Военное обозрение
Войти Регистрация

Китайская экономика продемонстрировала рост выше прогнозируемых значений

7
Китайская экономика продемонстрировала рост выше прогнозируемых значений

Китайская экономика продемонстрировала рост выше прогнозируемого в первом квартале этого года, который в годовом исчислении составил 4,5%. Это в полтора раза больше роста китайского ВВП за аналогичный период прошлого года, тогда этот показатель составил 3%.


Новостное агентство Reuters сообщает со ссылкой на государственные статистические данные, что в абсолютном выражении экономика КНР за первые три месяца текущего года выросла на 2,2%.

Наибольшую положительную динамику продемонстрировала розничная отрасль страны, продажи которой выросли с 3,5% в январе-феврале до рекордных 10,6% в марте. Объем промышленного производства в КНР за март вырос на 3,9% в годовом исчислении.

Падение демонстрирует лишь показатель инвестиций, который в январе-феврале вырос на 5,5%, а в марте замедлился до 5,1% в годовом исчислении. Снижение этого показателя произошло из-за низкой активности частных инвесторов, в то время как государственные инвестиции в инфраструктуру выросли в первом квартале на 8,8%.

Продолжают сохраняться и проблемы в строительном секторе КНР. Инвестиции в недвижимость упали на 5,8%, а продажи домов по районам сократились на 1,8%. В то же время, в стоимостном выражении продажи новостроек за первые три месяца 2023 года выросли на 4,1%, что указывает на наметившееся восстановление цен на жилье.

Хорошую динамику показал экспорт, который вырос в первом квартале на 8,4%. В то же время, общемировое снижение темпов роста экономик развитых стран может повлиять на этот показатель не в лучшую сторону, считают эксперты.

По итогам прошлого года рост ВВП Китая составил 3%, что в денежном выражении эквивалентно 121 020,7 трлн юаней (примерно 18 трлн долларов). Без учета замедления в 2020 году, связанного с ковидными ограничениями, прошлогодний показатель темпов роста китайской экономики оказался самым низким с 1976 года. Для сравнения, в 2020 году валовый внутренний продукт КНР вырос на 2,0%, в то время как в 2021-м эта цифра составила 8,1%, а в 2019-м — 6%.

Таким образом, Китай в целом продолжает двигаться к завоеванию мирового экономического лидерства, почти по всем макропоказателям опережая своего главного конкурента — Соединенные Штаты. В январе Всемирный банк улучшил прогнозы роста китайской экономики по итогам текущего года с 4,3% до 5,4%. Агентство Bloomberg сообщило ранее, что по данным Международного валютного фонда, в 2023–2025 годах Китай будет вносить основной вклад в мировой экономический рост, его доля в этом показателе составит 22,6% от общемирового.
Использованы фотографии:
Сайт Госсовета КНР
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. iran
    iran Сегодня, 16:42
    0
    А ведь когда-то китайцы приезжали в СССР в рваных телогрейках и покупали мыло с консервами...

    Вот что значит мудрый народ и значимые лидеры у власти. Самое обидное, что у СССР был шанс пойти китайскими реформами. Даже специально приезжал Дэн Саопин и разговаривал с Горбачевым, пытаясь его убедить начать реформы экономики.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:51
      +1
      С Китаем несколько по иному ,запад вваливал в него миллиарды.Но китайские товарищи сохранили руководящую и направляющую руку КПК.Была у запада попытка подмять под себя КНР .Чем закончилось на площади Тяньаньмынь всем известно.
    2. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 16:52
      +1
      Даже специально приезжал Дэн Саопин и разговаривал с Горбачевым, пытаясь его убедить начать реформы экономики.

      Сяопин не приезжал в СССР. Горбачев ездил в Китай.
    3. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:53
      +1
      Вот что значит
      Неограниченный доступ к западным рынкам товаров, технологий и капитала. Плюс дешевая рабсила и наплевательское отношение к экологии.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:48
    0
    Запад запрыгал от радости ,экономика Китая просыпается,как они ждали этого. laughing
  3. Ив762
    Ив762 Сегодня, 16:52
    +1
    Китайская экономика продемонстрировала рост выше прогнозируемых значений...

    Ну да..., дешевые ресурсы - они такие... feel
  4. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:27
    0
    Цитата: iran
    Горбачевым, пытаясь его убедить начать реформы экономики.

    Цитата: iran
    Горбачевым, пытаясь его убедить начать реформы экономики.

    Ну и причем здесь Горбачев?Эти "деятели " уже ЧЕРВЕРТЬ века у власти!
    Вечно "догоняли" Португалию,уже замолчали,забыли.Догоняем кого то в Африке.Может пригласим китайский финансово-экомомический блок в правительстве.А своих не в отставку,пусть тайгу тупой пилой валят,отрабатывают. hi