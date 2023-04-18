В ЕС не знают, чем ответить на нападение на своего посла в Судане

Вооружённая борьба за власть между двумя влиятельными генералами Судана, главнокомандующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, фактическим лидером страны, и Мохаммедом Хамданом Дагало, командующим военизированными Силами быстрого реагирования (RSF), вызывает опасения возникновения более широкомасштабного конфликта в регионе.Всего 18 месяцев назад они совместно организовали военный переворот. Но теперь они борются за то, как RSF будет интегрирована в вооруженные силы и кто будет иметь полный контроль над арсеналами в рамках планов по восстановлению гражданского правления.В понедельник обе стороны заявили, что добились успехов в битве за Хартум. Однако до победы одной из сторон далеко.Боевые действия в Хартуме ведутся за ключевые объекты, такие как международный аэропорт, президентский дворец и штаб армии, где, как считается, базируется Бурхан.По мере активизации дипломатических усилий по прекращению боевых действий, когда Африканский союз и арабские государства призывают к прекращению боевых действий, ни одна из сторон не проявила готовности к компромиссу.С субботы многие суданцы вынуждены прятаться в своих домах, оставаясь без электричества и воды. На данный момент известно о том, что по меньшей мере 185 человек убиты, и более 1800 ранены.Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике, заявил, что посол ЕС в Хартуме подвергся нападению в своей резиденции. Боррель не сказал, был ли тяжело ранен посол, ирландский дипломат Эйдан О’Хара, но назвал нападение «грубым нарушением Венской конвенции», которая должна гарантировать защиту дипломатических помещений. При этом в Брюсселе пока не знают, чем ответить на нападение на своего посла в Хартуме.Конфликт грозит погрузить в хаос одну из крупнейших и наиболее стратегически важных стран Африки. Судан находится в глубоком экономическом кризисе, со стремительной инфляцией и массовой безработицей. Халид Омар, представитель так называемого демократического блока, который в последние месяцы вел переговоры с генералами, предупредил, что конфликт может привести к войне и распаду страны.