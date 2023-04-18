Депутат французского парламента призвала увеличить военный бюджет страны для противодействия внешним угрозам

Депутат нижней палаты французского парламента Жизель Лелуи заявила о необходимости существенного увеличения военного бюджета страны. По мнению парламентария, эта мера является необходимой для противодействия потенциальным внешним угрозам государственной безопасности. Соответствующий призыв Лелуи включила в свое обращение к главе Минобороны Франции Себастьяну Лекорню.В обращении к Лекорню депутат отметила, что власти Франции ранее приняли решение об увеличении военного бюджета на 2024-2030 годы до 413 миллиардов евро, вследствие чего расходы на оборону вырастут на 30% в сравнении с объемами финансирования выделяемыми на период 2019-2025 годов. Однако, по словам парламентария, с учетом инфляции рост этих финансовых показателей окажется несущественным.По словам Лелуи, Франция столкнулась с необходимостью увеличения объемов финансирования, выделяемого на военную сферу, в три раза. По ее мнению, страна нуждается в человеческих и технических ресурсах для того, чтобы "справиться с возможным конфликтом высокой интенсивности", а нынешнего военного бюджета для этих целей недостаточно.Депутат также подчеркнула, что французская армия ослаблена ввиду потери военной техники, переданной Украине, что заставляет опасаться возможной продажи некоторой техники другим странам в период действия будущего закона о военном планировании. Армия Франции должна быть способна в случае необходимости выдержать боевые действия любой интенсивности, а также победить в потенциальном вооруженном конфликте.Исходя из этого, Лелуи обратилась к Лекорню с предложением провести индексацию военного бюджета, заложенного в рамках закона о военном планировании, и привести его в соответствие существующим потребностям вооруженных сил страны.