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Бывший глава украинского правительства: Украина может стать беднейшей страной мира

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Бывший глава украинского правительства: Украина может стать беднейшей страной мира

Украина может стать беднейшей страной мира вследствие массового оттока населения за рубеж. Об этом заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров.


Азаров подчеркнул, что из-за проводимой нынешним киевским режимом тотальной мобилизации увеличился отток из Украины граждан. Они стремятся любыми путями избежать отправки на фронт и вероятной гибели в ходе боевых действий. Кроме того, жители Украины продолжают покидать свои дома с целью наладить свою жизнь и обеспечить себе перспективы на будущее.

Ранее бывший украинский премьер отмечал зависимость украинской армии от оказываемой западными союзниками военной и финансовой поддержки, в случае прекращения которой боевики киевского режима потерпят неминуемое поражение.

После начала вооруженного конфликта на Украине страну покинуло около восьми миллионов беженцев, почти половина из которых выбрала Россию в качестве страны для своего пребывания. На втором месте по количеству украинских беженцев находится Польша, где, согласно статистическим данным ООН, находится около двух миллионов граждан Украины. Кроме того популярными странами для вынужденных переселенцев из Украины стали Германия, Чехия, Италия, Испания, Турция, Болгария, Великобритания и Франция. Кроме того, некоторое количество беженцев из Украины находится в Румынии, Молдавии, Швейцарии, Норвегии и других странах.

Массовый отток населения из Украины в совокупности с вооруженным конфликтом на ее территории ощутимо отображается на экономике этой страны.

На сегодняшний день Украина прочно обосновалась на последнем месте по уровню жизни в Европе. И уже сейчас экономическая ситуация в целом ряде стран Африки намного лучше, чем аналогичная ситуация на Украине.
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28 комментариев
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  1. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 13:53
    +1
    [quoteИ уже сейчас экономическая ситуация в целом ряде стран Африки намного лучше, чем аналогичная ситуация на Украине.][/quote]
    Это в какие страны Африки?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:57
      +5
      Это в какие страны Африки?
      Ботсвана,Габон,Гвинея,Египет,ЮАР опережают страну восходящего сала по подушным экономическим показателям.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:06
        +3
        Украина может стать беднейшей страной мира вследствие массового оттока населения за рубеж. Об этом заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров.


        Украина ,в отличии от вышеперечисленных стран, может впринципе перестать быть страной хоть бедной,хоть какой.В Африке то нарожают ,а вот на Украине нет.

        Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что раньше население Украины составляло более 50 млн человек. Политик уверен, что тогда народ был трудолюбив и талантлив, страна должна была развиваться. Особенно с учетом того, что все долги Украины себе забрала Россия. Но все пошло не так.По данным Азарова, на сегодня население Украины уже составляет менее 20 млн. человек. Азаров сравнил такую убыль население с последствиями ядерной войны.

        https://ru-novosti.com/8022-naselenie-ukrainy-neset-kolossalnye-poteri.html

        Для сравнения.Население Южного и Северо-Кавказского федеральных округов(или Южного военного округа куда оба входят) на 2022 год составляет 27 млн. человек.И это не считая население новых регионов,вошедших в состав России в 2022 году.С новыми регионами будет уже все 30 млн.


      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 14:13
        0
        Цитата: Болторез
        Ботсвана,Габон,Гвинея,Египет,ЮАР опережают страну восходящего сала по подушным экономическим показателям.


        Ааа! Ещё ЮАР забыли.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:26
      -1
      Ну значит, ,, Украина- цЭ Африка,,!!! И скакать, скакать, скакать!))
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:53
    +1
    Кроме того, некоторое количество беженцев из Украины находится в Румынии, Молдавии, Швейцарии, Норвегии и других странах.

    Даже в трех прибалтийских республиках, беженцев около 400 000 и мало кто из нх желает вернутся обратно.
  3. Маз
    Маз Сегодня, 13:55
    +2
    Я не знаю что там будет, но могу сказать что видел своими глазами три недели назад. Гривна не падает, а наоборот укрепилась, не смотря ни на что, с 40 в ноябре за бакс, к 37 за бакс в апреле. Продукты дешевле чем в России и их полно в магазинах и на рынке, Бензин подешевел до 45 за литр, население получает пенсии в срок, мало того - пенсии увеличили, что меня удивило. Поезда ходят по расписанию, автобусы тоже, электричество работает без проблем, вода течет по трубам, газ тоже есть. Хрен его знает что за парадокс. НО очень интересно.
    1. Новик225
      Новик225 Сегодня, 14:03
      +6
      но только все это работает, пока западные страны спонсируют войну с Россией. Собственного бюджета Украины не хватает даже на военные нужды. А все остальное - полностью покрывается мат.помощью с запада. В тот момент, когда Запад потеряет интерес к Украине (закончатся военные действия) - остановится денежный поток. И всё....
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:06
      +5
      Я не знаю что там будет, но могу сказать что видел своими глазами три недели назад...

      Так Вы это расскажите гражданину Азарову, а также тем 8 миллионам которые выехали с Украины после февраля 2022 года, нескольким миллионам, что уехали до февраля 2022 года на заработки за границу, нескольким миллионам жителям Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской области, может быть они своего счастья не знают и пожелают вернуться в такую сытую и благополучную Украину о которой Вы рассказываете.
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 14:26
      +1
      Цитата: Маз
      . Гривна не падает, а наоборот укрепилась, не смотря ни на что, с 40 в ноябре за бакс, к 37 за бакс в апреле.

      Это официальный курс .Он может быть любым,потому как по этому ценнику купить валюту нельзя в принципе .На сколько я знаю на рынке всегда был курс другой раза в два больше
      Цитата: Маз
      Продукты дешевле чем в России и их полно в магазинах и на рынке,

      Народ экономит на всем .По этому продуктов море .
      Цитата: Маз
      , Бензин подешевел до 45 за литр

      Бензин стоит дороже чем в некоторых странах ЕС
      Цитата: Маз
      население получает пенсии в срок, мало того - пенсии увеличили, что меня удивило

      А реально сколько этот уровень пенсий позволяет жить достойно. Уровень с увеличенной пенсией не позволяет платить за квартиру. У меня там родственница живет ,не было бы там компенсаций ,давно бы жила на улице. Пенсии на оплату коммуналки не хватает
      1. solar
        solar Сегодня, 15:21
        -1
        Это официальный курс .Он может быть любым,потому как по этому ценнику купить валюту нельзя в принципе .На сколько я знаю на рынке всегда был курс другой раза в два больше

        это наличный курс в свободной продаже
        https://minfin.com.ua/currency/usd/
    4. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 15:15
      0
      Dans votre exemple la hryvnia a progressé d'environ 8%
      Entre novembre et Avril le dollar a chuté de 0.971 $ pour un Euro à 1.10$ pour un Euro soit 13%
      La hryvnia a seulement moins baissé que le dollar...

      Sur un an la hryvnia par rapport à l'euro a baissée de 20.65%

      В вашем примере гривна выросла примерно на 8%
      В период с ноября по апрель доллар упал с 0,971 доллара за евро до 1,10 доллара за евро, или 13%
      Гривна только подешевела меньше, чем доллар...

      За год гривна по отношению к евро подешевела на 20,65%
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:59
    0
    Бывший глава украинского правительства: Украина может стать беднейшей страной мира

    Киевский мечтатель...Оптимист...Бодряк...Весельчак...
    Если найдёшь её на карте через десяток лет...
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:02
    +1
    ну укрры думают что они грабанут РФ если победят ))))
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:08
      +1
      А пока они думают их самих уже грабанули их западные партнёры и далее продолжают грабить.
  6. iran
    iran Сегодня, 14:05
    +1
    Не думаю. Уже сейчас обещают всей Европой + США + ЯпонияКорея начнут восстанавливать Украину и инвестировать. Помимо всего прочего это будет в пропагандистских целях - чтоб россияне видели как на украине все будет хорошо и классно, в то время как в Россия будет под самыми жесточайшими санкциями с запретом на какие-либо инвестиции и иностранное производство.

    А вообще читать писанину Азарова - себя не уважать. Своими бездарными действиями профукали всю страну и довели до майдана, а теперь строчат в соцсетях свои прогнозы.
    1. Brain_
      Brain_ Сегодня, 14:26
      -1
      Восстановление страны - это сотни миллиардов долларов.
      Также надо учитывать большие долги Украины.

      Если помножить это всё на отъезд населения из Украины, то чтобы привести всё к уровню "хорошо и классно" понадобится много лет. И очень много денег. Готов ли кто-то так сильно запариваться ради Украины - вопрос открытый.
      1. iran
        iran Сегодня, 14:37
        0
        Цитата: Brain_
        Восстановление страны - это сотни миллиардов долларов.
        Также надо учитывать большие долги Украины.


        Их долги реструктуризируют, даже сомневаться не надо. Запад прощает долги своим сателлитам и шестеркам.

        А насчет восстановления, то тут очень большая вероятность, что все это будет происходить за счет конфискованных активов России. Это означает, что лучшие западные архитекторы будут проектировать новые украинские города со всей завидной инфраструктурой, а Россия это будет оплачивать из своего кармана. В теории могло быть наоборот - чтоб эти на эти деньги строились российские города и инфраструктура, но наш гениальный геостратег предпочитал дутое величие России вместо того, чтоб эти деньги на развитие самой страны.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 14:32
      -2
      Цитата: iran
      Уже сейчас обещают всей Европой + США + ЯпонияКорея начнут восстанавливать Украину и инвестировать.

      А Украина уже сейчас требует деньги на восстановление. А то разворовать не успеют.
      Вобще хороший ход - пока одна половина дома догорает, вторую половину дома начинать восстанавливать. Может, пожар потушить сначала? Ну, хотя бы подождать, пока само догорит?

      Цитата: iran
      А вообще читать писанину Азарова - себя не уважать. Своими бездарными действиями профукали всю страну и довели до майдана, а теперь строчат в соцсетях свои прогнозы.

      Нам его пытаются втюхать за "украинское правительство в изгнании". Уже сидел бы ровно да пописывал какие-нибудь мемуары типа "Как мы угробили страну". Нет же - слава польского "правительства" в Лондоне времён Второй мировой покоя не даёт...
      1. iran
        iran Сегодня, 14:48
        0
        Хватит уже строить апокалиптические прогнозы: замерзнут, останутся без газа и нефти, придет кирдык экономике, астрономические цены на энергоносители, доллар рухнет итд-итп. Как уже показала практика, никто не замерз, все обходятся без российского нефтегаза, экономики не разваливаются, доллар не хочет обрушиваться.

        А что будут восстанавливать Украину и вкладывать в нее деньги - это 100% будет. Не столько, сколько Украина нужна Западу, а сколько в наказание России.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:07
    -1
    На сегодняшний день Украина прочно обосновалась на последнем месте по уровню жизни в Европе. И уже сейчас экономическая ситуация в целом ряде стран Африки намного лучше, чем аналогичная ситуация на Украине.
    . Так правящий, временщикам, на енто дело положит и добавить сверху. У них все хорошо.
  8. Романенко
    Романенко Сегодня, 14:26
    0
    А что, кому-то до сегодняшнего дня было не понятно?
    Закрывать производства, рвать связи, уничтожать своих граждан это что, должно было принести сверхприбыли?
    Я считаю, если в результате войны останется что-то от американской колонии с названием украина, то она и должна быть самой бедной в мире, чтобы хоть когда-то население этой планеты поняло к чему ведет "дружба" с США и ее шайкой.
    1. iran
      iran Сегодня, 14:40
      -1
      Цитата: Романенко
      Я считаю, если в результате войны останется что-то от американской колонии с названием украина, то она и должна быть самой бедной в мире, чтобы хоть когда-то население этой планеты поняло к чему ведет "дружба" с США и ее шайкой.


      Меня беспокоит Россия - чтоб она не стала беднейшей колонией Китая. И еще большой вопрос: а что лучше - дружба с США или дружба с Китаем?
  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:27
    0
    почему может?!!!!
    p.s. нормальный у меня размер коментария
  10. Sertorius
    Sertorius Сегодня, 14:37
    -2
    Украина - это как у раннего Хазанова: "Колхоз-миллионер". Миллионер потому что уже миллион государству задолжал.
  11. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:37
    0
    Ну как можно это образование называть страной? Не законной власти, не границ, не экономики, закон там вообще не работает, нет производства, независимости тоже не имеется.
  12. bambr731
    bambr731 Сегодня, 14:39
    -1
    Украина может стать беднейшей страной мира

    Что значит "может стать"? Она уже беднейшая. Абсолютно. Всё продано-перепродано по три раза и разворовано. Эту контору "Рога и копыта", которой является Украина только закрывать. Будущего у неё, как самостоятельного государства, никакого. Вот к чему обезьяньи скачки
  13. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:39
    0
    Она может не стать страной вообще...бежит на всех парах