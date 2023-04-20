Черный ястреб, что ж ты вьешься…



Вот наш герой еще с американским гражданством

Переход с Ми-17 на UH-60 представляет собой несколько проблем, которые еще предстоит полностью решить. Очень жаль, но «Черные ястребы не имеют грузоподъемности Ми-17. Они не в состоянии разместить крупные в плане габаритов и веса грузы, которые могут нести Ми-17, и в целом требуется почти два «Black Hawk», чтобы нести груз одного Ми-17. Кроме того, в отличие от Ми-17, «Черные ястребы» не могут летать на больших высотах и не могут работать в отдаленных районах Афганистана, где действуют Ми-17.

Пилот говорит, что полет на «Черном ястребе» по сравнению со старыми советскими вертолетами - это как разница между управлением грузовиком и вождением спортивного автомобиля «Maserati». «Черный ястреб» дает им гораздо больше гибкости, они могут доставить гораздо больше войск, войскам намного легче садиться и выходить из вертолета, а также выполнять боевые задачи.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины говорит, что Black Hawk лучше, чем старые советские вертолеты, которые оно использует. Что машина на голову превосходит Ми-8 и Ми-24 в плане летных характеристик и ГУР хотело бы получить как можно больше таких вертолетов.Понятно, что чем громче хвалишь, тем больше вероятность, что дадут еще. Правда, в нашем случае, ситуация просто уникальная: ГУР МОУ, вы не поверите, ноНо именно потому, что покупали за деньги, их, денег, хватило на покупкувертолета. Смешно, не так ли?Действительно, по нашему времени просто нонсенс, чтобы украинцы и вдруг покупали за деньги. Но «Черный ястреб» регистрационный номер США N60FW действительно был куплен у фирмы «Ace Aeronautics», которая занимается восстановлением и модернизацией свежей и не очень летающей техники. Фирма известная и проверенная годами.Ну и раз «ничего личного, только бизнес», то и пришлось военным разведчикам раскошеливаться.Конечно, сейчас возникнет вопрос типа «Какого черта?», потому что одним вертолетом делать совершенно нечего в боевом плане. Но украинские разведчики делают. Если залезть на сайт ГУР МО Украины, то там можно посмотреть весьма бодрый ролик. Однако, при усвоении информации слегка мозги закручивает, поскольку немножко так все неоднозначно.Впрочем, неоднозначность – это кредо Украины, что в прошлом, что в настоящем. Как говорится, таков путь.Итак, что пишут наши противники?Тренировки – это прекрасно. Еще великий русский полководец Суворов говорил, что тяжело в учении – легко в бою. То, что украинская спецура тренируется взаимодействию с «Черным ястребом» - ну, наверное, похвально.Но вообще смотрится странно, не так ли? Чем, простите, высадка с «Ястреба» отличается от аналогичной операции с использованием Ми-8? Какая разница, из какой двери сигать и в какую запрыгивать?Для пилотов – да, однозначно, такие тренировки весьма необходимы. Только в тылу, на полигонах, а не вблизи линии фронта, если верить сообщениям пресс-службы. Но тут дальше идет интервью с экипажем и все вообще становится непонятно.Бортинженер:Летчик: «По словам членов экипажей,Тут, конечно, пули льют господа, 3-4 секунды на все – это, конечно, перебор. Хотя, конечно, определенное преимущество у «Ястреба» перед Ми-8 есть. Но тут реально дело не в «Ястребе», а в Ми-8, который сам по себе машина гениальная, но совершенно не приспособленная к десантно-штурмовым операциям. Через заднюю часть по уставу десантироваться нельзя при работающем хвостовом винте, рампы символичные и приличная инерция при взлете.Кстати, именно поэтому же французы и британцы проповедуют фаловый сброс. А французские легионеры вообще только им и пользуются. Почему? Да потому что все хотят жить. Потому что у каждого вертолета есть момент инерции, и при приземлении к этому еще приплюсовывается обратный экранный эффект, когда вертолет «прилипает» к грунту.Для осуществления быстрого взлета пилоту потребуется сначала побороть инерцию статического вертолета, стоящего на земле, прежде чем машина наберет скорость. Когда вертолет зависает на 4-8 метрах и выбрасывает десант на тросах, то пилот имеет возможность с места начать набор скорости и быстро покинуть зону высадки. Говорят, что так можно выиграть до 15 секунд, в зависимости от того, насколько летчик зверь.А вот американцы могут себе позволить высадку «в двери». «Черный ястреб» позволяет такое, он хоть и менее устойчив, чем многие аналогичные машины, но у него чрезвычайно развита сила подъёмного рывка в сравнении с другими вертолетами. Так как рампы у него приличные, то запросто возможен десант 6-8, а иногда и 12 человек одновременно при короткой посадке.При этом потеря времени по сравнению с низковысотной высадкой полностью компенсирована быстрым взлетом и чрезвычайно скорым способом коллективного (одновременного) десанта штурмовым способом.То есть, именно как десантная машина да, «Ястреб» весьма хорош., — уверяет первый пилот вертолета с позывным «Маэстро».Как отметил Маэстро, этот Black Hawk уже активно участвует в боевых действиях, в том числе и на территории противника.Ну вот, собственно, о чем и подозрения копились. Украина готова принять сотню «Ястребов», если ее дадут. Безвозмездно, то бишь, даром. А до этого времени отрабатывает на единственном «Ястребе» всякую чушь, тратя ресурс машины. Не новой.Но не нам судить, насколько умно там поступают, тренируя спецназовцев премудростям посадки и высадки из вертолета. Со своим уставом, как говориться…Конечно, именно потому и усердствует первый украинский пилот «Черного ястреба» с позывным «Маэстро», работая на публику. Как на свою, так и на заокеанскую. Показывая, как они умеют летать и высаживать/принимать десант.Насчет того, что «Черный ястреб» уже побывал и на территории России – ну опустим, чего ж не приврать, на войне без этого никуда. Справедливости ради замечу, что из текста не совсем понятно, сравнение Ми-8 и «Черного ястреба» сделал «Маэстро» или кто-то другой. Что-то подсказывает, что кто-то другой, потому что пилот, который летал на обеих машинах, навряд ли будет такое утверждать даже ради прогиба.Сами американцы говорят, что вертолеты семейства UH-60 ни в коей мере не являются прямыми аналогами серии российских вооруженных транспортных вертолетов Ми-8 «Hip», не говоря уже об ударных вертолетах Ми-24 «Hind» с их второстепенными возможностями по перевозке десанта.Американские военные ранее сами заявляли, что более старые варианты «Черного ястреба» уступают по ряду ключевых аспектов Ми-8, в частности, с точки зрения максимальной грузоподъемности и высокой производительности. Еще в 2018 году, известный нам по публикациям в «Драйве» и «Интересте» Джозеф Тревитик разразился просто шикарной статьей, в которой цитировал американских же мужиков из ВВС, которые давали оценку вертолетам США и России по итогам работы в Афганистане.По заявлениям представителей ВВС, UH-60A+ «Black Hawk», которые Соединенные Штаты поставляли афганским ВВС, менее работоспособны и более сложны в обслуживании, чем вертолеты Ми-17 российского производства, которые у афганцев сегодня.Хорошо, Украина – не Афганистан, гор нет, на такую высоту забираться не надо. А российские операторы ПЗРК тоже должны награды получать время от времени. Но что до того украинцам?Ян Паннелл из ABC News взял интервью на эту тему у представителей 10 отряда СН ГУР МО Украины, которые, собственно, и занимаются этим процессом.Все по Крылову: за что кукушка хвалит петуха? И ведь не краснеют, господа разведчики-спецназовцы. Ведь этот единственный UH-60A Управления военной разведки, судя по тому, у кого он был куплен – это гражданский вертолет! И у него нет никаких средств защиты, ни системы, срабатывающей при облучении радаром, ни комплекса отстрела тепловых ловушек, ни системы сброса диполей – ничего! Это демилитаризованная машина, приобретенная у совершенно гражданской фирмы.И в такой комплектации они летают над Россией? Не смешно.Главное управление разведки Министерства обороны Украины также отмечает, что «вертолет этого типа предназначен для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами «Hellfire».Это да, конечно, у «Ястреба» и ракеты можно подвешивать, и шестиствольные пулеметы… У военного.К нашему герою это не относится. Да и не видно на нем совершенно ничего из перечисленного. Так что да, «Черный ястреб» МОЖЕТ нести ракеты и пулеметы. А может и не нести, если их не к чему подвешивать и подключать.Нет, конечно, вертолет прекрасный. Быстрый, маневренный, хорошо его применять именно для быстрой высадки и посадки личного состава…Но небо над Украиной уже заполнено взглядами средств противовоздушной обороны, от ПЗРК и до ЗРК средней дальности. Обе стороны понесли значительные потери в своих вертолетных парках. Украинские и российские экипажи вертолетов в настоящее время работают почти всегда на малых высотах, чтобы максимально снизить возможность обнаружения. Иногда этого все равно недостаточно.В целом же, преимущества и недостатки одного «Черного ястреба», находящегося в распоряжении ГУР МО Украины в настоящее время, абсолютно не важны, поскольку вертолет один. Конечно, украинская сторона открыто и не смущаясь демонстрирует явную заинтересованность в приобретении большего их количества, а также других, более современных вертолетов.Все как в том анекдоте про тигра: «Съесть-то он съест, кто б ему дал столько…».Если послушать (можно было в феврале) главного разведчика Украины Кирилла Буданова, то будь его воля, были бы у Украины и «Апачи», и «Бородавочники». Но бодливой корове бог рогов не дает, а потому все, на что хватило финансовой мощи украинской разведки – это покупка за 6 млн долларов бывшего в употреблении UH-60A номер N60FW.Шесть миллионов долларов – это весьма дешево. Новый «Черный ястреб» стоит от 23 миллионов в зависимости от комплектации.Пока что на вооружении ГУР МО Украины стоит ОДИН «Черный ястреб». Что, собственно, и порождает вал хвалебных речей в его сторону. Да, вертолет неплох, он весьма хорош для выполнения определенных задач, да и вообще фирма «Сикорский» - это Вертолеты с большой буквы. Но вот что-то подсказывает, хвали не хвали, а вертолетов в запрашиваемых объемах ВСУ пока не увидать. Слишком дорогое дело.Но – почему не похвалить хорошую машину? Особенно если это «Феррари», которая тебе ну совсем не светит?