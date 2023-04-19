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Крылатая ракета Х-50. Новая угроза для киевского режима

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Крылатая ракета Х-50. Новая угроза для киевского режима
Возможный облик ракеты Х-50 по версии издания Jane's



В последние дни на Украине заговорили о перспективной крылатой ракете воздушного базирования Х-50, разрабатываемой для воздушно-космических сил России. Украинское командование опасается, что в ближайшее время это изделие дойдет до серийного производства, и затем его начнут применять в рамках Спецоперации. Подразумевается, что новая КРВБ с высокими характеристиками дополнит прочие ударные средства и станет дополнительной угрозой для киевского режима.

В ожидании ударов


13 апреля представитель украинского генерального штаба бригадный генерал Алексей Громов провел очередной брифинг. В ходе мероприятия прозвучала любопытная информация о возможном перевооружении российских ВКС, которое создаст дополнительную угрозу для украинских формирований и киевского режима в целом.

Ссылаясь на свои источники, А. Громов заявил, что уже в июне российская оборонная промышленность может запустить серийный выпуск новейших КРВБ типа Х-50. После накопления некоторого запаса таких и прочих вооружений, Россия сможет активизировать ракетные удары по украинским объектам.

Чтобы успокоить публику в ожидании очередных атак, генерал попытался поднять тему российских проблем в области производства. Он предположил, что нынешние возможности по выпуску вооружений и техники не позволят российской армии восстановить резервы даже в средней перспективе, и поэтому обороноспособность упадет. Предсказуемо, эти утверждения не подкреплялись никаким доказательствам.


Современная ракета Х-101. Перспективная Х-50 может быть похожа на нее

Заявления генерала Громова о производстве и будущем применении ракет Х-50 привлекло внимание как на Украине, так и за рубежом. Профильные издания и аналитики строят разные версии на тему возможных сроков и темпов производства. Кроме того, некоторые пытаются объяснить, почему российская промышленность никогда не сможет освоить выпуск новых КРВБ.

В целом, фигурирует стандартный набор тем. Одновременно упоминаются технологическое отставание России и критическая зависимость от иностранных изделий, а также готовность массово производить оружие и использовать его в целях «агрессии» против Украины.

Характерно, что в контексте последних «новостей» не приводится никаких доказательств. В то же время, украинская сторона выражает беспокойство и откровенно опасается новых российских ракет. Выходит, что киевское командование, несмотря на всю похвальбу и показной оптимизм, понимает реальное положение дел, а также перспективы развития текущей ситуации.

Перспективная разработка


Крылатая ракета воздушного базирования Х-50 является одной из последних отечественных разработок в области вооружений для дальней авиации. Кроме того, это один из самых закрытых проектов. О нем известно не слишком много, а доступные сведения не отличаются подробностью. В частности, раскрыт лишь примерный уровень тактико-технических характеристик.

По известным данным, будущая КРВБ Х-50, также известная как Х-СД («средняя дальность») или изделие «715», разрабатывалась в ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка с начала девяностых годов. Целью проекта являлось создание нового боеприпаса для дальних бомбардировщиков, способного дополнить имеющуюся номенклатуру ракет. Для получения необходимых возможностей, по основным характеристикам Х-50 должна была уступать изделиям Х-55 или Х-101.


Разработка новой ракеты продолжалась, как минимум, до первой половины десятых годов. В 2014 г. ГосМКБ «Радуга» и компания «Туполев» заключили контракт о совместном проведении неких работ. Вероятно, планировалось интегрировать изделие «715» в комплекс вооружений самолетов марки «Ту». В 2016-18 гг. сообщалось о проведении наземных испытаний новой КРВБ.

На какой стадии находится проект Х-50 в настоящее время, неизвестно. Официальные сведения о нем в последние годы не публиковались. При этом можно предполагать, что ракета действительно приближается к стадии запуска производства. По разным оценкам, оно могло бы стартовать в рамках новой Госпрограммы вооружений на 2018-27 гг.

Если работы по проекту Х-50 / Х-СД не были остановлены по какой-либо причине и продолжаются до сих пор, то в обозримом будущем может появиться готовое изделие. Вскоре его должны будут принять на вооружение и освоить в войсках.

Технические особенности


Предполагается, что Х-50 представляет собой малозаметную дозвуковую крылатую ракету средней дальности, предназначенную для дальних бомбардировщиков. При ее создании использовались готовые наработки из предыдущих проектов, что привело к сходству с некоторыми существующими изделиями, такими как Х-101/102. В то же время, используются новые решения.

Ракета Х-СД должна быть построена на основе планера с характерными обводами, сокращающими радиолокационную заметность. В центральной части фюзеляжа должно находиться раскладываемое в полете крыло, в хвосте – оперение. Х-50 не нуждается в большом запасе топлива, что позволило сократить ее размеры и массу. Она должна быть меньше и легче серийной КРВБ Х-101, которая имеет длину ок. 7,5 м и стартовую массу до 2400 кг.


Ракеты Х-101 на револьверной пусковой установке бомбардировщика Ту-160

Как и другие отечественные КРВБ современных типов, Х-50 должна оснащаться турбореактивным двигателем. Ей требуется короткоресурсный двигатель с ограниченной тягой, способный обеспечить высокую дозвуковую скорость полета. Дальность полета неизвестна, но оценивается в 1500-1600 км.

Средства и принципы управления ракетой неизвестны. Вероятно, на борту присутствуют навигационные приборы для полета к цели с заданными координатами. Также в некоторых источниках упоминалось наличие оптико-корреляционной головки самонаведения для более точного поражения цели. На борту ракеты могут присутствовать средства прорыва ПВО противника, такие как станция помех, сбрасываемые ложные цели и т.д.

Изделие «715» должно нести осколочно-фугасную боевую часть массой до нескольких сотен килограммов. Возможно, основной заряд помещен в прочном корпусе, обеспечивающем проникающее действие. Также в некоторых источниках упоминается возможность использования кассетной БЧ.

Носителями уменьшенной ракеты Х-50 могут быть все актуальные дальние бомбардировщики ВКС России. Размещение такого оружия возможно как на внутренней револьверной установке, так и на внешней подвеске. Боекомплект одного самолета может достигать 10-12 ед. При этом для применения новых КРВБ требуется некоторое обновление систем управления оружием.

Дополнительное средство


Даже ограниченный объем доступных данных позволяет понять, для чего российским ВКС нужна ракета Х-50, и какие преимущества удастся получить с ее помощью. В целом речь идет о расширении номенклатуры доступных боеприпасов, закрытии важной ниши и даже о некоторой экономии.


Следует напомнить, что КРВБ Х-55 и Х-101 относятся к стратегическому вооружению и имеют соответствующую дальность полета – 5500 км. Однако, как показала практика, далеко не во всех ситуациях такие характеристики используются в полной мере. Для решения ряда боевых задач бомбардировщикам нужна ракета с близкими показателями точности и эффективности, но с меньшей дальностью и уменьшенными габаритами.

Таким образом, в будущем, получив изделия «715», наша дальняя авиация сможет выбирать боеприпас, более соответствующий поставленной задаче. Если рубеж пуска будет на расстоянии не более 1500 км от цели, можно будет использовать облегченную и более дешевую КРВБ Х-50. При больших дальностях по-прежнему будут применяться существующие изделия с повышенными характеристиками.

Повод для опасений


Последние новости о разработке перспективной ракеты Х-50 появились достаточно давно. На какой стадии сейчас находится этот проект, и как скоро ВКС смогут получить готовое оружие, неизвестно. Однако уже понятно, что оно представляет определенный интерес для вооруженных сил и имеет все шансы дойти до производства и эксплуатации.

Интересен тот факт, что украинское командование заранее рассматривает новую российскую ракету как очередную серьезную угрозу и открыто говорит об этом. Возможно, это некий «хитрый план» с неясными целями – или противник действительно понимает, что ему грозит. Так или иначе, ракеты Х-50 в случае своего появления в арсеналах ВКС смогут присоединиться к Спецоперации и показать свой потенциал – вне зависимости от украинских опасений или прогнозов.
Автор:
Использованы фотографии:
Jane's, Минобороны РФ
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12 комментариев
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  1. russianreactor
    russianreactor Сегодня, 06:47
    +1
    Поясню местной публике почему ракета Х-50 нам стратегически важна в мантрах "ракеты не кончаются".

    Вообще-то кончаются и ракеты ПВО у украинцев. Запас наших крылатых ракет аналитики обычно оцениваю в 25% от начала СВО. У нас довольно много еще Искандеров, т.к. их берегут для "генерального сражения" и Искандеры как раз умеют обрушать мосты, т.к. в отличии от других ракет это их одно из прямых назначений. Для поражения моста в Искандер вручивается оптическая голова "Радара", что позволяет попасть в мост очень точно и вовремя сдетонировать. Искандеров у нас более 500 штук еще, но проблема в том, что их делают всего 50 штук в год. Поэтому это не для стука кулаком по столу, для стука по крышке гроба.

    Огромная проблема производства Калибров дорой и сложный турбореактивный двигатель ТРДД-50. Объем производства их непонятный, т.к. Сатурн поставил 2 стенда и вероятно просто тырит турбинные лопатки из списанных двигателей СССР. Насколько получается это сделать вопрос, но ТРДД-50 это не сильно измененный потомок древних советских двигателей крылатых ракет.



    По слухам в Х-50 стоит прямоточный реактивный двигатель
    Прямоточные реактивные двигатели не имеют никаких лопаток и компрессоров. Как и движущихся частей. После разгона на нужную скорость носителем ракета летит просто за счет сжатия набегающего потока.

    Работает как по схеме ниже. Как легко догадаться прямоточные намного дешевле турбореактивных и еще могут даже твердое топливо использовать. Объем их производства определенно может быть намного выше.

    Плюс еще прямоточных двигателей, что если турбореактивный "задыхается" в стратосфере, то прямоточные обычно хорошо работают на большой высоте. Поэтому можно иногда лететь выше потолка большинства ПВО в 22-25 км.



    Это game changer, определенно. Скорее всего, скоро пальба Калибрами уйдет в прошлое из-за дефицита двигателей.

    Хороший вопрос зачем нам тогда наш флот, если запускать Х-50 не сможет, ракета требует запуска со скоростью полета сразу, а вот Калибры будут дефицитом
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 07:22
      +3
      Х-50 представляет собой малозаметную дозвуковую крылатую ракету

      По слухам в Х-50 стоит прямоточный реактивный двигатель

      Слухи-слухи-слухи...
      По слухам прямоточный реактивный двигатель на дозвуковой скорости в принципе не работает, однако.
      1. russianreactor
        russianreactor Сегодня, 07:32
        0
        Работают. Причем они и есть самые дешёвые прямоточные.

        Они меньше используются по той причине, что глохнут легко при падении скорости ниже 1/5 Маха, также имеют КПД ниже. Однако для Украины высокая дальность и не нужна.

        Слух про прямоточный двигатель пошел из утечки Jane's, собственно и картинки в статье от туда, а так ракету никто не видел. Однако по картинке не видно навесного турбореактивного двигателя как в калибре.

        Боковые воздухозаборники обычно в дозвуковых прямоточных двигателях, как в первых прототипах.
        1. Сергей Валов
          Сергей Валов Сегодня, 09:17
          0
          «Слух про прямоточный двигатель» - я в восторге!!! А техническую литературу, учебники почитать? Там не слухи, там теория подкреплённая практикой. А ещё этому в ВУЗах учат. В авиационных стопроцентно.
      2. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 07:52
        +3
        Цитата: Дилетант
        По слухам прямоточный реактивный двигатель на дозвуковой скорости в принципе не работает

        Работает конечно. Правда КПД настолько низок, что использование их бессмысленно от слова совсем.
    2. Alex_mech
      Alex_mech Сегодня, 09:13
      0
      Как легко догадаться прямоточные намного дешевле турбореактивных и еще могут даже твердое топливо использовать.
      А можно привести схему к в ПВРД используется ТВЕРДОЕ топливо? Никак не пойму куда, в какое отверстие его можно запихнуть
    3. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 09:13
      0
      « могут даже твердое топливо использовать» - только для разгона, и то это дикая головная боль для конструкторов. На основном режиме используется исключительно жидкое топливо.
      «После разгона на нужную скорость носителем ракета летит просто за счет сжатия набегающего потока.» - стесняюсь спросить - как понимать эту фразу? Вы вообще представляете себе что такое полет в атмосфере?
  2. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 07:34
    +4
    "Предполагается... Если... Возможно... " Ох уж этот Рябов Кирилл, ничего его не остановит от написания статьи на неизвстную ему тему what
  3. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 07:38
    +2
    Вопрос в носителях. Если ракеты нельзя использовать с Су-34/35 они бесполезны. Взлёт каждого стратега отслеживается, как и весь полет. Соответственно момент запуска ракет им так же известен. Это значит не проблема отследить и уничтожить КР.
    1. Сергей Валов
      Сергей Валов Сегодня, 09:30
      0
      Не совсем так. КР совсем не обязательно летит по прямой, она может маневрировать, поэтому определить ее маршрут крайне сложно. Второе - на КР может быть установлена аппаратура постановки помех, что резко осложняет ее перехват. Третье - момент запуска ракет им не известен от слова совсем, стратег может барражировать вдоль границы потенциального пуска довольно долго, и где произойдёт пуск можно только гадать. Уничтожить низколетящую КР легко только в компьютерной игре, по жизни это весьма непростая цель.
  4. russianreactor
    russianreactor Сегодня, 08:03
    +2
    Цитата: ColdWind
    Цитата: Дилетант
    По слухам прямоточный реактивный двигатель на дозвуковой скорости в принципе не работает

    Работает конечно. Правда КПД настолько низок, что использование их бессмысленно от слова совсем.


    Это вопросы к Jane's. В любом случае производство турбореактивных двигателей не впечатляющих объемов. Обычная аналитика даёт около 50 штук в год на каждый тип наших тяжёлых ракет. Причем ценник на крылатые ракеты быстро шагает к Томогавку. Калибр уже более 1 миллиона долларов стоит.

    Либо научатся делать ракеты помельче и подешеале или налеты на Украину будут только из дронов и планирующих бомб

    Сегодня на Одессу летали только дроны.

    Дефицит ракет и у нас и украинцев
  5. Alex_mech
    Alex_mech Сегодня, 09:09
    0
    неизвестно, могут, предполагается
    Очень информативно