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Президент Белоруссии на встрече с главой ДНР: Мы выражаем готовность оказать содействие и поддержку Донецку

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Президент Белоруссии на встрече с главой ДНР: Мы выражаем готовность оказать содействие и поддержку Донецку

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин прибыл в Минск на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Эту информацию подтвердили в пресс-службе главы белорусского государства.


В ходе беседы белорусский лидер выразил готовность оказать содействие Донецку по восстановлению и нормализации жизни людей, выразив сожаление в связи с непрекращающимися боевыми действиями и обстрелами, которым подвергается мирное население.

Вот что следует из заявления президента республики:

Впереди ещё много работы, ведь нужно восстанавливать предприятия, сельское хозяйство, создавая благоприятные условия для жизни людей. По этой причине мы намерены оказать соответствующую помощь и поддержку с тем, чтобы избавить людей в этом регионе от страданий. Я жду от вас откровенного разговора, так что давайте вместе поделимся мнениями на этот счёт

В то же время белорусский президент заявил Пушилину о том, что хотел бы лично услышать от него о текущей ситуации в республике.

Как там продвигаются дела на фронте? Я ведь знаю о том, что у вас там идут интенсивные бои и севернее, и южнее. Да и в направлении самого Донецка тоже

– Александр Лукашенко.

Денис Пушилин, в свою очередь, поблагодарил Лукашенко за тёплый приём, отметив при этом, что всегда чувствует традиционное гостеприимство со стороны Республики Беларусь.

Кстати говоря, ранее врио главы ДНР уже заявлял о планах республики по привлечению инвестиций, в том числе из Беларуси. Об этом он рассказал в интервью государственному телеканалу «Беларусь-1». Также тогда в беседе с корреспондентом он отметил заинтересованность ДНР в развитии строительства, машиностроения и аграрного сектора.

Напомним, что это не первый визит Пушилина в Белоруссию. В прошлом году он уже посещал республику вместе с секретарём Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком, а также послом РФ в РБ Борисом Грызловым. Тогда они возложили цветы в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» в честь памяти героев, оборонявших крепость во времена ВОВ и отдавших свои жизни во имя Победы.
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/ru
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14 комментариев
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  1. роман66
    роман66 18 апреля 2023 13:15
    -3
    По этой причине мы намерены оказать соответствующую помощь и поддержку

    Да хоть бы пулемёт прислал
    1. Курильщик
      Курильщик 18 апреля 2023 13:17
      +8
      Цитата: роман66
      По этой причине мы намерены оказать соответствующую помощь и поддержку

      Да хоть бы пулемёт прислал

      Пусть Батька пулемет держит на границе с НАТО(Польша, Трибалтика), а вот промышленным потенциалом Беларусь может помочь не только Донецку...Взять тот же МАЗ - десяток машин на коммуналку - большое дело, а Беларусь даст и много больше этого!
      1. bayard
        bayard Вчера, 00:21
        0
        Цитата: Курильщик
        Пусть Батька пулемет держит на границе с НАТО

        Эт точно - Белоруссия с трёх сторон зажата НАТО , ей самой пулемёты нужны . А вот белорусской молочки в Донецке хватает - сметана , масло , сыры . Причём уже давно . От МАЗов для коммуналки тоже не откажемся .
  2. monetam
    monetam 18 апреля 2023 13:18
    +9
    На самом деле очень важный визит- это ведь фактическое признание того, что Лукашенко признал новые области в составе России. Политическое значение будет куда важнее экономических последствий.
    1. Курильщик
      Курильщик 18 апреля 2023 13:22
      0
      тут не только признание новых областей в составе России, тут встречаются главы субъектов Большой Страны...
    2. Ярослав Тэккель
      Ярослав Тэккель 18 апреля 2023 20:48
      0
      А что, участие Белоруссии в военных действиях на стороне РФ (по определению ООН предоставление своей территории для действий против Украины равно нападению на Украину) имело недостаточное политическое значение?
  3. sdivt
    sdivt 18 апреля 2023 16:55
    +2
    Цитата: monetam
    фактическое признание того, что Лукашенко признал новые области в составе России

    Поставил плюс Вашему комментарию, но не могу не спросить
    Существует ли официальное признание (де-юре) Белоруссией принадлежность новых территорий России? В том числе - Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области?
    1. ettore
      ettore 18 апреля 2023 17:19
      +1
      Цитата: sdivt
      Существует ли официальное признание (де-юре) Белоруссией принадлежность новых территорий России? В том числе - Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области?

      А, Беларусь должна признавать Россию целиком, как государство, или по частям как сборник независимых государств? Россия признаёт Беларусь как единое государство или каждую область отдельно?
  4. sdivt
    sdivt 18 апреля 2023 18:22
    0
    Цитата: ettore
    Беларусь должна признавать Россию целиком, как государство, или по частям как сборник независимых государств?

    Ответ, достойный дипломата!)
    Браво!
    Хотя, я бы вместо этой блестящей тирады предпочел бы более короткий, но информативный ответ
    А теперь давайте по сути.
    Россию признают ВСЕ государства мира. Вообще все, без исключения.
    А вот принадлежность Крыма России - меньше десятка.
    Поэтому, Ваш ответ, сам по себе - блестящ, но ситуацию он не проясняет От слова - никак.
    1. ettore
      ettore 18 апреля 2023 19:35
      -2
      Цитата: sdivt
      Россию признают ВСЕ государства мира. Вообще все, без исключения.
      А вот принадлежность Крыма России - меньше десятка.

      А, Россия очень в этом нуждается? И в свете признания Беларусью Крыма почему-то забывают предъявить ещё признание Курил.
      И после встречи Лукашенко с главой ДНР, странно говорить о признании.
  5. sdivt
    sdivt 18 апреля 2023 20:08
    0
    Цитата: ettore
    Россия очень в этом нуждается?

    Вообще-то - да. Это принципиальная наша позиция.
    И ещё по поводу признания:
    В конце 2021 (кажется) кто-то из белорусского парламента упомянул, что Минск (парламент республики) и так считает Крым российским. В ответ на это Песков ответил достаточно резко, что парламент не вправе самостоятельно, без президента, озвучивать такие вещи, и что Москве необходимо услышать официальное мнение президента Белоруссии по этому вопросу.
    Так что - да, официальное признание для нас - важно.
    Я ответил на Ваш вопрос?

    1. ettore
      ettore 18 апреля 2023 20:28
      -4
      Цитата: sdivt
      В ответ на это Песков ответил достаточно резко, что парламент не вправе самостоятельно, без президента, озвучивать такие вещи, и что Москве необходимо услышать официальное мнение президента Белоруссии по этому вопросу.

      Кто такой Песков, чтобы решать какие права у парламента другой страны и диктовать что делать парламенту и президенту ? Чем его поведение в данном случае отличается от поведения США по отношению к другим? Ну раз отказались принимать признание от законодательного органа, это признание было однозначно согласовано с президентом, чего тогда обижаться?
      Россия же не признаёт Вильно и Друскининкай белорусской территорией, были переданы Литве, так же как Крым Украине.
  6. sdivt
    sdivt 18 апреля 2023 20:32
    +1
    Цитата: ettore
    Кто такой Песков, чтобы решать какие права у парламента другой страны

    Понял Вас)
    Очевидно, Вы не из России.
    Были бы россиянином - знали бы, что Песков - официальный представитель Кремля, и всё, что он говорит - это трансляция кремлёвского мнения. Ровно того, что ему поручено озвучить. И не более.
    Ну, Вам простительно, видимо, Вы этого не знали)
    1. ettore
      ettore 18 апреля 2023 20:53
      -2
      Я знаю, кто такой Песков и слышал такое из его уст, что представлять это позицией Кремля сложно. И по поводу логики этого человека,
      В ответ на это Песков ответил достаточно резко, что парламент не вправе самостоятельно, без президента, озвучивать такие вещи,
      , раз парламент не вправе самостоятельно это делать, но всё же озвучил признание - значит президент дал добро.