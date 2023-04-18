Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий ополченцам Донбасса

Все, кто сегодня рискует своей жизнью, защищая нашу страну в ходе СВО, должны иметь равный статус - ветерана боевых действий

Сейчас многие вопросы бойцы и их семьи решают самостоятельно, нанимают юристов за свой счет. Этого быть не должно, забота о них — обязанность государства

Российская исполнительная и законодательная власть продолжают вводить дополнительные меры по поддержке участников специальной военной операции на Украине, расширяя список попадающих в рамки господдрежки лиц. Помимо целого пакета льгот и социальных гарантий в отношении всех, причастных к СВО военнослужащих, сотрудников силовых структур и их семей, депутаты Госдумы на сегодняшнем заседании приняли в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон «О ветеранах», касающийся ополченцев Донбасса.Речь идет о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам Луганской и Донецкой Народных Республик, которые по решению органов исполнительной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014 года участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил, воинских формирований и органов ЛДНР.Законопроект был внесен на рассмотрение ГД РФ по данному ранее поручению президента России Владимира Путина. Его авторами выступили лидеры всех фракций Госдумы и сенаторы Совета Федерации во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.— прокомментировал принятие законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что заботу о ветеранах должно взять на себя государство.Член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин отметил, что ополченцы Донбасса в течение восьми лет мужественно отстаивали свою родную землю от киевских неонацистов. Многие из них поплатились своими жизнями за право быть свободными, разговаривать на родном языке и оставаться частью русского мира. После включения ДНР и ЛНР в состав РФ, ополченцы Народной Милиции не только стали нашими гражданами, но и перешли на службу в Вооруженные силы РФ, продолжая успешно сражаться с нашим общим врагом.— подчеркнул депутат.Выдача удостоверения ветерана боевых действий единого образца, установленного Правительством РФ, будет осуществляться на основании решения высших исполнительных органов государственной власти ДНР и ЛНР. Закон вступит в силу после его опубликования.Между тем, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что ко второму и третьему чтению в документ могут быть внесены существенные поправки и дополнения. Касаться они будут распространения статуса ветерана и инвалида боевых действий на участников СВО, заключивших контракт с организациями и частными компаниями, содействующими ВС РФ.