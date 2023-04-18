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Спикер МИД Украины: Наша страна считает неприемлемой позицию президента Бразилии касательно урегулирования украинского кризиса

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Спикер МИД Украины: Наша страна считает неприемлемой позицию президента Бразилии касательно урегулирования украинского кризиса

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил о том, что его страна пристально следит за ситуацией относительно призыва президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о возобновлении переговорного процесса и прекращении поставок вооружений Киеву.


Как отметил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства, руководство страны считает неприемлемой позицию да Силвы, который, по его словам пытается приравнять «агрессора» к жертве».

Не стоит убеждать нашу страну идти на какие-либо уступки, поскольку эта захватническая война приводит только к одним страданиям и разрушениям. На самом деле мы больше всех стремимся к завершению российской агрессии, основываясь на формуле мира, предложенной президентом Зеленским

– заявил украинский дипломат.

В то же время Николенко пригласил бразильского лидера посетить Украину с тем, чтобы он сам смог сделать выводы касательно последствий «российской агрессии» в этом конфликте, который по его словам, представляет угрозу и для глобальной безопасности.

Напомним, что ранее глава бразильского государства представил своё видение касательно мирного урегулирования украинского кризиса, предложив, при этом Киеву уступить России Крым. Также он указал на необходимость создания многостороннего формата по подобию «Группы двадцати», в центре внимания которого находился бы вопрос урегулирования российского-украинского конфликта. В то же время раскритиковал да Силва и действия международного сообщества (в лице ЕС и США) в этом отношении, посетовав на то, что оно не предпринимает достаточно усилий по разрешению конфликта мирным путём, а продолжает поливать масло в огонь поставками оружия.
Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:51
    +3
    Прилетело от куда совсем не ждали на Украине ? Олег Николенко был удивлен , американское влияние только работает на Украину
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:54
    +2
    Что советский детский похабный анекдот вспомнился про Пяточка и Вини, когда они к свинье пошли,за чем-то.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:55
    +2
    Спикер МИД Украины: Наша страна считает неприемлемой позицию президента Бразилии касательно урегулирования украинского кризиса
    . А он на вас фиг положил! У него есть страна, экономика и все остальное, сопутствующей... в отличии от других, некоторых.
  4. kit88
    kit88 Сегодня, 14:55
    +2
    Табаки диктует Миру как себя вести.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:20
      0
      Цитата: kit88
      Табаки диктует Миру как себя вести.

      В некоторых домах для душевно больных, пациенты, тоже пытаются навязать своё мнение.
      Мы то все об этом знаем.
  5. kit88
    kit88 Сегодня, 14:56
    0
    Табаки диктует Миру как себя вести.
  6. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 15:09
    0
    -Педро, а кто такое украина ?!
    -А в чем дело , Хулио ?
    -Я слышал,что они недовольны нашим к ним отношением ....
    -Плюнь,Хулио ! Когда крокодил на завтрак съел поросенка бабушки Эсмеральды , она тоже была им очень недовольна,но крокодилу было насрать и на обед он съел саму бабушку !
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:15
    +1
    Не стоит убеждать нашу страну идти на какие-либо уступки, поскольку эта захватническая война приводит только к одним страданиям и разрушениям.

    Пока на Украине не поймут, что такое Украина, с ними говорить бестолку, там нет сейчас умных голов. Но они должны помнить, что все попытки создать государство Украина, оборачивались для нее крахом. И все из-за вот бездумных голов, которые не понимают, что географически Украина лежит, как прокладка, между Российской империей, Западной империей и Турецкой империей, и чтобы выжить нужно находить компромиссы между этими тремя, а вот воевать для неё, смерть от одной из трёх. У них было время на раздумье с 1654 года по 1991 год, но они не поняли, что это было самое прекрасное время.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:21
    0
    А этот спикер ни имел ничего против обстрелов Донбасса в течении 8 лет? Это к вопросу жертвы и агрессора? Смени лучше дежурного у телефона прямой связи с КНР, тот наверно уже утомился в ожидании звонка.
  9. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 15:26
    0
    МИД Украины

    Что-то Украина слишком возомнила о себе. Теперь каждый президент должен спрашать этот МИД, что ему говорить по Украину... Дурной пример наглосаксов заразителен...