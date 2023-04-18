Медведев высказался о заявлении лидеров G7 по России и назвал главу Госдепа США «странным существом»

Это странное существо Блинкен выдало перл о том, что разрушения Хиросимы и Нагасаки – свидетельство безмерных человеческих страданий. При этом не упомянув свою страну, которая это преступление и совершила

Согласно итоговому документу, принятому на саммите министров иностранных дел «Большой семерки», Москва должна подтвердить свою позицию относительно неприемлемости разжигания ядерной войны. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев высказался об этом заявлении лидеров G7 по России и назвал главу Госдепа США Энтони Блинкена «странным существом».Политик высказал свою точку зрения по данному вопросу в своем Telegram-канале.- заявил замглавы Совбеза.Не стесняясь в формулировках, Медведев назвал представителей западных стран «лживыми тварями», которые сами применили атомные бомбы, но считают, что ядерная угроза исходит от кого-то другого. Он отмечает, что западные политики лгут на каждом шагу, но при этом обвиняют Россию в распространении недостоверной информации о происходящем на Украине.По мнению Медведева, требования лидеров G7 к России, чтобы она предоставила гарантии неприменения ядерного оружия , несут в себе намек на возможность ядерного конфликта между РФ и Западом.Ранее зампред Совета безопасности России заявлял, что угроза ядерной войны никуда не исчезла. А военные поставки западных стран на Украину делают ее все более вероятной.Бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер считает, что мир находится на грани уничтожения, и виновен в этом Вашингтон.