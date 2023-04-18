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Пресс-секретарь президента рассказал о посещении главой государства освобожденных территорий

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Пресс-секретарь президента рассказал о посещении главой государства освобожденных территорий

Глава российского государства Владимир Путин посетил Херсонскую область и Луганскую Народную Республику в понедельник, 17 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


По утверждению Пескова, любые предположения о том, что глава государства мог отправиться на освобожденные территории в иное время, являются ошибочными. Пресс-секретарь президента также отметил, что упоминание Путиным праздника Пасхи в Херсонской области не говорит о более ранней дате поездки (Пасху Россия отметила в этом году 16 апреля). Ведь Пасха длится у православных христиан 40 дней.

Как заявил представитель Кремля, для президента России Владимира Путина важно бывать в новых регионах, освобожденных в результате специальной военной операции. Он проверяет штабы войск и получает на месте оперативную информацию о ходе специальной военной операции.

Уделил внимание руководитель пресс-службы президента и другим важным вопросам. В частности, он отметил, что сейчас формируется программа очередного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), есть наработки по приглашению ряда иностранных лидеров.

Относительно мирных инициатив по Украине Песков отметил, что Россия готова прислушаться к любым идеям, которые бы позволили урегулировать ситуацию, но при этом принимали бы во внимание интересы Москвы.

Представитель главы государства также отдельно отметил, что инициативе Бразилии по урегулированию конфликта, которую ранее озвучивал президент этой латиноамериканской страны Лула да Силва, рано давать оценки. Надо сначала узнать, какие нюансы предполагает бразильское предложение, и уже затем делать соответствующие выводы.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 13:28
    -1
    Лула да Силва,
    А это не футболист?....
    1. Маз
      Маз Сегодня, 13:40
      +2
      "Дай Бог, чтоб милостию неба, рассудок на Руси воскрес..."
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 15:48
      0
      Цитата: мордвин 3
      Лула да Силва,
      А это не футболист?....

      Ну, это примерно также, как "Эрзя" и "Ферзь". yes
  2. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 13:30
    0
    Когда Путин посетит Украинскую Народную Республику в Киеве и Одесскую Народную Республику в Одессе?
  3. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 14:03
    +1
    "Как заявил представитель Кремля, для президента России Владимира Путина важно бывать в новых регионах, освобожденных в результате специальной военной операции."

    Именно поэтому сдали Херсон? А до него и Харьковскую область.
  4. Ив762
    Ив762 Сегодня, 14:06
    0
    what И что это было???
    Ремейк "облета Москвы Тихвинской иконой" в преддверии бандерлогского наступления? Всё настолько xpенoвo?
    PR-ков и политтехнологов "верховного" надо б на фронт в "Вагнер" сослать... am
  5. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 14:14
    0
    И куда же нам без ПМЭФ! Без "инвестора" Киркорова и Дани Милохина. В 2023 г просто необходимо пригласить "международных инвесторов" Галкина и Макаревича с песней про " СВО". И "большого патриота" Урганта с вечерней программой.