СБУ задержала проводника поезда «Запорожье-Перемышль», который вывозил за границу призывников в вентиляционной шахте вагона

Украинские мужчины призывного возраста используют все возможные, порою весьма экзотические способы, чтобы избежать мобилизации и отправки на фронт.В одном из вагонов поезда, следующего из города Запорожье в польский Перемышль (Пшемысль) в купе проводника пограничники при досмотре на пункте пропуска «Мостиска-2» обнаружили гражданина Украины призывного возраста. Мужчина, скрючившись калачиком, прятался в вентиляционной шахте под потолком.Сегодня Служба безопасности Украины официально подтвердила информацию о задержании проводника, промышлявшего переправкой за границу не желающих служить украинцев. Стоимость услуги находчивого проводника составляла около двух с половиной тысяч долларов. СБУ опубликовала видео, на котором показана та самая вентиляционная шахта, где прятался уклонист.Задержанному сотруднику Украинских железных дорог («Укрзализныця») сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу). По данной статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.О привлечении к ответственности пытавшегося сбежать за границу гражданина Украины в заявлении СБУ ничего не сказано. Очевидно, наказанием для него станет как раз скорейшая отправка на передовую.