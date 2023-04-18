Президент Белоруссии на встрече с главой ДНР: Мы выражаем готовность оказать содействие и поддержку Донецку

Впереди ещё много работы, ведь нужно восстанавливать предприятия, сельское хозяйство, создавая благоприятные условия для жизни людей. По этой причине мы намерены оказать соответствующую помощь и поддержку с тем, чтобы избавить людей в этом регионе от страданий. Я жду от вас откровенного разговора, так что давайте вместе поделимся мнениями на этот счёт

Как там продвигаются дела на фронте? Я ведь знаю о том, что у вас там идут интенсивные бои и севернее, и южнее. Да и в направлении самого Донецка тоже

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин прибыл в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главы белорусского государства.В ходе беседы белорусский лидер выразил готовность оказать содействие Донецку по восстановлению и нормализации жизни людей, выразив сожаление в связи с непрекращающимися боевыми действиями и обстрелами, которым подвергается мирное население.Вот что следует из заявления президента республики:В то же время белорусский президент заявил Пушилину о том, что хотел бы лично услышать от него о текущей ситуации в республике.– Александр Лукашенко.Денис Пушилин, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за тёплый приём, отметив при этом, что всегда чувствует традиционное гостеприимство со стороны Республики Беларусь.Кстати говоря, ранее врио главы ДНР уже заявлял о планах республики по привлечению инвестиций, в том числе из Беларуси. Об этом он рассказал в интервью государственному телеканалу «Беларусь-1». Также тогда в беседе с корреспондентом он отметил заинтересованность ДНР в развитии строительства, машиностроения и аграрного сектора.Напомним, что это не первый визит Пушилина в Белоруссию. В прошлом году он уже посещал республику вместе с секретарём Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, а также послом РФ в РБ Борисом Грызловым. Тогда они возложили цветы в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в честь памяти героев, оборонявших крепость во времена ВОВ и отдавших свои жизни во имя Победы.