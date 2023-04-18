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Попавшие в сеть документы Пентагона показывают, что генсек ООН остался недоволен поездкой в Киев

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Попавшие в сеть документы Пентагона показывают, что генсек ООН остался недоволен поездкой в Киев

Продолжается череда скандалов и разоблачений, связанных с попавшими в сеть отчасти подлинными «секретными документами» Пентагона. Помимо всего прочего, из них следует, что спецслужбы США вели слежку и прослушивали рабочие встречи и совещания, в том числе закрытые, не только своих европейских союзников, офис президента Украины, но и генсека ООН Антониу Гутерриша.


Американская газета The Washington Post со ссылкой на те самые «секретные файлы» Минобороны США сообщает, что генеральный секретарь ООН остался недоволен организацией своей поездки в Киев, которая состоялась 8 марта. Тогда помимо обсуждения продления так называемой зерновой сделки, заключенной при участии ООН, Гутерриш стал невольным участником вручения украинским президентом медалей женщинам-военнослужащим ВСУ. Все выглядело так, будто бы генсек ООН добровольно принял участие в церемонии.

Издание обращает внимание, что по фотографиям, сделанным в момент церемонии награждения и после нее, видно, что Гутерриш очень недоволен этим неожиданным для него флешмобом. Согласно одному из рассекреченных документов, генсек ООН «пытался не улыбаться» во время пресс-конференции в Киеве, состоявшейся после переговоров с Зеленским и процедуры вручения медалей.

Кроме того, в документах прослушки разговоров Гутерриша со своими помощниками приводится якобы сказанная им фраза, что он приехал на Украину, чтобы помочь, но «украинцы делают все, чтобы нас (вероятно, речь об ООН) ликвидировать».

Позже, комментируя в интервью The Washington Post визит генсека ООН в Киев, его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик подтвердил, что Гутерришу не понравилось импровизированное участие в награждении украинских женщин-военнослужащих, которое не было включено в график его поездки на Украину. Однако Дюжаррик категорически отрицает использование термина «ликвидировать» главой международной организации в какой-бы то ни было интерпретации, пишет издание.
Использованы фотографии:
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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:23
    +2
    Гутерриш стал невольным участником вручения украинским президентом медалей женщинам-военнослужащим ВСУ. Все выглядело так, будто бы генсек ООН добровольно принял участие в церемонии.
    recourse Получили девахи медали от ООН, ну так получилось... request
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 19:25
      0
      Гутьеришу не понравилось, что девки отвергли старого ловеласа-португала)
      1. topol717
        topol717 Сегодня, 19:33
        +2
        Цитата: Ilya-spb
        Гутьеришу не понравилось, что девки отвергли старого ловеласа-португала)

        Нет ему не понравилось, что его поимели как мальчика, такой взрослый и весомый политик, мог бы прервать любую церемонию, вплоть до того что бы открытым текстом послать зеленского на юг. Но решил поучаствовать, а потом сделать вид что его подставили и тем самым обидели.
        Опасную игру затевает 60летний мальчик.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:29
    +3
    Генсеа ООН недоволен?"Он кто такой??Папа Римский??".Впрочем,должность эта каа и люди на данном посту себя опозорила
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:30
    +1
    Недоволен, что его использовали, но не предупредили.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:36
    +1
    Пущай привыкает, раз не имеет свого слова, недовольным быть команды из госдепа непоступало, так что цак надень родной и невыпендривайся пока генсек.
  5. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 19:39
    0
    Теперь г-н Гуттериш многократно использованный. Все, кто пляшет бездумно под америкосскую дудку, будет выброшен на помойку истории, как использованный предмет
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 19:43
    +1
    "Согласно одному из рассекреченных документов, генсек ООН «пытался не улыбаться» во время пресс-конференции" (с)
    Что за цирк?
    Это действительно заслуживает грифа "секретно", улыбается ли генсек или нет?!
  7. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 20:08
    0
    Ну чо, привыкайте к хухляцкой культуре, где кидалво считается высшим креативом.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:16
    0
    Конечно недоволен! Зеля не догадался дурачку тоже медальку повесить, вот ООН-овец и воротит харю. А ведь медалькофф-то у Зели полно!