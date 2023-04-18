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Минобороны: ВС РФ нанесли поражение выдвигавшимся для контратаки формированиям ВСУ в районе Константиновки под Артемовском

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Минобороны: ВС РФ нанесли поражение выдвигавшимся для контратаки формированиям ВСУ в районе Константиновки под Артемовском

На Артемовском направлении силы ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии, авиации и ВДВ ВС РФ продолжают боевые действия против украинских формирований. Об этом сообщается в очередной сводке Министерства обороны Российской Федерации.


В самом Артемовске (Бахмуте) силы ЧВК «Вагнер» смогли занять три квартала на севере, юге и в центре города. В свою очередь, подразделения Воздушно-десантных войск ВС РФ и других родов войск поддерживали штурмовые группы, не позволяя противнику атаковать с флангов.

Минобороны РФ сообщило, что артиллерия группировки войск «Юг» и оперативно-тактическая авиация нанесли поражение формированиям ВСУ, которые выдвинулись для проведения контратаки в районах населенных пунктов Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики, то есть – на том же Артемовском направлении.


По данным российского военного ведомства, только на этом направлении противник потерял более 290 военнослужащих, в том числе иностранных наемников. Также были уничтожены: 1 БМП, 3 бронемашины, 8 автомобилей, 1 РСЗО «Град», артиллерийская система М777 американского производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Кроме того, ВС РФ точными ударами поразили командные пункты 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ, которые размещались в районах населенных пунктов Терны и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

Напряженная обстановка и на Купянском направлении. Здесь были уничтожены формирования противника в районах населенных пунктов Крахмальное, Ольшана, Кучеровка и Двуречная Харьковской области, а под Синьковкой в Харьковской области и у Новоселовского в Луганской Народной Республике ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательных группы противника. Потери ВСУ составили на этом участке фронта 35 боевиков, 1 танк, 2 бронемашины, 2 автомобиля, 2 самоходных гаубицы М109 «Paladin» американского производства и гаубицу Д-20.

На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по украинским формированиям в районе Червоной Дибровы и Червонопоповки (Луганская Народная Республика). Также были атакованы формирования ВСУ в районе населенных пунктов Терны и Григоровка (ДНР). Минобороны РФ оценивает потери ВСУ на данном участке фронта в более чем 80 военнослужащих. Противник потерял 2 бронемашины, сообщил представитель российского военного ведомства.

Боевые действия продолжаются и на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Здесь ударам ВС РФ подверглись украинские формирования в районе Угледара и Новополя (ДНР), Малой Токмачки и Полтавки (Запорожская область РФ). Потери противника в Минобороны РФ оценили в 30 военнослужащих, 3 БМП, 2 пикапа и 1 гаубицу Д-20. Российским войскам удалось также уничтожить 2 склада с боеприпасами для ВСУ в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоная Криница Запорожской области, которые все еще оккупированы ВСУ.

На Херсонском направлении были уничтожены артиллерийская система М777 американского производства, 2 гаубицы Д-20, 3 автомобиля, более 25 военнослужащих ВСУ. Кроме того, на территории населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка также были уничтожены точными ударами два топливных склада ВСУ.

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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:52
    0
    Зеле дан приказ наступать,просто так Путин ВВ посещал штабы,соблюдая правило больше двух главных не собираться.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:01
      -1
      Двух?Это как?Путин и штаб?Нет,такие посещения очень важны,хотя зная ,аак у нас пускают пыль в глаза начальнику,тем более за считанные дни возможного наступлерия врага..Кода даже вскрытые упущения ликвидировать уже нельзя,из за отсутствия времери на это
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:24
        0
        Путин и Шойгу,Путин и Герасимов.Эти пары сейчас в одном месте ,понятия не совместимые.Песков это подтвердил.Достачно видеоконференции.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:34
          0
          Тогда уж больше одного не собираться.Герасимов в ЛНР,Шойгу был в Москве,вроде как hi
    2. Венд
      Венд Сегодня, 15:03
      -1
      Мне вот интересно. Постоянно читаю, что за украинскими призывниками стоят заградотяды нацистов. Почему бы не снести эти отряды, призывники тогда сами побегут. Будет куда
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:19
    0
    Минобороны РФ сообщило, что артиллерия группировки войск «Юг» и оперативно-тактическая авиация нанесли поражение формированиям ВСУ, которые выдвинулись для проведения контратаки в районах населенных пунктов Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики, то есть – на том же Артемовском направлении.
    И чем ближе момент освобождения Артемовска, тем работа нашей артиллерии и ракетных войск, наряду с ВКС и армейской авиацией становятся все более важнее, так как возвышенные позиции у Часов Яра позволяют противнику держать под огнем всю территорию от Часов Яра до Артемовска, включая и его западные окраины под огнем.
    А Константиновка, очень удобный и важный логистический центр, для переброски войск и подвоза материальных ресурсов группировке ВСУ
  3. Тополь
    Тополь Сегодня, 15:21
    0
    Как-то не совсем понятно: с утра сообщали, что всуки предприняли на Угледарском направлении то ли разведку боем, то ли попытку наступления и при этом понесли значительные потери. Здесь же пишут, что потери ВСУ в районе Угледара около 30 человек. Это называется значительные потери или попытки наступления не было? Что-то как-то не сходится одно с другим. Или это данные за вчерашний день?