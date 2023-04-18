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СБУ задержала проводника поезда «Запорожье-Перемышль», который вывозил за границу призывников в вентиляционной шахте вагона

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СБУ задержала проводника поезда «Запорожье-Перемышль», который вывозил за границу призывников в вентиляционной шахте вагона

Украинские мужчины призывного возраста используют все возможные, порою весьма экзотические способы, чтобы избежать мобилизации и отправки на фронт.


В одном из вагонов поезда, следующего из города Запорожье в польский Перемышль (Пшемысль) в купе проводника пограничники при досмотре на пункте пропуска «Мостиска-2» обнаружили гражданина Украины призывного возраста. Мужчина, скрючившись калачиком, прятался в вентиляционной шахте под потолком.

Сегодня Служба безопасности Украины официально подтвердила информацию о задержании проводника, промышлявшего переправкой за границу не желающих служить украинцев. Стоимость услуги находчивого проводника составляла около двух с половиной тысяч долларов. СБУ опубликовала видео, на котором показана та самая вентиляционная шахта, где прятался уклонист.

Задержанному сотруднику Украинских железных дорог («Укрзализныця») сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу). По данной статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

О привлечении к ответственности пытавшегося сбежать за границу гражданина Украины в заявлении СБУ ничего не сказано. Очевидно, наказанием для него станет как раз скорейшая отправка на передовую.

Использованы фотографии:
Официальный канал СБУ
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17 комментариев
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  1. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 14:26
    +3
    Фигня какая то. Я на третьей полке любил кататься. Двести с гаком километров до Москвы.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 14:34
      -3
      И это все при том что у них вроде как границ с ЕС не должно бы быть
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:54
      +1
      Цитата: мордвин 3
      Я на третьей полке любил кататься. Двести с гаком километров до Москвы.

      В курсантские года самый кайф был, от Питера до Смоленска на третьей полке и главное тебе никто не мешает и ты ни кому. А как спалось, сейчас так не заснёшь, хотя и не жалуюсь на сон.
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:39
      0
      Мордвин3, а мне везло,в студкнческие годы. Молодые проводницы,в своих купе возили. Эх,молодость....))))
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 14:32
    +3
    Очевидно, наказанием для него станет как раз скорейшая отправка на передовую.

    Проводнику повезло больше, тюрьма даже украинская, лучше мясорубки под Бахмутом.
  3. Аргон
    Аргон Сегодня, 14:33
    0
    В туалете ищите, под унитазом.....
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:37
      0
      ВС РФ- лучшие врачи,для заболевших хлохлов. Некторые больные пошли на поаравку- ездят в вентиляционных шахтах поездов.)
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 14:35
    +3
    Или не поделился с кем то из "сильных мира всего" или кто то решил убрать "конкурента"...
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 15:37
      +1
      Цитата: svp67
      Или не поделился с кем то из "сильных мира всего" или кто то решил убрать "конкурента"...

      Эссбу конкурентов убирает ... Цэ наш бизнес !
  5. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 14:36
    0
    Надо было качественнее относиться к своим служебным обязанностям и пыль в вентиляции протирать!!!
    Стоимость услуги находчивого проводника составляла около двух с половиной тысяч долларов.

    А то чихнул чел в вентиляции и баксы тю-тю
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:39
    +1
    Честно, больше похоже на постановку.Проводник досконально знает что все люки будут вскрывать в вагоне.И возможно на обоих сторонах границы.Не верю.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 14:46
      0
      Притом дают понять, что не разовый случай, а проводник "промышлял переправкой украинцев".
  7. fiv
    fiv Сегодня, 14:43
    +4
    Лучше из дома в венткоробе вагона, чем домой в рефрижераторе. Правильно, хлоxлы, умнеете на глазах.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:53
    +2
    СБУ задержала проводника поезда «Запорожье-Перемышль», который вывозил за границу призывников в вентиляционной шахте вагона
    . Бегут, вывозят и... кто то на стучал!
  9. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:53
    +3
    Скоро как в Мюнхаузене верхом на снаряде....
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:33
    +1
    Вот она- тяга к " эвропЭйской цивилизации"!
  11. Flyter
    Flyter Сегодня, 15:43
    0
    В меру упитанные хлопцы должны своим примером показать какие они патриоты и идти в бой, а не по поездам шастать. А то несправедливо как-то, что богатые украинцы в батальонах "Монако", "Дубай", "Куршавель" и почему-то эти упитанные СБУшные бойцы не видят правонарушения, когда дети чиновников и олигархов свободно пересекают границу туда и обратно, а тут вдруг решили показать какие они умные следопыты.