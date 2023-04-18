ВС РФ с помощью боеприпаса «Ланцет» пресекли попытку переброски украинского десанта на Каховском водохранилище

Российские вооруженные силы поразили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» катер с десантниками ВСУ на Каховском водохранилище. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Как стало известно, катер ВСУ с десантниками на борту следовал по Каховскому водохранилищу в район Энегодара. Именно в этом российском городе находится Запорожская АЭС, которую регулярно обстреливают украинские формирования.
Катер был оснащен тяжелым вооружением. Он мог доставить немало проблем защитникам береговой линии в районе атомной электростанции. Однако операторы БПЛА «Ланцет» сработали максимально точно и эффективно. По катеру был нанесен точный удар, в результате чего он был уничтожен. Экипажу удалось покинуть катер, но все вооружение сгорело вместе с самим плавсредством.
По данным «Военной хроники», ВС РФ поразили катер боеприпасом «Ланцет», после чего попытка высадки десанта была пресечена. Стоит отметить, что это не единственная подобная вылазка украинских формирований за то время, которое прошло с момента освобождения Энергодара.
Ранее глава администрации Херсонской области РФ Владимир Сальдо заявлял, что украинские формирования активизировались на правом берегу Днепра в южном направлении. Речь идет как о Херсонской, так и о Запорожской областях.
Западные и украинские аналитики называют Запорожское направление одним из наиболее вероятных для последующего контрнаступления ВСУ. Здесь киевский режим рассчитывает добиться успеха и перерезать сухопутный коридор, связывающий основную часть России с Крымом и освобожденными территориями в Херсонской области.
Впрочем, врио главы администрации Запорожской области РФ Евгений Балицкий ранее заявлял о готовности размещенных в регионе российских войск и местных добровольцев достойно встретить украинские формирования и не позволить им осуществить свои агрессивные замыслы.