Армянский премьер предложил свой рецепт установления прочного мира в Закавказье

Мир возможен, если мы зафиксируем, что признаем Республикой Армения территорию Армянской ССР, и что у нас нет никаких территориальных претензий ни к какой стране и никогда не будет

Никто не смирится с тем, что мы развиваемся, усиливаемся, чтобы это развитие и силу направить против других для расширения территорий нашей страны

Мирное сосуществование закавказских государств вполне возможно. Оно станет реальностью, если Ереван и Баку приложат к этому свои усилия.Такой миротворческий посыл прозвучал в выступлении главы правительства Армении Никола Пашиняна перед местными парламентариями.Армянский премьер-министр предложил свой рецепт установления прочного мира в Закавказье. Он считает, что для этого Ереван и Баку должны полностью отказаться от территориальных претензий друг к другу.- заявил Пашинян.Если же Ереван на это не пойдет, то, по мнению политика, соседние государства будут препятствовать развитию Армении, опасаясь, что она усилится и начнет реализовывать решение своих территориальных вопросов.- считает премьер-министр Армении.Ранее армянское и азербайджанское руководство поддержали идею Москвы провести очередной раунд мирных переговоров в России. Сроки проведения данного мероприятия пока неизвестны.Вместе с тем в марте спикер Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что в Баку не верят в заинтересованность Еревана в заключении договора о мире.