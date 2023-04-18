Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Дамаск и встретился с Асадом впервые с начала вооруженного конфликта в Сирии

Похоже на то, что прямо сейчас на Ближнем Востоке идут мощнейшие геополитические процессы. Еще не утихли разговоры по поводу перемирия между Тегераном и Эр-Риядом, которого удалось достичь благодаря посредничеству КНР, как произошло новое знаковое событие.Как сообщает Министерство информации Сирии, в Дамаск на встречу с президентом Башаром Асадом прибыл глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.Стоит напомнить, что в 2011 году страны разорвали дипломатические отношения. В начале 2012 года Саудовская Аравия и Сирия закрыли свои посольства.Между тем в конце марта сообщалось, что Дамаск и Эр-Рияд договорились возобновить работу своих диппредставительств. В свою очередь, сегодняшняя встреча главы МИД Саудовской Аравии с президентом Асадом станет первой после начала вооруженного конфликта в Сирии.Впрочем, и это еще не все. Визиту Фейсала бен Фархана Аль Сауда предшествовало совещание глав МИД стран Персидского залива, на котором обсуждалось возвращение Сирии в ЛАГ (Лигу арабских государств).На данный момент окончательное решение по этому поводу не принято, консультации продолжаются. При этом до вышеупомянутого совещания Саудовскую Аравию посещал глава внешнеполитического ведомства Сирии, что также произошло впервые с 2011 года.Напоследок стоит добавить, что Эр-Рияд всегда был одним из главных союзников Вашингтона на Ближнем Востоке. Однако в последнее время отношения между странами испортились. Одной из причин стало то, что Байден назвал наследного принца саудовской монархии убийцей. Возобновление диалога саудитов с Ираном, а теперь и Сирией, и вовсе стало серьезнейшим ударом по интересам США в регионе.