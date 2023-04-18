Глава ЦБ РФ: Регулятор продолжает работу по возвращению замороженных резервов в евро и долларах

Банк России продолжает искать способы вернуть валютные резервы в долларах и евро, которые были «заморожены» Западом после начала нашей СВО. Об этом сегодня заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.С ее слов, одной из мер, которая сможет повлиять на позицию США и их партнеров касательно возврата принадлежащих России средств, является указ президента Путина, запрещающий нерезидентам из недружественных стран выводить свои активы с территории РФ.В то же время, глава регулятора заявила, что несмотря на незаконно «замороженную» за рубежом часть средств ЦБ, Россия сегодня располагает резервами, которые неподвластны санкционному давлению и позволяют нашей стране чувствовать себя, как она выразилась, «достаточно спокойно».Напомним, что весной прошлого года Запад «заморозил» часть золотовалютных резервов (около 300 млрд долларов) ЦБ РФ. Кроме того, ранее сообщалось, что объем заблокированных средств российских инвесторов по состоянию на ноябрь прошлого года оценивался в 5,7 трлн. рублей.В то же время, страны G7 приняли решение не снимать вышеупомянутую блокировку до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине и пока наша страна не выплатит Киеву, как там выразились, «компенсацию ущерба».К слову, о последней. Ранее на Западе рассматривали вариант передачи, по сути, украденных у России средств Украине. Однако данная инициатива столкнулась с непредвиденной проблемой. В Европе попросту не могут «вычислить» счета, на которых хранятся российские активы.