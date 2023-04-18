Датское командование: Береговая охрана страны сделала более 100 снимков с российскими судами вблизи газопроводов «Северный поток» до взрыва

Сегодня правительство Дании опубликовало новые официальные документы о якобы причастности России к подрывам на «Северных потоках». Власти же этой страны, в свою очередь, утверждают, что береговая охрана Дании якобы сделала 112 снимков, на которых были запечатлены российские судна у мест подрывов магистральных газопроводов, что произошло за несколько дней до осуществления диверсии.Согласно новой «версии», выдвинутой официальным Копенгагеном, фотосъёмка эта была произведена прямо с борта патрульной лодки, будучи сфокусированной на участке, с которого можно было без труда разглядеть сам взрыв. Тут же возникает вопрос, что делала в этом районе датская патрульная лодка, и почему понадобилось несколько месяцев, чтобы датчане вдруг вспомнили о наличии аж 100 с лишним снимков...Командование силами обороны Дании на просьбу местных СМИ обнародовать данную информацию ответило отказом, сославшись на то, что данные файлы находятся под грифом «секретно», а потому, лишь сотрудники спецслужб имеют доступ к этим данным.Из серии: доказательства у нас есть, но они секретные...Мало того, в Дании почему-то не принимают во внимание того, что акватория в районе Борнхольма отличается активным судоходством, а потому за несколько дней до взрывов там можно было фотографировать морские суда самых разных стран мира, включая саму Данию.Напомним, что взрывы на магистральных газопроводах «СП-1» и «СП-2» произошли неподалёку от острова Борнхольм (принадлежит Дании) в юго-западной части Балтийского моря. В результате этого вопиющего инцидента были повреждены две нитки «Северного потока – 1», наряду с ещё одной нитью «Северного потока – 2». На момент аварии прокачка по ним газа не велась, однако сам газ в трубах был.Несмотря на то, что совместное расследование, запущенное властями Дании, Швеции и Германии так и не завершено (хотя с момента аварии прошло уже более полугода), все 3 страны склоняются к тому, что всё это больше напоминает акты диверсии.В этом контексте больше всего поражает нежелание коллективного Запада допускать Россию к международному расследованию, что не может не указывать на его причастность к произошедшему. Ни для кого не секрет, что только Вашингтону это и сыграло на руку, поскольку лишь он является основным выгодополучателем данных терактов. Именно он, таким образом, и преследует собственные экономические интересы, «проталкивая» свой дорогостоящий СПГ в страны Европы, которая из-за своей недальновидной санкционной политики лишилась доступа к дешёвым энергоресурсам из РФ.