Военное обозрение
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Зеленский сообщил, что прибыл на передовые позиции ВСУ в Авдеевке

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Зеленский сообщил, что прибыл на передовые позиции ВСУ в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл на передовые позиции ВСУ в Авдеевке в ДНР. Эта поездка состоялась в рамках его рабочего визита в «Донецкую область» (украинское название Донецкой Республики).


Информацию о посещении передовой Зеленский опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

Имею честь сегодня быть тут. Рядом с нашими героями

- написал он.

О его поездке сообщают и в украинской прессе. Там говорится, что президент Украины выразил военнослужащим благодарность за службу и пройденный ими «большой путь». Также он поздравил их с минувшей Пасхой и пожелал здоровья им и их близким. Отличившиеся получили из рук Зеленского государственные награды. Ему же военные передали сувенирную монету, нарукавный знак и символику своей воинской части – 110-й ОМБр.


Собственно, это далеко не первый визит президента Украины в действующие войска. За время спецоперации он успел побывать в Изюме, Славянске, Херсоне и дважды под Артемовском. Конечно, напрашивается вопрос, почему он это делает настолько беспрепятственно, вероятно, будучи уверенным в своей безопасности. И в моменты его визитов почему-то не наблюдается никаких ударов ВС России по объектам в населенных пунктах или по позициям ВСУ, где он в этот момент находится.

Возможно, Зеленский до такой степени везучий человек. Некоторые российские пользователи соцсетей даже предполагают, что наше командование намеренно не подвергает президента Украины опасности, чтобы уберечь его для предстоящего суда или подписания акта о капитуляции.
Использованы фотографии:
Телеграм/В. Зеленский
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32 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 17:34
    +3
    Сейчас бы туда парочку УМПК с ОДАБ-1500 кинуть.В самый раз.Хотя как показывает практика это хорошая примета по опыту Северодонецка, Бахмута. Где он там и зрада.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 17:38
      -8
      Нельзя. Жену зама Шойгу выгонят из Куршавеля.
    2. HAM
      HAM Сегодня, 17:43
      +5
      Кусок хозяйственного мыла и верёвка его ждут.....бомбы ещё тратить,не в коня корм...
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 17:56
        -2
        один в Авдеевке,другой под Херсоном...зарубились бы уже.
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 17:58
          +3
          Цитата: Аэродромный
          один в Авдеевке,другой под Херсоном...зарубились бы уже.

          Ну и кто, по Вашему кого зарубит?! С черным поясом и ЗОЖ...
        2. bk316
          bk316 Сегодня, 18:24
          0
          зарубились бы уже.

          Да наркот может только занюхаться, а зарубиться ему не дано.
    3. Комментарий был удален.
  2. Практик23354df
    Практик23354df Сегодня, 17:40
    0
    Скоро он так и на Красной Площади побывает.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:41
      +4
      Цитата: Практик23354df
      Скоро он так и на Красной Площади побывает.


      Ага.В наручниках и под присмотром конвоя.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:47
        +2
        Зачем он нужен на Красной площади,пусть и в наручниках?На этом значимом для нас месте..Можно завезти,но не дальше СИЗО в Лефортово.Впрочем ,такой вариант маловероятен
      2. Практик23354df
        Практик23354df Сегодня, 17:49
        0
        Дай то Бог. (виноват, текст короткий)
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 17:44
      0
      Ну если "парад" побеждённых будет то возможно и побывает - в первых рядах промарширует ( если не прикопают до того времени).
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 17:57
        +1
        и чепчики...чепчики в воздух...поможет же.
  3. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 17:42
    +3
    А вдруг заменят на адекватного?
    Эта марионетка пляшет под дудку того, чья рука вставлена в нее снизу...
    Он же со сцены просил Владимира Владимировича забрать его, хоть за долги..

    А если без шуток, то устранение президентов - опасный прецедент, на который мало кто решается. Нужен ли нам очередной жестко убежденный нацист наверху? Пусть уж лучше клоуны... Те "и вашим, и нашим".

    Ну и в принципе, судьбы Мира решаются серьезными людьми. Пусть лучше на этой доске играют в шахматы, чем "в Чапаева"...
  4. monetam
    monetam Сегодня, 17:42
    +1
    Если серьёзно, то он на передовую и не ездил, вернее, к линии боевого соприкосновения он был неблизко. А так вот да, Главком ему дал гарантию неприкосновенности - после этого он и "осмелел".
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:56
      0
      Сзади на фото стоит автобус.Скорее всего медицинского назначения.На нем его и привезли.Куда,правда ,непонятно
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:12
        0
        Да может и в Авдеевку. Убивать президентов не комильфо. Вот и не боится. А скорее всего и предупредили наших заблаговременно. Чтоб без прецедентов. Обычно для таких целей яд или снайпер и "концы в воду".
        Ещё понравилось его высказывание
        . Имею честь сегодня быть тут. Рядом с нашими героями

        Ну да. Такие же слова он говорил бахмутским. Туда больше ходу нет. Приехал вот теперь в Авдеевку. Тамошним лаптям в уши вливать. Чтоб даже не подозревали что их скоро не станет
  5. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 17:45
    -1
    Считаю что освещение подобного рода событий с точки зрения пропаганды работает на противника.
    Как минимум как освещение фактор ,указывающих на положительное состояние морали властей и военных противника (и высокую деятельную активность его функционеров) , как максимум как создание нелицеприятного контраста с объемами подобной деятельности у нас самих ,по крайней мере освещаемой.
    Иными словами лучше не писать об этом, с какой стороны не посмотри..
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:17
      0
      Незнаю. Я когда читаю о том какое место зеля посетил, то прям гнильцу чувствую. Пиар ход и промывание оставшихся мозгов оставшимся воякам.
      Когда про приезд Путина прочитал, подумал - с инспекцией, возможно шапки полетят, или событие какое намечается, в общем какой-то шухер. Как минимум штабным шухер обеспечен одним визитом.
      Может, конечно, у меня одного такие ассоциации request
  6. Normann
    Normann Сегодня, 17:45
    +1
    Какие такие есть договоренности с западом, что его никто не трогает? Ведь легко могли его слить и те и другие, следовательно он нужен как говорящая голова, но вот нам он зачем?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:25
      0
      Думаю у бандеровцев тоже такие мысли закрадываться должны. Интересны их предположения. Пусть зададутся вопросом почему их косят копнами, а это без броника разгуливает. Но я не в него, а вот рядом снаряд бы положил. Пусть бы на него всушники в этот момент посмотрят. Он не только галстук соседа бы сьел, но и футболку свою сожрал
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:58
    +2
    Да заставьте Вы его наконец жевать ворот футболки, раз галстука нет.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 17:59
    +3
    Шо, даже без бронелифчика?! Какой бесстрашный! Поди, ещё отстреливался по дороге.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:14
      0
      ага. из зенитки (с). очередями. lol
      ----------------
  9. Andron78
    Andron78 Сегодня, 18:03
    -1
    Обратите внимание, все военные без оружия.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 18:11
      0
      Нормальная предосторожность. К Путину бы тоже не пустили фоткаться солдат с оружием.
  10. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 18:11
    0
    Военные чистые, наглаженные и побритые...Странно обычно находящиеся в оперативном окружении военные не так выглядят. Но тут одно странно, никто у нас не опровергает это... Ну можно было закидать этот район снарядами и вопросы сами бы отпали..
  11. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:13
    0
    А чой то Зеля без "лифчика" и без каски? Раньше то он понтовался именно в них. Или до него дошло - что уже не спасёт?
  12. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 18:13
    0
    Ещё и с Пасхой поздравил. Воистину нет у лицедеев души, чертей то с Пасхой зачем поздравлять.
  13. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:15
    0
    пока клоун зе играет свою роль !
    бриты проводят учения у себя в стране по ядерной атаке по британии там по радио и по тв будут показывать и предупреждать людей о ядерной атаке в сша учения проводят по загрузке ядерных ракет ! по ходу ядерной войны не избежать тогда и РФ нужно готовится ! ну или это проста разыгралась моя фантазия !
  14. biznaw
    biznaw Сегодня, 18:19
    0
    Ну, ! Попугаи да и только! Сначала Потрох Путина на истребителе косплеил, теперь Зеля на фронте военов с Пасхой косплеит. Карго цирк какой то!
  15. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:23
    0
    what А как понять, что этот автобус на позициях в Авдеевке,а не в каком нибудь парке Киева? Этот клоун вряд ли попрется к простым воякам. Могут и разменять невзначай. Шальная пуля, ЕПРСТ.
  16. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 18:25
    0
    Некоторые российские пользователи соцсетей даже предполагают, что наше командование намеренно не подвергает президента Украины опасности, чтобы уберечь его для предстоящего суда или подписания акта о капитуляции.

    Да вы шо! Неужели есть такие....? fool
    Но это скорее додумка автора в стиле "теории заговоров". Тут пахнет предательством на высшем уровне, вот в чем беда.