Украина может стать беднейшей страной мира вследствие массового оттока населения за рубеж. Об этом заявил бывший глава украинского правительства Николай Азаров.Азаров подчеркнул, что из-за проводимой нынешним киевским режимом тотальной мобилизации увеличился отток из Украины граждан. Они стремятся любыми путями избежать отправки на фронт и вероятной гибели в ходе боевых действий. Кроме того, жители Украины продолжают покидать свои дома с целью наладить свою жизнь и обеспечить себе перспективы на будущее.Ранее бывший украинский премьер отмечал зависимость украинской армии от оказываемой западными союзниками военной и финансовой поддержки, в случае прекращения которой боевики киевского режима потерпят неминуемое поражение.После начала вооруженного конфликта на Украине страну покинуло около восьми миллионов беженцев, почти половина из которых выбрала Россию в качестве страны для своего пребывания. На втором месте по количеству украинских беженцев находится Польша, где, согласно статистическим данным ООН, находится около двух миллионов граждан Украины. Кроме того популярными странами для вынужденных переселенцев из Украины стали Германия, Чехия, Италия, Испания, Турция, Болгария, Великобритания и Франция. Кроме того, некоторое количество беженцев из Украины находится в Румынии, Молдавии, Швейцарии, Норвегии и других странах.Массовый отток населения из Украины в совокупности с вооруженным конфликтом на ее территории ощутимо отображается на экономике этой страны.На сегодняшний день Украина прочно обосновалась на последнем месте по уровню жизни в Европе. И уже сейчас экономическая ситуация в целом ряде стран Африки намного лучше, чем аналогичная ситуация на Украине.