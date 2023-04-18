Китайская экономика продемонстрировала рост выше прогнозируемых значений...

Китайская экономика продемонстрировала рост выше прогнозируемого в первом квартале этого года, который в годовом исчислении составил 4,5%. Это в полтора раза больше роста китайского ВВП за аналогичный период прошлого года, тогда этот показатель составил 3%.
Новостное агентство Reuters сообщает со ссылкой на государственные статистические данные, что в абсолютном выражении экономика КНР за первые три месяца текущего года выросла на 2,2%.
Наибольшую положительную динамику продемонстрировала розничная отрасль страны, продажи которой выросли с 3,5% в январе-феврале до рекордных 10,6% в марте. Объем промышленного производства в КНР за март вырос на 3,9% в годовом исчислении.
Падение демонстрирует лишь показатель инвестиций, который в январе-феврале вырос на 5,5%, а в марте замедлился до 5,1% в годовом исчислении. Снижение этого показателя произошло из-за низкой активности частных инвесторов, в то время как государственные инвестиции в инфраструктуру выросли в первом квартале на 8,8%.
Продолжают сохраняться и проблемы в строительном секторе КНР. Инвестиции в недвижимость упали на 5,8%, а продажи домов по районам сократились на 1,8%. В то же время, в стоимостном выражении продажи новостроек за первые три месяца 2023 года выросли на 4,1%, что указывает на наметившееся восстановление цен на жилье.
Хорошую динамику показал экспорт, который вырос в первом квартале на 8,4%. В то же время, общемировое снижение темпов роста экономик развитых стран может повлиять на этот показатель не в лучшую сторону, считают эксперты.
По итогам прошлого года рост ВВП Китая составил 3%, что в денежном выражении эквивалентно 121 020,7 трлн юаней (примерно 18 трлн долларов). Без учета замедления в 2020 году, связанного с ковидными ограничениями, прошлогодний показатель темпов роста китайской экономики оказался самым низким с 1976 года. Для сравнения, в 2020 году валовый внутренний продукт КНР вырос на 2,0%, в то время как в 2021-м эта цифра составила 8,1%, а в 2019-м — 6%.
Таким образом, Китай в целом продолжает двигаться к завоеванию мирового экономического лидерства, почти по всем макропоказателям опережая своего главного конкурента — Соединенные Штаты. В январе Всемирный банк улучшил прогнозы роста китайской экономики по итогам текущего года с 4,3% до 5,4%. Агентство Bloomberg сообщило ранее, что по данным Международного валютного фонда, в 2023–2025 годах Китай будет вносить основной вклад в мировой экономический рост, его доля в этом показателе составит 22,6% от общемирового.