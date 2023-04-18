Тактическая медицина: не аптечкой единой

О военных медиках, которые без преувеличения творят чудеса сказано и написано много. Однако в ходе вооруженного конфликта, непосредственно на поле боя, каждый его участник в любой момент должен быть готов самостоятельно, а главное, оперативно оказать помощь товарищу по оружию или себе.
Именно для этих целей существует тактическая медицина, основы которой проходят, как военные, так и бойцы спецподразделений, а также работники правоохранительных органов и МЧС. О том, как проводится соответствующая подготовка, рассказывает в своем новом фильме «Военная приемка».
Не аптечкой единой в этом деле.
Стоит отметить, что тактическая медицина — это очень большой раздел специализированных знаний, на освоение которых нужно время. Многие ошибочно считают, что данная дисциплина сводится, грубо говоря, к умению наложить жгут.
К слову, и последнюю манипуляцию проделать не так просто. Нужно знать нюансы. Например, нельзя накладывать жгут непосредственно на кожу, обязательно необходимо подложить ткань или производить манипуляцию поверх одежды. Естественно, данная мера для остановки кровотечения применяется исключительно при ранении в конечность.
Кроме того, тот же жгут Эсмарха, желательно, потренироваться накладывать на манекене. Несмотря на свою «безотказность», он все же не так удобен, как турникет. Именно поэтому многие военные предпочитают класть в аптечку последний вариант.
Касательно аптечки, здесь также есть свои нюансы. Вообще, инструкторы по тактической медицине рекомендуют ее комплектовать, как говорится, «под себя». Однако есть набор средств оказания первой помощи, который должен быть у всех без исключения.
В частности, из рекомендованного: пара жгутов, стерильный перевязочный пакет, ножницы, два шприца, спиртовая салфетка, пластырь на тканевой основе, эластичный бинт и обязательно маркер, чтобы записать время наложения жгута. Нужно помнить, что он накладывается не более, чем на 2 часа летом и на 1 час зимой.
Медикаменты, в идеале, нужно подбирать индивидуально, с учетом переносимости. В противном случае, к ранению вы рискуете получить анафилактический шок.