Спецслужбы Азербайджана задержали около 20 подозреваемых в сотрудничестве с разведкой Ирана

На территории Азербайджана задержаны еще около 20 человек, которых подозревают в сотрудничестве с разведывательными структурами Исламской Республики Иран. Об этом сообщили азербайджанские средства массовой информации.По официальной версии азербайджанских СМИ, республиканское министерство внутренних дел проводит оперативные мероприятия по выявлению иранской агентуры. Задержанные, как утверждают представители МВД Азербайджана, пропагандировали иранский режим, призывали к свержению светского государства и созданию в стране «государства Карима». Кроме того, задержанных обвинили в торговле запрещенными веществами.Отметим, что отношения Азербайджана и Ирана в настоящее время далеки от идеальных. Это связано с целым рядом противоречий между соседними странами.Во-первых, в Иране существует актуальная проблема т.н. «Южного Азербайджана», и Тегеран опасается, что Баку может раскачивать в стране сепаратистские настроения. Во-вторых, Иран тесно сотрудничает с Арменией, а Азербайджан – с Израилем, что является взаимными факторами раздражения для обеих сторон.В Тегеране подозревают, что США и Израиль могут использовать территорию Азербайджана для подрывной деятельности, направленной против иранского государства. В свою очередь, у Азербайджана есть опасения, что Иран может пытаться изменить политический строй в республике, дабы обезопасить себя от существующих рисков углубления сотрудничества Баку с Вашингтоном и Тель-Авивом.