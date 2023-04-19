Крылатая ракета Х-50. Новая угроза для киевского режима

Возможный облик ракеты Х-50 по версии издания Jane's
В последние дни на Украине заговорили о перспективной крылатой ракете воздушного базирования Х-50, разрабатываемой для воздушно-космических сил России. Украинское командование опасается, что в ближайшее время это изделие дойдет до серийного производства, и затем его начнут применять в рамках Спецоперации. Подразумевается, что новая КРВБ с высокими характеристиками дополнит прочие ударные средства и станет дополнительной угрозой для киевского режима.
В ожидании ударов
13 апреля представитель украинского генерального штаба бригадный генерал Алексей Громов провел очередной брифинг. В ходе мероприятия прозвучала любопытная информация о возможном перевооружении российских ВКС, которое создаст дополнительную угрозу для украинских формирований и киевского режима в целом.
Ссылаясь на свои источники, А. Громов заявил, что уже в июне российская оборонная промышленность может запустить серийный выпуск новейших КРВБ типа Х-50. После накопления некоторого запаса таких и прочих вооружений, Россия сможет активизировать ракетные удары по украинским объектам.
Чтобы успокоить публику в ожидании очередных атак, генерал попытался поднять тему российских проблем в области производства. Он предположил, что нынешние возможности по выпуску вооружений и техники не позволят российской армии восстановить резервы даже в средней перспективе, и поэтому обороноспособность упадет. Предсказуемо, эти утверждения не подкреплялись никаким доказательствам.
Современная ракета Х-101. Перспективная Х-50 может быть похожа на нее
Заявления генерала Громова о производстве и будущем применении ракет Х-50 привлекло внимание как на Украине, так и за рубежом. Профильные издания и аналитики строят разные версии на тему возможных сроков и темпов производства. Кроме того, некоторые пытаются объяснить, почему российская промышленность никогда не сможет освоить выпуск новых КРВБ.
В целом, фигурирует стандартный набор тем. Одновременно упоминаются технологическое отставание России и критическая зависимость от иностранных изделий, а также готовность массово производить оружие и использовать его в целях «агрессии» против Украины.
Характерно, что в контексте последних «новостей» не приводится никаких доказательств. В то же время, украинская сторона выражает беспокойство и откровенно опасается новых российских ракет. Выходит, что киевское командование, несмотря на всю похвальбу и показной оптимизм, понимает реальное положение дел, а также перспективы развития текущей ситуации.
Перспективная разработка
Крылатая ракета воздушного базирования Х-50 является одной из последних отечественных разработок в области вооружений для дальней авиации. Кроме того, это один из самых закрытых проектов. О нем известно не слишком много, а доступные сведения не отличаются подробностью. В частности, раскрыт лишь примерный уровень тактико-технических характеристик.
По известным данным, будущая КРВБ Х-50, также известная как Х-СД («средняя дальность») или изделие «715», разрабатывалась в ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка с начала девяностых годов. Целью проекта являлось создание нового боеприпаса для дальних бомбардировщиков, способного дополнить имеющуюся номенклатуру ракет. Для получения необходимых возможностей, по основным характеристикам Х-50 должна была уступать изделиям Х-55 или Х-101.
Разработка новой ракеты продолжалась, как минимум, до первой половины десятых годов. В 2014 г. ГосМКБ «Радуга» и компания «Туполев» заключили контракт о совместном проведении неких работ. Вероятно, планировалось интегрировать изделие «715» в комплекс вооружений самолетов марки «Ту». В 2016-18 гг. сообщалось о проведении наземных испытаний новой КРВБ.
На какой стадии находится проект Х-50 в настоящее время, неизвестно. Официальные сведения о нем в последние годы не публиковались. При этом можно предполагать, что ракета действительно приближается к стадии запуска производства. По разным оценкам, оно могло бы стартовать в рамках новой Госпрограммы вооружений на 2018-27 гг.
Если работы по проекту Х-50 / Х-СД не были остановлены по какой-либо причине и продолжаются до сих пор, то в обозримом будущем может появиться готовое изделие. Вскоре его должны будут принять на вооружение и освоить в войсках.
Технические особенности
Предполагается, что Х-50 представляет собой малозаметную дозвуковую крылатую ракету средней дальности, предназначенную для дальних бомбардировщиков. При ее создании использовались готовые наработки из предыдущих проектов, что привело к сходству с некоторыми существующими изделиями, такими как Х-101/102. В то же время, используются новые решения.
Ракета Х-СД должна быть построена на основе планера с характерными обводами, сокращающими радиолокационную заметность. В центральной части фюзеляжа должно находиться раскладываемое в полете крыло, в хвосте – оперение. Х-50 не нуждается в большом запасе топлива, что позволило сократить ее размеры и массу. Она должна быть меньше и легче серийной КРВБ Х-101, которая имеет длину ок. 7,5 м и стартовую массу до 2400 кг.
Ракеты Х-101 на револьверной пусковой установке бомбардировщика Ту-160
Как и другие отечественные КРВБ современных типов, Х-50 должна оснащаться турбореактивным двигателем. Ей требуется короткоресурсный двигатель с ограниченной тягой, способный обеспечить высокую дозвуковую скорость полета. Дальность полета неизвестна, но оценивается в 1500-1600 км.
Средства и принципы управления ракетой неизвестны. Вероятно, на борту присутствуют навигационные приборы для полета к цели с заданными координатами. Также в некоторых источниках упоминалось наличие оптико-корреляционной головки самонаведения для более точного поражения цели. На борту ракеты могут присутствовать средства прорыва ПВО противника, такие как станция помех, сбрасываемые ложные цели и т.д.
Изделие «715» должно нести осколочно-фугасную боевую часть массой до нескольких сотен килограммов. Возможно, основной заряд помещен в прочном корпусе, обеспечивающем проникающее действие. Также в некоторых источниках упоминается возможность использования кассетной БЧ.
Носителями уменьшенной ракеты Х-50 могут быть все актуальные дальние бомбардировщики ВКС России. Размещение такого оружия возможно как на внутренней револьверной установке, так и на внешней подвеске. Боекомплект одного самолета может достигать 10-12 ед. При этом для применения новых КРВБ требуется некоторое обновление систем управления оружием.
Дополнительное средство
Даже ограниченный объем доступных данных позволяет понять, для чего российским ВКС нужна ракета Х-50, и какие преимущества удастся получить с ее помощью. В целом речь идет о расширении номенклатуры доступных боеприпасов, закрытии важной ниши и даже о некоторой экономии.
Следует напомнить, что КРВБ Х-55 и Х-101 относятся к стратегическому вооружению и имеют соответствующую дальность полета – 5500 км. Однако, как показала практика, далеко не во всех ситуациях такие характеристики используются в полной мере. Для решения ряда боевых задач бомбардировщикам нужна ракета с близкими показателями точности и эффективности, но с меньшей дальностью и уменьшенными габаритами.
Таким образом, в будущем, получив изделия «715», наша дальняя авиация сможет выбирать боеприпас, более соответствующий поставленной задаче. Если рубеж пуска будет на расстоянии не более 1500 км от цели, можно будет использовать облегченную и более дешевую КРВБ Х-50. При больших дальностях по-прежнему будут применяться существующие изделия с повышенными характеристиками.
Повод для опасений
Последние новости о разработке перспективной ракеты Х-50 появились достаточно давно. На какой стадии сейчас находится этот проект, и как скоро ВКС смогут получить готовое оружие, неизвестно. Однако уже понятно, что оно представляет определенный интерес для вооруженных сил и имеет все шансы дойти до производства и эксплуатации.
Интересен тот факт, что украинское командование заранее рассматривает новую российскую ракету как очередную серьезную угрозу и открыто говорит об этом. Возможно, это некий «хитрый план» с неясными целями – или противник действительно понимает, что ему грозит. Так или иначе, ракеты Х-50 в случае своего появления в арсеналах ВКС смогут присоединиться к Спецоперации и показать свой потенциал – вне зависимости от украинских опасений или прогнозов.