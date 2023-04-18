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Спецслужбы Азербайджана задержали около 20 подозреваемых в сотрудничестве с разведкой Ирана

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Спецслужбы Азербайджана задержали около 20 подозреваемых в сотрудничестве с разведкой Ирана

На территории Азербайджана задержаны еще около 20 человек, которых подозревают в сотрудничестве с разведывательными структурами Исламской Республики Иран. Об этом сообщили азербайджанские средства массовой информации.


По официальной версии азербайджанских СМИ, республиканское министерство внутренних дел проводит оперативные мероприятия по выявлению иранской агентуры. Задержанные, как утверждают представители МВД Азербайджана, пропагандировали иранский режим, призывали к свержению светского государства и созданию в стране «государства Карима». Кроме того, задержанных обвинили в торговле запрещенными веществами.

Отметим, что отношения Азербайджана и Ирана в настоящее время далеки от идеальных. Это связано с целым рядом противоречий между соседними странами.

Во-первых, в Иране существует актуальная проблема т.н. «Южного Азербайджана», и Тегеран опасается, что Баку может раскачивать в стране сепаратистские настроения. Во-вторых, Иран тесно сотрудничает с Арменией, а Азербайджан – с Израилем, что является взаимными факторами раздражения для обеих сторон.

В Тегеране подозревают, что США и Израиль могут использовать территорию Азербайджана для подрывной деятельности, направленной против иранского государства. В свою очередь, у Азербайджана есть опасения, что Иран может пытаться изменить политический строй в республике, дабы обезопасить себя от существующих рисков углубления сотрудничества Баку с Вашингтоном и Тель-Авивом.
Использованы фотографии:
Внутренние войска Азербайджана / https://dq.mia.gov.az/
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4 комментария
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 16:42
    0
    Они же никогда там не успокоятся, пока друг друга не перебьют.(
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 18:05
      0
      Цитата: Normann
      Они же никогда там не успокоятся, пока друг друга не перебьют.(

      "друзей " у Ирана хватает. Так что в шухере будут очень очень многие.
  2. Игорь_Божко
    Игорь_Божко Сегодня, 17:04
    0
    "Южный Азербайджан"?! В Иране?)) Иран древнее государство с богатейшей историей и культурой. А вот государства с названием Азербайджан в истории никогда не существовало. Это большевистско-турецкий новодел с претензией одних на распространение мировой революции,а других пантюркизма. Провокация заложена в самом названии Азербайджан-Атурпатакан исторически северная провинция Персии. Иран это союзник России в частности по ШОС! Азербайджану надо зарубить это у себя на носу.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 18:04
      0
      Цитата: Игорь_Божко
      "Южный Азербайджан"?! В Иране?)) Иран древнее государство

      Вы часто тут пишите дезинформацию. Покажите мне карту где до 1935 года было указано название Иран?
      Цитата: Игорь_Божко
      А вот государства с названием Азербайджан в истории никогда не существовало.

      Да что вы говорите, хотите сказать одной подписью Ленина 50 млн нация появилось?

      Цитата: Игорь_Божко
      Атурпатакан исторически северная провинция Персии.

      Покажи мне хоть 1 фарса (вы путаете термин перс и фарс) персия это географическое название, а теперь назовите мне хоть 1-го НЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦА который был во власти Персии последние 1000 лет?

      Цитата: Игорь_Божко
      Иран это союзник России в частности по ШОС! Азербайджану надо зарубить это у себя на носу.

      будет себя плохо вести, будет получать адекватные ответы будь Иран хоть 10 ШОСАХ.