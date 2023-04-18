Имею честь сегодня быть тут. Рядом с нашими героями

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прибыл на передовые позиции ВСУ в Авдеевке в ДНР. Эта поездка состоялась в рамках его рабочего визита в «Донецкую область» (украинское название Донецкой Республики).Информацию о посещении передовой Зеленский опубликовал в своем официальном Telegram-канале.- написал он.О его поездке сообщают и в украинской прессе. Там говорится, что президент Украины выразил военнослужащим благодарность за службу и пройденный ими «большой путь». Также он поздравил их с минувшей Пасхой и пожелал здоровья им и их близким. Отличившиеся получили из рук Зеленского государственные награды. Ему же военные передали сувенирную монету, нарукавный знак и символику своей воинской части – 110-й ОМБр.Собственно, это далеко не первый визит президента Украины в действующие войска. За время спецоперации он успел побывать в Изюме, Славянске, Херсоне и дважды под Артемовском. Конечно, напрашивается вопрос, почему он это делает настолько беспрепятственно, вероятно, будучи уверенным в своей безопасности. И в моменты его визитов почему-то не наблюдается никаких ударов ВС России по объектам в населенных пунктах или по позициям ВСУ, где он в этот момент находится.Возможно, Зеленский до такой степени везучий человек. Некоторые российские пользователи соцсетей даже предполагают, что наше командование намеренно не подвергает президента Украины опасности, чтобы уберечь его для предстоящего суда или подписания акта о капитуляции.