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Советник врио главы ДНР: Около 90 процентов территории Артёмовска находится под контролем ЧВК «Вагнер»

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Советник врио главы ДНР: Около 90 процентов территории Артёмовска находится под контролем ЧВК «Вагнер»

Бойцы группы «Вагнер» продолжают дом за домом и квартал за кварталом освобождать Артёмовск (Бахмут), планомерно выдавливая противника из центра и беря в полуокружение с северных и южных рубежей. По неофициальным данным, северные районы города уже перешли под полный контроль «музыкантов».


Попытки командования ВСУ перебросить резервы по оставшимся путям снабжения, тем более, контратакующие действия в районе Артемовска успешно пресекаются нашей артиллерией и авиацией. Напомним, что фланги работающего в городе «Вагнера» надежно прикрывают десантники «Южной» группировки ВС РФ, они же берут под контроль уже освобожденные районы и населенные пункты в окрестностях.

Неделю назад основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем его бойцов находится порядка 80% территории Артемовска. Сегодня стало известно, что «музыканты» продолжили успешное освобождение города, установив в нем контроль на 90% площади. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Около 90% Артемовска находятся под контролем ЧВК «Вагнер», чье продвижение неотвратимо

— приводит слова советника Дениса Пушилина ТАСС.

В сегодняшней сводке Минобороны РФ сообщает о переходе под контроль ЧВК «Вагнер» трех кварталов на севере, юге и в центре города.

Данную информацию подтверждают и российские военкоры, приводя еще более точные цифры. По неофициальным данным, бахмутский гарнизон откатился к западной городской окраине, где под его контролем в настоящее время остается 10,17% территории. Бойцы «Вагнера» освободили и зачистили 81,27% городских кварталов, еще 8,56% остаются в «серой зоне».

Судя по импровизированной карте, составленной одним из российских телеграм-каналов, у ВСУ еще остаются пути для отступления через Хромово на Часов Яр и в сторону Константиновки через село Ивановское. Вот только воспользоваться ими бахмутский гарнизон, следуя приказам из Киева, не торопится. Ранее сообщалось о наличии украинских заградотрядов на этом направлении, которые били из артиллерии по своим же «побратимов», которые пытались выбраться из города. В состав заградотрядов входят представители погранслужбы Украины.

Использованы фотографии:
Телеграм-канал Пригожина
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6 комментариев
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  1. Ив762
    Ив762 Сегодня, 17:10
    -1
    А, когда возьмём Артёмовск (Бухмут), они сдадутся??? feel
    1. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 17:21
      0
      зачем?
      Текст Вашего комментария слишком полезный и по мнению администрации сайта не несёт короткой информации.
      1. Ив762
        Ив762 Сегодня, 17:40
        0
        Ну не знаю.... Может быть, чтоб фигнёй не маялись...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:14
      0
      Цитата: Ив762
      А, когда возьмём Артёмовск (Бухмут), они сдадутся???

      Хуже будет, если они сдадутся.
  2. zxc15682
    zxc15682 Сегодня, 17:19
    0
    Мне интересно что за кроссовки у чела на фото. laughing
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 18:16
      0
      Цитата: zxc15682
      Мне интересно что за кроссовки у чела на фото

      "Сделано в Китае", если вам интересно.