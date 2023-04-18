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ВС РФ с помощью боеприпаса «Ланцет» пресекли попытку переброски украинского десанта на Каховском водохранилище

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ВС РФ с помощью боеприпаса «Ланцет» пресекли попытку переброски украинского десанта на Каховском водохранилище

Российские вооруженные силы поразили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» катер с десантниками ВСУ на Каховском водохранилище. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».


Как стало известно, катер ВСУ с десантниками на борту следовал по Каховскому водохранилищу в район Энегодара. Именно в этом российском городе находится Запорожская АЭС, которую регулярно обстреливают украинские формирования.

Катер был оснащен тяжелым вооружением. Он мог доставить немало проблем защитникам береговой линии в районе атомной электростанции. Однако операторы БПЛА «Ланцет» сработали максимально точно и эффективно. По катеру был нанесен точный удар, в результате чего он был уничтожен. Экипажу удалось покинуть катер, но все вооружение сгорело вместе с самим плавсредством.

По данным «Военной хроники», ВС РФ поразили катер боеприпасом «Ланцет», после чего попытка высадки десанта была пресечена. Стоит отметить, что это не единственная подобная вылазка украинских формирований за то время, которое прошло с момента освобождения Энергодара.



Ранее глава администрации Херсонской области РФ Владимир Сальдо заявлял, что украинские формирования активизировались на правом берегу Днепра в южном направлении. Речь идет как о Херсонской, так и о Запорожской областях.

Западные и украинские аналитики называют Запорожское направление одним из наиболее вероятных для последующего контрнаступления ВСУ. Здесь киевский режим рассчитывает добиться успеха и перерезать сухопутный коридор, связывающий основную часть России с Крымом и освобожденными территориями в Херсонской области.

Впрочем, врио главы администрации Запорожской области РФ Евгений Балицкий ранее заявлял о готовности размещенных в регионе российских войск и местных добровольцев достойно встретить украинские формирования и не позволить им осуществить свои агрессивные замыслы.
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18 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:52
    +4
    Больше "Ланцетов"!!! И их модификаций.

    зы Похоже "зашёл" дрон. По полной.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:57
      +1
      Ещё бы модификацию с боевой часть 20 кг,как у ББП Хароп,тогда и танки можно было бы жечь.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:59
        +2
        20 кг - сильно тяжело будет, новый двигатель потребуется, новая аэродинамика дрона. 5 кг вполне неплохо сносит весь "навес" даже с танка. Но так то да - было бы зашибись если бы Ланцет башни танкам сносил - бах, и башня в стороне от танка метрах в семи валяется ...
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 17:03
          0
          Вчера по-моему я давал ссылки на видосы где зафиксированы попытки уничтожить Ланцетом танки ВСУ.Максимум что удалось сделать,так это повредить танк,но не уничтожить его.Боевая часть нужна помощнее всё таки.

          20 кг - сильно тяжело будет, новый двигатель потребуется, новая аэродинамика дрона.


          Надеюсь что этот новый двигатель если ещё и не испытывается,то хотя бы изобретается.Очень нужен удешевлённый, упрощённый и массовый аналог ББП Хароп.За этим будущее.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 17:11
            0
            Я не спорю с Вами - более мощный Ланцет явно нужен. Но по ряду причин он быстро не появится - нужно многое заново разработать. И наладить производство.
            1. VoprosNeudobny
              VoprosNeudobny Сегодня, 17:14
              0
              более мощный Ланцет явно нужен.

              а есть модификация ланцета с ТБ БЧ?
              1. Nexcom
                Nexcom Сегодня, 17:16
                +1
                В определенных источниках такая информация отсутствует....
              2. Orange-Bigg
                Orange-Bigg Сегодня, 17:28
                0
                Цитата: VoprosNeudobny
                более мощный Ланцет явно нужен.

                а есть модификация ланцета с ТБ БЧ?


                Только осколочно-фугасными и кумулятивными боевыми частями.
      2. Аргон
        Аргон Сегодня, 18:09
        0
        Наверняка можно ВВ подобрать помощнее не увеличивая вес. Пиротехники то наверняка в курсе
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:53
    +2
    Один катер следовал к берегу?Значит там уже кто то находился из всук..Не откажутся они от захвата АЭС,любыми силами будут пытаться форсировать и штурмовать
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:01
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Один катер следовал к берегу?

      Одному проще прорваться и высадить ту ДРГ
      Цитата: dmi.pris1
      Значит там уже кто то находился из всук..

      Да, что есть это к "гадалки не ходи", но не думаю что их много и они многочисленны. Интереснее иное, их министр обороны похвастался французскими танками (тяжелыми пушечными машинами) АМХ-10р переданным на вооружение в одну из бригад МОРСКОЙ ПЕХОТЫ. А эти "тачанки" умеют плавать
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:04
      0
      Это по-моему показывали записи прошлогодних событий.Видео удара по катеру по ссылке ниже.
      Кадр видеосюжета программы «Вести» ВГТРК «Россия»
      17 апреля в одном из тг-каналов было размещено видео, на котором военные из боевого армейского резерва страны (БАРС) «Каскад» выявили и затем уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» украинский военный катер на Днепре в районе Каховского водохранилища.


      Внимательные зрители должны были обратить внимание на этом видео, что визуально взрыв при поражении цели отличается от того, что мы видели ранее на многочисленных кадрах с уничтожением артиллерии, РСЗО и бронетехники украинских вооружённых формирований. Его мощность на этом видео заметно больше. А это может говорить о том, что компания ZALA aero увеличила массу боевой части барражирующего боеприпаса.

      https://aviation21.ru/lancet-s-uvelichennoj-boevoj-chastyu-porazil-ukrainskij-kater-na-dnepre/
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:55
    +2
    Экипажу удалось покинуть катер, но все вооружение сгорело вместе с самим плавсредством.

    И что, все спаслись, не уж то вода уже теплая ?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:56
    +2
    Говорят что его грохнули от нашего берега чуть ли не в 30км.Сухопутные поросята ,надо идти противолодочным звиняюсь ,противоланцетным зигзагом.Маневр ни кто не отменял.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 18:09
      0
      Цитата: tralflot1832
      Сухопутные поросята ,надо идти противолодочным звиняюсь ,противоланцетным зигзагом

      Противолодочный зигзаг - не поможет, а противоланцетного не придумали еще. drinks
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:58
    +1
    Жаль десант потопить не получилось, ушли сволочи. Может не доплыли всё-таки до берега...
  6. бухач
    бухач Сегодня, 17:01
    +1
    Что же это за оборона там у нас такая что один катер,пусть и с тяжёлым вооружением,может доставить защитникам немало проблем.А если таких катеров будет с десяток-другой и ланцетов на всех не хватит то она рухнет?Подбирать выражения надо тщательнее,без преувеличений,взвешено и объективно.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 17:40
      0
      Что же это за оборона там у нас такая что один катер,пусть и с тяжёлым вооружением,может доставить защитникам немало проблем.А если таких катеров будет с десяток-другой и ланцетов на всех не хватит то она рухнет?

      Без береговой охраны и артиллерии быть не может.