Военное обозрение
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В ЕС не знают, чем ответить на нападение на своего посла в Судане

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В ЕС не знают, чем ответить на нападение на своего посла в Судане

Вооружённая борьба за власть между двумя влиятельными генералами Судана, главнокомандующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, фактическим лидером страны, и Мохаммедом Хамданом Дагало, командующим военизированными Силами быстрого реагирования (RSF), вызывает опасения возникновения более широкомасштабного конфликта в регионе.


Всего 18 месяцев назад они совместно организовали военный переворот. Но теперь они борются за то, как RSF будет интегрирована в вооруженные силы и кто будет иметь полный контроль над арсеналами в рамках планов по восстановлению гражданского правления.

В понедельник обе стороны заявили, что добились успехов в битве за Хартум. Однако до победы одной из сторон далеко.

Боевые действия в Хартуме ведутся за ключевые объекты, такие как международный аэропорт, президентский дворец и штаб армии, где, как считается, базируется Бурхан.

По мере активизации дипломатических усилий по прекращению боевых действий, когда Африканский союз и арабские государства призывают к прекращению боевых действий, ни одна из сторон не проявила готовности к компромиссу.

С субботы многие суданцы вынуждены прятаться в своих домах, оставаясь без электричества и воды. На данный момент известно о том, что по меньшей мере 185 человек убиты, и более 1800 ранены.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике, заявил, что посол ЕС в Хартуме подвергся нападению в своей резиденции. Боррель не сказал, был ли тяжело ранен посол, ирландский дипломат Эйдан О’Хара, но назвал нападение «грубым нарушением Венской конвенции», которая должна гарантировать защиту дипломатических помещений. При этом в Брюсселе пока не знают, чем ответить на нападение на своего посла в Хартуме.

Конфликт грозит погрузить в хаос одну из крупнейших и наиболее стратегически важных стран Африки. Судан находится в глубоком экономическом кризисе, со стремительной инфляцией и массовой безработицей. Халид Омар, представитель так называемого демократического блока, который в последние месяцы вел переговоры с генералами, предупредил, что конфликт может привести к войне и распаду страны.
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10 комментариев
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  1. самый главный
    самый главный Сегодня, 20:09
    +1
    А что представляет сей посол?? Видно мало демократии в страну привез, раз его в резиденции обидели.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:12
    -1
    Какое нападение на посла ЕС ,просто ребята с калашами зашли к послу в дом ,вежливо спросили есть деньги,спросили подумать надо или не надо.Забрали деньги и ушли .На прощанье сказали : Если шо ,обращайся.Пригожин сказал ,что вагнеровцев в Судане нет ,как два года.Это не мы ,если что.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:13
    0
    Вспомнил про конвенцию..Брюссельский утырок.
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:15
    -1
    Когда идет переворот и бьются за власть,всем наплевать на какие то конвенции,тем более ЕС много демократти принесли в страны Африки.А вот ,что делать,не верю что бы не знали.Сейчас начнут спонсировать более лояльного генерала.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:16
    0
    ...назвал нападение «грубым нарушением Венской конвенции», которая должна гарантировать защиту дипломатических помещений.

    А когда в Европе и США в помещения российских дип миссий врывались и выселяли дипработников это нормально?! Это совсем не нарушение венской конвенции. Черти двуличные.
  6. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 20:24
    0
    Предлагаю ответить сменой пола послу, это будет очень толерантно и суданцы так расстрогаются, что непременно захотять больше демократии. Для чего потребуют американскую базу и татуировки с трезубцем bully
  7. Грац
    Грац Сегодня, 20:24
    -1
    а что есть государственное образование под названием ЕС?
    не знаю такого. и не может быть у него никаких послов и юридического статуса охраняющего этого человека
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:25
    0
    Сколько уже этих новостей про Судан! А так никто и не объяснил, за кого же нам болеть из двух тамошних демократических сил!
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:29
      0
      Цитата: Кот Александрович
      Сколько уже этих новостей про Судан! А так никто и не объяснил, за кого же нам болеть из двух тамошних демократических сил!

      Разницы между ними вообще никакой. В этом весь смысл демократии.
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:25
    0
    А чем закончилось покушение на российского дипломата Андрея Карлова?
    Стрелок был застрелен на месте, но организатора так и не выдали правосудию, если не ошибаюсь
    Где-то в штатах сейчас