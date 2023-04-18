В настоящее время страны Запада готовятся к применению президентом России Владимиром Путиным «экстремальной тактики» в специальной военной операции. Об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на информированные источники.
По утверждению издания, российское руководство способно применить «любые инструменты», которыми оно располагает, для предотвращения, анонсированного на вторую половину весны или лето 2023 года контрнаступление украинских формирований. Среди этих «любых инструментов» западная пресса называет увеличение кибератак и даже ядерные угрозы России. Поэтому на Западе призывают быть готовыми к подобной эскалации.
Ранее издание Newsweek, ссылаясь на появившиеся в сети после подозрительной истории со «сливом» «секретные документы» Пентагона, сообщило, что США и их сателлиты якобы готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля.
Однако именно Запад своими действиями провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, а также создает риски его перерастания за зону проведения специальной военной операции. Поэтому если кого и стоит винить в возможном применении Россией «любых инструментов», так это именно США и другие западные страны, осуществляющие накачку Украины вооружениями, военной техникой, наемниками и провоцирующие киевский режим «вести войну до последнего украинца».
Россия неоднократно выражала готовность к любым переговорам при условии соблюдения ее интересов и признания существующей реальности, в том числе и в плане принадлежности освобожденных территорий.