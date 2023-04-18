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Медведев высказался о заявлении лидеров G7 по России и назвал главу Госдепа США «странным существом»

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Медведев высказался о заявлении лидеров G7 по России и назвал главу Госдепа США «странным существом»

Согласно итоговому документу, принятому на саммите министров иностранных дел «Большой семерки», Москва должна подтвердить свою позицию относительно неприемлемости разжигания ядерной войны. Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев высказался об этом заявлении лидеров G7 по России и назвал главу Госдепа США Энтони Блинкена «странным существом».

Политик высказал свою точку зрения по данному вопросу в своем Telegram-канале.

Это странное существо Блинкен выдало перл о том, что разрушения Хиросимы и Нагасаки – свидетельство безмерных человеческих страданий. При этом не упомянув свою страну, которая это преступление и совершила

- заявил замглавы Совбеза.

Не стесняясь в формулировках, Медведев назвал представителей западных стран «лживыми тварями», которые сами применили атомные бомбы, но считают, что ядерная угроза исходит от кого-то другого. Он отмечает, что западные политики лгут на каждом шагу, но при этом обвиняют Россию в распространении недостоверной информации о происходящем на Украине.

По мнению Медведева, требования лидеров G7 к России, чтобы она предоставила гарантии неприменения ядерного оружия, несут в себе намек на возможность ядерного конфликта между РФ и Западом.

Ранее зампред Совета безопасности России заявлял, что угроза ядерной войны никуда не исчезла. А военные поставки западных стран на Украину делают ее все более вероятной.

Бывший сотрудник разведки США Скотт Риттер считает, что мир находится на грани уничтожения, и виновен в этом Вашингтон.
Использованы фотографии:
https://vk.com/dm
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24 комментария
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 13:48
    +9
    Суров однако батюшка Димитрий свет-Анатольевич, вот если бы ещё сынулю хотя-бы волонтёром сделал, тогда может кто и поверил-бы....
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:00
      +2
      Сынуля санкции от Зе заслужил,он его уже наградил .
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 14:19
        +4
        надо отдать должное, что его сын сделал выбор и вернулся в Россию и начал принимать участие в российских делах...от него на фронте пользы точно меньше, чем от нормально подготовленного среднего мотострелка, примерно как от кандидата в доктора наук...всяко лучше чем как дочь Пескова или зять Шойгу...уж сынок ДАМа чётко обозначил позицию любви к Родине.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:51
    +17
    Что не говори ,а назвать Блинкина - странным существом ,это явно удачное сравнение.Надо нашему МИДу это определение брать в свой дипломатический лексикон.Как бы звучало- самоходный Дед и странное существо отправились с визитом к своей шавке,в ЕС к гинекологу всея Европы.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 14:20
      +4
      пример брать с китайцев - они его вообще в упор не замечают и отказывают ему уже многократно в посещении КНР.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:53
    +3
    Цитата: ААК
    Суров однако батюшка Димитрий свет-Анатольевич, вот если бы ещё сынулю хотя-бы волонтёром сделал, тогда может кто и поверил-бы....

    Не всем быть, как Сталин: но время ещё есть.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:59
      +2
      Нееее, это стержень, либо есть либо нет, вырастить невозможно
  4. Alexej
    Alexej Сегодня, 13:54
    +4
    Москва должна подтвердить свою позицию относительно неприемлемости разжигания ядерной войны.
    Красавчики: "Мы в углу тебя будем зажимать, но ножик ты не вытаскивай..."
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 13:54
    +4
    и назвал главу Госдепа США Энтони Блинкена «странным существом».
    Если честно, для меня и Медведев "проходит по тому же ведомству".
    Ну да ладно он свой. А вот Блинкин... Это "существо" впитало много злобы на Россию, от своих предков сбежавших из Одессы в Америку от еврейских погромов...
    1. iran
      iran Сегодня, 14:09
      +1
      Цитата: svp67
      Это "существо" впитало много злобы на Россию, от своих предков сбежавших из Одессы в Америку от еврейских погромов...


      Погромы устраивали не русские, а украинцы с молдованами. Евреи при царе не жили в русских городах.
      1. Fisherman
        Fisherman Сегодня, 14:22
        +4
        при царе не было украины и украинцев...согласно переписи населения от 1897 года там живут малороссы и новороссы и .....но никаких "украинцев" там и не было никогда!
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 14:31
          0
          Цитата: Fisherman
          малороссы и ....
          ВЕЛИКОРОССЫ
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:55
    +8
    Медвед с начала СВО прям "жжет глаголом", его уже можно записать в сетевые хулиганы :) "Разошелся, так и сыпет... (с)
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:07
      0
      его уже можно записать в сетевые хулиганы

      Видимо это максимум на что он оказался способен. Когда ему айфон подарили, он такие перлы не выдавал, а тут видимо обозлился что отобрали. winked
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 15:35
        0
        Цитата: Хорон
        Видимо это максимум на что он оказался способен. Когда ему айфон подарили, он такие перлы не выдавал, а тут видимо обозлился что отобрали. winked

        Дык... это - ApplePay заблокировали, вот и расстроился человек.
        Тут в телеге недавно был отличный пример - как отключение западных сервисов заставляет даже пиарщиков Билайна любить РФ. smile
        media=https://t.me/bponline/49380
  7. iran
    iran Сегодня, 14:11
    -2
    После того как его сынулю турнули из Штатов - Димон как с цепи сорвался. Надо полагать, что сынуля благодаря папашке сделал в России головокружительную карьеру и стать очередным "талантливым предпринимателем". А затем и вовсе перебрался в Штаты.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:20
      -3
      У нас в России информацию не блокируют
      Не зачёт. lol Есть возможность пересдать.Подготовтесь к экзамену досконально.
  8. МВГ
    МВГ Сегодня, 14:25
    +3
    Ага, с России, значицца, нужно стребовать обещание, что она ЯО не применит и тогда можно смело применять самому. Ведь если потом Россия ответит, то она будет "нечестной", "обманувшей" "наивный" Запад. Поразительно напоминает аргументацию дворовой шпаны. "За слова" пытаются поймать, типа "ответь за базар". А не пора ли послать их открытым текстом? РФ сама себе хозяйка: когда посчитает нужным, тогда и применит то, что считает нужным.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 14:38
      -1
      Цитата: МВГ
      РФ сама себе хозяйка: когда посчитает нужным, тогда и применит то, что считает нужным.

      Да фигушки там...
  9. zloybond
    zloybond Сегодня, 14:36
    0
    Хотя бы кто то из Высших чиновников в нашей стране не подбирает лживые мягкие посылы, а называет все как есть! hi
    1. faiver
      faiver Сегодня, 14:50
      -2
      а называет все как есть!
      - И что толку?
  10. faiver
    faiver Сегодня, 14:38
    0
    Москва должна подтвердить свою позицию относительно неприемлемости разжигания ядерной войны.
    - да без проблем, прям на следующий день после того как прекратятся поставки вооружения и боеприпасов на Украину и как только страны G7 восстановят оба Северных потока и заодно поднимут крейсер "Москва"...
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:00
      +1
      И вернуть спортсменам флаг России,с снятием всех санкций.
  11. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 14:51
    +1
    Странное существо, самоходный джо...
    умеют у нас в народе окрестить