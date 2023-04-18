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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий ополченцам Донбасса

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий ополченцам Донбасса

Российская исполнительная и законодательная власть продолжают вводить дополнительные меры по поддержке участников специальной военной операции на Украине, расширяя список попадающих в рамки господдрежки лиц. Помимо целого пакета льгот и социальных гарантий в отношении всех, причастных к СВО военнослужащих, сотрудников силовых структур и их семей, депутаты Госдумы на сегодняшнем заседании приняли в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон «О ветеранах», касающийся ополченцев Донбасса.


Речь идет о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам Луганской и Донецкой Народных Республик, которые по решению органов исполнительной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов ЛДНР.

Законопроект был внесен на рассмотрение ГД РФ по данному ранее поручению президента России Владимира Путина. Его авторами выступили лидеры всех фракций Госдумы и сенаторы Совета Федерации во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.

Все, кто сегодня рискует своей жизнью, защищая нашу страну в ходе СВО, должны иметь равный статус - ветерана боевых действий

— прокомментировал принятие законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что заботу о ветеранах должно взять на себя государство.

Член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что ополченцы Донбасса в течение восьми лет мужественно отстаивали свою родную землю от киевских неонацистов. Многие из них поплатились своими жизнями за право быть свободными, разговаривать на родном языке и оставаться частью русского мира. После включения ДНР и ЛНР в состав РФ, ополченцы Народной Милиции не только стали нашими гражданами, но и перешли на службу в Вооруженные силы РФ, продолжая успешно сражаться с нашим общим врагом.

Сейчас многие вопросы бойцы и их семьи решают самостоятельно, нанимают юристов за свой счет. Этого быть не должно, забота о них — обязанность государства

— подчеркнул депутат.

Выдача удостоверения ветерана боевых действий единого образца, установленного Правительством РФ, будет осуществляться на основании решения высших исполнительных органов государственной власти ДНР и ЛНР. Закон вступит в силу после его опубликования.

Между тем, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что ко второму и третьему чтению в документ могут быть внесены существенные поправки и дополнения. Касаться они будут распространения статуса ветерана и инвалида боевых действий на участников СВО, заключивших контракт с организациями и частными компаниями, содействующими ВС РФ.
Использованы фотографии:
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13 комментариев
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  1. Магог_
    Магог_ Сегодня, 18:52
    +1
    Похоже, Треснутая Линейка думцев проигнорировала. Или в нашем МИДе всё тихо замяли ?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 19:09
      0
      Шо за треснутая линейка? И что проигнорировала? Я аж статью ещё раз перечитал. И причём МИД?
      Кстати это был ваш 666 комментарий laughing
      Поздравляю
      1. Магог_
        Магог_ Сегодня, 19:18
        +1
        ещё раз перечитал
        Прям как в анекдоте : сначала ошарашить - потом заинтересовать.
        Думцы на сегодня приглашали к себе Линн Трейси... Посол штаты. Запомнить мудрёное имя бывает сложно - вот я так запомнил, а подсмотреть лень было. Думал поймёте, пардон !
      2. Магог_
        Магог_ Сегодня, 19:22
        +1
        666 комментарий
        Да, я тоже это заметил. Прям, светлое число ! Правда ! Кто не в курсе - могу пояснить...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:23
      +2
      Они первые пошли бороться с нацизмом.И так 8 лет.8 долгих лет.
      Для русских договариваться с украинскими нацистами – всё равно, что говорить с тем, кто рождается из твоей смерти.Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил политолог и военкор Алексей Живов.

      Эксперт как пример привёл историю одного «правосека».

      «У него был знакомый во Львове, молодой парень, которого вовлекли в 2014 году в деятельность «Правого сектора», он поехал в АТО на Донбасс, и там его не сказать принудили, а стимулировали под камеру казнить ополченца, он перерезал ополченцу горло в обмен на обещание стать командиром разведывательного батальона в составе запрещённого в России «Правого сектора». И он это сделал.Там есть какие-то подробности, мне сказали, что у этого человека потом серьёзно нарушилась психика и так далее, что не помешало ему пойти в ВСУ, в которых он, скорее всего, до сих пор служит, боевой путь его начался с перерезания горла пленному.Сейчас вот, последние дни все обсуждают отрезанную голову неизвестными людьми неизвестному человеку, естественно обвиняют в жестокости российскую армию, так вот, хочу подчеркнуть: в 2014 году это была обязательная процедура для того, чтобы тебя признали равным украинским неонацистам, перерезание горло безоружному. Так что свой гуманизм всё-таки немножко в сторонке всегда оставляйте и помните, с кем мы воюем», – рассказал Живов.
      Исходя из логики сказанного, он напомнил, с чего началась Украина.

      «Украина как нация, украинская нация началась с резни русин, которую учинили австро-венгры в Львовской и сопредельной областях. Было уничтожено 500 тысяч русин, которые идентифицировали себя сугубо как русские, не проживая на территории Российской Империи, и каждому из них ставился выбор: либо ты признаёшь себя русским и буквально идёшь на плаху, либо ты называешься украинцем, можешь продолжать жить на своей земле и даже займёшь жильё убитого русского соседа.Вот оттуда появилась украинская нация, и она всякий раз возрождается именно с убийства восточнославянских православных людей. Не просто так они не хотели договариваться с Олегом Царёвым и людьми на Донбассе. Украинцы появляются, когда убивают русских людей. Поэтому они не могут договариваться, они изначально должны были начать их убивать.Откуда появилась идеология нацизма и бандеровщины в украинской армии? За 8 лет буквально всех потенциально перспективных молодых офицеров, включая Залужного, пропустили через АТО. Каждый должен был замазать свои руки в крови жителей Донбасса, каждый. И если вы не замазали руки, вам там не место», – подчеркнул политолог.
      «Ещё раз, исторические параллели: как началась украинская нация сто с лишним лет назад с геноцида русин, по сути, русских, так она и сейчас – украинцы формируются на фоне геноцида русских. Так они и в 2014-м скакали «мос.... на гиляку» и поедали мос... младенцев – это часть культуры, она изначально построена на убийстве русского человека. То есть ты должен физически убить русского человека и внутренне, ментально убить в себе русского человека, чтобы стать украинцем.Поэтому я не знаю, как вообще можно будет с этим государством в будущем договариваться, это невозможно. Не может волк договориться с овцой. Либо выживет овца, либо волк насытится. Нельзя договариваться с тем, кто рождается из твоей смерти. Нельзя договориться человеку с трупным червём, который рождается в процессе умирания человека», – заключил Живов.
      1. Магог_
        Магог_ Сегодня, 20:08
        -1
        У известного народа и тех, кто себя таковым считает, есть национальный праздник, тоже с поеданием "персов" ( читай "русских" ), правда не натурально, а в форме сдобы и пирожных, красного варенья в виде крови - ну, очень весёлый праздник, т.с., "культурная традиция"...
  2. Наган
    Наган Сегодня, 18:58
    +1
    А что, это кому-то было настолько непонятно, что аж целый закон потребовался?
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:11
      0
      Видимо, с первого чтения непонятно, со второго и третьего поймут.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:28
      +2
      В нормальном государстве для всего закон требуется. Даже для запрета на убийство друг друга.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:07
    +2
    По осени общался с ополченцем из ДНР. Парнишка после ранения. Так вот, по крайней мере, единовременные выплаты у них тогда уже были. Точно не скажу, ветеранские или по ранению. Несколько сотен тысяч. Таких людей конечно необходимо поддерживать на постоянной основе (льготы, пенсии, соцподдержка и т.д.)
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:14
    +2
    Цитата: Наган
    А что, это кому-то было настолько непонятно, что аж целый закон потребовался?

    Закон если есть, то он требует от чиновников его исполнения. Что ж плохого, если всё будет прописано на законодательном уровне?
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:24
    +2
    "Многие из них поплатились своими жизнями за право быть свободными..."
    Как-то криво написано, глаз резануло. "Поплатится" можно за неблаговидный поступок, а за идеалы своими жизнями "жертвуют"!
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:06
    0
    Вот это прорыв.Спасибо что хоть через год решили.Еще бы отчет боевого стажа начали с отделения ДНР и ЛНР и создания милиции.Вот это было бы справедливо.А так же все кто принимал участие в операции "Северный ветер",добровольцы,казаки,все кто помогал еспубликам выстоять и выжить.