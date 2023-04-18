Спикер МИД Украины: Наша страна считает неприемлемой позицию президента Бразилии касательно урегулирования украинского кризиса

Не стоит убеждать нашу страну идти на какие-либо уступки, поскольку эта захватническая война приводит только к одним страданиям и разрушениям. На самом деле мы больше всех стремимся к завершению российской агрессии, основываясь на формуле мира, предложенной президентом Зеленским

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил о том, что его страна пристально следит за ситуацией относительно призыва президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о возобновлении переговорного процесса и прекращении поставок вооружений Киеву.Как отметил пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства, руководство страны считает неприемлемой позицию да Силвы, который, по его словам пытается приравнять «агрессора» к жертве».– заявил украинский дипломат.В то же время Николенко пригласил бразильского лидера посетить Украину с тем, чтобы он сам смог сделать выводы касательно последствий «российской агрессии» в этом конфликте, который по его словам, представляет угрозу и для глобальной безопасности.Напомним, что ранее глава бразильского государства представил своё видение касательно мирного урегулирования украинского кризиса, предложив, при этом Киеву уступить России Крым. Также он указал на необходимость создания многостороннего формата по подобию «Группы двадцати», в центре внимания которого находился бы вопрос урегулирования российского-украинского конфликта. В то же время раскритиковал да Силва и действия международного сообщества (в лице ЕС и США) в этом отношении, посетовав на то, что оно не предпринимает достаточно усилий по разрешению конфликта мирным путём, а продолжает поливать масло в огонь поставками оружия