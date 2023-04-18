Украинские власти намерены восстанавливать разрушенную энергосистему страны путем повышения тарифов для населения

Киевский режим предполагает восстановить разрушенную энергосистему за счет повышения тарифов на коммунальные услуги для оставшегося в стране населения. В настоящее время в профильном министерстве Украины рассматривается возможность повышения действующих тарифов на электроэнергию для населения.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, таким образом правительство страны намеревается получить средства, необходимые для восстановления поврежденной в результате ракетных и дроновых атак ВС РФ энергосистемы.Стоит заметить, что это заявление украинского министра прямо противоречит обещаниям главы государства Владимира Зеленского не повышать действовавшие на момент начала российской спецоперации тарифы до завершения вооруженного конфликта.Предполагаемое повышение тарифов на электроэнергию неизбежно повлечет за собой резкий рост цен на значительную часть товаров и услуг, что с учетом экономической ситуации на Украине и мягко говоря бедственном положении оказавшихся в заложниках у киевского режима граждан приведет к еще большему росту бедности.Действующие в настоящее время на Украине тарифы ЖКХ, значительно выросшие после произошедшего в 2014 году государственного переворота, являются неподъемными для многих категорий населения страны.Многомиллиардные западные финансовые вливания не предназначаются для обеспечения приемлемого уровня жизни населения, а полностью идут на вооружение украинской армии и поддержания ее способности хоть как-то противостоять ВС РФ.