На Артемовском направлении силы ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии, авиации и ВДВ ВС РФ продолжают боевые действия против украинских формирований. Об этом сообщается в очередной сводке Министерства обороны Российской Федерации.
В самом Артемовске (Бахмуте) силы ЧВК «Вагнер» смогли занять три квартала на севере, юге и в центре города. В свою очередь, подразделения Воздушно-десантных войск ВС РФ и других родов войск поддерживали штурмовые группы, не позволяя противнику атаковать с флангов.
Минобороны РФ сообщило, что артиллерия группировки войск «Юг» и оперативно-тактическая авиация нанесли поражение формированиям ВСУ, которые выдвинулись для проведения контратаки в районах населенных пунктов Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики, то есть – на том же Артемовском направлении.
По данным российского военного ведомства, только на этом направлении противник потерял более 290 военнослужащих, в том числе иностранных наемников. Также были уничтожены: 1 БМП, 3 бронемашины, 8 автомобилей, 1 РСЗО «Град», артиллерийская система М777 американского производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.
Кроме того, ВС РФ точными ударами поразили командные пункты 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ, которые размещались в районах населенных пунктов Терны и Авдеевка Донецкой Народной Республики.
Напряженная обстановка и на Купянском направлении. Здесь были уничтожены формирования противника в районах населенных пунктов Крахмальное, Ольшана, Кучеровка и Двуречная Харьковской области, а под Синьковкой в Харьковской области и у Новоселовского в Луганской Народной Республике ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательных группы противника. Потери ВСУ составили на этом участке фронта 35 боевиков, 1 танк, 2 бронемашины, 2 автомобиля, 2 самоходных гаубицы М109 «Paladin» американского производства и гаубицу Д-20.
На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по украинским формированиям в районе Червоной Дибровы и Червонопоповки (Луганская Народная Республика). Также были атакованы формирования ВСУ в районе населенных пунктов Терны и Григоровка (ДНР). Минобороны РФ оценивает потери ВСУ на данном участке фронта в более чем 80 военнослужащих. Противник потерял 2 бронемашины, сообщил представитель российского военного ведомства.
Боевые действия продолжаются и на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Здесь ударам ВС РФ подверглись украинские формирования в районе Угледара и Новополя (ДНР), Малой Токмачки и Полтавки (Запорожская область РФ). Потери противника в Минобороны РФ оценили в 30 военнослужащих, 3 БМП, 2 пикапа и 1 гаубицу Д-20. Российским войскам удалось также уничтожить 2 склада с боеприпасами для ВСУ в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоная Криница Запорожской области, которые все еще оккупированы ВСУ.
На Херсонском направлении были уничтожены артиллерийская система М777 американского производства, 2 гаубицы Д-20, 3 автомобиля, более 25 военнослужащих ВСУ. Кроме того, на территории населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка также были уничтожены точными ударами два топливных склада ВСУ.