальным ориентирующим устройством-чехлом, который приземляет изделие кумулятивным корытообразным желобом вверх. Уже на земле чехлы отстреливаются. Мина выгодно отличается минимальным демаскирующим силуэтом. Принцип работы мины аналогичен ПТМ-3 – электромагнитный датчик пробивает днище бронемашины или перерубает гусеницу. На броне изделие оставляет сквозное отверстие диаметром от 30 мм и формирует массу заброневых осколков.
220 мм
Следующей в табели о рангах стоит 220-мм система «Ураган», которая лишена специфических противотанковых боеприпасов для атаки сверху. Только работа в качестве дальнобойного минного заградителя. Для «Урагана» используется боеприпас дистанционного минирования 9М27К2, снаряженный двумя дюжинами противотанковых инженерных боеприпасов. Это изделия ПТМ1-Г массой 1,6 кг, выполненные из полиэтилена, и относятся они к противогусеничным минам. Более килограмма взрывчатки способно обездвижить любую бронемашину. Обычно такими подарками оперативно закидывают районы предполагаемого выдвижения техники противника – время самоликвидации не более 40 часов.
РСЗО «Ураган». Источник: zr.ru
Также два срока приходится ждать перед ликвидацией мины ПТМ-3. Устройство не подразумевают снятие мины – только уничтожение. Лучше под колесами противника. Интересно, что в инструкции по эксплуатации запрещается ликвидировать мины накладным зарядом до истечения 80 часов с момента взвода. Если совсем приспичит, то можно расстрелять из пулемета. Детонатор ПТМ1-Г срабатывает от деформации полиэтиленового корпуса и пластичного ВВ внутри мины. «Ураган» может работать снаряженными минами снарядами 9М27К2 на максимальную дальность до 34 км, однако рабочее расстояние варьируется от 7,5 до 23 км. Одним залпом система делает непроходимой для любой техники около 150 гектаров территории.
Макет мины ПТМ1Г. Источник: guns.allzip.org
ПТМ1-Г не единственные противотанковые мины, которыми могут снаряжаться снаряды РСЗО «Ураган». 220-мм боеприпас дистанционного минирования 9М29 несет в себе девять электромагнитных мин ПТМ-3, речь о которых шла выше. На этом специфические противотанковые возможности «Урагана» заканчиваются, разве что можно ударить залпом термобарических 9М51 «Карантин».
Такие танк поджечь смогут, а затекающая через открытые люки горячая ударная волна сделает много плохого с экипажем. В этом случае РСЗО работает дальнобойным аналогом системы ТОС-1. Еще более мощный термобарический боеприпас 9М55С имеется у «Смерча» – при попадании в цель образуется участок термического поля диаметром в 25 метров. Температура при этом повышается до 1 000 градусов. Танк, если не перевернется, то сгорит точно.
122 мм
Продолжая обсуждение темы противотанковых возможностей РСЗО, перейдем к младшим моделям – машинам «Град» и «Торнадо-Г». Здесь налицо плоды унификации со старшими моделями линейки отечественных систем залпового огня. 122-мм снаряды могут и мины противотанковые по полям разбросать, и засыпать противника кумулятивными свободнопадающими элементами, и самоприцеливающиеся ударные ядра обрушить.
«Град-1». Источник: wikipedia.org
Снаряд 9М218
Снаряд 9М217
Достаточно компактные и мобильные РСЗО на базе тактических грузовиков «Урал» и «КамАЗ» неплохо заточены на борьбу именно с танками противника. Не стоит забывать, что на складах длительного хранения еще немало машин «Град-1» на платформе ЗиЛ-131 (36 направляющих) и «Град-В» с дюжиной направляющих на базе ГАЗ-66. Максимальная дальнобойность боеприпасов в 30 км делает системы грозными врагами бронированной техники.
Начать стоит со снаряда 9М217 с двумя упоминаемыми самонаводящимися «Мотивами» внутри. Для легкой бронетехники больше подойдет 9М218 – уменьшенная копия тяжелого 300-мм снаряда с кумулятивно-осколочными поражающими элементами. Только в боеприпасе для «Смерча» таких скрывается 616 штук, а для снаряда «Града» предусмотрено 45. Три электромагнитные мины ПТМ-3 скрываются в корпусе снаряда дистанционного минирования 9М28К.
Реалии спецоперации диктуют особые способы борьбы с бронированной техникой противника.
С одной стороны, авиация не может зайти в тыл ВСУ и отработать по танкам ПТУРами и кумулятивными бомбами. Точнее – может, но тогда у России не останется ВКС в считанные месяцы.
С другой стороны, подпускать танки НАТО на расстояние эффективной работы ПТУРов и гранатомётов нельзя – потери среди противотанкистов будут неизбежными и немалыми. На дальностях от 3 до 70 км у Российской армии есть целый арсенал противотанковой техники, и РСЗО с кассетными снарядами здесь на первых ролях.