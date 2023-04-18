Военное обозрение
Войти Регистрация

Западная пресса пишет о подготовке США и НАТО к «экстремальной тактике» России из-за контрнаступления ВСУ

8
Западная пресса пишет о подготовке США и НАТО к «экстремальной тактике» России из-за контрнаступления ВСУ

В настоящее время страны Запада готовятся к применению президентом России Владимиром Путиным «экстремальной тактики» в специальной военной операции. Об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на информированные источники.


По утверждению издания, российское руководство способно применить «любые инструменты», которыми оно располагает, для предотвращения, анонсированного на вторую половину весны или лето 2023 года контрнаступление украинских формирований. Среди этих «любых инструментов» западная пресса называет увеличение кибератак и даже ядерные угрозы России. Поэтому на Западе призывают быть готовыми к подобной эскалации.

Ранее издание Newsweek, ссылаясь на появившиеся в сети после подозрительной истории со «сливом» «секретные документы» Пентагона, сообщило, что США и их сателлиты якобы готовят Украину к контрнаступлению 30 апреля.

Однако именно Запад своими действиями провоцирует дальнейшую эскалацию конфликта на Украине, а также создает риски его перерастания за зону проведения специальной военной операции. Поэтому если кого и стоит винить в возможном применении Россией «любых инструментов», так это именно США и другие западные страны, осуществляющие накачку Украины вооружениями, военной техникой, наемниками и провоцирующие киевский режим «вести войну до последнего украинца».

Россия неоднократно выражала готовность к любым переговорам при условии соблюдения ее интересов и признания существующей реальности, в том числе и в плане принадлежности освобожденных территорий.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:22
    +1
    Опять двадцать пять "готовы к любым переговорам".Интересно ,а с кем договариваться?С НАТО с США?Нет наверное с Зеленским?
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:24
    0
    Они сами толкают, просят Россию сделать этот экстрим: дождутся...
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:26
      +1
      По утверждению издания, российское руководство способно применить «любые инструменты», которыми оно располагает, для предотвращения, анонсированного на вторую половину весны или лето 2023 года контрнаступление украинских формирований.
      "неимеющее аналогов"...бойтесь!
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:53
      +1
      Совсем уж маловероятно.Применение ТЯО не поймут от слова "совсем",в тех страназ,которые если не поддерживают нас,то находятся нейтрально.Китай(а от них мы зависим во многом)точно отвернется с вытекающим.Так что,это всего навсего пугало для Запада.Стратегические силы-тут совсем по другому.
  3. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 17:35
    +3
    сша для нападения на ирак вообще ничего не понадобилось.
    1. Ефросинья Носова
      Ефросинья Носова Сегодня, 17:58
      +1
      Если не считать, что американцы создали против одинокого Ирака коалицию из 49 стран. Там, где с другой стороны вмешивался СССР (или Россия), так легко уже не было (Корея, Вьетнам, из более свежих - Сирия, Венесуэла).
  4. Быков.
    Быков. Сегодня, 18:00
    0
    Вдруг представил, как в СССР во время войны, печатали бы в советских газетах статьи из геббельсовских газет.
  5. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 18:02
    +1
    Нашу готовность к каким-то там переговорам запад расценивает как проявление слабости... Если западу потребуется время для дальнейшей подготовки к сражению, то они согласятся на переговоры, а потом плюнут на них. Как это уже было.
    И ещё о переговорах - За державу обидно!
    ,