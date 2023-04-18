Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские власти намерены восстанавливать разрушенную энергосистему страны путем повышения тарифов для населения

9
Украинские власти намерены восстанавливать разрушенную энергосистему страны путем повышения тарифов для населения

Киевский режим предполагает восстановить разрушенную энергосистему за счет повышения тарифов на коммунальные услуги для оставшегося в стране населения. В настоящее время в профильном министерстве Украины рассматривается возможность повышения действующих тарифов на электроэнергию для населения.


По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, таким образом правительство страны намеревается получить средства, необходимые для восстановления поврежденной в результате ракетных и дроновых атак ВС РФ энергосистемы.

Стоит заметить, что это заявление украинского министра прямо противоречит обещаниям главы государства Владимира Зеленского не повышать действовавшие на момент начала российской спецоперации тарифы до завершения вооруженного конфликта.

Предполагаемое повышение тарифов на электроэнергию неизбежно повлечет за собой резкий рост цен на значительную часть товаров и услуг, что с учетом экономической ситуации на Украине и мягко говоря бедственном положении оказавшихся в заложниках у киевского режима граждан приведет к еще большему росту бедности.

Действующие в настоящее время на Украине тарифы ЖКХ, значительно выросшие после произошедшего в 2014 году государственного переворота, являются неподъемными для многих категорий населения страны.

Многомиллиардные западные финансовые вливания не предназначаются для обеспечения приемлемого уровня жизни населения, а полностью идут на вооружение украинской армии и поддержания ее способности хоть как-то противостоять ВС РФ.
Использованы фотографии:
Wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 17:30
    0
    народ в нынешних реалиях "новая нефть"
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 17:58
      0
      Украинские власти намерены восстанавливать разрушенную энергосистему страны путем повышения тарифов для населения
      а где то ,по другому ?
  2. Практик23354df
    Практик23354df Сегодня, 17:38
    +2
    А на Украине разрушена энергосистема?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 17:50
      0
      Не очень, как-видно, если они возобновили экспорт электроэнергии в Словакию.
  3. Normann
    Normann Сегодня, 17:46
    0
    А кто там думает о народе, марионетки в правительстве?
  4. Starover_Z
    Starover_Z Сегодня, 17:48
    0
    Украинские власти намерены восстанавливать разрушенную энергосистему страны путем повышения тарифов для населения

    Руководство состоит из волшебников - поднять тарифы и всё мигом восстановится и заработает !
    "Великие Гудвины" прям !
  5. al3x
    al3x Сегодня, 18:01
    0
    Они её уже наверняка подшаманили до вполне рабочего состояния. ВКС убрали энергосистему Украины из приоритетных целей. Столько ракет тратилось, жалели их гражданских, которым станет жить некомфортно, только по подстанциям лупили. Надо было турбинные залы разносить, жёстко, но крайне эффективно. Но, если бы да кабы...что имеем, то имеем.
  6. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 18:09
    0
    "Украинские власти намерены восстанавливать разрушенную энергосистему страны путем повышения тарифов для населения". Они что, с Чубайсом советуются?? Тот уже так восстанавливал в 1990-е, 2000-е годы.
  7. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 18:16
    0
    Да народу сейчас откровенно "по боку" на это. Впереди лето - тепло, светло.. Они не думали никогда о будущем, а именно крах аграриев и посевной! Да и долги по жкх там всегда высокие были, да и с кого особо собирать.. Ну да и ... с ними- не особо переживаю