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Глава ЦБ РФ: Регулятор продолжает работу по возвращению замороженных резервов в евро и долларах

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Глава ЦБ РФ: Регулятор продолжает работу по возвращению замороженных резервов в евро и долларах

Банк России продолжает искать способы вернуть валютные резервы в долларах и евро, которые были «заморожены» Западом после начала нашей СВО. Об этом сегодня заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.


С ее слов, одной из мер, которая сможет повлиять на позицию США и их партнеров касательно возврата принадлежащих России средств, является указ президента Путина, запрещающий нерезидентам из недружественных стран выводить свои активы с территории РФ.

В то же время, глава регулятора заявила, что несмотря на незаконно «замороженную» за рубежом часть средств ЦБ, Россия сегодня располагает резервами, которые неподвластны санкционному давлению и позволяют нашей стране чувствовать себя, как она выразилась, «достаточно спокойно».

Напомним, что весной прошлого года Запад «заморозил» часть золотовалютных резервов (около 300 млрд долларов) ЦБ РФ. Кроме того, ранее сообщалось, что объем заблокированных средств российских инвесторов по состоянию на ноябрь прошлого года оценивался в 5,7 трлн. рублей.

В то же время, страны G7 приняли решение не снимать вышеупомянутую блокировку до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине и пока наша страна не выплатит Киеву, как там выразились, «компенсацию ущерба».

К слову, о последней. Ранее на Западе рассматривали вариант передачи, по сути, украденных у России средств Украине. Однако данная инициатива столкнулась с непредвиденной проблемой. В Европе попросту не могут «вычислить» счета, на которых хранятся российские активы.
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16 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:53
    +4
    Банк России продолжает искать способы вернуть валютные резервы в долларах и евро, которые были «заморожены»

    Вот как ? Наши счета ,это корреспондентские счета американских,европейских банков. Деньги практически лежат там ,хоть вы ими и управляете.Деньги блокируют там
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:17
      0
      Умные не хранят большие деньги на счетах ,деньги хранят в ценных бумагах.Вспомните какие раньше были ставки на западе в Банках ,у некоторых были даже отрицательные .Положил 100 у.е.Через год получил 95.Хороший бизнес.Маск свежий пример,богатый а на покупку Твиттера брал кредит в 40 млрд.
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 15:24
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Умные не хранят большие деньги на счетах ,деньги хранят в ценных бумагах.

        Вы хотите сказать, что наш ЦБ может абсолютно спокойно вывести деньги, вложенные в американские ценные бумаги? belay Фигушки, и вы это знаете. Хотя я помню, как пару лет назад вы оправдывали политику размещения средств ЗВР за рубежом. Переобулись? wink
        Вопрос - как думаете, почему Sell разрешили вывести из России более миллиарда долларов после выхода из проэкта Сахалин-2? Как думаете? wink Это же предательство в высших эшелонах власти, не?
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:55
    +5
    Для начала не фиг было их там хранить....
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 15:15
      0
      А часом, там не было первой серии марлезонского балета в стиле - "Одновременно регулятор продолжает работу по компенсации населению ранее изъятых (мягко говоря) вкладов"?
      Ну просто, это все звучит примерно одинаково, с прекрасной отговоркой всех бюрократов - "договорились дополнительно проработать вопрос".
    2. Алексей Лантух
      Алексей Лантух Сегодня, 15:30
      0
      Если нужно иметь именно доллары, то для хранения два варианта:
      1. Бумажные купюры - хранить их можно хоть под подушкой, хоть в денежном хранилище ЦБ или коммерческого банка.
      2. На счетах в российских банках, которые в свою очередь держат счета в валюте в американских банках и, которые легко блокируются. Иного не дано.
      Можно также держать доллары путём покупки облигаций правительства США, что раньше и делал ЦБ, а затем избавился от них.
      Можно также вложится в долларовые ценные бумаги других государств и корпораций. Вот тут их блокировать уже проблемно.
      Судя по всему резервов в долларах и евро у Банка России на счетах не было или почти не было, потому у запада и возникла проблема их отыскать.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 15:31
      0
      Цитата: Alien From
      Для начала не фиг было их там хранить...

      И до сих пор хранят. Я живу за речкой Норова, и с начала 90-х было много банков где хранились деньги, сейчас они под европейскими банками, но один до сих пор работает. Пути господи ....
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:55
    +2
    Удерживайте у этой чертовки из зарплаты.Я так думаю,что размер зп позволяет это
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:57
    +3
    Глава ЦБ РФ: Регулятор продолжает работу по возвращению замороженных резервов в евро и долларах
    . Долго сказка сказывается... пока все, особо и добавить нечего... пи пи пи пи...
  5. al3x
    al3x Сегодня, 15:11
    -1
    Странная история, заморозили нную сумму, её же примерно высчитали? Высчитали. А теперь основной вопрос - каким образом у европейских и юсовских регуляторов получилось произвести расчёт, но не был найден условный счёт, где это всё лежит? При желании движение каждого цента можно вычислить. А тут 300+млрд, даже если всё по тысячам счётов раскидать это выходят суммы с 5-7 нулями.
    Может уже давно всё выведено через разные офшоры и тд., но ЦБ продолжает участие в этом спектакле. Мутно всё это, как и сама структура ЦБ.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:28
      +1
      Цитата: al3x
      Может уже давно всё выведено через разные офшоры и тд., но ЦБ продолжает участие в этом спектакле.

      Может и денег уже нет, только нам в уши дуют о мифических ЗВР.
      Так же мне не понятно, почему зарубежным инвесторам позволяют распродать активы в России, вместо того, что бы их арестовать, как это сделано с нашими активами на Западе. Это же прямое предательство интересов государства.
      1. al3x
        al3x Сегодня, 15:32
        0
        Вот и я про это же, странные пляски и куча разговоров про 300млрд, которые никто найти не может. У Набиуллиной под матрацем надо посмотреть, а то она может с перепугу забыла, где спрятала (шутка, хотя можно попросить европейский и юсовских регуляторов поискать в ней долю правды, эти ребята усердные, точно найдут) laughing
  6. Я_Ков
    Я_Ков Сегодня, 15:19
    +2
    Когда государство говорит, что найдёт деньги, чувствую, что кто-то шарит у меня в карманах laughing
  7. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:22
    0
    Видимо ищется возможность обмена разморозки наших ЗВР там, на вывод нерезидентами из недружественных стран своих активов с территории РФ.
    Честно говоря по деньгам смысла в этом не вижу. Чисто технический кульбит.
  8. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 15:24
    -1
    Цитата: APASUS
    Деньги практически лежат там ,хоть вы ими и управляете.

    Правильно.
    Наш ЦБ над национальная структура, так сделали упоротые ельцынисты, хорошо что сейчас режут эту смердчщую пуповину.

    Набиулина долго блокировала реформы, позволяющие отделить ЦБ от ФРС, МВФ, запрещала крипту.
    По сути косвенно играла на руку нашим врагам.

    Сейчас, скрепя чёрное сердце, она разрешила пилотный проект по крипте (который китайцы реализовали три года назад).

    Нужно прорываться финансовую блокаду, которую нам организовал Западный мир.

    Хорошо, что даже такие про западные койоты поняли это, или их заставили понять (ударом сапога в солнечное сплетение).
  9. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:36
    0
    Очередная лапша на уши. Бабло которое они там заныкали уже давно Западное бабло. Торг идёт о косточки которую им кинут хозяева которым они и перевели это бабло. Ничего нового.