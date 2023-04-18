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Армянский премьер предложил свой рецепт установления прочного мира в Закавказье

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Армянский премьер предложил свой рецепт установления прочного мира в Закавказье

Мирное сосуществование закавказских государств вполне возможно. Оно станет реальностью, если Ереван и Баку приложат к этому свои усилия.


Такой миротворческий посыл прозвучал в выступлении главы правительства Армении Никола Пашиняна перед местными парламентариями.

Армянский премьер-министр предложил свой рецепт установления прочного мира в Закавказье. Он считает, что для этого Ереван и Баку должны полностью отказаться от территориальных претензий друг к другу.

Мир возможен, если мы зафиксируем, что признаем Республикой Армения территорию Армянской ССР, и что у нас нет никаких территориальных претензий ни к какой стране и никогда не будет

- заявил Пашинян.

Если же Ереван на это не пойдет, то, по мнению политика, соседние государства будут препятствовать развитию Армении, опасаясь, что она усилится и начнет реализовывать решение своих территориальных вопросов.

Никто не смирится с тем, что мы развиваемся, усиливаемся, чтобы это развитие и силу направить против других для расширения территорий нашей страны

- считает премьер-министр Армении.

Ранее армянское и азербайджанское руководство поддержали идею Москвы провести очередной раунд мирных переговоров в России. Сроки проведения данного мероприятия пока неизвестны.

Вместе с тем в марте спикер Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что в Баку не верят в заинтересованность Еревана в заключении договора о мире.
Использованы фотографии:
https://www.primeminister.am/
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:13
    0
    Карабах- нейтральная зона? Под управлением ООН,так понимать.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:23
      0
      Карабах входил в состав Азербайджанской ССР.А Армения сама никогда никакой Карабах официально не признавала.Грозилась признать,но так и не признала.
      Армянский премьер-министр предложил свой рецепт установления прочного мира в Закавказье. Он считает, что для этого Ереван и Баку должны полностью отказаться от территориальных претензий друг к другу.

      Мир возможен, если мы зафиксируем, что признаем Республикой Армения территорию Армянской ССР, и что у нас нет никаких территориальных претензий ни к какой стране и никогда не будет

      - заявил Пашинян.





      В правом верхнем углу карта всего СССР,а не Карабаха.
      1. NG inform
        NG inform Сегодня, 15:30
        0
        Это не имеет юридического значения. Автономии республик СССР имели право сами решать, что им делать при выходе республики из состава СССР. Поэтому агрессии Армении, Грузии, Азербайджана и Украины были неправомочны и необоснованы.
        Это если вы аппелируете к договорам.
    2. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Сегодня, 15:28
      0
      Цитата: tralflot1832
      Карабах- нейтральная зона? Под управлением ООН,так понимать

      На такой вариант не пойдёт Азербайджан, там считают Карабах исключительно своей территорией.
      Мир возможен, если мы зафиксируем, что признаем Республикой Армения территорию Армянской ССР, и что у нас нет никаких территориальных претензий ни к какой стране и никогда не будет

      Пашинян говорит, что современная Армения это территория в границах бывшей Армянской ССР, так что получается он завуалированно признаёт Карабах азербайджанским. Вот и всё, не будет российских миротворцев, армяне в большинстве уйдут из Карабаха.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:35
        0
        Революция в Армении образца 2018 года надо полагать достигла своей окончательной цели.Пашинян ещё немного посидит на своём посту,а далее мавр сделал своё дело,мавр может уходить.За 5 лет управился.
  2. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 15:25
    -1
    Вот это он клоун
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:26
    -1
    Армянский премьер предложил свой рецепт установления прочного мира в Закавказье
    . Слушать того, кто все прос с спал, это надо быть совсем ку кус fool
  4. fiv
    fiv Сегодня, 15:29
    -1
    Если через полгода не договорятся, выход один - Нагорно-Карабахская автономная область. В составе РФ. И дорога до НКАО через Азербайджан, как КВЖД. А ООН пусть сидит под американской лавкой без Карабаха.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:35
      +3
      Да, маловато у России-матушки гемороев!
      1. fiv
        fiv Сегодня, 15:43
        0
        Дык, гемморой он отчего? Сидишь, сидишь на попе, активностью не страдаешь, нагрузок нету - и здравствуй, гемморой. Так что в энтом месте нам нужны упражнения.
    2. Рязанец87
      Рязанец87 Сегодня, 15:44
      +1
      Упаси Бог от такого подарочка. Пусть сами разбираются, могут повоевать, если нравится. Только без нашего участия.
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 15:36
    +1
    Коля получил очередную инструкцию от куратора-партнера, говорит вроде от лица Армении, но присаксонивает немного.
    Или мне так показалось?
  6. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 15:43
    0
    У Алиева и Пашиняна один хозяин - НАТО.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:44
    0
    А как все начиналось .Баку предложил Еревану, передать азербайджанские земли не входящие в Карабах ,обратно . В Ереване даже рассматривать не захотели.С этого момента вопрос войны был предрешен.Более гибкая позиция Еревана ,сыграла бы для армян реальную пользу .Понятно что Карабах Баку бы не подарил ,но у армян была бы возможность привлечь гарантами многие страны ,при передаче земли ,которая не входила в Карабах .