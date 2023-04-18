Попавшие в сеть документы Пентагона показывают, что генсек ООН остался недоволен поездкой в Киев

Продолжается череда скандалов и разоблачений, связанных с попавшими в сеть отчасти подлинными «секретными документами» Пентагона. Помимо всего прочего, из них следует, что спецслужбы США вели слежку и прослушивали рабочие встречи и совещания, в том числе закрытые, не только своих европейских союзников, офис президента Украины, но и генсека ООН Антониу Гутерриша.Американская газета The Washington Post со ссылкой на те самые «секретные файлы» Минобороны США сообщает, что генеральный секретарь ООН остался недоволен организацией своей поездки в Киев, которая состоялась 8 марта. Тогда помимо обсуждения продления так называемой зерновой сделки, заключенной при участии ООН, Гутерриш стал невольным участником вручения украинским президентом медалей женщинам-военнослужащим ВСУ. Все выглядело так, будто бы генсек ООН добровольно принял участие в церемонии.Издание обращает внимание, что по фотографиям, сделанным в момент церемонии награждения и после нее, видно, что Гутерриш очень недоволен этим неожиданным для него флешмобом. Согласно одному из рассекреченных документов, генсек ООН «пытался не улыбаться» во время пресс-конференции в Киеве, состоявшейся после переговоров с Зеленским и процедуры вручения медалей.Кроме того, в документах прослушки разговоров Гутерриша со своими помощниками приводится якобы сказанная им фраза, что он приехал на Украину, чтобы помочь, но «украинцы делают все, чтобы нас (вероятно, речь об ООН) ликвидировать».Позже, комментируя в интервью The Washington Post визит генсека ООН в Киев, его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик подтвердил, что Гутерришу не понравилось импровизированное участие в награждении украинских женщин-военнослужащих, которое не было включено в график его поездки на Украину. Однако Дюжаррик категорически отрицает использование термина «ликвидировать» главой международной организации в какой-бы то ни было интерпретации, пишет издание.