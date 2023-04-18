Военное обозрение
Войти Регистрация

Депутат французского парламента призвала увеличить военный бюджет страны для противодействия внешним угрозам

5
Депутат французского парламента призвала увеличить военный бюджет страны для противодействия внешним угрозам

Депутат нижней палаты французского парламента Жизель Лелуи заявила о необходимости существенного увеличения военного бюджета страны. По мнению парламентария, эта мера является необходимой для противодействия потенциальным внешним угрозам государственной безопасности. Соответствующий призыв Лелуи включила в свое обращение к главе Минобороны Франции Себастьяну Лекорню.


В обращении к Лекорню депутат отметила, что власти Франции ранее приняли решение об увеличении военного бюджета на 2024-2030 годы до 413 миллиардов евро, вследствие чего расходы на оборону вырастут на 30% в сравнении с объемами финансирования выделяемыми на период 2019-2025 годов. Однако, по словам парламентария, с учетом инфляции рост этих финансовых показателей окажется несущественным.

По словам Лелуи, Франция столкнулась с необходимостью увеличения объемов финансирования, выделяемого на военную сферу, в три раза. По ее мнению, страна нуждается в человеческих и технических ресурсах для того, чтобы "справиться с возможным конфликтом высокой интенсивности", а нынешнего военного бюджета для этих целей недостаточно.

Депутат также подчеркнула, что французская армия ослаблена ввиду потери военной техники, переданной Украине, что заставляет опасаться возможной продажи некоторой техники другим странам в период действия будущего закона о военном планировании. Армия Франции должна быть способна в случае необходимости выдержать боевые действия любой интенсивности, а также победить в потенциальном вооруженном конфликте.

Исходя из этого, Лелуи обратилась к Лекорню с предложением провести индексацию военного бюджета, заложенного в рамках закона о военном планировании, и привести его в соответствие существующим потребностям вооруженных сил страны.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Marie-Lan Nguyen
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:49
    +1
    По мнению парламентария, эта мера является необходимой для противодействия потенциальным внешним угрозам государственной безопасности.

    Интересно а мадам, хоть раз смотрела на карту, кто может угрожать Франции из граничащих стран ? Ну если может как всегда, вечный враг, или вечный друг Германия.
  2. К-50
    К-50 Сегодня, 16:57
    +1
    Депутат французского парламента призвала увеличить военный бюджет страны для противодействия внешним угрозам

    Кудрявая позиция! fellow
    Сначала эти угрозы создадут путём вмешательства к другим, ну или выдумают, потом просят денег на их купирование.
    Беспроигрышно! И карманы наполняются! lol
  3. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 17:13
    0
    Пенсионная реформа проводится во Франции потому, что
    не хватает денег.
    И несмотря на это на Украину льют "денежный водопад".
    Да ещё и собираются увеличить военный бюджет Франции.
    Не понятно - а деньги то откуда будут брать?
    1. al3x
      al3x Сегодня, 17:31
      0
      Собственно, как и во всём остальном мире, в частности и в России - из карманов налогоплательщиков. Там прибавить, тут убавить, где то снизить, где то повысить, кому то поясок затянуть потуже в итоге искомая сумма материализуется what у нас вот почему повысили пенсионный возраст, хотя один довольно известный общественный деятель обещал этого не делать? Да всё потому же - пенсионный фонд не был готов раскошелиться за неимением средств для "свежих пенсионеров", он на грани банкротства в то время был, кто-то из тех, кому отодвинули пенсионную планку и вовсе до пенсии не дожил, это тоже бралось в рассчет.
  4. al3x
    al3x Сегодня, 17:14
    0
    А на них кто-то нападать собирается? Если покапаться в истории, то там Франция в тройке лидеров по развязыванию войн на континенте окажется, а так же за его пределами. Опять за старое решили взяться?