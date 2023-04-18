Советник врио главы ДНР: Около 90 процентов территории Артёмовска находится под контролем ЧВК «Вагнер»

Бойцы группы «Вагнер» продолжают дом за домом и квартал за кварталом освобождать Артёмовск (Бахмут), планомерно выдавливая противника из центра и беря в полуокружение с северных и южных рубежей. По неофициальным данным, северные районы города уже перешли под полный контроль «музыкантов».
Попытки командования ВСУ перебросить резервы по оставшимся путям снабжения, тем более, контратакующие действия в районе Артемовска успешно пресекаются нашей артиллерией и авиацией. Напомним, что фланги работающего в городе «Вагнера» надежно прикрывают десантники «Южной» группировки ВС РФ, они же берут под контроль уже освобожденные районы и населенные пункты в окрестностях.
Неделю назад основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем его бойцов находится порядка 80% территории Артемовска. Сегодня стало известно, что «музыканты» продолжили успешное освобождение города, установив в нем контроль на 90% площади. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Около 90% Артемовска находятся под контролем ЧВК «Вагнер», чье продвижение неотвратимо
— приводит слова советника Дениса Пушилина ТАСС.
В сегодняшней сводке Минобороны РФ сообщает о переходе под контроль ЧВК «Вагнер» трех кварталов на севере, юге и в центре города.
Данную информацию подтверждают и российские военкоры, приводя еще более точные цифры. По неофициальным данным, бахмутский гарнизон откатился к западной городской окраине, где под его контролем в настоящее время остается 10,17% территории. Бойцы «Вагнера» освободили и зачистили 81,27% городских кварталов, еще 8,56% остаются в «серой зоне».
Судя по импровизированной карте, составленной одним из российских телеграм-каналов, у ВСУ еще остаются пути для отступления через Хромово на Часов Яр и в сторону Константиновки через село Ивановское. Вот только воспользоваться ими бахмутский гарнизон, следуя приказам из Киева, не торопится. Ранее сообщалось о наличии украинских заградотрядов на этом направлении, которые били из артиллерии по своим же «побратимов», которые пытались выбраться из города. В состав заградотрядов входят представители погранслужбы Украины.