Военное обозрение
Войти Регистрация

Датское командование: Береговая охрана страны сделала более 100 снимков с российскими судами вблизи газопроводов «Северный поток» до взрыва

16
Датское командование: Береговая охрана страны сделала более 100 снимков с российскими судами вблизи газопроводов «Северный поток» до взрыва

Сегодня правительство Дании опубликовало новые официальные документы о якобы причастности России к подрывам на «Северных потоках». Власти же этой страны, в свою очередь, утверждают, что береговая охрана Дании якобы сделала 112 снимков, на которых были запечатлены российские судна у мест подрывов магистральных газопроводов, что произошло за несколько дней до осуществления диверсии.


Согласно новой «версии», выдвинутой официальным Копенгагеном, фотосъёмка эта была произведена прямо с борта патрульной лодки, будучи сфокусированной на участке, с которого можно было без труда разглядеть сам взрыв. Тут же возникает вопрос, что делала в этом районе датская патрульная лодка, и почему понадобилось несколько месяцев, чтобы датчане вдруг вспомнили о наличии аж 100 с лишним снимков...

Командование силами обороны Дании на просьбу местных СМИ обнародовать данную информацию ответило отказом, сославшись на то, что данные файлы находятся под грифом «секретно», а потому, лишь сотрудники спецслужб имеют доступ к этим данным.

Из серии: доказательства у нас есть, но они секретные...

Мало того, в Дании почему-то не принимают во внимание того, что акватория в районе Борнхольма отличается активным судоходством, а потому за несколько дней до взрывов там можно было фотографировать морские суда самых разных стран мира, включая саму Данию.

Напомним, что взрывы на магистральных газопроводах «СП-1» и «СП-2» произошли неподалёку от острова Борнхольм (принадлежит Дании) в юго-западной части Балтийского моря. В результате этого вопиющего инцидента были повреждены две нитки «Северного потока – 1», наряду с ещё одной нитью «Северного потока – 2». На момент аварии прокачка по ним газа не велась, однако сам газ в трубах был.

Несмотря на то, что совместное расследование, запущенное властями Дании, Швеции и Германии так и не завершено (хотя с момента аварии прошло уже более полугода), все 3 страны склоняются к тому, что всё это больше напоминает акты диверсии.

В этом контексте больше всего поражает нежелание коллективного Запада допускать Россию к международному расследованию, что не может не указывать на его причастность к произошедшему. Ни для кого не секрет, что только Вашингтону это и сыграло на руку, поскольку лишь он является основным выгодополучателем данных терактов. Именно он, таким образом, и преследует собственные экономические интересы, «проталкивая» свой дорогостоящий СПГ в страны Европы, которая из-за своей недальновидной санкционной политики лишилась доступа к дешёвым энергоресурсам из РФ.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. самый главный
    самый главный Сегодня, 20:03
    +7
    Прямо вот стояли на якоре возле места взрыва, который будет через несколько месяцев, и фоткали всех! И на всех фото сплошь корабли и море!! Заранее готовили отмазку? А буйки со стрелками будущих взрывов на фото есть? laughing
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 20:20
      0
      Если судить так то ещё несколько месяцев назад там трубоукладчики были!
    2. al3x
      al3x Сегодня, 20:24
      0
      Им эстонцы только сегодня подсказали, что человечество уже давно изобрело фотошоп. Вот и посыпались фотожабы датские.
  2. IGOR GORDEEV
    IGOR GORDEEV Сегодня, 20:06
    +3
    Долго же они сочиняли. Могли бы и по-быстрее.
  3. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 20:08
    0
    Сколько за это время было сделано снимков пароходов других стран?
  4. Гуран33 Сергей
    Гуран33 Сергей Сегодня, 20:11
    0
    Очередная "яхта"..Раньше окраинско-польская,теперь русская..Сколько ещё лжи они выльют на наши головы?
  5. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 20:11
    0
    Сегодня правительство Дании опубликовало новые официальные документы о якобы причастности России к подрывам на «Северных потоках»

    Что-то подзадержались датчане, даже как-то смешно это выглядит. Думаю, что премию от заокеанского хозяина уже не получат...
  6. Khakas
    Khakas Сегодня, 20:17
    0
    Цитата: IGOR GORDEEV
    Долго же они сочиняли. Могли бы и по-быстрее.

    Согласен wassat могли, вроде не эстонцы wassat wassat wassat
  7. Репеллент
    Репеллент Сегодня, 20:17
    +1
    Прикольно. Вот могу поспорить - ни на одном снимке не видно газопровода. А снимков кораблей в море - да полный интернет таких "доказательств".
  8. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 20:17
    +1
    Пааанеслась коза по кочкам! Странно, что паспорта Петрова и Баширова ещё со дна морского не подняли.
    По забавному стечению обстоятельств, сейчас перечитываю Заиконникова. Со средних веков, европцы, так ничего нового, кроме откровенной лжи, не придумали.
  9. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 20:18
    +1
    Et sur "Marine Trafic" , "Vessel Finder" et leurs équivalent pour l'aviation on peut voir les traces des navires et avions/hélicoptères US qui ont suivi le tracé de North Stream ...Par hasard ?
    C'est comme un enfants US avec du chocolat plein la figure qui dit c'est pas moi qui l'a mangé, c'est le Russe :-)


    А в разделах "морское движение", "поиск судов" и их авиационных эквивалентах можно увидеть следы американских кораблей и самолетов/вертолетов, следовавших по маршруту "Северный поток"...Случайно ?
    Это как американские дети с шоколадом на лице, которые говорят, что это не я его съел, это русский :-)
  10. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 20:21
    0
    Если бы от этого не зависели судьбы мира, все это де--мо могло бы считаться просто уморительным. Начиная от того, как объединенные единым порывом европейцы вылизывают морщинистое о--о байдена, которое тот жидко обделал своим приказом на подрыв, и заканчивая датчанами, месяцами тщательно вымарывающими и вычищающими места подрывов, снимки и судоходные логи так, чтобы не осталось ничего от небрежной работы фрогменов матрасников. Это как если бы алькаиде доверили расследовать 9/11. К слову о террористах- Блинкин тоже внес лепту с комедийным номером "А кто это сделал???" на годовщине испытаний матрасами ядерного оружия на япошках. А вот это уже прям усама бин ладен, выступающий на развалинах втц с серьезным лицом.
  11. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 20:22
    0
    Согласно новой «версии», выдвинутой официальным Копенгагеном, фотосъёмка эта была произведена прямо с борта патрульной лодки, будучи сфокусированной на участке, с которого можно было без труда разглядеть сам взрыв.

    Мало того, в Дании почему-то не принимают во внимание того, что акватория в районе Борнхольма отличается активным судоходством, а потому за несколько дней до взрывов там можно было фотографировать морские суда самых разных стран мира, включая саму Данию.

    Но они, датчане, почему-то фотографировали российские суда, сфокусировавшись на участке, где будет взрыв.
    Как писали на ВО после взрывов, как бы медведя в гидрокостюме с балалайкой и в шапке-ушанке рядом не нашли. В любом случае западники обвинят Россию, что она сама себе навредила и потоки взорвала.
  12. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 20:23
    0
    короче понятно, что дания тоже замазана. итак, непосредственные участники диверсии: сша, британия, польша, дания и швеция
  13. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 20:23
    0
    [media=https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:14.7/centery:55.6/zoom:8]

    Je conseille aux Danois de regarder une carte, de regarder les routes maritimes, de s’apercevoir qu'en Baltique il y a deux grands ports Russes et par ou il faut passer pour entrer et sortir de la Baltique...
    Dans ce cas je suis étonné qu'ils n'aient qu'une centaines de photos ils devraient en avoir des milliers ...dont celles des navires et aéronefs US mais au fait ou sont les ports US en ...Baltiques ?

    Я бы посоветовал датчанам взглянуть на карту, посмотреть на морские маршруты и понять, что на Балтике есть два крупных российских порта и через которые нужно пройти, чтобы попасть в Балтику и выйти из нее...
    В данном случае я удивлен, что у них всего сотня фотографий, у них должны быть тысячи ...в том числе фотографии американских кораблей и самолетов, но, кстати, где находятся порты США на ...Балтике ?
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:25
    0
    Год не важен,самое главное АПЛ российская.Фото с секретных файлов датской разведки. bully