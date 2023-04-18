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В Кремле дали комментарии инициативе Макрона по мирному плану на Украине

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В Кремле дали комментарии инициативе Макрона по мирному плану на Украине

Американское агентство Bloomberg ранее сообщало, со ссылкой на свои источники, о том, что французский лидер Эмманюэль Макрон предложил свой план мирного урегулирования украинского конфликта, с которым он обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпину.


При этом даже назывались предполагаемые сроки вероятных переговоров по плану Макрона – это лето. Для этого советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн должен провести переговоры с представителем ЦК КПК Ван И, писало агентство.

Однако в Кремле заявили, что российская сторона не получала пока каких-либо предложений по мирному плану урегулирования на Украине от Франции. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, власти страны даже не знают о существовании подобной инициативы Парижа.

Песков добавил, что была информация о том, что французский президент в ходе своего визита в Китай говорил о каких-то мирных инициативах, но ничего конкретного до сих пор не было предложено.

В начале апреля Макрон посетил КНР, где обсуждал вопросы мирного урегулирования украинского вооружённого конфликта.

Напомним, что в годовщину начала СВО 24 февраля 2023 года Пекин сам представил мирный план по Украине, который на Западе и в Киеве отвергли.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Елисейского дворца
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4 комментария
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  1. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 15:45
    0
    Как они всё хотят получить Нобелевскую премию мира
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:45
    0
    А если бы получили,то что?Да и по сообщению этот план был выдан лягушатником китайцам
  3. salat
    salat Сегодня, 15:46
    0
    Петух, видимо от бабки своей бегает вот и мотается где угодно лишь бы от нее подальше)
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:47
    0
    Китайский план был уничтожен просто ,а вот французский это прямо истина ................К этому моменту ЕС должно заставить русских подписать мир ,на основании успехов ВСУ ????