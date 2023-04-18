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Французская пресса: украинцы стремятся избежать мобилизации и отправки на фронт

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Французская пресса: украинцы стремятся избежать мобилизации и отправки на фронт

Украинская армия остро нуждается в значительном количестве новобранцев для продолжения боевых действий, однако оставшееся в стране население в настоящее время уже не испытывает энтузиазма и не спешит в мобилизационные пункты.


Как сообщает французское издание France info, медкомиссии украинских военкоматов значительно ужесточили порядок освобождения от военной службы, а покинуть страну или другим путем избежать получения повестки становится всё сложнее.

По данным французской газеты, в украинской армии все меньше внимания обращают на пригодность новобранцев к несению военной службы: ВСУ испытывает недостаток солдат для противостояния России. За время вооруженного конфликта безвозвратные потери Украины составили от 100 до 150 тысяч военнослужащих. Согласно официальным данным, озвучиваемым Киевом, на Украине достаточно военнослужащих для формирования восьми бригад, однако если в начале конфликта перед военкоматами выстраивались очереди из мужчин призывного возраста, то сейчас у них заметно поубавилось энтузиазма.

Также сообщается, что военную подготовку проходят также и не подпадающие под мобилизацию категории граждан, например студенты высших учебных заведений. Также в ВСУ внимательнее стали относиться к уточнениям по военным документам каждого из военнообязанных. Однако, насильственный характер мобилизации весьма негативно сказывается на боеспособности и мотивированности вооруженных сил.
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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10 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:23
    +1
    медкомиссии украинских военкоматов значительно ужесточили порядок освобождения от военной службы,
    Недавно украинцы похвастались "киборгом" в своих рядах, он, что бы не идти служить отрубил себе два пальца на правой руке (один из них указательный), но это его не спасло от призыва. И теперь спусковой крючок АК он нажимает с помощью проволочного "заменителя" фаланг отрубленных пальцев...
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 15:31
      +2
      Да уж... Видел это видео.. Результат рагулячьей " смекалки"))
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 15:37
        +2
        Цитата: svp67
        Недавно украинцы похвастались "киборгом" в своих рядах, он, что бы не идти служить отрубил себе два пальца на правой руке (один из них указательный)

        Цитата: Андрей Николаевич
        Да уж... Видел это видео.. Результат рагулячьей " смекалки"))

        Лучше бы сразу сам себе голову отрубил.
        Или в ВСУ без головы тоже берут?
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:23
    +3
    Очереди были за получением отсрочки, а не повестки...., как говорят в Одессе - это две большие разницы.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:24
    0
    Французская пресса: украинцы стремятся избежать мобилизации и отправки на фронт
    . Так да не так... всякого там хватает, хотя и меняется, постепенно.
    Пылких, да борзых все меньше, а вот других, сильно больше...
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:29
    +2
    Вот на майдан,скакать и нахаляву, супчик,жрать- так украинцы- первые. И уговаривать,не надо. А как на войну- так кто куда. Папуасы...
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:32
    +2
    Я не испытываю удовлетворения от этой французской нрвости.За десятилетия там воспитали столько отребья.То,что очередей нет в военкоматы еще не значит,что этих чудил не увезут на фронт
  6. Flyter
    Flyter Сегодня, 15:37
    +2
    А где там идеолог Азова-Андрей Билецкий? Как видео записывать из Азовстали, с прической, как будто из барбершопа приехал, так он первый, а сейчас затих. Простым ребятам лапшу на уши навешал своим нац.корпусом, сказками, а сам не спешит в бой.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:38
    +3
    Те что скакали на Майдане, сейчас толпами прячутся от призыва .Так бодро не скачут как раньше
  8. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 15:41
    0
    Да они уже и девок переодеваются, что остается-то.
    А вот нашим, новоиспеченный гражданам РФ из Средней Азии, Армении, Грузии и солнечного Азербайджана гораздо проще, им не нужно переодевпться в трансвеститов, педерастов и всяких извращенцев.
    С началом призыва, огромное количество новоиспеченный, отметивших 18-ти летние молодых парней, гордо назвали Россию не настоящей Родиной, и со свистов утекли в свои зулусы, аулы и розовые бакинские улочки.
    Наш Военкоматовский кооператив сложив ручки, как христосик, дал возможность спокойно покинуть страну, огромному количеству новых граждан РФ.