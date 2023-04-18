В Кремле дали комментарии инициативе Макрона по мирному плану на Украине

Американское агентство Bloomberg ранее сообщало, со ссылкой на свои источники, о том, что французский лидер Эмманюэль Макрон предложил свой план мирного урегулирования украинского конфликта, с которым он обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпину.При этом даже назывались предполагаемые сроки вероятных переговоров по плану Макрона – это лето. Для этого советник президента Франции по внешней политике Эммануэль Бонн должен провести переговоры с представителем ЦК КПК Ван И, писало агентство.Однако в Кремле заявили, что российская сторона не получала пока каких-либо предложений по мирному плану урегулирования на Украине от Франции. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, власти страны даже не знают о существовании подобной инициативы Парижа.Песков добавил, что была информация о том, что французский президент в ходе своего визита в Китай говорил о каких-то мирных инициативах, но ничего конкретного до сих пор не было предложено.В начале апреля Макрон посетил КНР, где обсуждал вопросы мирного урегулирования украинского вооружённого конфликта.Напомним, что в годовщину начала СВО 24 февраля 2023 года Пекин сам представил мирный план по Украине, который на Западе и в Киеве отвергли.