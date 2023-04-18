Французская пресса: украинцы стремятся избежать мобилизации и отправки на фронт

Украинская армия остро нуждается в значительном количестве новобранцев для продолжения боевых действий, однако оставшееся в стране население в настоящее время уже не испытывает энтузиазма и не спешит в мобилизационные пункты.Как сообщает французское издание France info, медкомиссии украинских военкоматов значительно ужесточили порядок освобождения от военной службы, а покинуть страну или другим путем избежать получения повестки становится всё сложнее.По данным французской газеты, в украинской армии все меньше внимания обращают на пригодность новобранцев к несению военной службы: ВСУ испытывает недостаток солдат для противостояния России. За время вооруженного конфликта безвозвратные потери Украины составили от 100 до 150 тысяч военнослужащих. Согласно официальным данным, озвучиваемым Киевом, на Украине достаточно военнослужащих для формирования восьми бригад, однако если в начале конфликта перед военкоматами выстраивались очереди из мужчин призывного возраста, то сейчас у них заметно поубавилось энтузиазма.Также сообщается, что военную подготовку проходят также и не подпадающие под мобилизацию категории граждан, например студенты высших учебных заведений. Также в ВСУ внимательнее стали относиться к уточнениям по военным документам каждого из военнообязанных. Однако, насильственный характер мобилизации весьма негативно сказывается на боеспособности и мотивированности вооруженных сил.